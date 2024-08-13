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UV SİRİUS Inverter Wi-Fi Akıllı Hijyen Klima 24000 Btu Enerji A++ Duvar Tipi BEYAZ
24k dlx energy label.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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UV SİRİUS Inverter Wi-Fi Akıllı Hijyen Klima 24000 Btu Enerji A++ Duvar Tipi BEYAZ

24k dlx energy label.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
DC24RH

UV SİRİUS Inverter Wi-Fi Akıllı Hijyen Klima 24000 Btu Enerji A++ Duvar Tipi BEYAZ

Önden Görünüm

Akıllı Kontrol, Daha Akıllı Yaşam

THINQ HAKKINDA DAHA FAZLA BİLGİ ALIN

Uzaktan Kumanda

İzleme

Her Yerden Bağlanın ve Kontrol Edin

LG ThinQ™ uygulaması, klimanıza daha önce hiç görmediğiniz bir şekilde kolayca bağlanmanıza olanak tanır. Klimanızı sadece bir düğmeye dokunarak çalıştırın.

Etkili Ürün Bakımı

LG ThinQ™ uygulaması, klimanızı sürekli olarak izler. İster günlük bakım ister başka bir şey olsun, uygulama enerji tüketimini kolayca izlemenizi sağlar.

*Google ve Google Home, Google LLC'nin ticari markalarıdır. 
**Amazon, Alexa, Echo ve ilgili tüm logolar ve hareketli markalar, Amazon.com, Inc veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
 **LG SmartThinQ artık LG ThinQ olarak yeniden adlandırılmıştır. 
***Akıllı özellikler ve ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Servis elverişliliği konusunda yerel satıcınıza veya LG'ye danışın. 

Bir videoda, duvara monte edilmiş klimanın önden görünümü gösterilmektedir. İç kısımdaki işleyişi göstermek amacıyla ön tarafı saydam olan cihaz çalışmaya başlar. Fanlar, bakterileri yok eden UV LED ışığını göstermek üzere mavi renkle vurgulanmıştır. Cihazdan hava akımı gelir. Sağ alt köşede UVnano logosu.
UVnano™

Temiz Hava İçin Temiz Fan

UV LED ışığı ile rüzgâr üreten fanı temiz tutar.

TUV onaylı

*ISO 20743:2007'ye uygun olarak gerçekleştirilen TÜV Rheinland testi, UVnano LED'in, fanın altında bulunan UV LED ışıklarına 4 saat boyunca maruz kaldıktan sonra klima fanından Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ve Klebsiella pneumoniae'nin yüzde 99,99'unu uzaklaştırdığını doğrulamıştır.
Test edilen modeller arasında S3NM12JL1GA (SJ), S3NM09AA1MA (SA) ve S3NM24K21GA (SK) bulunur. Test sonuçları, klimanın %99,99 oranında bakteri içermeyen hava üflediği anlamına gelmez. Bakteri giderilmesine ilişkin etkinlik, gerçek koşullarda farklılık gösterebilir.

KTR tarafından doğrulanmıştır

*ISO 20743:2007'ye uygun olarak gerçekleştirilen KTR testi, UVnano LED'in, fanın altında bulunan UV LED ışıklarına 4 saat boyunca maruz kaldıktan sonra klima fanından Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ve Klebsiella pneumoniae'nin yüzde 99,99'unu uzaklaştırdığını doğrulamıştır.
Test edilen modeller arasında S3NM12JL1GA (SJ), S3NM09AA1MA (SA) ve S3NM24K21GA (SK) bulunur. Test sonuçları, klimanın %99,99 oranında bakteri içermeyen hava üflediği anlamına gelmez. Bakteri giderilmesine ilişkin etkinlik, gerçek koşullarda farklılık gösterebilir.
alttaki_oynat/duraklat düğmesi, görselin video olduğunu belirtir. Kanepede gülümseyerek geri uzanan kadın. Üstündeki duvarda bulunan bir LG klima hava üflüyor. Artı ve eksi işaretli baloncuklar, Plastmaster Ionizer sayesinde havada hareket ediyor. Bakterileri çevreleyen ve kokuları gideren artı ve eksi işaretli iyon baloncuklarının büyütülmüş görüntüsünü içeren daire görüntüleniyor. Plasmaster Ionizer logosu, görüntünün köşesinde görülebilir.
Plasmarter Ionizer

Yaşam alanınızdaki kötü kokuyu giderir.

