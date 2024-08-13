Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG Çamaşır Makinesi | 11 Kg Yıkama Kapasitesi | 6 Hareketli | AI DD ve Buhar Özellikli | Koyu Gri Renk
EL_TK_F4Y5EYWYJ.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

LG Çamaşır Makinesi | 11 Kg Yıkama Kapasitesi | 6 Hareketli | AI DD ve Buhar Özellikli | Koyu Gri Renk

EL_TK_F4Y5EYWYJ.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
F4Y5EYWYJ

LG Çamaşır Makinesi | 11 Kg Yıkama Kapasitesi | 6 Hareketli | AI DD ve Buhar Özellikli | Koyu Gri Renk

front view
"Çamaşır makinesinin yanında A-10% yüksek verimlilikli enerji sınıfı etiketi ve enerji sınıfı grafiği görüntüleniyor. Çamaşır makinesinin arkasında yukarı yöne işaret eden yeşil ok görünüyor."
Yüksek enerji verimliliği

A-10% enerji verimliliği: tasarrufun akıllı hali

Maliyet ve enerjiden tasarruf ederek mükemmel yıkama deneyiminin keyfini çıkarın.

*Enerji Verimliliği Endeksi'nde, 2019/2014 AB Yönetmeliğince tanımlanan A enerji verimliliği sınıfının minimum eşiğine kıyasla %10 daha düşük.

Çamaşır makinesinin yanında battaniye ve yastıklar yer alıyor. Yastığın üzerinde 2 kg artışa işaret eden bir ok bulunuyor.
Daha yüksek kapasite

Aynı boyut, daha fazla çamaşır

Artırılmış tambur kapasitesi ile aynı boy makinede tek seferde 2 kg daha fazla giysi yıkayın.

*Titreşim sensörü yalnızca 615/565 derinlikli modelde mevcuttur (İnce tür hariç).
*Sürtünme Damperi ve Ağırlık Dengesi sayısı modele göre farklılık gösterebilir.
*Artırılmış kapasite - 615 mm derinlikte 3 kg, 565 mm / 475 mm derinlikte 2 kg 615 Derinlik: F4Y9LDP2W ve F14U1JBSK2 / 565 Derinlik: F4Y7RYW2W ve FH4U2VCNW2 / 475 Derinlik: F2Y7FYPYH ve F2J8HYP2W.

Önden yüklemeli çamaşır makinesinin tamburunda yıkanan beyaz bir bez parçası görülür.
Deep-learning AI DD™

Üst düzey temizlik performansı ile giysilerinizi koruyun

Otomatik algılama kumaş ağırlığı ve yumuşaklığına göre en uygun programı başlatır.

*Intertek tarafından Ocak 2023’te test edildi. 3 kg yüklü AI Yıkama Programı ile Pamuklu Program karşılaştırması (F4Y7RYW0W). Sonuçlar, giysilere ve çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*AI algılama Steam seçeneği seçiliyken etkinleşmez.

Steam™

Kumaştaki alerjenlerden buharla kurtulun

Giysilerinizi, alerjenlerin LG Steam™ ile temizleneceğini bilmenin verdiği güvenle giyin.

Çamaşır makinesinin tamburunda buharla kaplı yumuşak beyaz bir elbise ve peluş oyuncak gösterilir.

*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu alerjenlerini azaltır.

Paslanmaz Kaldırıcının görülebildiği çamaşır makinesinin içeriden görüntüsü.

Hijyenik ve dayanıklı kaldırıcılar

Çamaşır makinesinin panelinde metal düğmenin genişletilmiş görüntüsü.

Zarif metal düğme

Temperli Cam Kapının net bir şekilde görülebildiği çamaşır makinesi görüntüsü.

Temperli cam kapı

Ekranı net bir şekilde gösteren çamaşır makinesi panelinin genişletilmiş görüntüsü.

Daha görünür bir ekran

SSS

Q.

Standart boy çamaşır makinesi nedir?

A.

Tüm LG Çamaşır Makineleri standart yükseklik ve genişliktedir. LG çamaşır makinelerinin derinliği tambur boyutu ve kapasitesine göre değişiklik gösterebilir. Standart boyutlar şu şekildedir: genişlik 600 mm x yükseklik 850 mm x derinlik 565-675 mm.

Q.

Çamaşır makinesi için en iyi kg nedir?

A.

LG, ortalama büyüklükte bir hane için 8-9 kg tambur kapasiteli bir çamaşır makinesi öneriyor. Geniş bir aileye sahipseniz veya özel olarak büyük miktarlarda çamaşır çıkarıyorsanız 11-13 kg kapasiteli daha büyük bir modeli düşünebilirsiniz. Daha büyük modellerde battal boy yorganlar da yıkanabilir. LG’nin yenilikçi teknoloji sayesinde ev aletlerimizin aynı boy çamaşır makinesinde daha fazla kapasite sağlayabildiğini unutmayın.

