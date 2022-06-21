LG’den Ankara’ya Bir Brandshop Daha

2022 yılında da Türkiye yatırımlarına önümüzdeki dönemde de hız kesmeden devam edecek olan LG, ileri teknolojisini tüketicileriyle, kendi mağazaları aracılığı ile buluşturmayı hedefliyor. Bu doğrultuda Ankara Gordion AVM’de LG Brandshop UGS mağazasını hizmete sunan LG’nin mağaza açılışına özel indirimler ve sürpriz fiyatlardan yararlanmak isteyen tüketicilerini bekliyor.

İçerisinde bulunan en yeni LG ürünleri ile tüketicileri geleceğin teknolojileri ile buluşturan LG Brandshop UGS mağazasında, LG ThinQ teknolojisi sayesinde birbiriyle konuşan ve uzaktan yönetilebilen LG ürünleri ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor.

İleri Teknolojiye Sahip Ürünler Açılışa Özel Fırsatlarla Sunuluyor

Ankara Gordion AVM’de bulunan LG Brandshop’ta, LG’nin son teknolojiye sahip ürün ve hizmetleri açılışa özel indirimler ve sürpriz fırsatlarla tüketiciyle buluşuyor. Mağazada, LG’nin son teknoloji ile donatılmış beyaz eşya, TV, ses sistemi, hoparlör ve klima sistemlerinin yanı sıra, birbiriyle konuşan cihazlardan uzaktan yönetilebilen beyaz eşyalara, kişisel asistan görevi gören TV’lere kadar yeni nesil teknolojileri sergileniyor. Kapıyı açmadan üzerindeki ekran yardımıyla içerisindekileri gösteren buzdolabı LG InstaView, yiyecekleri klasik buzdolaplarına göre, 7 güne kadar uzayan süreyle ilk günkü tazeliğinde tutan NatureFresh, iki farklı çamaşırı, iki yerine dört yıkama kolu ve Steam (Buhar) teknolojisi ile ekstra temizlik sağlayan, alerjenleri yüzde 99,9’a varan oranda yok eden çamaşır makineleri, yine Steam teknolojisinin gücü ile çalışan bulaşık makineleri, yapay zekaya sahip 2021 serisi TV’ler, UV Nano teknolojisi ile serin ve ferah havanın yanı sıra, hijyenik hava da sunan 2021 model klimalar mağazanın ilgi çeken ürünleri arasında yer alıyor.

Ev İşleri iz Evde Yokken de Yapılabilir

LG’nin ThinQ platformu sayesinde, ev sahipleri, çamaşır makinelerinden klimalara, buzdolaplarından televizyonlarına kadar çeşitli ev ürünleriyle etkileşimde bulunabiliyor. Örneğin ev sahipleri, uygulama ile çamaşır makinelerini uzaktan harekete geçirebiliyor, klimayı işten dönmeden önce 5 dakika önce çalışacak şekilde programlayabiliyor. Yapay zekaya sahip LG ThinQ AI platformu, LG OLED ve Nanocell TV’lerin ses komutu ile kontrol edilebilmesine olanak tanıyor. LG ThinQ ayrıca, aynı cihazları birbirinden değişik şekillerde kullanan evdeki farklı kullanıcılarla senkronize olarak çalışıyor. Başka bir deyişle, her bir kullanıcın neyi sevdiğini ve nasıl davrandığını inceliyor ve evdeki her bir kişi için kişiselleştirilmiş deneyimler sunuyor. LG’nin ThinQ platformu, her bir cihazın sorunlarının nasıl giderileceği ve kolaylıkla yönetileceği konusunda da öneriler sunuyor. Örneğin; çamaşır makinesinin içinin iyice temizlenmesi gerektiğini veya ev sahibinin çok fazla deterjan kullandığını söyleyebiliyor, gerektiğinde kendiliğinden teknik servisi arayarak kayıt oluşturabiliyor.

Çankaya’da bulunan LG Brandshop, haftanın 7 günü 10:00 – 22:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Adres: Koru, Ankaralılar Cd. No: 2/A, 06810 Çankaya/Ankara