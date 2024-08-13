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LG StanbyME 2 - 27 inç, Dokunmatik, Döndürülebilir, Tekerlekli, Taşınabilir Ekran, 4 Saat Pil Ömrü
27LX6TDGA_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

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LG StanbyME 2 - 27 inç, Dokunmatik, Döndürülebilir, Tekerlekli, Taşınabilir Ekran, 4 Saat Pil Ömrü

27LX6TDGA_PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

LG StanbyME 2 - 27 inç, Dokunmatik, Döndürülebilir, Tekerlekli, Taşınabilir Ekran, 4 Saat Pil Ömrü

27LX6TDGA
  • Stantta bulunan LG StanbyME 2’nin önden görünümü.
  • LG StanbyME 2, duvar askısı ile duvara asılmıştır.
  • LG StanbyME 2, folyo kılıfı kullanılarak tablet gibi dik konumda tutuluyor.
  • LG StanbyME 2 ve standın uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik ölçüleri.
  • Stant üzerinde LG StanbyME 2’nin 45 derece yandan görünümü. Ekran, esnek yönlendirmesini gösterecek şekilde eğilmiştir.
  • Stant üzerindeki LG StanbyME 2’nin arkadan görünümü. Ekran, esnek yönlendirmesini gösterecek şekilde eğilmiştir.
  • LG StanbyME 2 standının alt taraf görünümü. Standın altındaki tekerlekler görünür durumda.
  • Köpeğiyle birlikte LG StanbyME 2’de bir program izleyen bir kız. Folyo kılıf kullanılarak ekran tablet gibi dik konumda tutulur.
  • iF Design Award 2025 logosu. Design Award Ödül Sahibi.
  • TV standı üzerinde LG StanbyME 2’yi tekerlekleriyle hareket ettiren bir kişi. Metin, Süper Taşınabilir Ekranın 4 saat kablosuz oynatma süresi ve USB-C özelliğini nasıl sunduğunu anlatıyor.
  • LG StanbyME 2 masa üzerinde yer alıyor. Let's Draw aktif olarak kullanılıyor. Bir kişi sadece parmağı ve dokunmatik ekranı ile sanat eseri oluşturuyor. Metin, ekranınızı dijital tuval olarak nasıl kullanabileceğinizi ve Her Zaman Açık Ekran ile sanat eserlerini nasıl sergileyebileceğinizi anlatıyor.
  • LG StanbyME 2, Hareketli Sanat Ekranı özelliğini sergilemek için duvara asılmıştır. Mood Maker aktif olarak kullanılıyor. Ekranda, herhangi bir mekâna şık bir dokunuş olarak kullanılabileceğini gösteren bir sanat eseri sergileniyor.
  • LG StanbyME 2. Dokunmatik ekranla etkileşimde bulunan, kullanım kolaylığını gösteren bir el. Metin, ekranınızı diğer cihazlara kolayca bağlayabilme özelliğinden bahsediyor.
  • Masada, LG StanbyME 2 üzerinde masa oyunu oynayan bir grup arkadaş. Büyük Tablet Ekranı ön plana çıkıyor. Metin, doğrudan dokunmatik ekranda oynama özelliğini anlatıyor.
Stantta bulunan LG StanbyME 2’nin önden görünümü.
LG StanbyME 2, duvar askısı ile duvara asılmıştır.
LG StanbyME 2, folyo kılıfı kullanılarak tablet gibi dik konumda tutuluyor.
LG StanbyME 2 ve standın uzunluk, genişlik, yükseklik ve derinlik ölçüleri.
Stant üzerinde LG StanbyME 2’nin 45 derece yandan görünümü. Ekran, esnek yönlendirmesini gösterecek şekilde eğilmiştir.
Stant üzerindeki LG StanbyME 2’nin arkadan görünümü. Ekran, esnek yönlendirmesini gösterecek şekilde eğilmiştir.
LG StanbyME 2 standının alt taraf görünümü. Standın altındaki tekerlekler görünür durumda.
Köpeğiyle birlikte LG StanbyME 2’de bir program izleyen bir kız. Folyo kılıf kullanılarak ekran tablet gibi dik konumda tutulur.
iF Design Award 2025 logosu. Design Award Ödül Sahibi.
TV standı üzerinde LG StanbyME 2’yi tekerlekleriyle hareket ettiren bir kişi. Metin, Süper Taşınabilir Ekranın 4 saat kablosuz oynatma süresi ve USB-C özelliğini nasıl sunduğunu anlatıyor.
LG StanbyME 2 masa üzerinde yer alıyor. Let's Draw aktif olarak kullanılıyor. Bir kişi sadece parmağı ve dokunmatik ekranı ile sanat eseri oluşturuyor. Metin, ekranınızı dijital tuval olarak nasıl kullanabileceğinizi ve Her Zaman Açık Ekran ile sanat eserlerini nasıl sergileyebileceğinizi anlatıyor.
LG StanbyME 2, Hareketli Sanat Ekranı özelliğini sergilemek için duvara asılmıştır. Mood Maker aktif olarak kullanılıyor. Ekranda, herhangi bir mekâna şık bir dokunuş olarak kullanılabileceğini gösteren bir sanat eseri sergileniyor.
LG StanbyME 2. Dokunmatik ekranla etkileşimde bulunan, kullanım kolaylığını gösteren bir el. Metin, ekranınızı diğer cihazlara kolayca bağlayabilme özelliğinden bahsediyor.
Masada, LG StanbyME 2 üzerinde masa oyunu oynayan bir grup arkadaş. Büyük Tablet Ekranı ön plana çıkıyor. Metin, doğrudan dokunmatik ekranda oynama özelliğini anlatıyor.

