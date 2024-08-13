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Temel Farklılık
Tüm LG Ev Aletlerinin kalbi ve ruhu olan Core Tech,
yenilikçi teknolojilerle oluşturulmuştur.
Ürünlerimizin temel performansını belirleyen yenilikçi teknolojiler buzdolaplarında Inverter Linear Compressor™, çamaşır makinelerinde Inverter DirectDrive™ ve klimalarda DUAL Inverter Compressor™ teknolojisidir.
Buradaki fikir esasen, temel teknoloji ve bileşenlerin ötesinde,
LG olarak müşterilerimize sunduklarımız konusundaki tereddütsüz kararlılığımız,
kendimizi diğerlerinden farklı kılmak için sıfırdan inşa ettiklerimiz ve
yıllar içinde müşterilerimizin güvenini kazanmış olmamızdır.
Sürdürülebilir yaşam şekillerine doğru değişimler geçirdiğimiz bugünlerde
LG Core Tech de bizimle birlikte evriliyor.
Teknolojimizin temelini oluşturan Core Tech
bakış açılarımızı ve felsefemizi temsil eder
ve hepimiz için daha iyi bir çevre oluşturacak olan kültür teknolojisini esas alır.
LG DUAL Inverter Compressor™, klimalarda güçlendirici yenilik
Klimaların kalbi niteliğindeki kompresör, serin ve konforlu bir iç mekan havası elde etmek için soğutucunun sıkıştırılması ve sirküle edilmesinde hayati bir rol oynar. LG klimalar, iki silindiri tek bir kompresörde bir araya getiren güçlü DUAL Inverter Compressor™ teknolojisinden faydalanır. Bu endüstri lideri kompresör teknolojileri gelişmiş klima çözümleri sağlar.
LG klima ve DUAL Inverter yer alıyor.
Hızlı soğutma için güçlü soğutma
Sporunuzu yeni bitirdiniz ve hızlıca serinlemeye mi ihtiyacınız var?
LG DUAL Inverter klimalar ayarladığınız sıcaklığa hızlıca erişir. Yüksek sıcaklıklarda, inverter kompresör daha serin hava üretmek için hızını artırır. %40’a kadar daha hızlı olan bu güçlü soğutma sayesinde sıcaklardan hızlıca kurtulabilirsiniz.
*LG inverter klimanın (US-Q242K*) LG inverter olmayan klimaya (TS-H2465DAO) kıyasla %40’a kadar daha hızlı soğutma sağladığı TUV testi ile kanıtlanmıştır.
Mükemmel konfor için üstün sıcaklık koruması
Hangi klima ideal sıcaklığı düzenli olarak koruyabilir?
Inverter olmayan klimalarda, sabit hızlı kompresör tam güç(On) ve kapalı(Off) mod arasında gidip gelerek sıcaklık değişimlerine neden olur. Inverter klimalar kompresör hızını ortam sıcaklığınıza uyacak şekilde otomatik olarak ayarlar. Düzenli ve sürekli olarak soğutma ve ısıtma sağlayan bu hassas kontrol sayesinde termostat yerine gerçek önceliklerinize odaklanabilirsiniz.
Inverter klimanın inverter olmayan klimaya kıyasla sıcaklığı sabit tuttuğunu gösteren bir karşılaştırma grafiği ve grafiğin yanında serinleyen bir kadın yer alıyor.
İçinizi rahatlatan tasarruflar
Enerji tasarrufu sağlayan bir klima biliyor musunuz?
LG DUAL Inverter klimalar soğutma çıkışını kişiselleştirerek güç tasarruflu ve düşük hızlı bir çalışma bölgesi oluşturur. İki silindirli kompresörler her yıkamada performansı optimize eder. Bu sayede %70’e kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlayabilir. Elektrik faturalarınızdaki tasarruf yüzünüzü güldürecek.
Neşe içindeki baba ve oğulun arkasındaki klima etkinleştirilir ve etraflarında enerjiyi ifade eden ampuller ve yapraklar yer alır.
*LG inverter klimanın (US-Q242K*) LG inverter olmayan klimaya (TS-H2465DAO) kıyasla %70’e kadar daha fazla enerji tasarrufu sağladığı TUV testi ile kanıtlanmıştır.
Serinlerken huzur dolu sessizlik
Sakinliğinizi korumak için sessiz bir klimaya mı ihtiyacınız var?
Dual Inverter Compressor™, iki silindirini dengeleyip titreşimi en aza indirerek çalışma gürültüsünü azaltır. Günlük rutinlerinizi huzur ve konfor içerisinde gerçekleştirebilmenizi sağlar.
Gözleri kapalı halde yoga yapan bir kadının arkasında klima sessizce etkinleştirilir.
*LA-120HSV5 model ile test edildi.
**2017’de LG kurum içi laboratuvarda test edildi. Sonuçlar, ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
***Kaynak: Ulusal Gürültü Bilgi Sistemi (www.noiseinfo.or.kr)
On yıl boyunca güvenilir performans
Uzun ömürlü bir klima mı arıyorsunuz?
Inverter klimalar, sabit hızlı klimalara kıyasla daha dayanıklı ve daha gelişmiş bileşenlerle üretilmiştir. LG DUAL Inverter Compressor™, çeşitli çalışma ortamlarında kanıtlanmış güvenilirlik sunar ve *10 yıl garantili uzun ömürlü kullanım sağlar. Gönül rahatlığı garantili uzun ömürlü konforun tadını çıkarın.
Mutlu ailenin üzerinde parlak efektli bir klima yer alıyor.
*10 yıl garanti ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
**10 yıl garanti yalnızca DUAL Inverter Compressor içindir.