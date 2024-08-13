LG Gardırop Tipi No Frost Buzdolabı | Yapay Zeka Destekli | 705 Litre | Mat Siyah Renk

Her ne kadar yaşam tarzınıza bağlı olsa da doğru bir yaklaşık hesap şu şekildedir: LG Kombi donduruculu buzdolabı (kapasite: 340-384L) normalde 1-2 kişilik küçük bir ev için yeterlidir; İnce Çok Kapılı modeller (506-508L) 3-4 kişilik bir aileye uygundur; daha büyük bir aile için geniş LG Çok Kapılı veya Amerikan Tarzı modelleri (kapasite 625-705L) tavsiye ederiz. Çok Kapılı modeller tepsiler veya servis tabakları için ekstra geniş alan sağlar. LG olarak her müşterimizin onlara en uygun Donduruculu Buzdolabına sahip olmasını istediğimiz için her ürün yelpazesinde bir dizi boyut sunarız.