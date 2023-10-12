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One:Quick Works for Zoom Rooms

مميزات

المعرض

المواصفات

الدعم

Resource

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One:Quick Works for Zoom Rooms

55CT5WJ

One:Quick Works for Zoom Rooms

(1)
المنظر الأمامي مع صورة ملء الشاشة (* محاكاة صور الشاشة)
حاصل على جائزة التصميم

حاصل على جائزة التصميم

One:Quick Works
لغرف الاجتماعات Zoom Rooms

لغرف الاجتماعات Zoom Rooms

* جميع الصور الواردة في هذه الصفحة للأغراض التوضيحية فقط.

إل جي One:Quick

إل جي One:Quick
شاشة عرض مؤتمرات الفيديو الكل في واحد

اجعل اجتماعاتك عبر الإنترنت أكثر إنتاجية وتفاعلية مع إل جي One:Quick

الكل في - واحد عرض مؤتمرات الفيديو لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

الكل في - واحد عرض مؤتمرات الفيديو لتحقيق أقصى قدر من الإنتاجية

* جميع الصور الواردة بهذه الصفحة لأغراض التوضيح فقط.

حل مؤتمر الفيديو الكل في واحد

حل مؤتمر الفيديو الكل في واحد

لا يلزم أن يكون إعداد مؤتمرات الفيديو مرهقاً. يتميز هذا الحل الشامل بجهاز كمبيوتر مدمج يعمل بنظام Windows وكاميرا 4K فائقة الدقة وميكروفون ومكبر صوت ولوحة بيضاء رقمية. اختبر جودة صوت ومقاطع فيديو واضحة في اجتماعاتك.

التركيز التلقائي الذكي

التركيز التلقائي الذكي

اجعل الكاميرا والميكروفون يتحركان نحوك، وليس العكس. تركز One:Quick Works تلقائياً على السماعة وهي فعالة في التقاط الأصوات بوضوح يصل إلى ستة أمتار مع الحد الأدنى من ضوضاء الخلفية، بينما تتعقب الكاميرا بدقة 3840 × 2160 تلقائياً وتركز على السماعة الفردية.

* قد يختلف أداء المنتج حسب البيئة.

تطبيق مؤتمرات الفيديو المثبت مسبقاً، إل جي وان (LG One): اجتماع سريع عن بُعد

يعمل برنامج LG One: Quick Remote Meeting بسلاسة مع One: Quick Works للمستخدمين لمشاركة المستندات بتنسيقات مختلفة وتنفيذ رسومات تفاعلية في الوقت الفعلي واكتشاف من يتحدث على الطرف الآخر تلقائياً.

تطبيق مؤتمرات الفيديو المثبت مسبقاً، إل جي وان (LG One): اجتماع سريع عن بُعد

سهل الاستعمال متجر تطبيقات المؤتمر

تم تضمين اختصارات لتثبيت تطبيقات مؤتمرات الفيديو والتعاون للمساعدة في إنتاجية المستخدم. يجب أن يكون الحل الحقيقي لعقد مؤتمرات الفيديو متعدد الإمكانات قادراً على استخدام مجموعة متنوعة من تطبيقات مؤتمرات الفيديو.

سهل الاستعمال متجر تطبيقات المؤتمر

* قابلية توسعة ممتازة استناداً إلى نظام التشغيل Windows 10 IoT

اللمس المتعدد والتعليقات التوضيحية

اللمس المتعدد والتعليقات التوضيحية

مزود بتقنية In-cell touch، يحول One: Quick Works الأفكار إلى واقع مع 10 نقاط من اللمس المتعدد. ويرسل بسهولة ملفات مثل الملاحظات والكتابات والرسومات والصور التي تم إنشاؤها في الاجتماعات عبر البريد الإلكتروني.

* يتم توفير قلم اللمس (1 لكل جهاز)
** التطبيقات المخصصة المطلوبة لتدوين الملاحظات والرسومات (تطبيق MS Whiteboard جاهز)

التسجيل الصوتي

التسجيل الصوتي

بدلاً من الاحتفاظ بمحاضر اجتماعات منفصلة، ما عليك سوى تسجيل الاجتماع ومشاركة الملفات مع المشاركين عبر البريد الإلكتروني.

* قد لا يُسمح بالتسجيل الصوتي عند استخدام تطبيق مؤتمرات الفيديو.

