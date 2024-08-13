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LG Çamaşır Makinesi | 11 Kg Yıkama Kapasitesi | 6 Hareketli | AI DD ve Buhar Özellikli | Koyu Gri Renk
LG Çamaşır Makinesi | 11 Kg Yıkama Kapasitesi | 6 Hareketli | AI DD ve Buhar Özellikli | Koyu Gri Renk
*Enerji Verimliliği Endeksi'nde, 2019/2014 AB Yönetmeliğince tanımlanan A enerji verimliliği sınıfının minimum eşiğine kıyasla %10 daha düşük.
*Titreşim sensörü yalnızca 615/565 derinlikli modelde mevcuttur (İnce tür hariç).
*Sürtünme Damperi ve Ağırlık Dengesi sayısı modele göre farklılık gösterebilir.
*Artırılmış kapasite - 615 mm derinlikte 3 kg, 565 mm / 475 mm derinlikte 2 kg 615 Derinlik: F4Y9LDP2W ve F14U1JBSK2 / 565 Derinlik: F4Y7RYW2W ve FH4U2VCNW2 / 475 Derinlik: F2Y7FYPYH ve F2J8HYP2W.
*Intertek tarafından Ocak 2023’te test edildi. 3 kg yüklü AI Yıkama Programı ile Pamuklu Program karşılaştırması (F4Y7RYW0W). Sonuçlar, giysilere ve çevreye bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
*AI algılama Steam seçeneği seçiliyken etkinleşmez.
Kumaştaki alerjenlerden buharla kurtulun
Çamaşır makinesinin tamburunda buharla kaplı yumuşak beyaz bir elbise ve peluş oyuncak gösterilir.
*BAF (British Allergy Foundation) onaylı Allergy Care programı, ev tozu alerjenlerini azaltır.
SSS
Standart boy çamaşır makinesi nedir?
Tüm LG Çamaşır Makineleri standart yükseklik ve genişliktedir. LG çamaşır makinelerinin derinliği tambur boyutu ve kapasitesine göre değişiklik gösterebilir. Standart boyutlar şu şekildedir: genişlik 600 mm x yükseklik 850 mm x derinlik 565-675 mm.
Çamaşır makinesi için en iyi kg nedir?
LG, ortalama büyüklükte bir hane için 8-9 kg tambur kapasiteli bir çamaşır makinesi öneriyor. Geniş bir aileye sahipseniz veya özel olarak büyük miktarlarda çamaşır çıkarıyorsanız 11-13 kg kapasiteli daha büyük bir modeli düşünebilirsiniz. Daha büyük modellerde battal boy yorganlar da yıkanabilir. LG’nin yenilikçi teknoloji sayesinde ev aletlerimizin aynı boy çamaşır makinesinde daha fazla kapasite sağlayabildiğini unutmayın.
Enerji verimli çamaşır makinesini nasıl seçerim?
Çamaşır makinenizin üzerindeki A (en iyi) ile G (en kötü) arasında sıralanan enerji sınıfı etiketini kontrol edin. Enerji, devir ve gürültü seviyelerinde Üçlü A sınıfına* sahip LG Çamaşır Makinelerini seçin. Ayrıca, LG makinelerinin AI teknolojisi çamaşır yükünüz için en uygun yıkama programından faydalanmanızı sağlayarak enerji giderlerinizi en aza indirir.
*EN 60456:2016/A11:2020 sürümüne göre F6V7RWP1WE ile gerçekleştirilen LG kurum içi laboratuvar testi. 2) Enerji, Devir ve Gürültü sınıfları EU 2019/2014 uyarıncadır. 3) Sonuç kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.
Doğru yıkama programını nasıl seçebilirim?
Genel anlamda, giysilerinizin üzerindeki bakım talimatına bakarak makinenizin buna uygun programını seçmelisiniz. AI DD işlevli LG Çamaşır Makineleri ardından çamaşırlarınızı otomatik olarak tartıp yumuşaklığını belirleyerek buna uygun optimum yıkama şekli ve yıkama hareketlerini ayarlar. LG Çamaşır Makinenizi ve Kurutma Makinenizi birbirine bağlarsanız, birlikte çalışarak hiçbir ayar yapmanıza gerek kalmadan doğru programın seçilmesini sağlar.
Çamaşır makinemin gürültüsünü nasıl azaltabilirim?
Enerji, devir ve gürültü seviyeleri bakımından Üçlü A sınıfına* sahip bir LG Çamaşır Makinesi satın almak bariz bir başlangıç olacaktır. Yenilikçi LG DirectDrive™ Motor teknolojisi makinenizin içerisindeki hareket eden parçaların sayısını azaltarak çıkan gürültüyü en aza indirir (aynı zamanda daha az aşınma ve yırtılma nedeniyle makine ömrünü uzatır). Çamaşır makinenizi kurarken düz bir yüzeyde durduğundan emin olun ve düzenli olarak kontrol edin. Dengesiz bir ünite yer değiştirme ve sarsılmaya neden olarak gürültü miktarını artırabilir. Çamaşır makinenizin altına titreşim önleyici pedler yerleştirmek de gürültüyü azaltmaya yardımcı olabilir.
*EN 60456:2016/A11:2020 sürümüne göre F6V7RWP1WE ile gerçekleştirilen LG kurum içi laboratuvar testi. 2) Enerji, Devir ve Gürültü sınıfları EU 2019/2014 uyarıncadır. 3) Sonuç kullanım ortamına göre değişiklik gösterebilir.
Deep-learning AI DD™ çamaşırlarıma nasıl fayda sağlar?
