Stylowy salon w luksusowym apartamencie. Piękna panorama miasta widoczna za oknem. Mężczyzna na kanapie ogląda telewizor zawieszony na ścianie.

Jaki TV jest dla Ciebie najlepszy?

LG TV idealny dla każdego, bez względu na styl życia. Od oglądania wysokiej jakości treści, takich jak kino, sport i gry, po znalezienie idealnego projektu – odkryj LG TV, który Ci odpowiada.

Co sprawia, że LG TV są doskonałym wyborem dla entuzjastów wzornictwa?

LG TV to coś więcej niż tylko ekrany. Mogą również stać się dodatkowym elementem wzornictwa, który idealnie pasuje do Twojej przestrzeni i odzwierciedla Twój styl życia z różnorodnymi treściami oraz innymi inteligentnymi funkcjami personalizacji.

Dla tych, którzy chcą zaprojektować i spersonalizować swoją przestrzeń według własnego pomysłu.

Dopracowuj, wyświetlaj i wyrażaj swój gust dzięki LG Gallery+. Wybierz rodzaj treści do wyświetlenia na telewizorze i dodaj prawdziwie osobisty akcent do każdej przestrzeni.

LG OLED evo AI G5
Wnętrze eleganckiego domu. Liczne dzieła sztuki. Na środkowej ścianie LG TV wyświetla popularne dzieło sztuki. Wygląda jak obraz z muzeum.

Z LG Gallery+ stworzysz przestrzeń według własnego gustu

Zmień ekran w żywe płótno z setką dzieł sztuki, wciągających scenerii i nastrojowych filmów. Regularne aktualizacje biblioteki wzbogacą Twoją przestrzeń, nawet gdy nie oglądasz telewizji. ⁸

LG TV na ścianie z różnymi treściami wyświetlanymi na ekranie, od sztuki klasycznej, przez sztukę współczesną, 3D i wiele innych. Pokazano również logo partnerów treści. Bezpłatna plakietka w rogu informuje o darmowej zawartości przez jeden miesiąc.

Personalizuj swoją galerię na niezliczone sposoby

Dostosuj domową galerię, dobierając muzykę, obrazy i inne elementy. Wybierz, co ma wyświetlać telewizor, zależnie od aktualnych preferencji.

Zsynchronizuj muzykę i obrazy ze swoim nastrojem

Dodaj muzykę w tle do obrazów, aby stworzyć odpowiedni nastrój. Wybierz spośród gotowej muzyki lub podłącz urządzenie mobilne przez Bluetooth, aby odtwarzać własne utwory.

Instrukcja konfiguracji LG TV do odtwarzania nastrojowej muzyki zsynchronizowanej z obrazami.
LG TV na ścianie z telefonem na pierwszym planie. Pokazano proces konfiguracji Zdjęć Google na LG TV.

LG TV na ścianie z telefonem na pierwszym planie. Pokazano proces konfiguracji Zdjęć Google na LG TV.

Łatwy dostęp do Zdjęć Google, aby wyświetlać wspomnienia

Wygodnie połącz konto Google Photos z telewizorem za pomocą telefonu. Spersonalizuj przestrzeń bez trudu, korzystając z treści z własnej biblioteki zdjęć¹¹.

Tablica informacyjna w LG TV na ścianie. Wyświetla różne funkcje, takie jak aktualności pogodowe i sportowe, program telewizyjny, Home Hub i Kalendarz Google.

Bądź na bieżąco dzięki spersonalizowanemu panelowi 

Ważne informacje w skrócie. Aktualności pogodowe i sportowe, kalendarz, a nawet powiadomienia Home Hub, rezerwacji i nie tylko.¹²

Dla tych, którzy marzą o surrealistycznej przestrzeni.

Zwiększ swoją przestrzeń dzięki wysokiej klasy wzornictwu pierwszego na świecie przezroczystego i bezprzewodowego telewizora. Zobacz, jak filmy telewizyjne mieszają się z rzeczywistością, zapewniając surrealistyczne wrażenia wizualne³.

LG OLED T4 w apartamencie na poddaszu. Okna z widokiem na panoramę miasta i ocean. LG OLED T4 jest ustawiony w trybie przezroczystości i wyświetla obraz jachtu. Dzięki pozycji telewizora i przezroczystemu ekranowi wygląda, jakby jacht unosił się na oceanie za oknem.

Dla tych, którzy chcą eleganckiego minimalizmu dzięki najnowszej technologii

Wyeliminuj bałagan kablowy i uzyskaj ultraczysty wygląd dzięki naszemu bezprzewodowemu telewizorowi 4K 144Hz. Podłącz wszystkie urządzenia do modułu Zero Connect Box i uprość konfigurację dzięki zaawansowanej transmisji bezprzewodowej⁴.

LG OLED evo AI M5
Zawieszony na ścianie telewizor LG OLED M5 TV i LG Soundbar w eleganckim apartamencie. Zero Connect Box schowany pod stolikiem.

Bez wymuszonej lokalizacji

Moduł Zero Connect Box jest łatwy w instalacji. Bez konieczności bezpośredniego połączenia z telewizorem możesz dowolnie zaaranżować przestrzeń⁵.

Bez bałaganu

Zmień przestrzeń w wizualnie przyjemną. Zachowaj porządek bez plątaniny kabli.

Bez kłopotów

Podłącz wszystkie urządzenia do Zero Connect Box zamiast bezpośrednio do telewizora i wygodnie stwórz idealne centrum rozrywki.

