LG XBOOM Ses Ailesi, Kişiye Özel Mükemmel Ses Deneyimi Sunuyor







Sesin teknoloji ve tasarımla buluştuğu LG XBOOM ses ailesi:

LG XBOOM, LG XBOOM 360 ve LG XBOOM Go



LG Electronics (LG), LG XBOOM ses ailesi ile müziği hayatın temposuna göre ayarladı. Küçük ve taşınabilir, şık bir dizayna sahip ya da en renkli partilere coşku katacak bir birinden farklı ihtiyaca yönelik LG XBOOM Ailesi ile sunuluyor. LG XBOOM parti hoperlörleri eğlenceye güçlü ses teknolojisi getirirken LG XBOOM Go Taşınabilir Bluetooth hoparlör ile MERIDIAN teknolojisi destekli mükemmel ses kalitesini her yere taşıyor. Kullanıcılar, LG XBOOM 360 ile her yerden eşit gelen çok yönlü ses kalitesi ile benzersiz ses deneyiminin keyfini çıkartıyor.

LG XBOOM ile Ses Getiren Partiler

LG XBOOM parti hoparlörleri serisi olan ON serisinde bulunan Dual Woofer, Super Bass Boost ve diğer eğlenceli özellikler, parti atmosferini daha da eğlenceli hale getiren güçlü ritimler sunuyor. Çok renkli LED ışıkları, ritme uygun değişerek partinize heyecan katıyor. Ses efektleri ister XBOOM üzerindeki panelden, ister LG XBOOM uygulaması aracılığı ile kontol edebiliyor. Kullanıcılar, DJ pad ile partinin en gözde DJ’i olabiliyor.

LG XBOOM üzerinde bulunan kontrol panelinden ses kontrolleri yapabiliyor, müzik ve mikrofon ses seviyesini ayrı ayrı ayarlanabiliyor. Voice Canceller ile parça vokallerini azaltılabilirken ve Key Changer ile müzik sese göre ayarlanabiliyor. Böylelikle, kullanıcılar hazır olduklarında şarkı söyleyip karaoke partisi yapabiliyorlar. Ayrıca, gitar girişine enstrüman bağlanarak ortam daha da neşelendirilebiliyor. Müzik çalmak için CD çalar ve USB de kullanılabiliyor.

LG XBOOM 360 ile Her Zaman Her Yerde Üst Kalitede Ses

Kullanıcıların ses deneyimini değiştiren LG XBOOM 360, çarpıcı bir ses mühendisliği ürünü olarak sunuluyor. Konik-silindirik tasarımıyla göz dolduran hoparlör, nerede durursa dursun, LG'nin konik gövde şekliyle birleşen ses teknolojisi sayesinde tüm yaşam alanını doğal, kaliteli ve çok yönlü sesle dolduruyor. Hoparlörün bu benzersiz formu, sesin etkileyici güç ve netlikle her yöne yayılmasını sağlıyor. Küçük sosyal toplantılara odaklanan günümüz yaşam tarzı için ideal olan bu şık hoparlör, bordo rengi her ana uygun ambiyansı yaratırken zamana uyum sağlamak üzere tasarlandı.

XBOOM 360’da kullanılan LG'nin yeni patentli optimal reflektör yapısı teknolojisi, sesi alan içinde her yönde daha uzağa dağılmasını sağlıyor. Yani kullanıcıların artık müzik dinlemek için doğru noktayı bulmaya çalışmasına gerek kalmıyor. XBOOM 360, ister içeride ister dışarıda olsun, dinleyicileri zengin, ayrıntılı sesle sararak her müzik türüne üç boyutlu bir canlılık duygusu getiriyor. LG'nin en yeni kablosuz hoparlörü, günümüz tüketicilerinin talep ettiği çok yönlülük ve çok duyusal deneyimi sağlıyor. XBOOM 360, üç farklı ön ayarlı (Ortam, Doğa ve Parti) 360 derecelik ortam aydınlatmasının yanı sıra, XBOOM uygulaması ile birlikte kullanıldığında 16,8 milyon renk arasından özelleştirilebilir aydınlatma seçeneği ile ses efektleri sayesinde her durum için doğru atmosferi yaratabiliyor.

LG XBOOM Go ile Mükemmel Ses ve Eğlence Her Yerde

Elde taşımaya uygun yapısıyla bulunduğu her alanda kaliteli müzik dinlemek isteyenler için mükemmel bir alternatif olan LG XBOOM Go taşınabilir Bluetooth hoparlör, daha dengeli ses sunan yuvarlak hatlı dizaynı, woofer ışıklandırmaları, şık kauçuk kaplaması ile kulakların yanı sıra gözlere de hitap ediyor. LG XBOOM Go, 24 saate varan pil ömrüyle de dikkat çeken hoparlör, IPX5 sınıfı olması nedeniyle sudan etkilenmiyor. Ses teknolojisi lideri MERIDIAN imzalı ürün, kullanıcılara üstün ses kalitesi sunarak, her müzik çaldığında derin basları, zengin tonları ve net vokalleri dinlemelerini sağlıyor. Sound Boost özelliği ise, tam bir parti atmosferi yaratmak için ses gücünü artırarak ses alanını genişletiyor. Güçlü çift etkili baslarıyla kullanıcıların müziğin temposunu sonuna kadar hissetmesini sağlayan LG XBOOM Go, radyatörleri sayesinde, kullanıcı nerede olursa olsun, ortamı neşelendirecek güçlü ritimler üretiyor. Woofer'lar titredikçe yanıp sönen halka şeklindeki çok renkli ışıklar ise, renkli hareketler yaratarak ortamı daha da canlandırıyor, dinleyicilerin ruh halini yansıtmalarına yardımcı oluyor.