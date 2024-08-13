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Bu resimde, gülerek kanepede oturan bir aile gösteriliyor. Etraflarında beyaz renkte buzdolabı, çamaşır makinesi ve klima çizimleri yer alıyor.

Temel Farklılık

Tüm LG Ev Aletlerinin kalbi ve ruhu olan Core Tech,

yenilikçi teknolojilerle oluşturulmuştur.

 

Ürünlerimizin temel performansını belirleyen yenilikçi teknolojiler buzdolaplarında Inverter Linear Compressor™, çamaşır makinelerinde Inverter DirectDrive™ ve klimalarda DUAL Inverter Compressor™ teknolojisidir.

 

Buradaki fikir esasen, temel teknoloji ve bileşenlerin ötesinde,

LG olarak müşterilerimize sunduklarımız konusundaki tereddütsüz kararlılığımız,

kendimizi diğerlerinden farklı kılmak için sıfırdan inşa ettiklerimiz ve

yıllar içinde müşterilerimizin güvenini kazanmış olmamızdır.

 

Sürdürülebilir yaşam şekillerine doğru değişimler geçirdiğimiz bugünlerde

LG Core Tech de bizimle birlikte evriliyor.

 

Teknolojimizin temelini oluşturan Core Tech

bakış açılarımızı ve felsefemizi temsil eder

ve hepimiz için daha iyi bir çevre oluşturacak olan kültür teknolojisini esas alır.

Çamaşır makinesi, buzdolabı ve klima her önemli bileşenle birlikte gelir.

LG DUAL Inverter Compressor™, klimalarda güçlendirici yenilik

Klimaların kalbi niteliğindeki kompresör, serin ve konforlu bir iç mekan havası elde etmek için soğutucunun sıkıştırılması ve sirküle edilmesinde hayati bir rol oynar. LG klimalar, iki silindiri tek bir kompresörde bir araya getiren güçlü DUAL Inverter Compressor™ teknolojisinden faydalanır. Bu endüstri lideri kompresör teknolojileri gelişmiş klima çözümleri sağlar.

LG klima ve DUAL Inverter yer alıyor.

Hızlı soğutma Sıcaklık koruma Enerji verimliliği Düşük gürültü Dayanıklılık

Hızlı soğutma için güçlü soğutma

Sporunuzu yeni bitirdiniz ve hızlıca serinlemeye mi ihtiyacınız var?

LG DUAL Inverter klimalar ayarladığınız sıcaklığa hızlıca erişir. Yüksek sıcaklıklarda, inverter kompresör daha serin hava üretmek için hızını artırır. %40’a kadar daha hızlı olan bu güçlü soğutma sayesinde sıcaklardan hızlıca kurtulabilirsiniz.

*LG inverter klimanın (US-Q242K*) LG inverter olmayan klimaya (TS-H2465DAO) kıyasla %40’a kadar daha hızlı soğutma sağladığı TUV testi ile kanıtlanmıştır.

DUAL kompresör, hızlı soğutma

LG DUAL Inverter™ soğutucu akışkanı verimli bir şekilde sıkıştırmak için iki kompresör kullanır ve böylece daha hızlı soğutma sağlar.

Mükemmel konfor için üstün sıcaklık koruması

Hangi klima ideal sıcaklığı düzenli olarak koruyabilir?

Inverter olmayan klimalarda, sabit hızlı kompresör tam güç(On) ve kapalı(Off) mod arasında gidip gelerek sıcaklık değişimlerine neden olur. Inverter klimalar kompresör hızını ortam sıcaklığınıza uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar. Düzenli ve sürekli olarak soğutma ve ısıtma sağlayan bu hassas kontrol sayesinde termostat yerine gerçek önceliklerinize odaklanabilirsiniz.

Inverter klimanın inverter olmayan klimaya kıyasla sıcaklığı sabit tuttuğunu gösteren bir karşılaştırma grafiği ve grafiğin yanında serinleyen bir kadın yer alıyor.

İçinizi rahatlatan tasarruflar

 Enerji tasarrufu sağlayan bir klima biliyor musunuz?

LG DUAL Inverter klimalar soğutma çıkışını kişiselleştirerek güç tasarruflu ve düşük hızlı bir çalışma bölgesi oluşturur. İki silindirli kompresörler her yıkamada performansı optimize eder. Bu sayede %70’e kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilir. Elektrik faturalarınızdaki tasarruf yüzünüzü güldürecek.

Neşe içindeki baba ve oğulun arkasındaki klima etkinleştirilir ve etraflarında enerjiyi ifade eden ampuller ve yapraklar yer alır.

*LG inverter klimanın (US-Q242K*) LG inverter olmayan klimaya (TS-H2465DAO) kıyasla %70’e kadar daha fazla enerji tasarrufu sağladığı TUV testi ile kanıtlanmıştır.

Serinlerken huzur dolu sessizlik

Sakinliğinizi korumak için sessiz bir klimaya mı ihtiyacınız var?

Dual Inverter Compressor™, iki silindirini dengeleyip titreşimi en aza indirerek çalışma gürültüsünü azaltır. Günlük rutinlerinizi huzur ve konfor içerisinde gerçekleştirebilmenizi sağlar.

Gözleri kapalı halde yoga yapan bir kadının arkasında klima sessizce etkinleştirilir.

*LA-120HSV5 model ile test edildi.

**2017’de LG kurum içi laboratuvarda test edildi. Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

***Kaynak: Ulusal Gürültü Bilgi Sistemi (www.noiseinfo.or.kr)

On yıl boyunca güvenilir performans

Uzun ömürlü bir klima mı arıyorsunuz?

Inverter klimalar, sabit hızlı klimalara kıyasla daha dayanıklı ve daha gelişmiş bileşenlerle üretilmiştir. LG DUAL Inverter Compressor™, çeşitli çalışma ortamlarında kanıtlanmış güvenilirlik sunar ve *10 yıl garantili uzun ömürlü kullanım sağlar. Gönül rahatlığı garantili uzun ömürlü konforun tadını çıkarın.

Mutlu ailenin üzerinde parlak efektli bir klima yer alıyor.

*10 yıl garanti ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

**10 yıl garanti yalnızca DUAL Inverter Compressor içindir.

LG’nin yenilikçi Core-Tech ürünleri

Akıllı klimanın başlangıcı

Klima ürün serisini gösteriyor.

A++ Enerji Sınıfı

PC12SQ

DUALCOOL PLUS, DUAL Inverter Klima, 12000Btu/h, 3.5kW, Wi-Fi ThinQ®

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Klima ürün serisini gösteriyor.

A++ Enerji Sınıfı

DC18RH

UV SİRİUS, DUAL Inverter Klima, 18000Btu/h, 5.0kW, UVnano™, IonizerPLUS, Wi-Fi ThinQ®

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Klima ürün serisini gösteriyor.

A++ Enerji Sınıfı

AC24BH

UV ARTCOOL, DUAL Inverter Klima, 24000Btu/h, 6.6kW, UVnano™, IonizerPLUS, Wi-Fi ThinQ®

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