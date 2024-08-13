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İLÇE

SERVİS İSMİ

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e-mail

ADRES

ADANA

MERKEZ

DATA ELEKTRONİK BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET - MURAT YEŞİLDAĞ

  • 0 322 234 65 43-105-102 melisa
  • tr001546@gmail.com
  • murat@lgadana.com

BEYAZEVLER MAH. BEYAZEVLER CAD..NO:18-19-20 YETERLER 1 Apt. Zemin Kat

ADANA

MERKEZ

ELEKTROTEKNİK

  • 0 322 352 08 10
  • 0 322 352 08 04
  • adanaelektroteknik@hotmail.com

Toros Mah.78096 Sk. Gümüş Evler Apt. A.Blok Zemin Kat (Toros Muhtarlık Sokağı)-ÇUKUROVA

ADANA

CEYHAN

CEYHAN ELEKTRONIK

  • 0 322 6134596
  • TR001400@gmail.com

BUYUK KIRIM MAH MEHMET SERIF YIGIT CAD IRMAK APT ALTI NO 3/B CEYHAN ADANA

ADANA

KOZAN

KRAL SOĞUTMA-MUHAMMET KRAL

  • 0 322 516 02 88
  • muhammetkral2011@hotmail.com

TUFANPAŞA MAH TUTAR SOK NO: 52

ADANA

MERKEZ

KANDEMİR DAYANIKLI TÜKETİM

  • 0 322 235 92 82
  • muratkandemir-1@hotmail.com

HUZUREVLERİ MAH. 77021 SOKAK NO. 1 ÇUKUROVA - ADANA

ANKARA

YENİMAHALLE

GÜNEŞ ELEKTRONİK EMİN GENÇOĞLU

  • 0 312 359 62 32
  • 0 312 360 50 81
  • 0 312 358 05 83
  • 0 312 359 21 36
  • gunelektronik@mynet.com
  • tr000912@gmail.com

ANADOLU BLV 2 CD ATB İŞ MERKEZİ I BLK NO.240 MACUNKÖY / ANKARA

ANKARA

ÇANKAYA

ONUR ELEKTRONİK EŞYA SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

  • 0 312 442 04 42
  • info@onurelektronik.com.tr
  • tr000914@gmail.com

HOŞDERE CD. HALIT ZIYA SK. NO:4/A

ANKARA

ÇANKAYA

SAVAŞ GEDİK GÜNEŞ TEKNİK

  • 0 312 433 82 82
  • gunes_gts@hotmail.com

UMUT MAH.SEYRAN CAD.112-B

ANKARA

KIZILCAHAMAM

KONCA ELEKTRONİK

  • 0 312 736 11 03
  • koncaelektronik@mynet.com
  • tr001063@gmail.com

AKÇAY MAH. KIRIM CAD. NO:29/1 KIZILCAHAMAM

ANKARA

POLATLI

HOBBY ELEKTRONİK

  • 0 312 623 50 94
  • hobibah@hotmail.com

CUMHURİYET MAH. BOZKURT CAD. NO:12/B

ANKARA

ŞEREFLİKOÇHİSAR

BURAK ELEKTRONİK

  • 0 312 687 79 79
  • tr001088.berkant@gmail.com

SARIKAYA MH. ANKARA CD. ADALAR SK. No.177-1

ANKARA

BEYPAZARI

ÜNLÜ ELEKTRONİK

  • 0 312 762 87 67
  • yukseltv@ttnet.net.tr
  • yukseltv@gmail.com

MİLLİEGEMENLİK CD.NO:160

ANKARA

DİKMEN

İKLİM SOĞUTMA - Deniz ÇAKMAKÇI

  • 0312 480 77 78
  • info@iklim-sogutma.com

İLKADIM MH. SİNAN CD. NO:91/A DİKMEN ANKARA

ANTALYA

MANAVGAT

TEVFİK FİKRET OLCAY - OLCAY ELEKTRONİK

  • 0 242 746 76 03
  • olcayelk@hotmail.com
  • tr000893@gmail.com

YUKARI PAZARCI MAH. MEHMET AKIF CAD. 4072 SK. NO:5

ANTALYA

MERKEZ

YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.

