ADANA
MERKEZ
DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ
- 0 322 234 65 43-105-102 melisa
- tr001546@gmail.com
- murat@lgadana.com
BEYAZEVLER MAH. BEYAZEVLER CAD..NO:18-19-20 YETERLER 1 Apt. Zemin Kat
ADANA
MERKEZ
ELEKTROTEKNİK
- 0 322 352 08 10
- 0 322 352 08 04
- adanaelektroteknik@hotmail.com
Toros Mah.78096 Sk. Gümüş Evler Apt. A.Blok Zemin Kat (Toros Muhtarlık Sokağı)-ÇUKUROVA
ADANA
CEYHAN
CEYHAN ELEKTRONIK
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BUYUK KIRIM MAH MEHMET SERIF YIGIT CAD IRMAK APT ALTI NO 3/B CEYHAN ADANA
ADANA
KOZAN
KRAL SOĞUTMA-MUHAMMET KRAL
|
- muhammetkral2011@hotmail.com
TUFANPAŞA MAH TUTAR SOK NO: 52
ADANA
MERKEZ
KANDEMİR DAYANIKLI TÜKETİM
|
- muratkandemir-1@hotmail.com
HUZUREVLERİ MAH. 77021 SOKAK NO. 1 ÇUKUROVA - ADANA
ANKARA
YENİMAHALLE
GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU
- 0 312 359 62 32
- 0 312 360 50 81
- 0 312 358 05 83
- 0 312 359 21 36
- gunelektronik@mynet.com
- tr000912@gmail.com
ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA
ANKARA
ÇANKAYA
ONUR ELEKTRONİK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
|
- info@onurelektronik.com.tr
- tr000914@gmail.com
HOŞDERE CD. HALIT ZIYA SK. NO:4/A
ANKARA
ÇANKAYA
SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK
|
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UMUT MAH.SEYRAN CAD.112-B
ANKARA
KIZILCAHAMAM
KONCA ELEKTRONİK
|
- koncaelektronik@mynet.com
- tr001063@gmail.com
AKÇAY MAH. KIRIM CAD. NO:29/1 KIZILCAHAMAM
ANKARA
POLATLI
HOBBY ELEKTRONİK
|
|
CUMHURİYET MAH. BOZKURT CAD. NO:12/B
ANKARA
ŞEREFLİKOÇHİSAR
BURAK ELEKTRONİK
|
- tr001088.berkant@gmail.com
SARIKAYA MH. ANKARA CD. ADALAR SK. No.177-1
ANKARA
BEYPAZARI
ÜNLÜ ELEKTRONİK
|
- yukseltv@ttnet.net.tr
- yukseltv@gmail.com
MİLLİEGEMENLİK CD.NO:160
ANKARA
DİKMEN
İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI
|
|
İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMEN ANKARA
ANTALYA
MANAVGAT
TEVFİK FİKRET OLCAY - OLCAY ELEKTRONİK
|
- olcayelk@hotmail.com
- tr000893@gmail.com
YUKARI PAZARCI MAH. MEHMET AKIF CAD. 4072 SK. NO:5
ANTALYA
MERKEZ
YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.
- 0 242 244 02 42
- 0 242 241 30 85
- 0 242 242 81 23
- info@yelektronik.com
- gokhan@yelektronik.com
KIŞLA MAH. 35.SK. UYSAL İŞ MERKEZİ NO.24 MURATPAŞA / ANTALYA
ANTALYA
KAŞ
AY ELEKTRONİK
- 0 242 836 35 15
- 0 242 836 18 81
- ayelektronik@digiturk.gen.tr
ANDİFLİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:50
ANTALYA
ALANYA
UÇAK SOĞUTMA
|
- lgealanya@gmail.com
- info@ucaksogutma.com
- ucakgrup@gmail.com
Fığla Mah. Keykubat Bulvarı 181B ALANYA
ANTALYA
MANAVGAT
YASİN YÜKSEL KLİMA SATIŞ-TEKNİK SERVİS
|
- yasinyuksel07@hotmail.com
A.HİSAR MAH.4588 SOK NO:29-b
ANTALYA
MERKEZ
EBO TEKNİK KLİMA HİZMETLERİ-OSMAN DURAMAN
|
|
ÇAYBAŞI MH. 1355SK.LEVENT APT.4/B
ANTALYA
KAŞ
GÜVEN TEKNİK
- 0 242 855 21 20
- 0 534 842 94 38elif
|
YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE
ANTALYA
FİNİKE-KUMLUCA
GÜVEN TEKNİK
- 0 242 855 21 20
- 0 534 842 94 38elif
|
YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE
ANTALYA
KORKUTELİ
EMRE ELEKTRONİK
|
- goltmasteryetkiliservisi@hotmail.com
KARŞIYAKA MAH İSTİKLAL CAD ESMA HANIM APT N:1 KORKUTELİ
BURSA
YILDIRIM
MARMARA SOĞUTMA
- 0 224 326 43 55
- 0 224 326 43 64
- marmara.sogutma@hotmail.com
KURTOGLU MAH CELEBİ MEHMET BULVARI AKARSU APT N-11/B YILDIRIM
BURSA
MERKEZ
PROSİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD
- 0850 473 73 54
- 0224 221 82 48
- 0224 272 72 03
- 0224 272 72 79
- 0224 254 79 89
- 0224 221 11 73
- s.aslan@prosimelektronik.com.tr
- s.aslan@pro-servis.com.tr
- nilgun@prosimelektronik.com.tr
- seldaa@prosimelektronik.com.tr
- muhasebe@prosimelektronik.com.tr
KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ KÜKÜRTLÜ CADDESİ NO:58/1 OSMANGAZİ BURSA
BURSA
İNEGÖL
SESATEK ELEKTRONİK
- 0 224 715 22 70
- 0 224 715 42 64
- sesatekelektronik@ttmail.com
- TR001320@gmail.com
NURİ DOĞRUL CAD.NO:33A
ESKİŞEHİR
MERKEZ
HAKAN ELEKTRONİK
- 0 222 220 17 70
- 0 222 234 82 22
- pioneerhakan@hotmail.com
- tr000995@gmail.com
CUMHURİYET MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO: 26/E
GAZİANTEP
MERKEZ
ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
- 0 342 215 15 78
- 0 342 215 75 79
- 0 342 215 1222
- 0 342 215 12 23
- unalelektronik14@gmail.com
DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.NO; 38/A
GAZİANTEP
ŞAHİNBEY
KORKMAZ TEKNİK
|
|
KOLEJTEPE MAHALLESİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY
GAZİANTEP
NİZİP
KARAKAN ELEKTRONİK
|
|
SAHA MH. KAHRAMAN SK NO.41/F
GAZİANTEP
İSLAHİYE
POLAT ELEKTRONİK
|
|
DERVİŞPAŞA MAH. ATATÜRK BLV NO:41 / B
İSTANBUL
ATAŞEHİR
OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ
|
- sebnurkuter@ounoservice.com
- cuneytsensoy@ounoservice.com
IŞIKLAR CAD. NO:15 ATAŞEHİR
İSTANBUL/Asya
ÜMRANİYE
MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
- ümraniye:0 216 365 54 20
- üsküdar:0 216 343 52 42
- info@mtvelektronik.com.tr
- muratgezici@mtvelektronik.com.tr
- hakedis@mtvelektronik.com.tr
- depo@mtvelektronik.com.tr
ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD N:73/A Ümraniye
İSTANBUL/Asya
MALTEPE
ŞENGÜLLER
|
- mehmetkurt@senguller.com.tr
AYDINEVLER MAH.İNÖNÜ CAD. GÖKÇE SK. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul
İSTANBUL/Asya
KARTAL
GÜVEN ELEKTRONİK
- 0 216 374 28 61
- 0 216 374 16 85
- guvenelektr@ttmail.com
- Tr001002@gmail.com
KARLIKTEPE MAH. SUDEPOSU SOK. NO:6/A KARTAL
İSTANBUL/Asya
SULTANBEYLİ
YILDIZ ELEKTRONİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.
- 0 216 419 02 10
- 0 216 398 14 85
|
ABDURRAHMAN GAZİ MH. FATİH BULVARI NO : 73 B SULTANBEYLİ
İSTANBUL/Asya
TUZLA
KARAKAŞ ELEKTRONİK
|
|
YAYLA MAH FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:96/A Tuzla-İSTANBUL.
İSTANBUL/Avrupa
BAHÇELİEVLER
KAFKAS ELEK.