Temel Özellikler

  • USB-C desteği ve 4 saat batarya süresi, çıkarılabilir, taşınabilir dahili pil özellikli ekran.
  • Mood Maker’ın farklı temalarıyla tarzınızı yansıtın.
  • Let’s Draw özelliğiyle dijital bir tuval olarak kullanın.
  • Masa oyunlarını dokunmatik ekranda doğrudan oynayın.
  • Çift monitör kurulumları için HDMI ve USB bağlantısı.
  • 2025 iF Design Award Ödül Sahibi
Daha fazla

*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.

 

iF Design Award logosu.

iF Design Award - Kazanan

StanbyME 2
Modern bir oturma odasında sergilenen LG StanbyME 2 ekranları. Biri stant üzerine yerleştirilmiş, biri duvara asılmış ve bir diğeri folyo kılıfı sayesinde masa üzerinde dik bir şekilde duran üç farklı StanbyME 2.

LG StanbyME 2,
Dünyanızın sınırlarını aşın

Taşınabilir Ekran Hareketli Sanat Ekranı Büyük Tablet Ekranı

Taşınabilir Ekran

Sürükleyin, asın, çıkarın

 İçeriklerin keyfini çıkarmanın ve tarzınızı yansıtmanın farklı yollarını keşfedin. Ayarlanabilir standıyla ekranı kolayca etrafınızda sürün. Kolayca çıkarın ve asın. 

Dış balkonunda oturan bir kadın, tekerlekli ve ayarlanabilir standlı LG StanbyME 2’de içerik izliyor.

*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.

 

LG StanbyME 2 ekranının farklı şekillerde kullanıldığı ve keyfinin çıkarıldığı çeşitli yaşam alanları. Bazı alanlarda, folyo kılıfı sayesinde tablet gibi konumlandırılmış halde gösteriliyor. Diğer alanlarda, iç tasarıma şık bir dokunuş olarak duvara asılmış halde sergileniyor. Diğer alanlarda, ekranın tekerlekli ve ayarlanabilir TV standına nasıl kolayca monte edilebildiği gösteriliyor.