  • 0 242 244 02 42
  • 0 242 241 30 85
  • 0 242 242 81 23
  • info@yelektronik.com
  • gokhan@yelektronik.com

KIŞLA MAH. 35.SK. UYSAL İŞ MERKEZİ NO.24 MURATPAŞA / ANTALYA

ANTALYA

KAŞ

AY ELEKTRONİK

  • 0 242 836 35 15
  • 0 242 836 18 81
  • ayelektronik@digiturk.gen.tr

ANDİFLİ MAH. ATATÜRK BULVARI NO:50

ANTALYA

ALANYA

UÇAK SOĞUTMA

  • 0 242 511 74 55
  • lgealanya@gmail.com
  • info@ucaksogutma.com
  • ucakgrup@gmail.com

Fığla Mah. Keykubat Bulvarı 181B ALANYA

ANTALYA

MANAVGAT

YASİN YÜKSEL KLİMA SATIŞ-TEKNİK SERVİS

  • 0 532 712 12 98
  • yasinyuksel07@hotmail.com

A.HİSAR MAH.4588 SOK NO:29-b

ANTALYA

MERKEZ

EBO TEKNİK KLİMA HİZMETLERİ-OSMAN DURAMAN

  • 0 242 312 90 58
  • eboteknik@hotmail.com

ÇAYBAŞI MH. 1355SK.LEVENT APT.4/B

ANTALYA

KAŞ

GÜVEN TEKNİK

  • 0 242 855 21 20
  • 0 534 842 94 38elif
  • tr002322@gmail.com

YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE

ANTALYA

FİNİKE-KUMLUCA

GÜVEN TEKNİK

  • 0 242 855 21 20
  • 0 534 842 94 38elif
  • tr002322@gmail.com

YENİ MAH 520 SOK KARDELEN APT N:1/B FİNİKE

ANTALYA

KORKUTELİ

EMRE ELEKTRONİK

  • 0 242 643 21 99
  • goltmasteryetkiliservisi@hotmail.com

KARŞIYAKA MAH İSTİKLAL CAD ESMA HANIM APT N:1 KORKUTELİ

BURSA

YILDIRIM

MARMARA SOĞUTMA

  • 0 224 326 43 55
  • 0 224 326 43 64
  • marmara.sogutma@hotmail.com

KURTOGLU MAH CELEBİ MEHMET BULVARI AKARSU APT N-11/B YILDIRIM

BURSA

MERKEZ

PROSİM ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ LTD

  • 0850 473 73 54
  • 0224 221 82 48
  • 0224 272 72 03
  • 0224 272 72 79
  • 0224 254 79 89
  • 0224 221 11 73
  • s.aslan@prosimelektronik.com.tr
  • s.aslan@pro-servis.com.tr
  • nilgun@prosimelektronik.com.tr
  • seldaa@prosimelektronik.com.tr
  • muhasebe@prosimelektronik.com.tr

KÜKÜRTLÜ MAHALLESİ KÜKÜRTLÜ CADDESİ NO:58/1 OSMANGAZİ BURSA

BURSA

İNEGÖL

SESATEK ELEKTRONİK

  • 0 224 715 22 70
  • 0 224 715 42 64
  • sesatekelektronik@ttmail.com
  • TR001320@gmail.com

NURİ DOĞRUL CAD.NO:33A

ESKİŞEHİR

MERKEZ

HAKAN ELEKTRONİK

  • 0 222 220 17 70
  • 0 222 234 82 22
  • pioneerhakan@hotmail.com
  • tr000995@gmail.com

CUMHURİYET MAH. ZÜBEYDE HANIM CAD. NO: 26/E

GAZİANTEP

MERKEZ

ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

  • 0 342 215 15 78
  • 0 342 215 75 79
  • 0 342 215 1222
  • 0 342 215 12 23
  • unalelektronik14@gmail.com

DEGİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNCİOGLU CAD.NO; 38/A

GAZİANTEP

ŞAHİNBEY

KORKMAZ TEKNİK

  • 0 342 230 65 43
  • tr0023120@gmail.com

KOLEJTEPE MAHALLESİ SOKAK NO:9/A LEVENT APT. ALTI ŞAHİNBEY

GAZİANTEP

NİZİP

KARAKAN ELEKTRONİK

  • 0 342 512 00 06
  • akarakan451@hotmail.com

SAHA MH. KAHRAMAN SK NO.41/F

GAZİANTEP

İSLAHİYE

POLAT ELEKTRONİK

  • 0 342 862 24 77
  • abdullah-67@hotmail.com

DERVİŞPAŞA MAH. ATATÜRK BLV NO:41 / B

İSTANBUL

ATAŞEHİR

OUNO TEKNİK SERVİS HİZMETLERİ

  • 0 850 543 20 20
  • sebnurkuter@ounoservice.com
  • cuneytsensoy@ounoservice.com

