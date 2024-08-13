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UV SİRİUS Inverter Wi-Fi Akıllı Hijyen Klima 24000 Btu Enerji A++ Duvar Tipi BEYAZ
Akıllı Kontrol, Daha Akıllı Yaşam
Her Yerden Bağlanın ve Kontrol Edin
Etkili Ürün Bakımı
*Google ve Google Home, Google LLC'nin ticari markalarıdır.
**Amazon, Alexa, Echo ve ilgili tüm logolar ve hareketli markalar, Amazon.com, Inc veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır.
**LG SmartThinQ artık LG ThinQ olarak yeniden adlandırılmıştır.
***Akıllı özellikler ve ülkeye ve modele göre değişiklik gösterebilir. Servis elverişliliği konusunda yerel satıcınıza veya LG'ye danışın.
TUV onaylı
*ISO 20743:2007'ye uygun olarak gerçekleştirilen TÜV Rheinland testi, UVnano LED'in, fanın altında bulunan UV LED ışıklarına 4 saat boyunca maruz kaldıktan sonra klima fanından Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ve Klebsiella pneumoniae'nin yüzde 99,99'unu uzaklaştırdığını doğrulamıştır.
Test edilen modeller arasında S3NM12JL1GA (SJ), S3NM09AA1MA (SA) ve S3NM24K21GA (SK) bulunur. Test sonuçları, klimanın %99,99 oranında bakteri içermeyen hava üflediği anlamına gelmez. Bakteri giderilmesine ilişkin etkinlik, gerçek koşullarda farklılık gösterebilir.
KTR tarafından doğrulanmıştır
*ISO 20743:2007'ye uygun olarak gerçekleştirilen KTR testi, UVnano LED'in, fanın altında bulunan UV LED ışıklarına 4 saat boyunca maruz kaldıktan sonra klima fanından Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis ve Klebsiella pneumoniae'nin yüzde 99,99'unu uzaklaştırdığını doğrulamıştır.
Test edilen modeller arasında S3NM12JL1GA (SJ), S3NM09AA1MA (SA) ve S3NM24K21GA (SK) bulunur. Test sonuçları, klimanın %99,99 oranında bakteri içermeyen hava üflediği anlamına gelmez. Bakteri giderilmesine ilişkin etkinlik, gerçek koşullarda farklılık gösterebilir.
Intertek tarafından doğrulanmıştır
*Intertek, 8 m3'lük test alanında 60 dakikalık çalışmanın ardından yapışkan tütün kokusu yoğunluğunun (Toluen, Amonyak, Asetik asit) 3,6'dan 1,5'in altına düştüğünü doğrulamıştır. Test edilen model R24AWN'dir. Bakteri giderilmesine ilişkin etkinlik, gerçek koşullarda farklılık gösterebilir.
*LG kurum içi testine göre, LG DUAL Inverter klimanın ses düzeyi, 19 dBA'dan daha düşüktür. (Model - V10API)
Takibi Kolay Enerji Tüketimi
Daha Rahat Bir Uyku Ortamı
ÖZET
BOYUTLAR
Tüm Özellikler
GENEL
-
Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
998 x 345 x 210
-
Indoor Unit Weight(kg)
12,7
-
Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm)
870 x 650 x 330
-
Outdoor Unit Weight(kg)
46
-
Rated Input Voltage(V, Hz)
220-240, 50
-
Soğutucu Akışkan Tipi
R32
-
Kapasitesi (Btu/h)
24000 BTU/h
-
Cooling Capacity Max(W)
7420
-
Cooling Capacity Rated/Min(W)
6600 / 900
-
Heating Capacity Max(W)
8640
-
Heating Capacity Rated/Min(W)
7500 / 900
-
Model Serisi
UV Sirius
NEM ALMA
-
Nem Alma
Var
TASARIM
-
Color(Body)
Beyaz
-
Color(Discharge)
Munsell 9.54Y 8.34/1.31 (RAL 9001)
HAVA TEMİZLEME
-
İyonlaştırıcı
Var
KOLAYLIK
-
ThinQ (Wi-fi)
Var
SOĞUTMA
-
4 Yönlü Hava Akışı
Var
HİJYEN
-
UVNano
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
-
uzatma
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