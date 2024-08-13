ARTCOOL™ Gallery Inverter Wi-Fi Klima 12K Btu

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Evde sonsuz sanat eseri sergileyin
Herhangi bir şaheseri sergileyebileceğiniz ahşap çerçeveli 27 inç FHD ekranla klimanızı sanat eserine dönüştürün.
*Bu görsel, kolay anlaşılması için açıklama amacıyla hazırlanmış ve sergilenmiştir. Ürünün gerçek kurulum ortamına bağlı olarak farklılıklar olabilir.
Eviniz için bir koleksiyon oluşturun
Seçtiğiniz zarif sanat eserlerini sergileyerek evinizin stilini tazeleyin.
*Uzaktan kumandayla ürün ekranının alt kısmında bulunan ayarlar düğmesinden basit görsel, canlı görsel, özel görsel, ünlü ressam tablosu veya meditasyon seçeneklerinden birini seçebilir veya gösterim olarak ayarlayabilirsiniz. Ana ekran tuşuna her basıldığında ürün ekranı, kapak ekranı veya ana ekran olarak değişir.
*Bu özellik ThinQ uygulamasından da ayarlanabilir.
En kıymetli anlarınız, telefondan ekrana.
Telefonunuzdaki en sevdiğiniz fotoğrafları göndererek duvarınızı kişiselleştirin ve kıymetli bir fotoğraf galerisi yaratın1).
*Bu görsel, kolay anlaşılması için açıklama amacıyla hazırlanmış ve sergilenmiştir. Ürünün gerçek kurulum ortamına bağlı olarak farklılıklar olabilir.
Telefonunuzu büyük ekrana yansıtmanın keyfini yaşayın
Akıllı telefonunuzu ekrana yansıtarak2) daha iyi bir görüntüyle daha fazla eğlence yaratın.
*Bu görsel, kolay anlaşılması için açıklama amacıyla hazırlanmış ve sergilenmiştir.
Klima widget
Kullanışlı mobil widget
Sıcaklığı, nemi, soğutmayı, enerji kullanımını ve hava kalitesini bir bakışta kolayca izleyin ve kontrol edin.
Uzaktan kumanda
Kullanışlı uzaktan kumanda
Basit ve kullanışlı kontrol için uzaktan kumandanın işaretleme özelliğini kullanın.
*Bu görsel, kolay anlaşılması için açıklama amacıyla hazırlanmış ve sergilenmiştir. Ürünün gerçek kurulum ortamına bağlı olarak farklılıklar olabilir.
Günlük hayatınıza iyi hisler ve ferahlık katın
3 yönlü hava akışıyla odanın her yerinde serinlik
Serin havayı çerçevenin sol, sağ ve alt kısımlarından dağıtarak odanızın her köşesine ferahlatıcı bir esinti sağlar.
*Bu görsel, kolay anlaşılması için açıklama amacıyla hazırlanmış ve sergilenmiştir. Ürünün gerçek kurulum ortamına bağlı olarak farklılıklar olabilir.
*Çalışma sırasında ürünün sol, sağ ve alt tarafındaki çıkışlardan aynı anda 3 yönlü hava yayılır.
Hoş ve rahatlatıcı serinlik
Gizli kanat, eşit ve dolaylı hava akışı sayesinde esintiyi odanıza ustalıkla dağıtır2).
*Bu görsel, kolay anlaşılması için açıklama amacıyla hazırlanmış ve sergilenmiştir. Ürünün gerçek kurulum ortamına bağlı olarak farklılıklar olabilir.
Freeze cleaning
Cihazınızın iç kısmı pırıl pırıl olsun
Klimanızın iç kısmındaki ulaşılması zor alanları Freeze cleaning modu4) ile kolayca temizleyin. Tozu ve koku yaratan kirleticileri temizleyip zararlı bakterileri azaltarak evinizi daha ferah bir hale getirmek için çözülmüş buzdan faydalanın.