IŞIKLAR CAD. NO:15 ATAŞEHİR

İSTANBUL/Asya

ÜMRANİYE

MTV ELEKTRONİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

  • ümraniye:0 216 365 54 20
  • üsküdar:0 216 343 52 42
  • info@mtvelektronik.com.tr
  • muratgezici@mtvelektronik.com.tr
  • hakedis@mtvelektronik.com.tr
  • depo@mtvelektronik.com.tr

ŞERİFALİ MAH. ALPTEKİN CAD N:73/A Ümraniye

İSTANBUL/Asya

MALTEPE

ŞENGÜLLER

  • 0 216 587 33 33
  • mehmetkurt@senguller.com.tr

AYDINEVLER MAH.İNÖNÜ CAD. GÖKÇE SK. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul

İSTANBUL/Asya

KARTAL

GÜVEN ELEKTRONİK

  • 0 216 374 28 61
  • 0 216 374 16 85
  • guvenelektr@ttmail.com
  • Tr001002@gmail.com

KARLIKTEPE MAH. SUDEPOSU SOK. NO:6/A KARTAL

İSTANBUL/Asya

SULTANBEYLİ

YILDIZ ELEKTRONİK İNŞ.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

  • 0 216 419 02 10
  • 0 216 398 14 85
  • guven1240@gmail.com

ABDURRAHMAN GAZİ MH. FATİH BULVARI NO : 73 B SULTANBEYLİ

İSTANBUL/Asya

TUZLA

KARAKAŞ ELEKTRONİK

  • 0216 447 15 13
  • tr002222servis@gmail.com

YAYLA MAH FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO:96/A Tuzla-İSTANBUL.

İSTANBUL/Avrupa

BAHÇELİEVLER

KAFKAS ELEK.

  • 0 212 556 65 43
  • 0 212 677 65 43
  • 0 212 554 65 43
  • info@kafkaselektronik.com.tr
  • info@kafkaselektronik.com.tr

BAHÇELİEVLER MAH:HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ

İSTANBUL/Avrupa

GÜNGÖREN

KESKİN SATIŞ VE SERVİS - SELİM KESKİN

  • 0 212 462 97 92
  • 0 212 434 42 73
  • selim@keskinteknik.com
  • keskinservis@gmail.com
  • info@keskinteknik.com
  • keskinteknik.reyhan@gmail.com
  • keskinteknik.duygu@gmail.com

GÜNEŞTEPE MH. NECİP FAZIL KISAKÜREK CD. NO:134-A GÜNGÖREN-İSTANBUL

İSTANBUL/Avrupa

SİLİVRİ

OKAN ELEKTRONİK

  • 0 212 727 20 40
  • 0 212 727 20 41
  • tr001102@gmail.com
  • s.okan63@hotmail.com

ALİBEY MAH MURTEZA YÖNET SOK NO:5A

İSTANBUL/Avrupa

KAĞITHANE

EVSER ELEKTRONİK

  • 0212 444 06 79
  • orhanamca@evserteknik.com
  • nalan@evserteknik.com
  • lgservis@evserteknik.com

HAMİDİYE MAHALLESİ.SERDAR SK.NO:20/22 KAĞITHANE

İSTANBUL/Avrupa

GAZİOSMANPAŞA

BAYGOP ELEKTRONİK

  • 0 212 538 65 43
  • 0 212 535 05 05
  • 0 212 537 25 25
  • tr001217@gmail.com
  • bayrampasa.lge@ttmail.com
  • info@baygopelektronik.com.tr
  • adil.ekmen@baygopelektronik.com.tr

YILDIRIM MAH.MİLLET CADDESI N: 102 BAYRAMPASA

İSTANBUL/Avrupa

MERKEZ

Lider Dayanıklı Tüketim

  • 0212 444 13 96
  • 0212 236 92 10
  • 0212 236 92 11
  • 0212 236 92 12
  • senolsezgin@gurbuzevaletleri.com
  • kuyumcusrv@gurbuzticaret.com