وضع تقسيم الشاشة لتعدد المهام

وضع تقسيم الشاشة لتعدد المهام

مشاركة الملفات وتنظيم الأفكار في نفس الوقت مع الأعضاء في غرفة الاجتماعات.

تجربة مستخدم محسنة

تجربة مستخدم محسنة

يوفر واجهة سهلة الاستخدام ، من ضبط إعدادات الشبكة للاجتماعات ، وتقسيم الشاشة إلى إعدادات العرض. يدعم الوصول السريع والسهل إلى تطبيقات مؤتمرات الفيديو باستخدام مشغل One: Quick Works.

* تمت جدولة تحديث البرنامج لإضافة التطبيقات وحذفها وسيكون متاحاً في نوفمبر 2021.

تجربة مستخدم محسنة

2-طريقة التثبيت

2-طريقة التثبيت

يمكن تعديل طريقة التثبيت حسب البيئة المحيطة واحتياجات المستخدم الخاصة. إمكانية الاختيار بين التثبيت على الحائط لتحقيق أقصى استفادة من المساحة أو التثبيت المكتبي باستخدام حاملي قطب.

* تباع الحوامل بشكل منفصل.

حصل على جائزة reddot Design

بفضل التصميم الرائع الحائز على جوائز، يمتزج One: Quick Works بسلاسة مع بقية مساحة العمل. يوفر كذلك جمالية عالية مع توفير مساحة عمل عملية لجميع المشاركين.

حصل على جائزة reddot Design وجائزة iF DESIGN AWARD 2021

منتج حاصل على اعتماد إنرجي ستار®
طباعة

كل المواصفات

اللغة

العرض على الشاشة

English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic

المواصفات الميكانيكية

لون الحواف

Silver

عرض الحواف

T/R/L/B : 57.2/26.2/26.2/28.9mm

أبعاد العبوة الكرتون (العرض × الارتفاع × العمق)

1372 x 903 x 168mm (without Stand)

مقبض

لا

أبعاد الشاشة (العرض × الارتفاع × العمق)

1265 x 769.5 x 61.8mm

أبعاد الشاشة مع الحامل (العرض × الارتفاع × العمق)

1265 x 815 x 290mm

وزن العبوة

31Kg

VESA‎ واجهة التركيب المتوافقة مع معيار

300 ×‏ 300 ملم

الوزن (الرأس)

26Kg

الوزن (الرأس + الحامل)

26.6Kg

الطاقة

الإمداد بالطاقة

AC 100-240V~, 50/60Hz

نوع الطاقة

طاقة مدمجة

الصوت

سماعة (مُدمجة)

نعم (10 واط × 2)

الملحقات

أساسية

HDMI Cable, Remote Controller(include battery 2ea), Touch Pen, Pen tip, Manual, Regulation Book, Warranty Card, IG

اختياري

2 pole Stand(ST-653TW)

التوافق مع جهاز كمبيوتر OPS

طاقة كمبيوتر OPS مُدمجة

لا

التوافق مع نوع كمبيوتر OPS

لا

شهادات الاعتماد

EMC

FCC Class "B" / CE

ePEAT (الولايات المتحدة فقط)

لا

ErP / Energy Star

YES / Energy Star 8.0

الأمان

CB / NRTL

الشروط البيئية

نسبة رطوبة التشغيل

10 % to 80 %

درجة حرارة التشغيل

0 °C to 40 °C

الميزات المخصَّصة - اللمس

الدقة (النوع)

3.5mm

حجم الكائن المتاح للمس

Ø8 mm

واجهة

USB1.1

نقاط اللمس المتعددة

الحد الأقصى 10 نقاط

دعم نظام التشغيل

Windows 10 or higher

سُمك طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

نفاذ طبقة الحماية الزجاجية

غير متوفر

وقت الاستجابة (جهاز كمبيوتر يعمل بنظام Windows 10)

35ms ↓

اللوحة

نسبة العرض إلى الارتفاع

16:9

نوع الإضاءة الخلفية

حافة

السطوع

450nit (Typ.)