*Bu görsel, kolay anlaşılması için açıklama amacıyla hazırlanmış ve sergilenmiştir. Ürünün gerçek kurulum ortamına bağlı olarak farklılıklar olabilir.
Auto Clean+
Auto Clean+5) klima kullanımının ardından nem algılandığında devreye girer ve nemi gidermek için hava üfler. Seçilen ayara göre 10 ila 60 dakika çalışır.
*Bu görsel, kolay anlaşılması için açıklama amacıyla hazırlanmış ve sergilenmiştir. Ürünün gerçek kurulum ortamına bağlı olarak farklılıklar olabilir.
Sorumluluk Reddi
1) Anılarınıza bakın
*Bu özellik ile ThinQ ana ekranından kapak ekranı ayarını seçerek kişisel bir fotoğraf yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı kullanım talimatları için lütfen uygulama ekranına bakın.
*Klima Wi-Fi özelliğine sahiptir ve LG ThinQ uygulamasından ürün kaydı yapılması gerekir.
*LG ThinQ uygulamasından klimanızı kaydedip işlevlerini en iyi şekilde kullanabilmek için klimanızın evde Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
*ThinQ özelliğini kullanabilmeniz için Google Play Store veya Apple App Store’dan akıllı telefonunuza LG ThinQ uygulamasını yüklemeniz ve Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekir. Ayrıntılı talimatlar için uygulamanın yardım kısmına bakın.
*LG ThinQ uygulamasının bazı akıllı telefonlarda çalışmayabileceğini ve bazı işlevlerin ürüne ve ülkeye göre farklılık gösterebileceğini lütfen aklınızda bulundurun.
Kullanmadan önce telefonunuzun özelliklerini kontrol edin (Android OS 7.0 veya üzeri, iOS 14.0 veya üzeri)
*LG ThinQ işlevleri ürün ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
2) Yansıtma
*Bu özellik Android tabanlı ekran paylaşımını destekleyen akıllı cihazlarda kullanılabilir.
*Yansıtma işlevi, telif hakkıyla korunan ücretli içerikler için kısıtlanabilir.
*Akıllı cihazın modeline bağlı olarak işlevin ismi farklılaşabilir.
3) Dolaylı hava akışı
*Dolaylı (Konfor) modundayken hava koruması, ürünün alt kısmından hava akışını engeller.
*Uzaktan kumandadaki “Enerji/Jet” düğmesine 3 saniye basıldığında dolaylı hava akışı işlevi aktif hale gelir.
*Bu işleve uzaktan kumandadan ve ThinQ’dan erişilebilir.
*Klima Wi-Fi özelliğine sahiptir ve LG ThinQ uygulamasından ürün kaydı yapılması gerekir.
*LG ThinQ uygulamasından klimanızı kaydedip işlevlerini en iyi şekilde kullanabilmek için klimanızın evde Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.
*ThinQ özelliğini kullanabilmeniz için Google Play Store veya Apple App Store’dan akıllı telefonunuza LG ThinQ uygulamasını yüklemeniz ve Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekir. Ayrıntılı talimatlar için uygulamanın yardım kısmına bakın.
*LG ThinQ uygulamasının bazı akıllı telefonlarda çalışmayabileceğini ve bazı işlevlerin ürüne ve ülkeye göre farklılık gösterebileceğini lütfen aklınızda bulundurun.
Kullanmadan önce telefonunuzun özelliklerini kontrol edin (Android OS 7.0 veya üzeri, iOS 14.0 veya üzeri)
*LG ThinQ işlevleri ürün ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.
4) Freeze cleaning
*TÜV Rheinland Kore, LG klimaların evaporatörlü Freeze cleaning modunun, önerilen test koşullarındaki test sonuçlarına göre bakteri azaltma performansına sahip olduğunu doğrulamıştır. Rapor No. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG
*Bu test sonucu, uluslararası bilinirliğe sahip bir laboratuvardan alınan Pseudomonas aeruginosa'nın %99,0 oranında azaltıldığına dair bir test raporudur ve bu sonuç fiili ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.
