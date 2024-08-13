LG Çamaşır Makinesi | 11 Kg Yıkama Kapasitesi | 6 Hareketli | AI DD ve Buhar Özellikli | Koyu Gri Renk

Enerji, devir ve gürültü seviyeleri bakımından Üçlü A sınıfına* sahip bir LG Çamaşır Makinesi satın almak bariz bir başlangıç olacaktır. Yenilikçi LG DirectDrive™ Motor teknolojisi makinenizin içerisindeki hareket eden parçaların sayısını azaltarak çıkan gürültüyü en aza indirir (aynı zamanda daha az aşınma ve yırtılma nedeniyle makine ömrünü uzatır). Çamaşır makinenizi kurarken düz bir yüzeyde durduğundan emin olun ve düzenli olarak kontrol edin. Dengesiz bir ünite yer değiştirme ve sarsılmaya neden olarak gürültü miktarını artırabilir. Çamaşır makinenizin altına titreşim önleyici pedler yerleştirmek de gürültüyü azaltmaya yardımcı olabilir.



*EN 60456:2016/A11:2020 sürümüne göre F6V7RWP1WE ile gerçekleştirilen LG kurum içi laboratuvar testi. 2) Enerji, Devir ve Gürültü sınıfları EU 2019/2014 uyarıncadır. 3) Sonuç kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.