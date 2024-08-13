Inverter olmayan klimalarda, sabit hızlı kompresör tam güç(On) ve kapalı(Off) mod arasında gidip gelerek sıcaklık değişimlerine neden olur. Inverter klimalar kompresör hızını ortam sıcaklığınıza uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar. Düzenli ve sürekli olarak soğutma ve ısıtma sağlayan bu hassas kontrol sayesinde termostat yerine gerçek önceliklerinize odaklanabilirsiniz.