*Güç kablosunu yerleştirme standına bağlayıp ekranı standına taktığınızda ekran otomatik olarak şarj olur.

*Hareket kabiliyeti zemine göre değişiklik gösterebilir.

*Ürünü dış mekanda sürmeyin veya sürüklemeyin; alt kısmına zarar verebilir.

*Ekran açı ayarı aralığı: Döndürme (±90), Eğim (±25), Yana Döndürme (±90).

*Yalnızca LG tarafından sağlanan duvara montaj aparatını kullanın. Kurulum sırasında duvarın yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi halde ekranın eğilmesi veya devrilmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Detaylı bilgi için verilen kılavuza başvurun.

*Ürünü duvara monte ederken dikkatli olun. Amacı dışında kullanmayın.

*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.

Uzun ömürlü yerleşik pilin keyfini çıkarın.

LG StanbyME 2’nizin taşınabilir dokunmatik ekranını çıkarın, içeriğin keyfini daha uzun süre çıkarın. Ekranı her yere yanınızda götürün. Geliştirilmiş pil gücü sayesinde, tek bir şarjla 4 saate kadar kablosuz içerik keyfi yaşayabilirsiniz.

StanbyME 2 ekranının söküldüğü yakın plan bir sahneden, cihazı folyo kılıf ve kayışıyla birlikte taşıyan bir modele geçiş yapan görüntü.

 *Dahili pille, Eko/Düşük Güç Modunda 4 saate kadar kablosuz kullanım. Pil ömrü, kullanım şekline göre değişebilir. Şarj için en az 65W çıkış gücü gerekir. Cihazların USB PD desteği olması gerekir.

*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.Folyo kılıfı olmadan taşındığında ekran çizilebilir. Ürün, düşme sonucu oluşan darbelerle zarar görebilir. Bu cihaz suya veya toza karşı dayanıklı değildir. Güneş ışığına uzun süre maruz kalmak, renk solmasına veya ekran sorunlarına yol açabilir.

StanbyME 2’ye takılı USB-C kablosunun yakın plan görüntüsü.

Artık daha iyi bağlantı için USB-C portuna sahip.

Kullanımı daha pratik hâle getirildi. Yeni USB-C portu ile ekranınızı kolayca şarj edin ve bağlayın.

*USB 2.0, USB-C DP ve DP ALT desteği vardır.

*Diğer cihazların bağlanabilmesi için USB-C portunun DP ALT desteği olması gerekir.

*macOS ve iOS yalnızca ekran yansıtma ve şarj işlevlerini destekler.

*USB-C kulak içi ve kulak üstü cihazlar desteklenmez.

*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.

Hareketli Sanat Ekranı

Mood Maker, harekete geçen sanatla ortama ruh katıyor.

Saat, hava durumu, pikap ve daha fazlasını içeren temalarla sanat aracılığıyla tarzınızı ve zevkinizi yansıtın. En sevdiğiniz görselleri, dijital bir fotoğraf çerçevesi gibi çalışan bir ekranla sergileyin.

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Title reads, Art Posters bring vibrant flair to your space

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Title reads, Turntable sets the mood with music 

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Title reads, Sceneries for a daily dose of nature

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

Title reads, Date & Time, designed with style

A woman sitting in her outside balcony, watching content on an LG StanbyME 2 on the rollable, adjustable stand.

*LG tarafından sunulan duvara montaj aparatı kullanılması önerilir. Kurulum sırasında ürünün ağırlığı dikkate alınmalıdır; aksi halde, eğilme veya devrilme gibi sorunlar yaşanabilir.

iF Design Award 2025 logosu. Design Award Ödül Sahibi.

Ödüllü, yenilikçi tasarım

Tasarımı ve işlevselliğiyle öne çıkan ödüllü sanat çerçevesi ekranımız StanbyME 2’yi keşfedin.

