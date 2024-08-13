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Kurutma Makinesi 9 Kg Çift İnverter Kurutucu ThinQ Wi-Fi Enerji Sınıfı A+++(-%10) Metalik Gri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Kurutma Makinesi 9 Kg Çift İnverter Kurutucu ThinQ Wi-Fi Enerji Sınıfı A+++(-%10) Metalik Gri

RC90V9EV2W

Kurutma Makinesi 9 Kg Çift İnverter Kurutucu ThinQ Wi-Fi Enerji Sınıfı A+++(-%10) Metalik Gri

LG RC90V9EV2W 9kg önden görünüm

ÖZET

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BOYUTLAR

RC90V9EV2W
KAPASITE
9kg
Boyutlar (G*D*Y mm)
600 × 690 × 850
Ürün Tipi
Kurutucu
Turbowash
Var

Ana Özellikler

  • Gövde Rengi

    Gümüş

  • Maksimum Kuru Kapasite (kg)

    9

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 690 x 850

  • Enerji Verimlilik Sınıfı (Kuru)

    A+++-%10

  • DUAL Inverter Isı Pompası

    Var

  • Otomatik Temizleme Kondenseri

    Var

  • Isı Kaynağı Tipi

    Termistör

  • Çift Taraflı Kapak

    Mümkün

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Kutu Boyutları (G x Y x D mm)

    660 x 702 x 920

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 690 x 850

MALZEME VE YÜZEY

  • Gövde Rengi

    Gümüş

  • Kapı Tipi

    Temperli Cam + Krom Çerçeve

KAPASİTE

  • Maksimum Kuru Kapasite (kg)

    9

KUMANDA VE EKRAN

  • Ekran Tipi

    Büyük LED (2 ton)

  • Kapı Kilidi Göstergesi

    Var

  • Rakam Göstergesi

    Var

ÖZELLİKLER

  • Otomatik Temizleme Kondenseri

    Var

  • Program Sonu Sinyali

    Var

  • Çift Kurutma (EcoHybrid)

    2 adet (Opsiyonel)

  • DUAL Inverter Isı Pompası

    Var

  • Çift Tüy Filtresi

    Var

  • Isı Kaynağı Tipi

    Termistör

  • Çift Taraflı Kapak

    Mümkün

  • Kurutma Sensörü

    Var

  • Tambur Işığı

    Var

  • Tesviye Ayakları

    4 Ayarlanabilir Ayak

ENERJİ

  • Enerji Verimlilik Sınıfı (Kuru)

    A+++-%10

PROGRAMLAR

  • Bebek Giysileri

    Var

  • Alerji Bakımı (kurutma makinesi)

    Var

  • Soğuk Hava

    Var

  • Pamuk

    Var

  • İndirilen Döngü

    Var

  • Yorgan

    Var

  • Karışık (Karışık Kumaş)

    Var

  • Hızlı 30

    Var

  • Rafta Kurutma

    Var

  • Spor giyim

    Var

  • Havlular

    Var

  • Sıcak Hava

    Var

  • Yün

    Var

EKSTRA SEÇENEKLER

  • Kırışıklık Önleyici

    Var

  • Kurutma Seviyesi

    Var

  • Favori

    Var

  • Daha Az Süre

    Var

  • Daha Fazla Süre

    Var

  • Raf Kuruluğu

    Var

  • Wi-Fi

    Var

  • Alarm Açık / Kapalı

    Var

  • Çocuk Kilidi

    Var

  • Bitiş Erteleme

    Var

  • Tambur Işığı

    Var

  • Uzaktan Başlatma

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • Program İndirme

    Var

  • Enerji İzleme

    Var

  • Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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