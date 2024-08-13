Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Beyaz Renk
EL_W4W8BVKKWHM(W)_TK.pdf
Enerji Sınıfı : EU
EL_W4W8BVKKWHM(D)_TK.pdf
Enerji Sınıfı : EU
WM

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

İncelemeler

Satış Noktaları

Destek

WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Beyaz Renk

EL_W4W8BVKKWHM(W)_TK.pdf
Enerji Sınıfı : EU
EL_W4W8BVKKWHM(D)_TK.pdf
Enerji Sınıfı : EU
WM
W4W8BVKKWHM

WashTower™ 12 Kg Yıkama 10 Kg Kurutma I Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi I Beyaz Renk

()
  • Front view
  • front door open view
  • left side
  • panel view with lights on
  • panel view with hand
  • front door open view
  • front door open view
  • Internal View
  • drawer open top view
  • top view
  • right side with door open
  • right bottom perspective with door open
  • right side
  • Side view
  • Rear view
Front view
front door open view
left side
panel view with lights on
panel view with hand
front door open view
front door open view
Internal View
drawer open top view
top view
right side with door open
right bottom perspective with door open
right side
Side view
Rear view

Temel Özellikler

  • İkisi Bir Arada Ortak Panelli Çamaşır ve Kurutma Makinesi Çözümü
  • Yüksek Kapasite 12 kg Çamaşır Makinesi ve 10 kg Kurutma Makinesi
  • 10 Yıldız Enerji Sınıfı Isı Pompalı Kurutma Makinesi
  • TurboClean 360 – 39 dakikalık Hızlı Yıkama Programı (Yalnızca Çamaşır Makinesi)
  • AI Direct Drive – Akıllı Kumaş Bakımı (Yalnızca Çamaşır Makinesi)
  • Akıllı Eşleştirme
Daha fazla

Akıllı Çamaşır ve Kurutma Makinesi Çözümü

LG WashTower™, pratik merkezi kontrol paneli ile şık, akıllı ve kullanımı kolay bir cihaz sunan, ikisi bir arada bir çamaşır ve kurutma makinesidir.

LG Washtower

Beyaz, Siyah renk seçenekleri mevcuttur

LG Washtower İkisi Bir Arada

Şık ve Yenilikçi Tasarım

İkisi Bir Arada Çamaşır Çözümü

Yenilikçi tasarım. Akıllı yıkama. Aşağıda şık ve modern çamaşır makinesi, üstte kurutma makinesi bulunan tasarım, çamaşırlarınızı düzenlemek için yaratıcı yeni yollara ilham verir.

Kolay Erişilebilir Kontrol Paneli

Ortada bulunan kontrol paneli, hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesi kontrollerine kolay erişim sağlayan bir noktada konumlandırılmıştır.

Açıklama metni

*Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Ürün görseli galerisine bakın.

Kolay Erişilebilir Kontrol Paneli

Ortada bulunan kontrol paneli, hem çamaşır makinesi hem de kurutma makinesi kontrollerine kolay erişim sağlayan bir noktada konumlandırılmıştır.

Beyaz bir çamaşır makinesi ve kurutma makinesi üst üste yerleştirilmiş ve raflar ile dolaba sahip bir duvar ünitesine monte edilmiştir ve üst orta kontrol paneline bir düğmeye basmak için uzanan kadının sırtı öne dönüktür. Kadın rahatsız bir şekilde duruyordur.
Birinci görsel; biri üst üste yerleştirilmiş ve duvar ünitesine monte edilmiş eski tarz beyaz bir çamaşır ve kurutma makinesi, diğeri duvar ünitesine monte edilmiş tek bir LG Wash Tower olan iki görüntünün birleşimidir. Noktalı bir çizgi ve ortadaki oklar bulunan kırmızı daire simgesi, her bir görüntünün tamamını görmek için soldan sağa doğru hareket edebileceğinizi gösterir.

*Gösterilen mode ve Ürün görselleri yalnızca temsilidir ve gerçek üründen farklılık gösterebilir. Gerçek ürn için ürün görsellerine bakınız.

AIDD nedir?

AI DD™ nedir?

AI DD™, makinenin yıkama hareketlerini Direct Drive aracılığıyla kontrol etmek için uygulanan ‘Yapay Zeka’ teknolojisini ifade eder. Yapay Zeka teknolojisini kullanarak ve yıkama hareketleri veritabanına başvurarak makine yükleme özelliklerini değerlendirir ve kıyafetlerde daha az aşınma ile derinlemesine temizlik için en uygun seçeneği seçer.