عمق الألوان (عدد الألوان)

1.07 مليار لون

التدرج اللوني

NTSC 72%

نسبة التباين

1,000:1

نسبة التباين الديناميكي

لا

العمر الافتراضي

50,000 ساعة (الحد الأدنى)

دقة العرض الأصلية

3840 x 2160 (UHD)

ساعات التشغيل (ساعات/يوم)

24/7

تقنية لوحة العرض

تقنية IPS

رأسي/أفقي

لا/نعم

معدل التحديث

60 هرتز

زمن الاستجابة

9ms (G to G)

حجم الشاشة (بوصة)

55

معالجة السطح (ضبابية)

Haze 12%

زاوية العرض (أفقي x عمودي)

178º x 178º

إمكانية الاتصال

مدخل صوت

لا

مخرج الصوت

لا

مدخل جهاز العرض

نعم (منفذ USB النوع C)

مخرج جهاز العرض

نعم (منفذ USB النوع C)

مدخل DVI-D

لا

مخرج السماعة الخارجية

لا

مدخل HDMI

نعم (2 لكل وحدة)

مدخل HDMI‎ (نسخة HDCP)

2.2/1.4

مخرج HDMI

لا

IR

لا

مدخل RGB

لا

مدخل RJ45(LAN)

نعم (1 لكل وحدة)

مخرج RJ45(LAN)

لا

مدخل RS232C

لا

مخرج RS232C

لا

شاشة بمنفذ USB تعمل باللمس

لا

مدخل USB

منفذ USB3.1 من النوع A (2‏ لكل وحدة)، منفذ USB من النوع C‏ (1 لكل وحدة)

ميزات خاصة

طلاء امتثالي (لوحة الطاقة)

غير متوفر

ضوء الشمس المباشر

غير متوفر

تصنيف الحماية IP

غير متوفر

توافق اللمس المتراكب

غير متوفر

حماية الطاقة

غير متوفر

معايرة ذكية

غير متوفر

إمالة (متجهة لأسفل)

غير متوفر

إمالة (متجهة لأعلى)

غير متوفر

التوافق مع البرامج

Connected Care

لا

الميزات المخصَّصة - ONE:QUICK

عبر تقنية Bluetooth

تقنية Bluetooth 5.0

تطبيقات مدمجة

Chrome, Skype (Preloaded) MS Whiteboard (Download link)

الكاميرا_مجال الرؤية (FoV)

120°

الكاميرا_الدقة

3840 x 2160 (UHD)

الكاميرا_تأطير الفيديو

نعم

الكاميرا_التكبير/التصغير (ePTZ)(ePTZ)

4x Zoom

نسخ

لا

Compatibility One: المشاركة السريعة

نعم

وحدة المعالجة المركزية

AMD Ryzen Embedded V1605B

مشاركة الملفات

نعم

الرسومات

AMD Radeon Vega

لوحة المعلومات الرئيسية

لا

شريط بادئ التشغيل

نعم

سجل مقابلة (صوتي)

نعم

الذاكرة (ذاكرة الوصول العشوائي)

8 جيجابايت

الميكروفون_مصفوفة

10ea

الميكروفون_تشكيل الحِزم

نعم

الميكروفون_نطاق التقاط

6m

One: مقابلة سريعة عن بُعد

نعم

إصدار نظام التشغيل

Windows 10 IOT Enterprise (Value)

وضع القارئ (Bluelight)

نعم

رصد الشاشة

نعم

تقسيم العرض- قالب مخصَّص

لا

تقسيم العرض_كامل / نصفي

نعم

المخزن

128 جيجابايت

الضمان

3 Years (Panel) 1 Year (PC Board)

اتصال Wi-Fi

802.11ac

الميزات - الأجهزة

مستشعر التسارع (الاتجاه)

لا

مستشعر السطوع التلقائي

نعم

مستشعر BLU

لا

المستشعر الحالي

لا

مستشعر الرطوبة

لا

تشغيل المفتاح المحلي

نعم

مستشعر البكسل

لا

مؤشر الطاقة

لا

مستشعر الاقتراب

لا

مستشعر درجة الحرارة

نعم

الميزات - البرامج

HDMI-CEC

نعم

التوفير الذكي للطاقة

نعم

إيقاظ عبر الشبكة المحلية

نعم

استهلاك الطاقة

وظيفة DPM

0.5W

الحد الأقصى

245W

إيقاف تشغيل الطاقة

0.5W

التوفير الذكي للطاقة (%70)

30±10% (for HDMI1/2)

العادي

127W

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