Yenibosna Merkez Ladin Sok No=4/1005

İSTANBUL/Avrupa

Şişli

SMART KLİMA

  • 0 212 217 30 32
  • ayhan@smartklima.com.tr

Gülbahar Mah. Karanfil Sok. No: 15/A

İZMİR

ÖDEMİŞ

ÇAVUŞOĞLU ELEKTRONİK-NAMIK KIRAR

  • 0 232 544 85 51
  • lanzar@hotmail.com
  • 000883TR@gmail.com

İNÖNÜ MH. ÇAĞLAYAN SK. NO.16/A ÖDEMİŞ

İZMİR

GAZİEMİR

ERSA EV GER.ELK.İNŞ.GIDA TEKS.TİC. VE SAN.LTD.ŞTİ.

  • 0 232 339 41 43
  • 0 232 374 46 11
  • ersateknik@mynet.com

GAZI MAH. 13 SK. 4 GAZIEMIR/ IZMIR

İZMİR

TORBALI

DİZAYN ELEKTRONİK

  • 0 232 856 67 70
  • 0 232 856 61 85
  • teknodizayn35@hotmail.com

ERTUĞRUL MAH MİTHAT PAŞA CD 3028 SOK NO6-7 TORBALI İZMİR

İZMİR

URLA

ZAFER ELEKTRONİK

  • 0 232 754 12 75
  • 0 232 754 12 76
  • zfrklnc@hotmail.com
  • tr001443@gmail.com

75 YIL CUMHURİYET CAD. NO:106 URLA İZMİR

İZMİR

BERGAMA

SÖNMEZ ELEKTRONİK

  • 0 232 633 16 51
  • tr001604@gmail.com

MALTEPE MAH.LİMASOL SK.NO:1

İZMİR

ÖDEMİŞ

AYDIN YOLCU

  • 0 232 544 30 03
  • yolcu1609@hotmail.com

ATATURK MAH. ADNAN MENDERES BULVARI N:59/C

İZMİR

ALİAĞA

KUTUP SOĞUTMA

  • 0 232 616 73 52
  • kutup_musti@hotmail.com
  • tr002395@gmail.com

ATATÜRK MAH.İSMET DEMİR SK NO9/b izmir /aliağa

İZMİR

TORBALI

DİZAYN ELEKTRONİK

  • 0 232 856 67 70
  • 0 232 856 61 85
  • teknodizayn35@hotmail.com

ERTUĞRUL MAH MİTHAT PAŞA CD 3028 SOK NO6-7 TORBALI İZMİR

İZMİR

URLA

ZAFER ELEKTRONİK

  • 0 232 754 12 75
  • 0 232 754 12 76
  • zfrklnc@hotmail.com
  • tr001443@gmail.com

75 YIL CUMHURİYET CAD. NO:106 URLA İZMİR

İZMİR

BERGAMA

SÖNMEZ ELEKTRONİK

  • 0 232 633 16 51
  • tr001604@gmail.com

MALTEPE MAH.LİMASOL SK.NO:1

İZMİR

ÖDEMİŞ

AYDIN YOLCU

  • 0 232 544 30 03
  • yolcu1609@hotmail.com

ATATURK MAH. ADNAN MENDERES BULVARI N:59/C

İZMİR

ALİAĞA

KUTUP SOĞUTMA

  • 0 232 616 73 52
  • kutup_musti@hotmail.com
  • tr002395@gmail.com

ATATÜRK MAH.İSMET DEMİR SK NO9/b izmir /aliağa

İZMİR

KONAK

DAMLA KLİMA

  • 0 232 487 87 37
  • damla-klima@windowslive.com

254/24 SOKAK NO:10/A İZMİR BUCA

İZMİR

ÇEŞME

GÜNGÖR ELEKTRONİK

  • 0 232 712 30 14
  • info@gungorelektronik.com

16 EYLÜL MAH. 3001 SOK NO:3/B Çeşme

İZMİR

BORNOVA

AYES ELEKTRONİK

  • 0 232 339 25 27
  • 0 549 339 25 27
  • ayeselektronik@gmail.com
  • ayes@lgservisiizmir.com
  • ayeselektronik@gmail.com
  • ayes@lgservisiizmir.com
  • TR001045@lgeservis.com
  • alibozaci@ayeselektronik.com.tr
  • alibozaci@ayeselektronik.com

