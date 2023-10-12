One:Quick Works for Zoom Rooms

اجعل الكاميرا والميكروفون يتحركان نحوك، وليس العكس. تركز One:Quick Works تلقائياً على السماعة وهي فعالة في التقاط الأصوات بوضوح يصل إلى ستة أمتار مع الحد الأدنى من ضوضاء الخلفية، بينما تتعقب الكاميرا بدقة 3840 × 2160 تلقائياً وتركز على السماعة الفردية.



* قد يختلف أداء المنتج حسب البيئة.