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9 Kg Çift İnverter Kurutucu, Kurutma sensörü, Beyaz renk, ThinQ (Wi-Fi)

Teknik Özellikler

İncelemeler

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9 Kg Çift İnverter Kurutucu, Kurutma sensörü, Beyaz renk, ThinQ (Wi-Fi)

RC90U2AV2W

9 Kg Çift İnverter Kurutucu, Kurutma sensörü, Beyaz renk, ThinQ (Wi-Fi)

ÖZET

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BOYUTLAR

KAPASITE
9Kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 x 690 x 850
Ürün Tipi
Kurutucu
Turbowash
Var

Tüm Özellikler

BAŞLICA ÖZELLIKLER

  • Kapasite

    9Kg

  • Boyutlar (G x D X Y)

    600 x 690 x 850

  • Yüzey

    Beyaz

  • Menşe

    Kore

VERİMLİLİK İNOVASYONU

  • Yoğuşma Türü

    DUAL Inverter Heat pump™

  • Enerji verimliliği

    A+++-10%

  • Gürültü Seviyesi

    62dB

  • 10 Yıl Garanti

    İnverter Kompresör ve Motor

  • Programlar

    14

  • Seçenekler

    6

KURUTMA İNOVASYONU

  • Eco Hybrid Kurutma

    ECO Modu (A*, 26dk/kg**)
    Hızlı Mod (B*, 18dk/kg**)

HİJYEN İNOVASYONU

  • Alerji Programı

    %99,9 Alerjen Azaltma
    Otomatik Temizleme Kondenseri

  • Akıllı İnovasyon

    Wi-Fi ve ThinQ™ (+Smart Diagnosis™ ***)
    Kurutma Sensörü
    Çift Taraflı Kapak ve İki Yönlü Tambur

TARZ İNOVASYONU

  • Tambur Malzemesi

    Paslanmaz Çelik
    Gizli Açma Kolu ve Karşılama Aydınlatması
    Siyah Kapaklı Büyük Krom Çerçeve

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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