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MOODUP™ BUZDOLABINDAN İLHAM ALAN LG, IFA ZİYARETÇİLERİNİ “MOODS” GECELERİNE DAVET EDİYOR

Kurumsal 09/02/2022
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LG Electronics (LG), bugün IFA 2022'de görücüye çıkan yeni MoodUP™ buzdolabının görkemini paylaşmak için Berlin'de sofistike bir partiye ev sahipliği yapacak. Dünya çapında online bir radyo istasyonu ve medya platformu olan NTS Radio ile ortaklaşa düzenlenen etkinlik, LG'nin en son mutfak yeniliği "MoodUP" buzdolabına odaklanan ilham verici, ruh hali odaklı deneyimler sunacak. Devrim yaratan renk değiştiren LED kapı panelleriyle LG MoodUP, rakipsiz iç tasarım esnekliği ve şık, entegre bir mutfak yaratmanın yeni bir yolunu sunuyor.

MoodUP buzdolabının yaratıcı potansiyelinden ipuçları alan Notes + Tones etkinliği, cesur tonlardan sıcak tonlara, reggie’den caz’a ve elektronik müziğe tüm renk, ses ve tatları karıştırarak farklı ruh hallerini sergileyecek. MoodUP buzdolabının dinamik kurulumu, akşam boyunca ruh halindeki değişimlere işaret edecek. Buzdolaplarının rengi değiştikçe mekandaki renkler ve ışıklar, DJ setlerindeki müzik türleri, menüdeki lezzetler de onunla birlikte değişecek.

Yeni MoodUP buzdolabıyla tanışmanın ve el yapımı lezzetli içeceklerin tadını çıkarmanın yanı sıra etkinlikte konuklar, NTS tarafından programlanan ve DJ'ler Eva Geist, mobilegirl, Slim Soledad ve Zakia'nın çalacağı temalı müziklerle harika bir akşam geçirecekler. Katılımcılar ayrıca LG ThinQ™ uygulamasını kullanarak MoodUP'ın rengini veya temasını değiştirmenin ne kadar kolay olduğunu görme fırsatına sahip olacaklar.

LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol “MoodUP buzdolabı, kullanıcıların ruh hallerine göre renk değiştirebilen ve mutfak ortamını iyileştirebilen son derece gelişmiş bir ev cihazı. Bu heyecan verici etkinlikte NTS ile işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Geniş bir tür yelpazesiyle çalıyorlar, bu da onları MoodUP buzdolabının birçok ruh halini ve tonunu sergilemek için mükemmel ortaklar haline getirdi” dedi.

Yepyeni MoodUP buzdolabı, Almanya, Berlin'deki IFA 2022 (2-6 Eylül) sırasında LG'nin sergi standında (Salon 18, Messe Berlin) sergileniyor.

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