Q.

Enerji verimli çamaşır makinesini nasıl seçerim?

A.

Çamaşır makinenizin üzerindeki A (en iyi) ile G (en kötü) arasında sıralanan enerji sınıfı etiketini kontrol edin. Enerji, devir ve gürültü seviyelerinde Üçlü A sınıfına* sahip LG Çamaşır Makinelerini seçin. Ayrıca, LG makinelerinin AI teknolojisi çamaşır yükünüz için en uygun yıkama programından faydalanmanızı sağlayarak enerji giderlerinizi en aza indirir.

*EN 60456:2016/A11:2020 sürümüne göre F6V7RWP1WE ile gerçekleştirilen LG kurum içi laboratuvar testi. 2) Enerji, Devir ve Gürültü sınıfları EU 2019/2014 uyarıncadır. 3) Sonuç kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Q.

Doğru yıkama programını nasıl seçebilirim?

A.

Genel anlamda, giysilerinizin üzerindeki bakım talimatına bakarak makinenizin buna uygun programını seçmelisiniz. AI DD işlevli LG Çamaşır Makineleri ardından çamaşırlarınızı otomatik olarak tartıp yumuşaklığını belirleyerek buna uygun optimum yıkama şekli ve yıkama hareketlerini ayarlar. LG Çamaşır Makinenizi ve Kurutma Makinenizi birbirine bağlarsanız, birlikte çalışarak hiçbir ayar yapmanıza gerek kalmadan doğru programın seçilmesini sağlar.

Q.

Çamaşır makinemin gürültüsünü nasıl azaltabilirim?

A.

Enerji, devir ve gürültü seviyeleri bakımından Üçlü A sınıfına* sahip bir LG Çamaşır Makinesi satın almak bariz bir başlangıç olacaktır. Yenilikçi LG DirectDrive™ Motor teknolojisi makinenizin içerisindeki hareket eden parçaların sayısını azaltarak çıkan gürültüyü en aza indirir (aynı zamanda daha az aşınma ve yırtılma nedeniyle makine ömrünü uzatır). Çamaşır makinenizi kurarken düz bir yüzeyde durduğundan emin olun ve düzenli olarak kontrol edin. Dengesiz bir ünite yer değiştirme ve sarsılmaya neden olarak gürültü miktarını artırabilir. Çamaşır makinenizin altına titreşim önleyici pedler yerleştirmek de gürültüyü azaltmaya yardımcı olabilir.

*EN 60456:2016/A11:2020 sürümüne göre F6V7RWP1WE ile gerçekleştirilen LG kurum içi laboratuvar testi. 2) Enerji, Devir ve Gürültü sınıfları EU 2019/2014 uyarıncadır. 3) Sonuç kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.

Q.

Deep-learning AI DD™ çamaşırlarıma nasıl fayda sağlar?

A.

LG’nin Deep-learning AI DD™ makineleri çamaşırlarınızın ağırlığını ve kumaş türünü ayrı ayrı analiz eden akıllı teknoloji kullanır. Sonuç? Makinenizin otomatik yıkama hareketi optimizasyonu daha iyi kumaş koruması sağlayarak değerli giysilerinizin ömrünü uzatır. DirectDrive™ Motorlar, daha az hareketli parçayla etkili yıkama sağlayan 6 hareketli teknoloji sayesinde daha uzun ömürlü ve enerji açısından verimli bir ev aleti sunar.

Q.

LG çamaşır makinesinde Steam işlevi nedir?

A.

LG’nin tescilli Steam™ teknolojisi (seçili modellerde) alerjenleri etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Alerji Programı işlevi yıkama programının başında lifleri gevşetmek ve alerjenleri (polen ve toz akarları vb.) ortadan kaldırmak için giysilere buhar uygular.

Q.

Çamaşır makinelerinin farklı renkleri var mı?

A.

LG, mevcut ev aletlerinizle uyumlu veya şık bir kontrast oluşturan bir çamaşır makinesi bulabilmeniz için modern nötr renk seçeneklerinden oluşan bir menü sunar. Aşağıdaki renk seçeneklerinden seçiminizi yapın: Klasik Beyaz, Siyah Çelik veya Grafit.

