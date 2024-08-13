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DUAL ECO Interver 9000 Btu Enerji A++ Duvar Tipi BEYAZ
E-LABEL_S3-W09JA3AA.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Özellikler

Galeri

Teknik Özellikler

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DUAL ECO Interver 9000 Btu Enerji A++ Duvar Tipi BEYAZ

E-LABEL_S3-W09JA3AA.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
S3-W09JA3AA

DUAL ECO Interver 9000 Btu Enerji A++ Duvar Tipi BEYAZ

Front view
10 Yıl Garantili İnverter Kompresör

10 Yıl Garantili İnverter Kompresör

LG'nin İnverter Kompresörü, bir klimanın uygunsuzluk, etkisizlik ve gürültü problemlerini çözerek daha hızlı soğutmasını, daha uzun ömürlü olmasını ve daha sessiz çalışmasını sağlar. 10 yıl garantili kompresör ile kullanıcılar uzun bir süre LG klimanın avantajlarından yararlanabilir.

Gizli Ekranlı Basit ve İnce Tasarım

LG klimanın ince ve modern tasarımı, kolay kurulum ve özel tasarlanmış filtresi kolay temizlik sağlar. Ayrıca büyük gizli ekran ile enerji harcamanızı kolayca kontrol edebilirsiniz.

Hızlı ve Kolay Kurulum

LG klimalar çevreye ve kurulumu gerçekleştiren kişilerin sayısına bakılmaksızın çok daha kolay ve etkin bir kurulum sağlar. Kurulum için gerekli olan iş gücünü ve zamanı azaltan tasarımı sayesinde, artık daha kısa sürede daha fazla klimayı daha fazla eve kurmak mümkündür.

Düşük Gürültü

LG'nin benzersiz eğri fanı ve gürültü oluşumunu engelleyen İnverter Kompresörü sayesinde LG klimalar düşük ses seviyelerinde çalışır.
Active Energy Control (Aktif Enerji Kontrolü)

Active Energy Control
(Aktif Enerji
Kontrolü)

Active Energy Control (Aktif Enerji Kontrolü) işlevi, duruma göre enerji tüketimi düzeyini seçmenizi sağlar. Enerji tasarrufu yaparken serin ve rahat bir ortamın keyfini çıkarın.

ÖZET

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BOYUTLAR

Tüm Özellikler

GENEL

  • Indoor Unit Dimension_WxHxD(mm)

    837 x 308 x 189

  • Indoor Unit Weight(kg)

    9,1

  • Outdoor Unit Dimension_WxHxD(mm)

    717 x 483 x 230

  • Outdoor Unit Weight(kg)

    25,1

  • Rated Input Voltage(V, Hz)

    220-240, 50

  • Soğutucu Akışkan Tipi

    R32

  • Kapasitesi (Btu/h)

    9000 BTU/h

  • Cooling Capacity Max(W)

    3703

  • Cooling Capacity Rated/Min(W)

    2502 / 891

  • Heating Capacity Max(W)

    4100

  • Heating Capacity Rated/Min(W)

    3302 / 891

  • Model Serisi

    Dual Eco

NEM ALMA

  • Nem Alma

    Var

TASARIM

  • Color(Body)

    Beyaz

HAVA TEMİZLEME

  • İyonlaştırıcı

    Yok

KOLAYLIK

  • ThinQ (Wi-fi)

    Yok

SOĞUTMA

  • 4 Yönlü Hava Akışı

    Yok

HİJYEN

  • UVNano

    Yok

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları

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