Intertek tarafından doğrulanmıştır

*Intertek, 8 m3'lük test alanında 60 dakikalık çalışmanın ardından yapışkan tütün kokusu yoğunluğunun (Toluen, Amonyak, Asetik asit) 3,6'dan 1,5'in altına düştüğünü doğrulamıştır. Test edilen model R24AWN'dir. Bakteri giderilmesine ilişkin etkinlik, gerçek koşullarda farklılık gösterebilir.
Klima yukarıdan hava üflerken bir kadın kanepede oturur. Kadının sağında Dual Inverter logosu ve Dual Dual Inverter resmi bulunur. Daha sağda bir çubuk grafik vardır. Harcanan parayı gösteren çubuklar, inverterin müşterilere para tasarrufu sağladığını gösterecek şekilde aşağı iner.

Enerji Faturalarından Tasarruf Edin ve Çevreyi Koruyun

Daha verimli soğutma ile enerji tüketiminizi ve elektrik faturanızı azaltın.
Arka planda bir orman manzarası bulunur ve yandan LG klimanın yarısı görünür. Makinede LG logosu ve Dual Inverter logosu bulunur ve hava kalitesi paneli yeşil renkte yanar. Klimanın önünde temiz hava, para ve enerjiyi gösteren üç simge bulunur. Makinenin sağında Dual Inverter logosu ve Dual Dual Inverter resmi bulunur. Daha sağda bir çubuk grafik vardır. Harcanan parayı gösteren çubuklar, inverterin müşterilere para tasarrufu sağladığını gösterecek şekilde aşağı iner.

Enerji Faturalarından Tasarruf Edin ve Çevreyi Koruyun

Daha verimli soğutma ile enerji tüketiminizi ve elektrik faturanızı azaltın.

TUV onaylı

LG inverter klimalar (US-Q242K*), LG inverter olmayan klimalara (TS-H2465DAO) göre %70'e kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlar. *Başlangıç ​​Sıcaklığı (Dış Ortam 35 ℃, İç Mekan 33 ℃), Ayar Sıcaklığı (26 ℃), Test Süresi (8 Saat).

 

 
DUAL Inverter Compressor'un iç işleyişi neredeyse görünmez olan dış kısımdan görülebilir. Yakınlarda DUAL Inverter logosu ve fan ile kompresörü temsil eden iki simge bulunur.
DUAL Inverter Compressor™

Verimli, Daha Hızlı, Dayanıklı, Daha Sessiz

DUAL Inverter Compressor™ Teknolojisine sahiptir.

10 Yıl Garanti

10 yıl garantiye sahip kompresör, en iyi performansını daha uzun süre sürdürecektir.
LG klimanın duvara monte edildiği bir oturma odasında kanepede uzanan kadın. Görüntüdeki mavi hava akımları, klimanın açık olduğunu ve odayı soğuttuğunu gösterir.

İşini İyi Yapan Teknoloji

Daha az gürültü çıkaran bir klima ile sessiz ortamda rahat uyuyun.

*LG kurum içi testine göre, LG DUAL Inverter klimanın ses düzeyi, 19 dBA'dan daha düşüktür. (Model - V10API)

Görüntünün üst merkezinde bir LG klima asılıdır. Bunun altında iki görüntü bulunur. Birinde sıcak bir sahil sahnesi, diğerinde ise karlı bir dağ manzarası gösterilir. Plaj sahnesinde soğuk mavi hava, karlı sahnede ise sıcak kırmızı hava ile klimadan hava üflenir.

Hızlı, Güçlü Soğutma ve Isıtma

DUAL Inverter Compressor ile zorlu iklimlerde bile tüm yıl boyunca rahat edin.
Yerde uzanmış bir kadın. Arka plandaki klimadan yayılan mavi hava dalgaları kadının ve odanın üzerinden geçer. Sağ köşede Dual Inverter logosu.

