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LG No Frost Buzdolabı | 506 Litre Kapasite | E Enerji Sınıfı | Beyaz Renk
*LGE LinearCooling™ modelinin taze gıda bölmesinin rafında Çin lahanasının %5 ağırlık kaybı oranına ulaşmak için geçen süreyi ölçmek üzere LG'nin kurum içi test yöntemini kullanan UL test sonuçlarına dayanır. Yalnızca geçerli modeller. Sonuç, asıl kullanım sırasında değişebilir.
*Üst sepete yerleştirilen su kabının sıcaklığının DoorCooling+™ özelliği olan ve DoorCooling+™ özelliği olmayan modelleri arasındaki düşme süresini karşılaştıran LG kurum içi test yöntemini kullanan UL test sonuçlarına dayanır. Yalnızca geçerli modeller. Ürün resimleri temsilidir ve asıl üründen farklı olabilir.
Kapı açıldığında DoorCooling+™'in durması gerekir.
Ana Özellikler
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
780 x 1800 x 730
-
Kompresör Tipi
Smart Inverter
Tüm Özellikler
TEMEL ÖZELLİKLER
-
Ürün Tipi
Üstten Monte
BOYUTLAR VE AĞIRLIK
-
Ambalaj Ağırlığı (kg)
88
-
Ürün Boyutları (G x Y x D) (mm)
780 x 1800 x 730
-
Ürün Ağırlığı (kg)
79
-
Derinlik (kapı olmadan) mm
599
-
Tutma Yeri Hariç Derinlik (mm)
700
ÖZELLİKLER
-
Door Cooling+
Var
-
Door-in-Door
Yok
-
LINEAR Cooling
Var
-
Koku Giderici
Yok
BUZ VE SU SİSTEMİ
-
Sadece Su Sebili
Yok
-
Otomatik Buz Makinesi
Yok
-
Buz Yapıcı_Manuel (portatif)
Var
MALZEME VE YÜZEY
-
Yüzey (Kapı)
Süper Beyaz
PERFORMANS
-
Kompresör Tipi
Smart Inverter
BUZDOLABI BÖLMESİ
-
Buzdolabı Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
2
-
Hygiene Fresh+
Var
-
Sebzelik
Var (1)
-
Fresh 0 Zone
Var
-
Yumurta Tepsisi / Yumurta Sepeti
Var
-
Hygiene Fresh
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
DONDURUCU BÖLMESİ
-
Dondurucu Işığı
Üst LED
-
Raf_Temperli Cam
1
-
Çoklu Hava Akışı
Var
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