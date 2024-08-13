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PuriCare™ 360° Hava Temizleyici Çoklu Filtre Sistemi AS65GDWH0

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

PuriCare™ 360° Hava Temizleyici Çoklu Filtre Sistemi AS65GDWH0

AS65GDWH0

PuriCare™ 360° Hava Temizleyici Çoklu Filtre Sistemi AS65GDWH0

Önden görünüm - Clean Booster açık
360° Arıtma

Etrafınızdaki Havayı Temizleyin

Nereye koyarsanız koyun, LG PuriCare™ etrafınızdaki havayı 360° temizler.

Hava arıtma cihazı önden hava, toz ve kiri emer ve daha sonra temiz havayı üstten her yöne yayar. Ekranın solunda yalnızca öne hava veren başka bir hava arıtma cihazı, sağında ise alanı daha verimli bir şekilde temiz havayla dolduran LG Puricare görüntüleniyor.
Direkt Fan

360 Derece Direkt Fan

Dişli fan kanatları, hava direncini azaltarak güçlü hava temizleme performansı sağlar.

İki resim bulunuyor. Solda bir uçak motoru görüntüsü, sağda ise hava arıtma cihazı içindeki geliştirilmiş 360 Derece Direkt Fanın performansını gösteren dört görüntü bulunuyor. Dört görüntü sırayla daha parlak hale geldikçe, Direkt Fanın öncekine kıyasla performansı nasıl artırdığı gösteriliyor.

*NASA (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) tarafından Boeing 747'ye uygulanan uçak fanı teknolojisi, 360 derece direkt fana uygulanmaktadır.

Clean Booster

Daha Uzağa, Daha Hızlı Temiz Hava Üfler

Tescilli Clean Booster, temiz havayı 7,5 m mesafeyle evinizin her köşesine $ daha hızlı üfler

*Clean Booster Modu açıkken PuriCare 360° (AS309DWA modeli) kullanılarak 259 metreküp (9,8 x 9,8 x 2,7 metre) kapalı alanda LG dahili laboratuvarı tarafından test edilmiştir. Havanın hızı 1,5 metre yükseklikte ve ürüne 7,5 metre mesafede ölçülmüştür. 
*PuriCare Pet Hava Arıtma Cihazı Pet (AS309DNP) Evcil Hayvan Modunda ve PuriCare 360° (AS309DWA) Otomatik Modda kullanılarak 132 m2 G'lik kapalı bir evcil hayvan kafesinde LG dahili laboratuvarı tarafından alt filtreden toplanan toz ve tüy miktarının ağırlığı ölçülerek test edilmiştir. Sonuçlar çevresel koşullara ve diğer dış etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. 
*TÜV Rheinland tarafından, 55 ± %15 bağıl nem ile 23,0 ± 5,0 santigrat derece sıcaklıkta 8 metreküplük bir laboratuvarda maksimum emiş düzeyinde standart PuriCare modeline (AS199DWA) kıyasla maksimum emiş düzeyinde PuriCare Pet (AS190DNPA) kullanılarak test edilmiştir. Sonuçlar çevresel koşullara ve diğer dış etkenlere bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Çoklu Filtre Sistemi

Gelişmiş Çoklu Filtre Sistemi ile Havayı Derinlemesine Temizleyin

Çoklu filtre, istenmeyen partikülleri (bakteri, virüs, toz, alerjen ve koku bileşenleri) toplar.

 

Arıtma cihazının bir yarısı koku giderme filtresini, diğer yarısı ise cihazın Safe Plus filtresini gösterir.
Safe Plus Filtresi
Arıtma cihazının bir yarısı koku giderme filtresini, diğer yarısı ise cihazın Safe Plus filtresini gösterir.
Koku Giderme Filtresi

Safe Plus Filtresi

Remove bacteria, virus, dust, and allergens.

- Antibacterial 99.9% / Anti-viral 99.9%
- Large Dust Removal
- Dust Storm / Ultra-Fine Dust Removal
- Allergen (house dust mite, mold) Removal

Koku Giderme Filtresi

Eliminates harmful gases.

