WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Beyaz Renk

*LG ThinQ® uygulaması uyumlu Android veya iOS akıllı telefonlarda kullanılabilir. LG ThinQ® uygulamasında Mobil Veri veya Ev Wi-Fi bağlantısı ile ürün kaydı gereklidir. Ülke ve modele göre değişiklik gösterebilen özellikler, sistem uyumluluğu ve servis kullanılabilirliği için lg.com/tr adresini ziyaret edin. Google ve Google Home, Google LLC’nin ticari markalarıdır. Sesli kontrol özellikli akıllı hoparlör cihazı dahil değildir.