*AI DD® yalnızca Pamuklu programı içindir.

Makinenin ön yuvarlak kapağı, içerideki su ve çamaşırlarla birlikte gösterilmektedir. Kapağın ortasında içeride ne olduğunu gösteren düğmeli yakalı bir gömlek simgesi bulunmaktadır. Kapağın altında, çeşitli programları gösteren 6 hareket simgesi yer alır ve bu simgelerden 3 tanesi yanmaktadır. Bu simgelerin altında AIDD logosu yer alır.

AI Direct Drive Çamaşır Makinesi

AI Direct Drive teknolojisine sahip çamaşır makinesi, derinlemesine temizlik ve çamaşırların bakımı için en ideal yıkama hareketlerini otomatik olarak seçmek amacıyla yükü tartar ve kumaşın yumuşaklığını değerlendirir.*

*Yalnızca Pamuklu programı içindir.

Akıllı Eşleştirme

Akıllı Eşleştirme

Kurutma makinesi programını çamaşır makinesinin tamamladığı son yıkama programına göre otomatik olarak ayarlar.*

*LG ThinQ® uygulaması uyumlu Android veya iOS akıllı telefonlarda kullanılabilir. LG ThinQ® uygulamasında Mobil Veri veya Ev Wi-Fi bağlantısı ile ürün kaydı gereklidir. Ülke ve modele göre değişiklik gösterebilen özellikler, sistem uyumluluğu ve servis kullanılabilirliği için lg.com/tr adresini ziyaret edin. Google ve Google Home, Google LLC’nin ticari markalarıdır. Sesli kontrol özellikli akıllı hoparlör cihazı dahil değildir.

Çamaşır makinesi kapağının önden görünümü, içeride su akışı sağlayan beş su jeti ile aydınlatılmış olarak gösterilir ve kapağın etrafında su akışı vardır.

TurboClean™ 360˚

Yıkama ve durulama sırasında çalışan özel su jetleri ile bu program ile yalnızca 39 dakikada 3 kg çamaşırı yıkayabilir ve kurutabilirsiniz.

*Intertek tarafından IEC 60456 : 5.0 sürümüne göre test edilmiştir. 5 kg IEC yüklü TurboWash39 programı ile TurboWash seçenekli Standart Pamuklu Program karşılaştırması. (F4V9RWP2W ve FC1450S2W). Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Otomatik Temizlik Kondenseri

Kolay Temizlik Kondenseri

Kurutma makinesi, genel kurutma makinesi performansını korumaya yardımcı olmak için kurutma aşamasında otomatik kondenser temizlik işlevini gerçekleştirir.*

Kolay Temizlik Kondenseri

*Kondenserin temizliği, çalışma ortamına bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Yazdır

Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • Ürün Boyutları (G x Y x D mm)

    600 x 1655 x 660

  • Ağırlık (kg)

    128,0

  • Arka Kapaktan Kapıya Ürün Derinliği (D' mm)

    660

  • Kapı Açıkken Ürün Derinliği 90˚ (D'' mm)

    1180

MALZEME VE YÜZEY

  • Kapı Tipi

    Siyah Renkli Temperli Cam Kapak

  • Gövde Rengi (Kurutma)

    Beyaz

  • Gövde Rengi (Yıkama)

    Beyaz

KAPASİTE

  • Maksimum Kurutma Kapasitesi (kg)

    10

  • Maksimum Yıkama Kapasitesi (kg)

    12

KUMANDA VE EKRAN

  • Alarmı Erteleyici

    Yok

  • Ekran Tipi

    Tam Dokunmatik Düğmeler ve LED Ekran

  • Rakam Göstergesi

    18:88

  • Kapı Kilidi Göstergesi (Yıkama)

    Var

AKILLI TEKNOLOJİ

  • Smart Diagnosis

    Var

  • Program İndirme

    Var

  • Enerji İzleme

    Var

  • Uzaktan Başlatma ve Program Ekranı

    Var

  • ThinQ (Wi-Fi)

    Var

  • Bulut Döngüsü

    Var

  • Küvet Temizleme Koçu (Yıkayıcı)

    Var

  • Akıllı Eşleştirme

    Var

BARKOD

  • Barkod

    8806096116227

ÖZELLİKLER (KURUTMA)