- Home Odor (Acetaldehyde, Ammonia(NH3), Acetic Acid) Removal
- Odor Components such as Formaldehyde (HCHO), Toluene Removal
- Air Pollutants (NO2, SO2) Removal

*%99,9 Antibakteriyel ('20.4.3). ①KTR (Kore Test ve Araştırma Enstitüsü) tarafından test edilmiştir. ②Test bakterisi: Staphylococcus aureus / Klebsiella pneumoniae / Escherichia coli. ③Test Yöntemi: ISO 20743 (Tekstil ürünlerinin antibakteriyel aktivitesinin belirlenmesi).
 *%99,9 Antiviral ('20.4.14). ①Seul Üniversitesi Sağlık Enstitüsü tarafından test edilmiştir. ②Test bakterisi: fare hepatit virüsü (MHV; murin koronavirüsü) (insana bulaşan koronavirüs alternatifi). ③Test Yöntemi: ISO 20743.
*Toz %99,999: KLC (Kore Uygunluk Laboratuvarları) tarafından test edilmiştir. Clean Booster modunda 20 dakika çalıştırdıktan sonra, 0,01㎛ mikro tozun %99,999'unu 60 dakikada temizler. Ürün: PuriCare™ AS309DWA Ortam: 30,0 ㎥'lük oda.

hava_arıtma_cihazının_lg_logosunun_üstündeki_kısmı,_serbest_bırakılan_hava_ve__/- iyonlarını gösteren kabarcıklar ile gösterilir.
Plazmaster İyonlaştırıcı

Ailenizi Mikroplardan Koruyun

İyonlaştırıcı, zehirli virüsleri ve bakterileri azaltarak ailenizin sağlığını korur.

*ABD, Auburn Üniversitesi tarafından test edilmiştir: Salmonella'nın %98,0'ini, Campylobacter'in %81,2'sini, Toz akarı alerjeninin %96,1'ini ortadan kaldırır. 4.
*Sonuçlar koşullara bağlı olarak değişebilir.
*Seul Ulusal Üniversitesi tarafından test edilmiştir: MRSA'yı 10 dakikada %99 oranında, S. pneumoniae'yi 30 dakikada %95 oranında, Adeno Virüsünü 60 dakikada %96 oranında, H1N1 virüsünü 120 dakikada %96 oranında ortadan kaldırır. Sonuçlar koşullara bağlı olarak değişebilir.

Hava arıtma cihazı turuncu bir ekranla gösterilir. "PM 1.0 ve Gaz Sensörü Sistemi" etiketini gösteren büyütülmüş bir resim. Makinenin üstünde, kırmızı renk kodlu kirliden turuncu ve sarıya ve son olarak temiz olan yeşile giden ve makinenin hava kalitesine bağlı olarak nasıl değiştiğini gösteren bir çizgi bulunmaktadır.
Akıllı Sensör ve Gösterge

Havanıza Kalite Katın

PM1.0 sensör algılama sistemine dayalı renk kodlu bir gösterge ile hava kalitenizi hızlı bir şekilde kontrol edin.
Resimde, cihaza giren havayı temsil eden okları gösteriliyor. Solda iyi, normal, kötü, çok kötü sözcükleri görünüyor. "İyi" yazısı, makinenin açık olduğunu gösteriyor.

Otomatik Temiz Hava

Otomatik Mod, sorunsuz bir şekilde her zaman optimum hava kalitesi sağlamak için sürekli olarak kendini ayarlar.
Solda telefonuna bakan kadın, sağda hava arıtma cihazı. LG ThinQ uygulamasında hava kalitesini ve diğer istatistikleri gösteren telefon ekranının ön planda olduğu görüntü.
LG ThinQ™

LG ThinQ™ ile Soluduğunuz Havanın Kontrolünü Elinize Alın

PuriCare'i uzaktan açmak için ThinQ™ uygulamasını kullanarak tozlu günlerde bile aileniz için daha temiz hava sağlayın.

ÖZET

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BOYUTLAR

Tüm Özellikler

TEMEL ÖZELLİKLER

  • Tavsiye edilen alan (㎡)

    61,2

  • Central Control

    Dokunmatik Panel

  • Renk

    Beyaz

  • Fan Motor Type

    İnverter Motoru

  • Noise (High / Low, dB)

    52/20

ÖZELLİKLER

  • 360˚ Clean

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Fan Speed

    Otomatik/Düşük/Orta/Yüksek/Turbo

  • Filter Exchange Alarm

    Var

  • İyonlaştırıcı

    Var

  • Temizleme Modu / Clean Booster

    Var

  • Temizleme Modu / İkili Mod

    Var

  • Temizleme Modu / Tekli Mod

    Var

  • Purification Mode/Smart Mode

    Var

  • Smart Indicator (Air Quality)

    Var

  • Smart Indicator (Particulate Matter)

    PM 10/2.5/1.0, µm

AKILLI TEKNOLOJİ

  • [App] Remote Control

    Var

  • Akıllı Tanılama

    Var

  • ThinQ(Bluetooth)

    iOS/Android

  • ThinQ (Wi-Fi)

    iOS/Android

FILTRE

  • Filtre Sınıfı

    HEPA H13

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Ürün Boyutları - G x Y x D (mm)

    343 x 587 x 343

  • Weight_Net (Product Only, g)

    11500

CERTIFICATES/AWARDS

  • Product Type (Model Name)

    360° Hava Arıtma Cihazı

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