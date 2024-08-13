ARTCOOL™ Gallery Inverter Wi-Fi Klima 12K Btu

Sorumluluk Reddi

1) Anılarınıza bakın

*Bu özellik ile ThinQ ana ekranından kapak ekranı ayarını seçerek kişisel bir fotoğraf yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı kullanım talimatları için lütfen uygulama ekranına bakın.

*Klima Wi-Fi özelliğine sahiptir ve LG ThinQ uygulamasından ürün kaydı yapılması gerekir.

*LG ThinQ uygulamasından klimanızı kaydedip işlevlerini en iyi şekilde kullanabilmek için klimanızın evde Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

*ThinQ özelliğini kullanabilmeniz için Google Play Store veya Apple App Store’dan akıllı telefonunuza LG ThinQ uygulamasını yüklemeniz ve Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekir. Ayrıntılı talimatlar için uygulamanın yardım kısmına bakın.

*LG ThinQ uygulamasının bazı akıllı telefonlarda çalışmayabileceğini ve bazı işlevlerin ürüne ve ülkeye göre farklılık gösterebileceğini lütfen aklınızda bulundurun.

Kullanmadan önce telefonunuzun özelliklerini kontrol edin (Android OS 7.0 veya üzeri, iOS 14.0 veya üzeri)

*LG ThinQ işlevleri ürün ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

2) Yansıtma

*Bu özellik Android tabanlı ekran paylaşımını destekleyen akıllı cihazlarda kullanılabilir.

*Yansıtma işlevi, telif hakkıyla korunan ücretli içerikler için kısıtlanabilir.

*Akıllı cihazın modeline bağlı olarak işlevin ismi farklılaşabilir.

3) Dolaylı hava akışı

*Dolaylı (Konfor) modundayken hava koruması, ürünün alt kısmından hava akışını engeller.

*Uzaktan kumandadaki “Enerji/Jet” düğmesine 3 saniye basıldığında dolaylı hava akışı işlevi aktif hale gelir.

*Bu işleve uzaktan kumandadan ve ThinQ’dan erişilebilir.

*Klima Wi-Fi özelliğine sahiptir ve LG ThinQ uygulamasından ürün kaydı yapılması gerekir.

*LG ThinQ uygulamasından klimanızı kaydedip işlevlerini en iyi şekilde kullanabilmek için klimanızın evde Wi-Fi ağına bağlı olduğundan emin olun.

*ThinQ özelliğini kullanabilmeniz için Google Play Store veya Apple App Store’dan akıllı telefonunuza LG ThinQ uygulamasını yüklemeniz ve Wi-Fi ağına bağlanmanız gerekir. Ayrıntılı talimatlar için uygulamanın yardım kısmına bakın.

*LG ThinQ uygulamasının bazı akıllı telefonlarda çalışmayabileceğini ve bazı işlevlerin ürüne ve ülkeye göre farklılık gösterebileceğini lütfen aklınızda bulundurun.

Kullanmadan önce telefonunuzun özelliklerini kontrol edin (Android OS 7.0 veya üzeri, iOS 14.0 veya üzeri)

*LG ThinQ işlevleri ürün ve ülkeye göre değişiklik gösterebilir.

4) Freeze cleaning

*TÜV Rheinland Kore, LG klimaların evaporatörlü Freeze cleaning modunun, önerilen test koşullarındaki test sonuçlarına göre bakteri azaltma performansına sahip olduğunu doğrulamıştır. Rapor No. KR23LGPO, KR2357TB, KR2384CM, KR230RH9, KR237IO2, KR235J9N, KR23OGEG

*Bu test sonucu, uluslararası bilinirliğe sahip bir laboratuvardan alınan Pseudomonas aeruginosa'nın %99,0 oranında azaltıldığına dair bir test raporudur ve bu sonuç fiili ortama bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

-Test eden kurum: TÜV Rheinland

-Test dönemi: 2023. 04~05

-Test edilen model: SQ07EDETHN(SE), SQ06BDAWAJ(SA), SQ07SDJBAN(SJ), SQ09MDKWAN(SK)

-Test edilen bakteri: “Pseudomonas aeruginosa”nın %99,0 oranına kadar azaldığı doğrulandı

*Bu işlev yalnızca ThinQ ile kullanılabilir.

*Dondurucu Temizliği modunun çalışma süresi ortama bağlı olarak en fazla 65 dakikadır.

5) Auto Clean+

*Ürün durdurulduğunda Auto Clean+ işlevi otomatik olarak çalışır. Otomatik Temizleme+ modunda ürün, ısı eşanjöründe kalan nemin giderilmesi için belirli bir süre fan modunda çalışır. Otomatik Temizleme+ modu ürün gönderiminde etkinleştirilir. ThinQ uygulamasından esinti hızını ve kurutma hızını ayarlayabilirsiniz.