LG’nin Deep-learning AI DD™ makineleri çamaşırlarınızın ağırlığını ve kumaş türünü ayrı ayrı analiz eden akıllı teknoloji kullanır. Sonuç? Makinenizin otomatik yıkama hareketi optimizasyonu daha iyi kumaş koruması sağlayarak değerli giysilerinizin ömrünü uzatır. DirectDrive™ Motorlar, daha az hareketli parçayla etkili yıkama sağlayan 6 hareketli teknoloji sayesinde daha uzun ömürlü ve enerji açısından verimli bir ev aleti sunar.
LG çamaşır makinesinde Steam işlevi nedir?
LG’nin tescilli Steam™ teknolojisi (seçili modellerde) alerjenleri etkili bir şekilde ortadan kaldırır. Alerji Programı işlevi yıkama programının başında lifleri gevşetmek ve alerjenleri (polen ve toz akarları vb.) ortadan kaldırmak için giysilere buhar uygular.
Çamaşır makinelerinin farklı renkleri var mı?
LG, mevcut ev aletlerinizle uyumlu veya şık bir kontrast oluşturan bir çamaşır makinesi bulabilmeniz için modern nötr renk seçeneklerinden oluşan bir menü sunar. Aşağıdaki renk seçeneklerinden seçiminizi yapın: Klasik Beyaz, Siyah Çelik veya Grafit.
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
11
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 565
-
ezDispense
Yok
-
Buhar
Var
-
Kırışıklık Azaltma
Yok
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)
1100
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
660 x 890 x 660
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 850 x 565
-
Ağırlık (kg)
69,0
-
Ağırlığa ambalaj dahildir (kg)
70,5
-
Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)
620
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
Orta Siyah
-
Kapı Tipi
Siyah Renkli Temperli Cam Kapak
KAPASİTE
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
11
KUMANDA VE EKRAN
-
Alarmı Erteleyici
3-19 saat
-
Ekran Tipi
Dokunmatik LED
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
ÖZELLİKLER
-
6 Hareketli DD
Var
-
AI DD
Var
-
Tip
Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi
-
Program Sonu Sinyali
Var
-
Merkez Sistemi
Yok
-
Çift Kurutma
Yok
-
Öğe Ekleme
Yok
-
ezDispense
Yok
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Inverter DirectDrive
Var
-
Köpük algılama sistemi
Yok
-
LoadSense
Var
-
Buhar
Var
-
Tambur Işığı
Yok
-
Buhar +
Var
-
Tesviye Ayakları
Var
-
Paslanmaz Çelik Tambur
Var
-
TurboWash360˚
Yok
-
Kabartmalı İç Tambur
Var
-
Titreşim sensörü
Var
-
Tambur Kaldırıcı
Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
Sadece Soğuk
-
Su Seviyesi
Otomatik
-
TurboYıkama
Yok
PROGRAMLAR
-
Yorgan
Var
-
Pamuk
Var
-
Bebek Buhar Bakımı
Yok
-
Allergy Care (yıkama)
Var
-
Otomatik Yıkama
Yok
-
Bebek Bakımı
Yok
-
Bebek Giyim
Yok
-
Soğuk Yıkama
Yok
-
Renk Bakımı
Yok
-
Pamuk +
Yok
-
Koyu Renkli Yıkama
Yok
-
Hassas Ürünler
Var
-
İndirilmiş Döngü
Yok
-
Boşaltma + Sıkma
Yok
-
Kolay Bakım
Var
-
Eko 40-60
Var
-
Nazik Bakım
Yok
-
Hijyen
Yok
-
Yoğun 60
Yok
-
Karışık (Farklı Kumaşlar)
Var
-
Dış Mekan
Yok
-
Hızlı 30
Yok
-
Hızlı Yıkama
Yok
-
Tazeleme
Yok
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Sessiz Yıkama
Yok
-
Cilt Bakımı
Yok
-
Hız14
Var
-
Hızlı Yıkama+Kurutma
Yok
-
Spor Giyim(Aktif Giyim)
Var
-
Leke Bakımı
Yok
-
Buharlı Tazeleme
Yok
-
Küvet Temizliği
Yok
-
TurboYıkama 39
Yok
-
TurboYıkama 49
Yok
-
TurboYıkama 59
Yok
-
Pamuk 20°C
Yok
-
Elde Yıkama
Yok
-
Kot / Koyu Renkli Yıkama
Yok
-
Ön Yıkama + Pamuklu
Yok
-
Hızlı 12
Yok
-
Hızlı 60
Yok
-
Durulama
Yok
-
Sıkma+Tahliye
Yok
-
Yıkama+Kurulama
Yok
-
Yün (Elde/Yün)
Yok
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Wi-Fi
Yok
-
Öğe Ekleme
Yok
-
Alarm Açık / Kapalı
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Bitiş Erteleme
Var
-
Deterjan Seviyesi
Yok
-
Tambur Işığı
Yok
-
Ön Yıkama
Var
-
Uzaktan Başlatma
Yok
-
Durulama + Sıkma
Var
-
Durulama +
Var
-
Yumuşatıcı Seviyesi
Yok
-
Sıkma
1400/1200/1000/800/400/Sıkma yok
-
Buhar
Yok
-
Sıcaklık
Soğuk/20/30/40/60/95℃
-
Tambur Temizleme
Var
-
TurboWash
Yok
-
Yıkama
Yok
-
Kırışıklık Azaltma
Yok
-
Soğuk Yıkama
Yok
-
ezDispense Başlık Temizliği
Yok
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
Program İndirme
Var
-
Enerji İzleme
Var
-
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
Yok
-
Tambur Temizleme Fonksiyonu
Yok
-
Akıllı Eşleştirme
Yok
SEÇENEKLER / AKSESUARLAR
-
LG TWINWash ile Uyumlu
Yok
BARKOD
-
Barkod
8806084251992
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