ANKARA CAD. NO:189/2A MANSUROĞLU MH. Bornova İZMİR

İZMİR

MERKEZ

BER-RA KLİMA

  • 0232 345 29 30
  • 0232 345 29 39
  • i.yildirim_3463@hotmail.com

Adalet Mah. 1593/9 SK. No:20/A Bayraklı

İZMİR

ALİAĞA

ÇAĞLAR ELEKTRONİK

  • 0 232 276 16 97
  • caglarelektronik_buca@hotmail.com

KAZIM DİRİK MAH. 294 SK. NO:5/B ALİAĞA

KAYSERİ

MERKEZ

EFEM ELEKTRONİK

  • 0 352 320 15 15
  • efem_elektronic@hotmail.com

KILIÇARSLAN MAH. MOLLA SK. 11/B MELİKGAZİ

KAYSERİ

KOCASİNAN

GÜVEN BEYAZ EŞYA

  • 0 352 235 83 02
  • guvensogutma38@hotmail.com

ERCİYES EVLER MAH. ENGİNAR CAD.Nno:21

KONYA

EREĞLİ

KAYA ELEKTRONİK

  • 0 332 712 86 42
  • kayaelektro@mynet.com
  • tr001158@gmail.com
  • tr001158@gmail.com

RASİM EREL CAD HALİTLER APT ALTI NO 17 A-B

KONYA

MERAM

PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET

  • 0 332 235 15 43
  • fatih@pikselticaret.com

MURADIYE MAHALLESI AHMET OZCAN CADDESI 100/B (Mustaş Menekşe sitesi altı)

KONYA

MERKEZ

KONTEK SOGUTMA ISITMA

  • 0 332 245 00 80
  • kontekklima@hotmail.com

SANCAK MAH. BÜYÜKIRMAK SK. 8A SELÇUKLU

KONYA

ILGIN/AKŞEHİR

KOÇ SOĞUTMA

  • 0 543 901 62 42
  • 0 332 881 28 87
  • konya.ilgin@indesit-servis.com

CAMİATİK MAHALLESİ NADAROĞLU CADDESİ NO:45 ILGIN KONYA

KONYA

BEYŞEHİR

ÇALIŞKAN TİCARET-MUSA ÇALIŞKAN

  • 0 332 512 48 68
  • muratcaliskan1975@hotmail.com

YENİ BELEDİYE İŞMERKEZİ NO : 30 BEYŞEHİR

MERSİN

MERKEZ

ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.

  • 0 324 326 30 09
  • 0 324 326 30 09
  • 0 324 326 30 88
  • ozemekelk1@hotmail.com
  • tr000929@hotmail.com

GÜVEN EVLER MAH.1937 SK.25/A FORUM İŞ MERKEZİ KUZEYİ MEDİ MARKT ARKASI OTOPARK ÇIKIŞ KAR

MERSİN

MERKEZ

GAZİ SOĞUTMA - MUSTAFA MERTOĞLU

  • 0 324 357 38 87
  • 0 324 290 40 46
  • 0 553 826 36 33
  • lgmersinservis@gmail.com

EĞRİÇAM MAH.22106 SOK 14A YENİŞEHİR

MERSİN

TARSUS

YALÇIN ELEKTRONİK

  • 0 324 613 31 32
  • n.y.turk@hotmail.com

YENİ ÖMERLİ MAH. LANGEN BULVARI EKENLER APT. ALTI 2/E

MERSİN

ANAMUR

GÜVENİŞ ELEKTRONİK

  • 0 324 814 13 05
  • dkoksoy33@hotmail.com
  • tr001160@hotmail.com

ATATÜRK BULVARI PTT YANI NO:12 /B

MERSİN

SİLİFKE

ÜÇEL ELEKTRONİK - KADİR ÜÇEL

  • 0 324 714 59 59
  • ucelmersin@hotmail.com
  • ucelelektronik@digiturk.gen.tr
  • silifke@els-servis.com

SARAY MAH.İNÖNÜ BULV. NO : 15 / B SİLİFKE

MERSİN

MERKEZ

GÜLER SOĞUTMA

  • 0324 614 31 37
  • gulerklimamerkezi@gmail.com

AKŞEMSETTİN MH. DEVLET BAHÇELİ BULVARI NO:153/A

MERSİN

Anamur

GÖZDE SOĞUTMA

  • 0 324 816 74 60
  • ayhan.bozdemir@hotmail.com

Yeşilyurt Mah. Akdeniz Cad.419 Sok.No:4-B Anamur

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