Büyük Tablet Ekranı

Let’s Draw ile fikirlerinizi sanata dönüştürün.

Tam dokunmatik ekranla sanat eserleri oluşturun, başyapıtlarınızı Her Zaman Açık Ekran’da sergileyin.

StanbyME 2 ekranında çizim yapan model.

*Dokunmatik kalem pakete dahil değildir. StanbyME 2 için özel olarak sunulan bir dokunmatik kalem bulunmamaktadır.

*Lütfen satın almadan önce üçüncü taraf dokunmatik kalemlerle uyumluluğu kontrol edin.

Dokunmatik ekranlı StanbyME 2, bir kullanıcı tarafından kullanılıyor.

Tam Dokunmatik Ekran

Dahili 27 inç dokunmatik ekran, kullanımı kolay ve pratik hâle getirir; ekranınızın keyfini çıkarmanın daha fazla yolunu sunar. Tek bir dokunuşla çizin, eğitim içeriklerini keşfedin, oyun oynayın ve tüm fikirlerinizi hayata geçirin.

*Uygulama kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Bazı uygulamalar için ayrı bir abonelik gerekebilir.

Masa oyunlarının keyfini birlikte çıkarın.

Sevdikleriniz ile birlikte StanbyME ekranında oyun oynayın. Doğrudan dokunmatik ekranda oynayın, aileniz ve arkadaşlarınızla keyifli bir eğlence yaşayın.

Modern bir yaşam alanında üç farklı grubun farklı masa oyunları için StanbyME 2’yi kullandığı üç görsel.

*Uygulama kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Bazı uygulamalar için abonelik gerekebilir.

HDMI ve USB ile diğer cihazlara kolayca bağlanın.

Taşınabilir dokunmatik ekranınızı çok sayıda diğer cihaza bağlayın. Dahili USB ve HDMI portlarıyla monitörler, dizüstü bilgisayarlar, IPTV set üstü kutuları, mobil cihazlar, oyun konsolları ve daha fazlasına bağlanın.

StanbyME 2, toplantı materyallerini görüntüleyen başka bir cihaza bağlı.

*HDMI kabloları ve diğer aksesuarlar ayrı olarak temin edilmelidir.

*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.

 

StanbyME 2 ekranında yoga pozunda bir kadın yansıyor.

Antrenmanlar, görüntülü aramalar ve daha fazlası için Akıllı Kamera.

Akıllı Kamerayı taşınabilir dokunmatik ekrana bağlayın ve ek video özelliklerinin keyfini çıkarın. Görüntülü aramalar için kamerayı kullanın. Egzersiz yaparken hareketlerinizi antrenman videosuyla karşılaştırmak için kullanın.

*Akıllı Kamera ayrı satılır.

Kusursuz bir eğlence deneyimi için yansıtma ve OTT desteği.

Akıllı telefonunuz olmadan da en sevdiğiniz içeriklere ve yayın servislerine erişin. Dahili OTT uygulamalarını veya AirPlay ve Google Cast desteği ile iOS ve Android’den içerik yansıtın ve yayınlayın.

Merkezde yer alan StanbyME 2’nin çevresinde, ağ yapısı şeklinde düzenlenmiş çok sayıda OTT programı.

*Aynı ağ (Wi-Fi) bağlantısı gereklidir.

*OTT hizmetleri ayrı bir abonelik ve satın alma gerekebilir.

*LG StanbyME 2, LG webOS ile çalışan bir ekrandır. Tablete benzer taşınabilirlik sunan, ancak TV tabanlı bir işletim sistemi kullanan bir üründür.

Uzaktan Ses Tanıma

StanbyME 2, sesinizi uzaktan bile algılayabilir. “Merhaba LG” dediğinizde, isteklerinizi uzaktan dinlemeye başlar.

*Bu özellik, ürünün doğrudan ses tanıma işlevi etkinleştirildikten ve kişisel bilgilerin paylaşımına onay verildikten sonra kullanılabilir.