ÖZET

Yazdır

BOYUTLAR

F4Y5EYWYJF4Y5EYWYJF4Y5EYWYJF4Y5EYWYJ
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
11
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 565
Kapı Tipi
Siyah Renkli Temperli Cam Kapak
TurboWash
Yok

Ana Özellikler

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    11

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 565

  • ezDispense

    Yok

  • Buhar

    Var

  • Kırışıklık Azaltma

    Yok

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)

    1100

  • Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

    660 x 890 x 660

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 850 x 565

  • Ağırlık (kg)

    69,0

  • Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)

    70,5

  • Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)

    620

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi

    Orta Siyah

  • Kapı Tipi

    Siyah Renkli Temperli Cam Kapak

KAPASİTE

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    11

KUMANDA VE EKRAN

  • Alarmı Erteleyici

    3-19 saat

  • Ekran Tipi

    Dokunmatik LED

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

ÖZELLİKLER

  • 6 Hareketli DD

    Var

  • AI DD

    Var

  • Tip

    Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi

  • Program Sonu Sinyali

    Var

  • Merkez Sistemi

    Yok

  • Çift Kurutma

    Yok

  • Öğe Ekleme

    Yok

  • ezDispense

    Yok

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Var

  • Köpük algılama sistemi

    Yok

  • LoadSense

    Var

  • Buhar

    Var

  • Tambur Işığı

    Yok

  • Buhar +

    Var

  • Tesviye Ayakları

    Var

  • Paslanmaz Çelik Tambur

    Var

  • TurboWash360˚

    Yok

  • Kabartmalı İç Tambur

    Var

  • Titreşim sensörü

    Var

  • Tambur Kaldırıcı

    Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • Su Seviyesi

    Otomatik

  • TurboYıkama

    Yok

PROGRAMLAR

  • Yorgan

    Var

  • Pamuk

    Var

  • Bebek Buhar Bakımı

    Yok

  • Allergy Care (yıkama)

    Var

  • Otomatik Yıkama

    Yok

  • Bebek Bakımı

    Yok

  • Bebek Giyim

    Yok

  • Soğuk Yıkama

    Yok

  • Renk Bakımı

    Yok

  • Pamuk +

    Yok

  • Koyu Renkli Yıkama

    Yok

  • Hassas Ürünler

    Var

  • İndirilmiş Döngü

    Yok

  • Boşaltma + Sıkma

    Yok

  • Kolay Bakım

    Var

  • Eko 40-60

    Var

  • Nazik Bakım

    Yok

  • Hijyen

    Yok

  • Yoğun 60

    Yok

  • Karışık (Farklı Kumaşlar)

    Var

  • Dış Mekan

    Yok

  • Hızlı 30

    Yok

  • Hızlı Yıkama

    Yok

  • Tazeleme

    Yok

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Yok

  • Cilt Bakımı

    Yok

  • Hız14

    Var

  • Hızlı Yıkama+Kurutma

    Yok

  • Spor Giyim(Aktif Giyim)

    Var

  • Leke Bakımı

    Yok

  • Buharlı Tazeleme

    Yok

  • Küvet Temizliği

    Yok

  • TurboYıkama 39

    Yok

  • TurboYıkama 49

    Yok

  • TurboYıkama 59

    Yok

  • Pamuk 20°C

    Yok

  • Elde Yıkama

    Yok

  • Kot / Koyu Renkli Yıkama

    Yok

  • Ön Yıkama + Pamuklu

    Yok

  • Hızlı 12

    Yok

  • Hızlı 60

    Yok

  • Durulama

    Yok

  • Sıkma+Tahliye

    Yok

  • Yıkama+Kurulama

    Yok

  • Yün (Elde/Yün)

    Yok

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Wi-Fi

    Yok

  • Öğe Ekleme

    Yok

  • Alarm Açık / Kapalı

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Bitiş Erteleme

    Var

  • Deterjan Seviyesi

    Yok

  • Tambur Işığı

    Yok

  • Ön Yıkama

    Var

  • Uzaktan Başlatma

    Yok

  • Durulama + Sıkma

    Var

  • Durulama +

    Var

  • Yumuşatıcı Seviyesi

    Yok

  • Sıkma

    1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok

  • Buhar

    Yok

  • Sıcaklık

    Soğuk/20/30/40/60/95℃

  • Tambur Temizleme

    Var

  • TurboWash

    Yok

  • Yıkama

    Yok

  • Kırışıklık Azaltma

    Yok

  • Soğuk Yıkama

    Yok

  • ezDispense Başlık Temizliği

    Yok

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • Program İndirme

    Var

  • Enerji İzleme

    Var

  • Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

    Yok

  • Tambur Temizleme Fonksiyonu

    Yok

  • Akıllı Eşleştirme

    Yok

SEÇENEKLER / AKSESUARLAR

  • LG TWINWash ile Uyumlu

    Yok

BARKOD

  • Barkod

    8806084251992

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.