-Test eden kurum: TÜV Rheinland
-Test dönemi: 2023. 04~05
-Test edilen model: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)
-Test edilen bakteri: “Pseudomonas aeruginosa”nın %99,0 oranına kadar azaldığı doğrulandı
*Bu işlev yalnızca ThinQ ile kullanılabilir.
*Dondurucu Temizliği modunun çalışma süresi ortama bağlı olarak en fazla 65 dakikadır.
5) Auto Clean+
*Ürün durdurulduğunda Auto Clean+ işlevi otomatik olarak çalışır. Otomatik Temizleme+ modunda ürün, ısı eşanjöründe kalan nemin giderilmesi için belirli bir süre fan modunda çalışır. Otomatik Temizleme+ modu ürün gönderiminde etkinleştirilir. ThinQ uygulamasından esinti hızını ve kurutma hızını ayarlayabilirsiniz.
SSS
Yansıtma özelliği bütün telefonlardan kullanılabiliyor mu?
Bu özellik Android tabanlı ekran paylaşımını destekleyen akıllı cihazlarda kullanılabilir. Yansıtma özelliği, telif hakkıyla korunan ücretli içerikler için kısıtlanabilir. Akıllı cihazın modeline bağlı olarak özelliğin ismi farklılaşabilir.
Otomatik Temizleme+ özelliği ne işe yarar?
- Çalışma durduğunda, kurutma özelliği otomatik olarak başlar. Otomatik kurutma özelliği çalışmaya başladıktan sonra klima, ısı eşanjöründe kalan nemi gidermek için bir süre Fan modunda çalışır.
- Nem, küf ve bakteri oluşumuna neden olur. Bu yüzden klimanızı temiz tutmak için otomatik kurutma moduna ayarlamanızı öneririz. Oda havasındaki sıcaklık ve neme bağlı olarak iç mekanlardaki kuruluk durumu değişebilir.
- Otomatik kurutma özelliğini seçtiğinizde, uzaktan kumanda ekranında görebilirsiniz.
* Bu özellik ürüne göre farklı çalışabilir.
* Ürün, Zamanlayıcı ve Uyku Zamanlayıcı modlarında kapatılırsa otomatik kurutma özelliği çalışmaz ve ürün kapanabilir.
* Bu içerik herkese açık kullanım için oluşturulmuştur ve satın alınan üründen farklı görseller veya içerikler bulundurabilir.
Klimamı nereye kurmalıyım?
- Klima, kolay tahliye olanağı sağlayan bir yere kurulmalıdır. Klima tahliyesi, ortada birikme olmadan doğal şekilde akabilmelidir. Tahliye hortumu en az 1/100 aşağı doğru olmalı, yukarı eğim olmayacak şekilde montajı yapılmalıdır.
- Klima gazı borularının kolayca kurulabileceği ve metal klima gazı borularının bağlanmasının kolay olduğu bir yer seçin.
- Soğuk hava dolaşımının iyi olduğu bir yer seçin.
Klimamın dış ünitesini nereye kurmalıyım?
- Bunun için dış ünitenin ürettiği sıcak havanın kolayca tahliye edilebileceği bir yer seçilmelidir.
- Dış ünite, arıza durumunda kolayca erişilebilecek, güvenli, sabit ve tehlikeden uzak bir yere monte kurulmalıdır.
- Doğrudan güneş ışığından kaçınılmalı ve havalandırması iyi bir yer seçilmelidir.
- Dış ünitenin yaratacağı sesten etkilenilmeyecek bir yer seçilmelidir.
- İç üniteye bağlanan metal borunun kolayca monte edileceği bir yer seçilmelidir.
- Dış ünite borusunda su damlacıkları oluşabilir ve bunlar damlayabilir. Dolayısıyla bundan zarar görmeyecek bir yer seçilmelidir.