*Ses tanıma performansı çevresel koşullara göre değişebilir. Etkin tanıma mesafesi, arka plan gürültüsü ve kullanım koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.

*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.

Mıknatıslı klipsli uzaktan kumanda

Taşınabilir dokunmatik ekranınızı pratik bir uzaktan kumandayla kontrol edin. Mıknatısları, ekranınızın yan tarafına tutunarak erişimi ve saklamayı kolaylaştırır.

 

*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.

5 yıldır ödüllü webOS Yenileme Programı için güncellemeler

Cihazınızın işletim sistemini güncel tutun. Tüm güncellemeleri alarak StanbyME 2’nizin en yeni özellikleri ve yazılımın avantajlarından tam olarak yararlanın.

*webOS Yenileme Programı, 2025 LG StanbyME 2 için geçerlidir.

*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.

*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.

Turuncu ışıklarla aydınlatılmış mekanik plakada LG logosu ve görünen Alfa 8 AI İşlemci çipi.

Artık ekranınızda Alfa 8 AI İşlemci ve QHD teknolojisi var.

Full HD’nin ötesine geçin. Alfa 8 AI işlemci ile 27 inç taşınabilir dokunmatik ekranda bile QHD kalitesini yaşayın. Kullanışlı ve taşınabilir ekranda olağanüstü görüntü ve sesin keyfini çıkarın.

*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre, aynı yılın giriş seviyesi Smart TV Alfa 7 AI İşlemcisi Gen8 ile karşılaştırıldığında.

AI Parlaklık Kontrol, ekran parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlar.

Her zaman mümkün olan en iyi parlaklık ayarını alın. AI, bulunduğunuz ortamın ışığına tepki vererek ekranınızı otomatik olarak yapılandırır ve ayarlar.

Gündüz ve gece olmak üzere iki farklı ayarla modern yaşam alanında duvara monte edilmiş StanbyME 2.

*Işık sensörsüz TV’ler hariç tüm LG webOS 25 TV’lerde AI Parlaklık Kontrol özelliği bulunur.

AI Ses Pro, titizlikle ayarlanmış sinematik ses kalitesi sunar.

StanbyME 2’den yayılan ses dalgaları.

Sanal 9.1.2 kanal sistemi, etkileyici çevreleyen ses deneyimi sunar.

Taşınabilir dokunmatik ekranınızda çevreleyen ses deneyimini yaşayın. LG StanbyME 2, AI derin öğrenme algoritmaları sayesinde sesin etrafınızda 9.1.2 kanaldan geliyormuş gibi algılanmasını sağlar.

Ses dalgaları görselleştirilmiş bir mikrofona şarkı söyleyen vokalist.

AI Net Ses

AI destekli ses netliğiyle olağanüstü bir ses deneyimi keşfedin.

*AI Net Ses, Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.

*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.

*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.

 

StanbyME 2’den yayılan ses dalgalarıyla birlikte Dolby Vision ve Dolby Atmos logoları görüntüleniyor.

Sürükleyici görüntü ve ses deneyimi için Dolby Vision ve Dolby Atmos.

Dolby Vision ve Dolby Atmos ile heyecan verici görüntü ve ses deneyiminin keyfini çıkarın. Ekranınızın yan taraf hoparlörleri sayesinde evinizin konforunda Dolby sinema deneyimi yaşayabilirsiniz.

*Pakete dahil aksesuarlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Akıllı Kamera ve hoparlör ayrı satılır. Satın almadan önce ürün paketindeki dahil ürünleri kontrol edin.

*Bu ürün bilgi sayfasında bulunan yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.

*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.

*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.

*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.

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Tüm Özellikler

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    623 x 364 x 28,5

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    623 x 1265 x 398

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1265 x 210 x 580

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    398 x 398

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    4,3

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    15,2

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.

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