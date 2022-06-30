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LG İklimlendirme Ürünleri ile Ortam Sıcaklığı Sizin Kontrolünüzde
Klima 06/30/2022
Yazın etkilerini göstermesiyle birlikte sıcak havanın etkilerinden korunmak ve ortam sıcaklığını arzuladığı seviyede tutmak isteyenler iklimlendirme ürünlerine yöneliyor. Tasarımıyla ortamı güzelleştiren, yüksek teknolojiye sahip ve hayatı kolaylaştıran özellikleri bir arada sunan klimalar isteyenlerin tercihi ise LG oluyor. Tek başlarına ortamın hava kalitesini artıran, sağlıklı ve temiz bir hava sunan LG markalı klima, CeilingFan Tavan Vantilatörü ve PuriCare360 Hava Temizleyici ürünleri bir arada kullanıldıklarında, bulundukları ortamın hava kalitesini artırarak mükemmel bir çözüm sunuyor. Doğal bir serinlik ve yumuşak bir hava veren LG CeilingFan Tavan Vantilatörü birlikte kullanıldığı klimanın etkisini artırarak, %29 daha hızlı soğutma yapmasına imkan veriyor ve enerji tasarrufu sağlıyor.
LG markalı tüm iklimlendirme ürünleri LG ThinQ uygulaması sayesinde uzaktan kontrol edilebiliyor. Kullanıcılar, evde olmadıkları sırada bile evlerinin havasını diledikleri gibi temizleyebiliyor, diledikleri serinliğe getirebiliyor, uygulama üzerinden enerji tüketim durumunu izleyebiliyorlar.
DUAL Inverter Compressor™ teknolojisi ile verimli, daha hızlı, dayanıklı, daha sessiz çalışan TUV onaylı LG inverter klimalar, %70'e kadar daha fazla enerji tasarrufu sağlıyor. LG ARTCOOL tasarımına sahip ürünler, çevresini yansıtan aynalı camı sayesinde bulunduğu ortamın estetiğini koruyor. Enerji verimliliği sunarak çevre kirliliğini önlemeye yardımcı olan LG klimaların kurulumu da kısa zamanda ve kolayca gerçekleştirilebiliyor, böylece serin ve temiz havanın keyfini daha çabuk çıkarmak da mümkün oluyor.
Her zaman temiz ve serin hava
LG iklimlendirme çözümleri, UVNano özelliği ile %99,99 oranında sterilizasyon sağladığı Sağlık Bakanlığı’nca da onaylanan LG UV Sirius ve UV Artcool Klimalar, doğal bir serinlik veren LG CeilingFan Tavan Vantilatörü ve bulunduğu her ortama temiz ve taze hava sağlayan LG PuriCare360 Hava Temizleyicisinden oluşuyor. LG ThinQ uygulamasına sahip ürünler, bu sayede uzaktan da yönetilebiliyor ve ortamın sıcaklığı konusunda kullanıcıların tam bir kontrole sahip olmalarını sağlıyor. LG Klimalarda bulunan akıllı tanılama özelliği, tüketicilere kendi klimalarının ilk kontrolünü kendilerinin yapmalarına, sorunları teşhis etmelerine de yardımcı oluyor.
Çok aşamalı filtre sistemleriyle daha sağlıklı bir hava soluma imkanı veren ürünler; fandaki bakteri, küf, zararlı partikül ve kokuları yok ederek %99,99 oranında sterilizasyon sağlıyor. LG klimaları, UVnano™ teknolojisiyle rüzgar üreten fanın ve havanın temiz kalmasına yardımcı oluyor. Otomatik temizleme özelliğine sahip ürünler, her zaman temiz kalmasını sağlamak için klimanın içindeki nemi otomatik olarak kurutuyor.
Evlerin Havası LG PuriCare ile Tertemiz Taptaze
HEPA filtresi ve havadaki alerjenlerin yüzde 90’ınından fazlasını ortadan kaldıran astım ve alerji dostu olan hava temizleme çözümü LG PuriCare360 Hava Temizleyici, ferah ve taze havayı 7,5 metreye kadar ileten Clean Booster özelliği ile bulunduğu her ortama temiz ve taze hava sağlıyor. Endüstriyel hava kirliliği, toz ve kötü kokular nedeniyle bozulan iç mekan havasını temizleyen ürün, sağlıklı bir ortam yaratılmasına yardımcı oluyor. LG PuriCare360 Hava Temizleyici, benzersiz arıtma yöntemi ve olağanüstü çoklu filtre sistemi ile çok ince toz ve alerjenlerin de dahil olduğu 0,3 mikrona kadar olan partiküllerin yüzde 99,97’sini yakalayabiliyor. Ayrıca, kötü koku ve zararlı gazları da yok ediyor.
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