* Bu içerik herkese açık kullanım için oluşturulmuştur ve satın alınan üründen farklı görseller veya içerikler bulundurabilir.
Klimayı kendim kurabilir veya sökebilir (çıkarabilir) miyim?
- Klimanızı kurarken veya sökerken, her zaman ürünün üreticisi tarafından kurma ve sökme yetkisi verilmiş ve orijinal parçalar kullanan bir profesyonel tarafından işlem yapılmasını talep edin.
- Ürünün profesyonel olmayan kişiler tarafından kurulması ve sökülmesi yangın, elektrik çarpması, klima gazı kaçağı ve kötü performans gibi arızalara yol açabilir.
* Bu içerik herkese açık kullanım için oluşturulmuştur ve satın alınan üründen farklı görseller veya içerikler bulundurabilir.
Klimamı nasıl elektrik tasarruflu bir şekilde kullanabilirim?
1) Klima çalışırken dış ortam sıcaklığı: Dış ortam sıcaklığı ne kadar yüksek olursa o kadar fazla güç tüketimi gerçekleşir.
2) Temel güç tüketimi (kademeli vergi etkisi): Temel güç tüketiminiz ne kadar yüksek olursa kademeli vergilendirme nedeniyle elektrik faturanız da o kadar yüksek olacaktır.
3) Klima özelliklerini kullanın: İklimlendirmeye kıyasla güç tasarrufu özelliği kullanıldığında, güç tüketimi azalır.
(Ancak güç tasarrufu özelliği kullanıldığında güç tüketimini azaltmak için soğutma kapasitesi düşebilir).
4) İstenilen sıcaklığı ayarlayın: İstenilen sıcaklık ne kadar düşük olursa dış ünite o kadar uzun süre ve sıklıkta çalışır.
İstenilen sıcaklığın yükseltilmesi, dış ünitenin çalışma süresini kısaltarak güç tüketimini azaltır.
* Bu içerik herkese açık kullanım için oluşturulmuştur ve satın alınan üründen farklı görseller veya içerikler bulundurabilir.
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
GENEL
-
Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
652x158x652
-
Indoor Unit Weight(kg)
20,3
-
Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
770x545x288
-
Outdoor Unit Weight(kg)
29,9
-
Cooling Capacity Max(W)
4000
-
Cooling Capacity Rated/Min(W)
3700 / 890
-
Soğutma Güç Tüketimi Nominal/Min(W)
1057 / 200
-
Heating Capacity Max(W)
4700
-
Heating Capacity Rated/Min(W)
4000 / 890
-
Isıtma Güç Tüketimi Nominal/Min(W)
1078 / 200
-
Dış Ünite Ağırlığı(lb.)
N/A
-
Ürün Tipi
Duvar Tipi
-
Ses Gücü (Soğutma) SH/H/M/L/SL(dB(A))
45 / 42 / 36 / 28 / 20
-
Ses Gücü (Isıtma) SH/H/M/L/SL(dB(A))
45 / 42 / 36 / 28 / 25
HAVA TEMİZLEME
-
İyonlaştırıcı
Var
UYUMLULUK
-
Lansman Ayı (YYYY-AA)
2024-04
-
Üretici (İthalatçı)
LG Electronics
-
Ürün Model Kodu
S3NM12EL26A.EK6GEEU
-
Ürün Türü ve Model Adı
Wall Mounted
KOLAYLIK
-
Otomatik Yeniden Başlatma
Var
-
Fan Modu
Var
-
Zorla Çalıştırma
Var
ENERJI TASARRUFU
-
Enerji Göstergesi
Var
FILTRE
-
Alerji Filtresi
N/A
-
Fine Dust Filtresi
N/A
ISITMA
-
Power Heating Modu
Var
HİJYEN
-
Otomatik Temizleme
Var
-
Isı Eşanjörü Temizleme
Var
DIŞ ÜNİTE
-
Dış Ünite Model Kodu
S3UM12EL26A.EC6GEEU
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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