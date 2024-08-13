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WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Beyaz Renk
Temel Özellikler
- İkisi Bir Arada Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi Çözümü
- Yüksek Kapasite 12 kg Çamaşır Makinesi ve 10 kg Kurutma Makinesi
- 10 Yıldız Enerji Sınıfı Isı Pompalı Kurutma Makinesi
- TurboClean 360 – 39 dakikalık Hızlı Yıkama Programı (Yalnızca Çamaşır Makinesi)
- AI Direct Drive – Akıllı Kumaş Bakımı (Yalnızca Çamaşır Makinesi)
- Akıllı Eşleştirme
Akıllı Çamaşır ve Kurutma Makinesi Çözümü
LG WashTower™, pratik merkezi kontrol paneli ile şık, akıllı ve kullanımı kolay bir cihaz sunan, ikisi bir arada bir çamaşır ve kurutma makinesidir.
Beyaz, Siyah renk seçenekleri mevcuttur
Şık ve Yenilikçi Tasarım
İkisi Bir Arada Çamaşır Çözümü
Yenilikçi tasarım. Akıllı yıkama. Aşağıda şık ve modern çamaşır makinesi, üstte kurutma makinesi bulunan tasarım, çamaşırlarınızı düzenlemek için yaratıcı yeni yollara ilham verir.
Kolay Erişilebilir Kontrol Paneli
Ortada bulunan kontrol paneli, hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesi kontrollerine kolay erişim sağlayan bir noktada konumlandırılmıştır.
Açıklama metni
*Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Ürün görseli galerisine bakın.
Kolay Erişilebilir Kontrol Paneli
Ortada bulunan kontrol paneli, hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesi kontrollerine kolay erişim sağlayan bir noktada konumlandırılmıştır.
*Gösterilen mode ve Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Gerçek ürn için ürün görsellerine bakınız.
*AI DD® yalnızca Pamuklu programı içindir.
*Yalnızca Pamuklu programı içindir.
*LG ThinQ® uygulaması uyumlu Android veya iOS akıllı telefonlarda kullanılabilir. LG ThinQ® uygulamasında Mobil Veri veya Ev Wi-Fi bağlantısı ile ürün kaydı gereklidir. Ülke ve modele göre değişiklik gösterebilen özellikler, sistem uyumluluğu ve servis kullanılabilirliği için lg.com/tr adresini ziyaret edin. Google ve Google Home, Google LLC’nin ticari markalarıdır. Sesli kontrol özellikli akıllı hoparlör cihazı dahil değildir.
*Intertek tarafından IEC 60456 : 5.0 sürümüne göre test edilmiştir. 5 kg IEC yüklü TurboWash39 programı ile TurboWash seçenekli Standart Pamuklu Program karşılaştırması. (F4V9RWP2W ve FC1450S2W). Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Otomatik Temizlik Kondenseri
Kolay Temizlik Kondenseri
Kurutma makinesi, genel kurutma makinesi performansını korumaya yardımcı olmak için kurutma aşamasında otomatik kondenser temizlik işlevini gerçekleştirir.*
Kolay Temizlik Kondenseri
*Kondenserin temizliği, çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
-
Ürün Boyutları (G x Y x D mm)
600 x 1655 x 660
-
Ağırlık (kg)
128,0
-
Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)
660
-
Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)
1180
MALZEME VE YÜZEY
-
Kapı Tipi
Siyah Renkli Temperli Cam Kapak
-
Gövde Rengi (Kurutma)
Beyaz
-
Gövde Rengi (Yıkama)