Dla tych, którzy cenią elegancję i jednolitą formę.

Technologia wąskich ramek i jednolity design nie pozostawiają żadnych szczelin pomiędzy telewizorem a ścianą⁶.

LG OLED evo AI G5
Salon z LG OLED G5 TV i LG Soundbar, widziany z boku. Z tego kąta widać, jak konstrukcja One Wall idealnie przylega do ściany.

Dla tych, którzy potrzebują przenośnego ekranu

Przenośny design LG StanbyMe pozwala oglądać treści w dowolnym miejscu i miejscu. Bezprzewodowe i z elastyczną podstawką zapewniającą maksymalną mobilność i wygodę, z których możesz korzystać w dowolnym miejscu⁷.

Ekrany LG Lifesytle
Kobieta w swoim przestronnym domu uprawiająca jogę. Obok niej znajduje się telewizor LG StanbyME na stojaku. Telewizor jest ustawiony pionowo i odtwarza film instruktażowy z jogą.

Odkryj najlepszy wybór dla fanów wzornictwa, takich jak Ty

Łatwo porównaj funkcje, aby wybrać najlepszy telewizor dla siebie.¹ ²

Table Caption
FeaturesOLED T4OLED M5OLED G5
Zdjęcie produktu LG OLED T4 PDP
OLED T4
Zdjęcie produktu LG OLED M5
OLED M5
Zdjęcie produktu LG OLED G5
OLED G5
EkranLG SIGNATURE OLEDLG SIGNATURE OLED (97 cali) LG OLED evo (83, 77, 65 cali)LG OLED evo
Prawdziwie bezprzewodowyPrawdziwie bezprzewodowy Prawdziwie bezprzewodowy -
ProjektPierwszy na świecie przezroczysty OLED TVWzornictwo typu „One Wall”One Wall Design (97, 83, 77, 65, 55 cali)
Rozmiar77 caliDo 97 cali (97, 83, 77, 65 cali)Do 97 cali (97, 83, 77, 65, 55, 48 cali)
Procesorprocesor AI alpha 11 Gen2procesor AI alpha 11 Gen2procesor AI alpha 11 Gen2
Więcej informacji

Inteligentne wskazówki dotyczące wyboru Twojego TV

Jaki rozmiar TV jest idealny w Twojej przestrzeni? >

 

Czym jest dobra jakość obrazu telewizora? >

 

W jaki sposób AI TV usprawnia inteligentny TV? >

 

Poznaj wszystkie przewodniki zakupu telewizorów >

¹Funkcje mogą się różnić w zależności od modelu i rozmiaru ekranu. Szczegółowe specyfikacje można znaleźć na stronie każdego produktu.

 

²Wsparcie dla niektórych funkcji może różnić się w zależności od regionu i kraju.

 

³Pierwszy na świecie przezroczysty telewizor w porównaniu z tradycyjnymi telewizorami z tunerem.

  Przezroczystość produktu określona na podstawie wewnętrznych testów wynosi 43%, może się różnić w zależności od rzeczywistego środowiska i warunków użytkowania.

 

⁴4K 144 Hz dotyczy modeli LG OLED M5 83/77/65 cali. 144Hz działa tylko z grami lub sygnałami wejściowymi z PC obsługującymi 144 Hz.

  LG OLED M5 97 cali obsługuje 120Hz.

  144Hz to maksymalna częstotliwość odświeżania oparta na zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR).

  Bezprzewodowy LG OLED TV odnosi się do połączenia między modułem Zero Connect Box a ekranem.

  Umieszczenie Zero Connect Box w szafce może powodować zakłócenia sygnału w zależności od materiału i grubości mebla.

  Moduł Zero Connect należy zainstalować niżej niż odbiornik bezprzewodowy telewizora.

  Urządzenia muszą być podłączone przewodowo do modułu Zero Connect.

  Wymagane jest podłączenie kabla zasilającego do ekranu telewizora i modułu Zero Connect.

  Funkcja True Wireless opiera się na certyfikacji NVIDIA® G-SYNC® Compatible, zapewniającej redukcję zacięć, niskie opóźnienia wejściowe oraz płynne działanie bez migotania.

 

⁵Obraz prezentowany na ekranie Location-Free to LG Signature OLED M5 TV.

 

⁶Rozmiar ramki różni się w zależności od serii i rozmiaru.

  LG OLED G5 o przekątnej 97/83/77/65/55 cali posiada konstrukcję typu One Wall Design.

  48-calowy LG OLED G5 ma Ultra Slim Design.

  W zależności od środowiska instalacji między telewizorem a ścianą może występować niewielka przerwa. Wymagania instalacyjne są różne. Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji instalacji.

 

⁷Pokaz symulowanej sceny.

  Ekran produktu pokazuje symulowany obraz, który może różnić się od rzeczywistego produktu.

  Wbudowana bateria może działać bezprzewodowo do 3 godzin (3 godziny w przypadku standardowego trybu, ale użycie baterii może się różnić w zależności od warunków użytkowania).

  StanbyME obsługuje tylko treści Wi-Fi, dlatego musi być podłączony do sieci bezprzewodowej.

  Ekran produktu pokazuje symulowany obraz, który może różnić się od rzeczywistego produktu.

  Tryb ekranu pionowego może działać inaczej w zależności od używanej aplikacji.

  Produkt nie jest wodoodporny.

  Ekran główny i obsługiwane aplikacje mogą się różnić w zależności od kraju i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.