- 0 212 556 65 43
- 0 212 677 65 43
- 0 212 554 65 43
- info@kafkaselektronik.com.tr
- info@kafkaselektronik.com.tr
BAHÇELİEVLER MAH:HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ
İSTANBUL/Avrupa
GÜNGÖREN
KESKİN SATIŞ VE SERVİS - SELİM KESKİN
- 0 212 462 97 92
- 0 212 434 42 73
- selim@keskinteknik.com
- keskinservis@gmail.com
- info@keskinteknik.com
- keskinteknik.reyhan@gmail.com
- keskinteknik.duygu@gmail.com
GÜNEŞTEPE MH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CD. NO:134-A GÜNGÖREN-İSTANBUL
İSTANBUL/Avrupa
SİLİVRİ
OKAN ELEKTRONİK
- 0 212 727 20 40
- 0 212 727 20 41
- tr001102@gmail.com
- s.okan63@hotmail.com
ALİBEY MAH MURTEZA YÖNET SOK NO:5A
İSTANBUL/Avrupa
KAĞITHANE
EVSER ELEKTRONİK
|
- orhanamca@evserteknik.com
- nalan@evserteknik.com
- lgservis@evserteknik.com
HAMİDİYE MAHALLESİ.SERDAR SK.NO:20/22 KAĞITHANE
İSTANBUL/Avrupa
GAZİOSMANPAŞA
BAYGOP ELEKTRONİK
- 0 212 538 65 43
- 0 212 535 05 05
- 0 212 537 25 25
- tr001217@gmail.com
- bayrampasa.lge@ttmail.com
- info@baygopelektronik.com.tr
- adil.ekmen@baygopelektronik.com.tr
YILDIRIM MAH.MİLLET CADDESI N: 102 BAYRAMPASA
İSTANBUL/Avrupa
MERKEZ
Lider Dayanıklı Tüketim
- 0212 444 13 96
- 0212 236 92 10
- 0212 236 92 11
- 0212 236 92 12
- senolsezgin@gurbuzevaletleri.com
- kuyumcusrv@gurbuzticaret.com
Yenibosna Merkez Ladin Sok No=4/1005
İSTANBUL/Avrupa
Şişli
SMART KLİMA
|
|
Gülbahar Mah. Karanfil Sok. No: 15/A
İZMİR
ÖDEMİŞ
ÇAVUŞOĞLU ELEKTRONİK-NAMIK KIRAR
|
- lanzar@hotmail.com
- 000883TR@gmail.com
İNÖNÜ MH. ÇAĞLAYAN SK. NO.16/A ÖDEMİŞ
İZMİR
GAZİEMİR
ERSA EV GER.ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.
- 0 232 339 41 43
- 0 232 374 46 11
|
GAZI MAH. 13 SK. 4 GAZIEMIR/ IZMIR
İZMİR
TORBALI
DİZAYN ELEKTRONİK
- 0 232 856 67 70
- 0 232 856 61 85
- teknodizayn35@hotmail.com
ERTUĞRUL MAH MİTHAT PAŞA CD 3028 SOK NO6-7 TORBALI İZMİR
İZMİR
URLA
ZAFER ELEKTRONİK
- 0 232 754 12 75
- 0 232 754 12 76
- zfrklnc@hotmail.com
- tr001443@gmail.com
75 YIL CUMHURİYET CAD. NO:106 URLA İZMİR
İZMİR
BERGAMA
SÖNMEZ ELEKTRONİK
|
|
MALTEPE MAH.LİMASOL SK.NO:1
İZMİR
ÖDEMİŞ
AYDIN YOLCU
|
|
ATATURK MAH. ADNAN MENDERES BULVARI N:59/C
İZMİR
ALİAĞA
KUTUP SOĞUTMA
|
- kutup_musti@hotmail.com
- tr002395@gmail.com
ATATÜRK MAH.İSMET DEMİR SK NO9/b izmir /aliağa
İZMİR
TORBALI
DİZAYN ELEKTRONİK
- 0 232 856 67 70
- 0 232 856 61 85
- teknodizayn35@hotmail.com
ERTUĞRUL MAH MİTHAT PAŞA CD 3028 SOK NO6-7 TORBALI İZMİR
İZMİR
URLA
ZAFER ELEKTRONİK
- 0 232 754 12 75
- 0 232 754 12 76
- zfrklnc@hotmail.com
- tr001443@gmail.com
75 YIL CUMHURİYET CAD. NO:106 URLA İZMİR
İZMİR
BERGAMA
SÖNMEZ ELEKTRONİK
|
|
MALTEPE MAH.LİMASOL SK.NO:1
İZMİR
ÖDEMİŞ
AYDIN YOLCU
|
|
ATATURK MAH. ADNAN MENDERES BULVARI N:59/C
İZMİR
