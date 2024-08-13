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Kurutma Makinesi 9 Kg Çift İnverter Kurutucu ThinQ Wi-Fi Enerji Sınıfı A+++(-%10) Beyaz
Kurutma Makinesi 9 Kg Çift İnverter Kurutucu ThinQ Wi-Fi Enerji Sınıfı A+++(-%10) Beyaz
ÖZET
BOYUTLAR
Ana Özellikler
-
Gövde Rengi
Beyaz
-
Maksimum Kuru Kapasite (kg)
9
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 690 x 850
-
Enerji Verimlilik Sınıfı (Kuru)
A+++-%10
-
DUAL Inverter Isı Pompası
Var
-
Otomatik Temizleme Kondenseri
Var
-
Isı Kaynağı Tipi
Termistör
-
Çift Taraflı Kapak
Mümkün
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Kutu Boyutları (G x Y x D mm)
660 x 702 x 920
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 690 x 850
MALZEME VE YÜZEY
-
Gövde Rengi
Beyaz
-
Kapı Tipi
Temperli Cam + Krom Çerçeve
KAPASİTE
-
Maksimum Kuru Kapasite (kg)
9
KUMANDA VE EKRAN
-
Ekran Tipi
Büyük LED (2 ton)
-
Kapı Kilidi Göstergesi
Var
-
Rakam Göstergesi
Var
ÖZELLİKLER
-
Otomatik Temizleme Kondenseri
Var
-
Program Sonu Sinyali
Var
-
Çift Kurutma (EcoHybrid)
2 adet (Opsiyonel)
-
DUAL Inverter Isı Pompası
Var
-
Çift Tüy Filtresi
Var
-
Isı Kaynağı Tipi
Termistör
-
Çift Taraflı Kapak
Mümkün
-
Kurutma Sensörü
Var
-
Tambur Işığı
Var
-
Tesviye Ayakları
4 Ayarlanabilir Ayak
ENERJİ
-
Enerji Verimlilik Sınıfı (Kuru)
A+++-%10
PROGRAMLAR
-
Bebek Giysileri
Var
-
Alerji Bakımı (kurutma makinesi)
Var
-
Soğuk Hava
Var
-
Pamuk
Var
-
İndirilen Döngü
Var
-
Yorgan
Var
-
Karışık (Karışık Kumaş)
Var
-
Hızlı 30
Var
-
Rafta Kurutma
Var
-
Spor giyim
Var
-
Havlular
Var
-
Sıcak Hava
Var
-
Yün
Var
EKSTRA SEÇENEKLER
-
Kırışıklık Önleyici
Var
-
Tambur Programı
Var
-
Kurutma Seviyesi
Var
-
Favori
Var
-
Daha Az Süre
Var
-
Daha Fazla Süre
Var
-
Raf Kuruluğu
Var
-
Wi-Fi
Var
-
Alarm Açık / Kapalı
Var
-
Çocuk Kilidi
Var
-
Bitiş Erteleme
Var
-
Tambur Işığı
Var
-
Uzaktan Başlatma
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
Program İndirme
Var
-
Enerji İzleme
Var
-
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
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