  • 6 Hareketli DD

    Yok

  • AI DD

    Yok

  • AI Kurutma Sensörü

    Yok

  • Otomatik Temizleme Kondenseri

    Var

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Tambur Işığı

    Var

  • Çift Kurutma

    Var

  • DUAL Inverter Isı Pompası

    Var

  • Çift Tüy Filtresi

    Var

  • Kabartmalı İç Tambur

    Var

  • Su Boşaltma Göstergesi

    Yok

  • Program Sonu Sinyali

    Var

  • Isı Kaynağı Tipi

    Elektrikli Isı Pompası

  • Inverter DirectDrive

    Yok

  • LoadSense

    Var

  • Çift Taraflı Kapak

    Yok

  • Kurutma Sensörü

    Var

  • Tip

    Kondenser Kurutucu (Havalandırmasız)

ÖZELLİKLER (YIKAMA)

  • 6 Hareketli DD

    Var

  • AI DD

    Var

  • Otomatik Yeniden Başlatma

    Var

  • Tambur Kaldırıcı

    Paslanmaz Çelik İnce Kaldırıcı

  • Tambur Işığı

    Var

  • Kabartmalı İç Tambur

    Var

  • Program Sonu Sinyali

    Var

  • ezDispense

    Yok

  • Köpük algılama sistemi

    Var

  • Inverter DirectDrive

    Var

  • Tesviye Ayakları

    Var

  • LoadSense

    Var

  • Paslanmaz Çelik Tambur

    Var

  • Buhar

    Var

  • TurboWash360˚

    Var

  • Tip

    Önden Yüklemeli Çamaşır Makinesi

  • Titreşim sensörü

    Var

  • Su Besleme (Sıcak / Soğuk)

    Sadece Soğuk

  • Su Seviyesi

    Otomatik

PROGRAMLAR (KURUTUCU)

  • Yapay Zeka Kuru

    Yok

  • Alerji Bakımı (kurutma makinesi)

    Var

  • Yatak Takımı Yenileme

    Yok

  • Hacimli Öğe

    Yok

  • Soğuk Hava

    Yok

  • Pamuk

    Var

  • Pamuk +

    Yok

  • Hassaslar

    Var

  • İndirilen Döngü

    Var

  • Şişme Ceket Yenileme

    Yok

  • Yorgan

    Yok

  • Kolay Bakım

    Var

  • Kot pantolon

    Yok

  • Karışık (Karışık Kumaş)

    Var

  • Hızlı 30

    Yok

  • Hızlı Kurutma

    Var

  • Rafta Kurutma

    Yok

  • Yenile

    Var

  • Cilt Bakımı

    Yok

  • Spor giyim

    Yok

  • Buhar Tamburu Bakımı

    Yok

  • Buhar Hijyeni

    Yok

  • Buhar ile Yenile

    Yok

  • Havlular

    Yok

  • Sıcak Hava

    Yok

  • Yün

    Yok

PROGRAMLAR (YIKAMA MAKİNESİ)

  • Yapay Zeka Yıkama

    Yok

  • Alerji Bakımı (yıkayıcı)

    Var

  • Soğuk Yıkama

    Yok

  • Renk Bakımı

    Yok

  • Pamuk

    Var

  • Pamuk +

    Yok

  • Koyu Yıkama

    Yok

  • Hassaslar

    Var

  • İndirilen Döngü

    Var

  • Boşaltma+Döndürme

    Yok

  • Yorgan

    Yok

  • Kolay Bakım

    Var

  • Eko 40-60

    Var

  • Nazik Bakım

    Yok

  • Hijyen

    Yok

  • Yoğun 60

    Yok

  • Karışık (Karışık Kumaş)

    Yok

  • Açık Hava

    Yok

  • Hızlı 30

    Yok

  • Hızlı Yıkama

    Var

  • Yenile

    Yok

  • Durulama+Sıkma

    Var

  • Sessiz Yıkama

    Yok

  • Cilt Bakımı

    Yok

  • Hız14

    Yok

  • Spor giyim

    Yok

  • Leke Bakımı

    Yok

  • Steam Yenilemesi

    Yok

  • Küvet Temizliği

    Var

  • TurboYıkama 39

    Yok

  • TurboYıkama 49

    Yok

  • TurboYıkama 59

    Yok

  • Yün (El/Yün)

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

Müşteri Yorumları

Mağazada Bul

Yakınlarınızda bu ürünü deneyimleyin.

LG Size Özel Seçimler