Daha Hızlı Soğutma, Daha Hızlı Konfor

LG DUAL Inverter Compressor™ ile daha hızlı ve konforlu soğutma.
Arka planda karlı bir dağ manzarası. Ön planda klimanın önden görünümü gösterilir, makineden hava üflenir. LG logosu makinenin merkezinde yer alırken, Dual Inverter logosu, ThinQ logosu ve ön taraflarda görülebilen Dual Inverter 10 Yıl Garanti logosu bulunur. Sağ tarafta hava kalitesi paneli yeşil renkte yanar. Dual Inverter logosu, videonun sağ alt kısmındadır.

Daha Hızlı Soğutma, Daha Hızlı Konfor

LG DUAL Inverter Compressor™ ile daha hızlı ve konforlu soğutma.

TUV onaylı

LG inverter klimalar (US-Q242K*), LG inverter olmayan klimalardan (TS-H2465DAO) %40'a kadar daha hızlı soğutur. *Başlangıç ​​Sıcaklığı (Dış Mekan 35 ℃, İç Mekan 33 ℃), Ayar Sıcaklığı (26 ℃).

 
Duvara monte edilmiş LG klima yan açıdan görülür. Üst panel havada asılıdır, böylelikle içindeki filtreler görülebilir. Ön filtreden gelen bir çizgi, ön filtrede tutulan tozu gösteren büyütülmüş bir daireye uzanır. Sağ alt köşede Ön Filtre logosu.
Ön Filtre

İlk Olarak Tozu Hapseder

İlk savunma hattı olarak büyük toz parçacıklarını yakalar.
Dış kısmı tamamen görünmez olan LG klimanın önden görünümü, makinenin iç işleyişi gösterir. Makine çalışır ve ardından otomatik temizleme mekanizması olan mavi ışık açılır makineyi temizler. Otomatik Temizleme logosu sağ üst köşededir.
Otomatik Temizleme

Otomatik İç Temizlik

Her zaman temiz kalmasını sağlamak için klimanın içindeki nemi otomatik olarak kurutur.

Hızlı ve Kolay Kurulum

Kurulumu daha az zaman ve çaba gerektiren klima ile serin havanın keyfini daha çabuk çıkarın.

4 Enerji Tüketimi Seviyesini Kontrol Edin

İster tek başınıza ister ailenizle birlikte, enerji tüketimini ihtiyaçlarınıza göre 4 farklı seviyede kontrol edin.

Takibi Kolay Enerji Tüketimi

Ekran sizi bilgilendirir, böylece enerji tüketimini kolayca izleyebilir ve azaltabilirsiniz*. *Klima çalışması sırasında enerji tüketimi.

Daha Rahat Bir Uyku Ortamı

Otomatik olarak ayarlanan işlevlerle* en rahat uyku ortamını yaşayın. *Konfor uyku işlevi etkinleştirildiğinde.

Çevre Dostu Soğutucu

R32 soğutucunun geliştirilmiş enerji verimliliği ile çevre kirliliğini önleyin.

ÖZET

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BOYUTLAR

Tüm Özellikler

GENEL

  • Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm)

    998 x 345 x 210

  • Indoor Unit Weight(kg)

    12,7

  • Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm)

    870 x 650 x 330

  • Outdoor Unit Weight(kg)

    46

  • Rated Input Voltage(V, Hz)

    220-240, 50

  • Soğutucu Akışkan Tipi

    R32

  • Kapasitesi (Btu/h)

    24000 BTU/h

  • Cooling Capacity Max(W)

    7420

  • Cooling Capacity Rated/Min(W)

    6600 / 900

  • Heating Capacity Max(W)

    8640

  • Heating Capacity Rated/Min(W)

    7500 / 900

  • Model Serisi

    UV Sirius

NEM ALMA

  • Nem Alma

    Var

TASARIM

  • Color(Body)

    Beyaz

  • Color(Discharge)

    Munsell 9.54Y 8.34/1.31 (RAL 9001)

HAVA TEMİZLEME

  • İyonlaştırıcı

    Var

KOLAYLIK

  • ThinQ (Wi-fi)

    Var

SOĞUTMA

  • 4 Yönlü Hava Akışı

    Var

HİJYEN

  • UVNano

    Var

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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