ALİAĞA
KUTUP SOĞUTMA
|
- kutup_musti@hotmail.com
- tr002395@gmail.com
ATATÜRK MAH.İSMET DEMİR SK NO9/b izmir /aliağa
İZMİR
KONAK
DAMLA KLİMA
|
- damla-klima@windowslive.com
254/24 SOKAK NO:10/A İZMİR BUCA
İZMİR
ÇEŞME
GÜNGÖR ELEKTRONİK
|
- info@gungorelektronik.com
16 EYLÜL MAH. 3001 SOK NO:3/B Çeşme
İZMİR
BORNOVA
AYES ELEKTRONİK
- 0 232 339 25 27
- 0 549 339 25 27
- ayeselektronik@gmail.com
- ayes@lgservisiizmir.com
- ayeselektronik@gmail.com
- ayes@lgservisiizmir.com
- TR001045@lgeservis.com
- alibozaci@ayeselektronik.com.tr
- alibozaci@ayeselektronik.com
ANKARA CAD. NO:189/2A MANSUROĞLU MH. Bornova İZMİR
İZMİR
MERKEZ
BER-RA KLİMA
- 0232 345 29 30
- 0232 345 29 39
- i.yildirim_3463@hotmail.com
Adalet Mah. 1593/9 SK. No:20/A Bayraklı
İZMİR
ALİAĞA
ÇAĞLAR ELEKTRONİK
|
- caglarelektronik_buca@hotmail.com
KAZIM DİRİK MAH. 294 SK. NO:5/B ALİAĞA
KAYSERİ
MERKEZ
EFEM ELEKTRONİK
|
- efem_elektronic@hotmail.com
KILIÇARSLAN MAH. MOLLA SK. 11/B MELİKGAZİ
KAYSERİ
KOCASİNAN
GÜVEN BEYAZ EŞYA
|
- guvensogutma38@hotmail.com
ERCİYES EVLER MAH. ENGİNAR CAD.Nno:21
KONYA
EREĞLİ
KAYA ELEKTRONİK
|
- kayaelektro@mynet.com
- tr001158@gmail.com
- tr001158@gmail.com
RASİM EREL CAD HALİTLER APT ALTI NO 17 A-B
KONYA
MERAM
PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET
|
|
MURADIYE MAHALLESI AHMET OZCAN CADDESI 100/B (Mustaş Menekşe sitesi altı)
KONYA
MERKEZ
KONTEK SOGUTMA ISITMA
|
|
SANCAK MAH. BÜYÜKIRMAK SK. 8A SELÇUKLU
KONYA
ILGIN/AKŞEHİR
KOÇ SOĞUTMA
- 0 543 901 62 42
- 0 332 881 28 87
- konya.ilgin@indesit-servis.com
CAMİATİK MAHALLESİ NADAROĞLU CADDESİ NO:45 ILGIN KONYA
KONYA
BEYŞEHİR
ÇALIŞKAN TİCARET-MUSA ÇALIŞKAN
|
- muratcaliskan1975@hotmail.com
YENİ BELEDİYE İŞMERKEZİ NO : 30 BEYŞEHİR
MERSİN
MERKEZ
ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.
- 0 324 326 30 09
- 0 324 326 30 09
- 0 324 326 30 88
- ozemekelk1@hotmail.com
- tr000929@hotmail.com
GÜVEN EVLER MAH.1937 SK.25/A FORUM İŞ MERKEZİ KUZEYİ MEDİ MARKT ARKASI OTOPARK ÇIKIŞ KAR
MERSİN
MERKEZ
GAZİ SOĞUTMA - MUSTAFA MERTOĞLU
- 0 324 357 38 87
- 0 324 290 40 46
- 0 553 826 36 33
|
EĞRİÇAM MAH.22106 SOK 14A YENİŞEHİR
MERSİN
TARSUS
YALÇIN ELEKTRONİK
|
|
YENİ ÖMERLİ MAH. LANGEN BULVARI EKENLER APT. ALTI 2/E
MERSİN
ANAMUR
GÜVENİŞ ELEKTRONİK
|
- dkoksoy33@hotmail.com
- tr001160@hotmail.com
ATATÜRK BULVARI PTT YANI NO:12 /B
MERSİN
SİLİFKE
ÜÇEL ELEKTRONİK - KADİR ÜÇEL
|
- ucelmersin@hotmail.com
- ucelelektronik@digiturk.gen.tr
- silifke@els-servis.com
SARAY MAH.İNÖNÜ BULV. NO : 15 / B SİLİFKE
MERSİN
MERKEZ
GÜLER SOĞUTMA
|
- gulerklimamerkezi@gmail.com
AKŞEMSETTİN MH. DEVLET BAHÇELİ BULVARI NO:153/A
MERSİN
Anamur
GÖZDE SOĞUTMA
|
- ayhan.bozdemir@hotmail.com
Yeşilyurt Mah. Akdeniz Cad.419 Sok.No:4-B Anamur