Beyaz
KAPASİTE
-
Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)
10
-
Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)
12
KUMANDA VE EKRAN
-
Alarmı Erteleyici
Yok
-
Ekran Tipi
Tam Dokunmatik Düğmeler ve LED Ekran
-
Rakam Göstergesi
18:88
-
Kapı Kilidi Göstergesi (Yıkama)
Var
AKILLI TEKNOLOJİ
-
Smart Diagnosis
Var
-
Program İndirme
Var
-
Enerji İzleme
Var
-
Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı
Var
-
ThinQ (Wi-Fi)
Var
-
Bulut Döngüsü
Var
-
Küvet Temizleme Koçu (Yıkayıcı)
Var
-
Akıllı Eşleştirme
Var
BARKOD
-
Barkod
8806096116227
ÖZELLİKLER (KURUTMA)
-
6 Hareketli DD
Yok
-
AI DD
Yok
-
AI Kurutma Sensörü
Yok
-
Otomatik Temizleme Kondenseri
Var
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Tambur Işığı
Var
-
Çift Kurutma
Var
-
DUAL Inverter Isı Pompası
Var
-
Çift Tüy Filtresi
Var
-
Kabartmalı İç Tambur
Var
-
Su Boşaltma Göstergesi
Yok
-
Program Sonu Sinyali
Var
-
Isı Kaynağı Tipi
Elektrikli Isı Pompası
-
Inverter DirectDrive
Yok
-
LoadSense
Var
-
Çift Taraflı Kapak
Yok
-
Kurutma Sensörü
Var
-
Tip
Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)
ÖZELLİKLER (YIKAMA)
-
6 Hareketli DD
Var
-
AI DD
Var
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Tambur Kaldırıcı
Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı
-
Tambur Işığı
Var
-
Kabartmalı İç Tambur
Var
-
Program Sonu Sinyali
Var
-
ezDispense
Yok
-
Köpük algılama sistemi
Var
-
Inverter DirectDrive
Var
-
Tesviye Ayakları
Var
-
LoadSense
Var
-
Paslanmaz Çelik Tambur
Var
-
Buhar
Var
-
TurboWash360˚
Var
-
Tip
Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi
-
Titreşim sensörü
Var
-
Su Besleme (Sıcak / Soğuk)
Sadece Soğuk
-
Su Seviyesi
Otomatik
PROGRAMLAR (KURUTUCU)
-
Yapay Zeka Kuru
Yok
-
Alerji Bakımı (kurutma makinesi)
Var
-
Yatak Takımı Yenileme
Yok
-
Hacimli Öğe
Yok
-
Soğuk Hava
Yok
-
Pamuk
Var
-
Pamuk +
Yok
-
Hassaslar
Var
-
İndirilen Döngü
Var
-
Şişme Ceket Yenileme
Yok
-
Yorgan
Yok
-
Kolay Bakım
Var
-
Kot pantolon
Yok
-
Karışık (Karışık Kumaş)
Var
-
Hızlı 30
Yok
-
Hızlı Kurutma
Var
-
Rafta Kurutma
Yok
-
Yenile
Var
-
Cilt Bakımı
Yok
-
Spor giyim
Yok
-
Buhar Tamburu Bakımı
Yok
-
Buhar Hijyeni
Yok
-
Buhar ile Yenile
Yok
-
Havlular
Yok
-
Sıcak Hava
Yok
-
Yün
Yok
PROGRAMLAR (YIKAMA MAKİNESİ)
-
Yapay Zeka Yıkama
Yok
-
Alerji Bakımı (yıkayıcı)
Var
-
Soğuk Yıkama
Yok
-
Renk Bakımı
Yok
-
Pamuk
Var
-
Pamuk +
Yok
-
Koyu Yıkama
Yok
-
Hassaslar
Var
-
İndirilen Döngü
Var
-
Boşaltma+Döndürme
Yok
-
Yorgan
Yok
-
Kolay Bakım
Var
-
Eko 40-60
Var
-
Nazik Bakım
Yok
-
Hijyen
Yok
-
Yoğun 60
Yok
-
Karışık (Karışık Kumaş)
Yok
-
Açık Hava
Yok
-
Hızlı 30
Yok
-
Hızlı Yıkama
Var
-
Yenile
Yok
-
Durulama+Sıkma
Var
-
Sessiz Yıkama
Yok
-
Cilt Bakımı
Yok
-
Hız14
Yok
-
Spor giyim
Yok
-
Leke Bakımı
Yok
-
Steam Yenilemesi
Yok
-
Küvet Temizliği
Var
-
TurboYıkama 39
Yok
-
TurboYıkama 49
Yok
-
TurboYıkama 59
Yok
-
Yün (El/Yün)
Yok
UYUMLULUK BİLGİLERİ
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uzatma
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-
uzatma
-
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