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LG StanbyME 2 - 27 inç, Dokunmatik, Döndürülebilir, Tekerlekli, Taşınabilir Ekran, 4 Saat Pil Ömrü
LG StanbyME 2 - 27 inç, Dokunmatik, Döndürülebilir, Tekerlekli, Taşınabilir Ekran, 4 Saat Pil Ömrü
Temel Özellikler
- USB-C desteği ve 4 saat batarya süresi, çıkarılabilir, taşınabilir dahili pil özellikli ekran.
- Mood Maker’ın farklı temalarıyla tarzınızı yansıtın.
- Let’s Draw özelliğiyle dijital bir tuval olarak kullanın.
- Masa oyunlarını dokunmatik ekranda doğrudan oynayın.
- Çift monitör kurulumları için HDMI ve USB bağlantısı.
- 2025 iF Design Award Ödül Sahibi
*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.
Taşınabilir Ekran
Sürükleyin, asın, çıkarın
İçeriklerin keyfini çıkarmanın ve tarzınızı yansıtmanın farklı yollarını keşfedin. Ayarlanabilir standıyla ekranı kolayca etrafınızda sürün. Kolayca çıkarın ve asın.
*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.
*Güç kablosunu yerleştirme standına bağlayıp ekranı standına taktığınızda ekran otomatik olarak şarj olur.
*Hareket kabiliyeti zemine göre değişiklik gösterebilir.
*Ürünü dış mekanda sürmeyin veya sürüklemeyin; alt kısmına zarar verebilir.
*Ekran açı ayarı aralığı: Döndürme (±90), Eğim (±25), Yana Döndürme (±90).
*Yalnızca LG tarafından sağlanan duvara montaj aparatını kullanın. Kurulum sırasında duvarın yapısı göz önünde bulundurulmalıdır. Aksi halde ekranın eğilmesi veya devrilmesi gibi sorunlar yaşanabilir. Detaylı bilgi için verilen kılavuza başvurun.
*Ürünü duvara monte ederken dikkatli olun. Amacı dışında kullanmayın.
*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.
Uzun ömürlü yerleşik pilin keyfini çıkarın.
LG StanbyME 2’nizin taşınabilir dokunmatik ekranını çıkarın, içeriğin keyfini daha uzun süre çıkarın. Ekranı her yere yanınızda götürün. Geliştirilmiş pil gücü sayesinde, tek bir şarjla 4 saate kadar kablosuz içerik keyfi yaşayabilirsiniz.
*Dahili pille, Eko/Düşük Güç Modunda 4 saate kadar kablosuz kullanım. Pil ömrü, kullanım şekline göre değişebilir. Şarj için en az 65W çıkış gücü gerekir. Cihazların USB PD desteği olması gerekir.
*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.Folyo kılıfı olmadan taşındığında ekran çizilebilir. Ürün, düşme sonucu oluşan darbelerle zarar görebilir. Bu cihaz suya veya toza karşı dayanıklı değildir. Güneş ışığına uzun süre maruz kalmak, renk solmasına veya ekran sorunlarına yol açabilir.
*USB 2.0, USB-C DP ve DP ALT desteği vardır.
*Diğer cihazların bağlanabilmesi için USB-C portunun DP ALT desteği olması gerekir.
*macOS ve iOS yalnızca ekran yansıtma ve şarj işlevlerini destekler.
*USB-C kulak içi ve kulak üstü cihazlar desteklenmez.
*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.
Hareketli Sanat Ekranı
Mood Maker, harekete geçen sanatla ortama ruh katıyor.
Saat, hava durumu, pikap ve daha fazlasını içeren temalarla sanat aracılığıyla tarzınızı ve zevkinizi yansıtın. En sevdiğiniz görselleri, dijital bir fotoğraf çerçevesi gibi çalışan bir ekranla sergileyin.
*LG tarafından sunulan duvara montaj aparatı kullanılması önerilir. Kurulum sırasında ürünün ağırlığı dikkate alınmalıdır; aksi halde, eğilme veya devrilme gibi sorunlar yaşanabilir.
Büyük Tablet Ekranı
Let’s Draw ile fikirlerinizi sanata dönüştürün.
Tam dokunmatik ekranla sanat eserleri oluşturun, başyapıtlarınızı Her Zaman Açık Ekran’da sergileyin.
*Dokunmatik kalem pakete dahil değildir. StanbyME 2 için özel olarak sunulan bir dokunmatik kalem bulunmamaktadır.
*Lütfen satın almadan önce üçüncü taraf dokunmatik kalemlerle uyumluluğu kontrol edin.
*Uygulama kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Bazı uygulamalar için ayrı bir abonelik gerekebilir.
Masa oyunlarının keyfini birlikte çıkarın.
Sevdikleriniz ile birlikte StanbyME ekranında oyun oynayın. Doğrudan dokunmatik ekranda oynayın, aileniz ve arkadaşlarınızla keyifli bir eğlence yaşayın.
*Uygulama kullanılabilirliği bölgeye göre değişebilir. Bazı uygulamalar için abonelik gerekebilir.
HDMI ve USB ile diğer cihazlara kolayca bağlanın.
Taşınabilir dokunmatik ekranınızı çok sayıda diğer cihaza bağlayın. Dahili USB ve HDMI portlarıyla monitörler, dizüstü bilgisayarlar, IPTV set üstü kutuları, mobil cihazlar, oyun konsolları ve daha fazlasına bağlanın.
*HDMI kabloları ve diğer aksesuarlar ayrı olarak temin edilmelidir.
*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.
*Akıllı Kamera ayrı satılır.
Kusursuz bir eğlence deneyimi için yansıtma ve OTT desteği.
Akıllı telefonunuz olmadan da en sevdiğiniz içeriklere ve yayın servislerine erişin. Dahili OTT uygulamalarını veya AirPlay ve Google Cast desteği ile iOS ve Android’den içerik yansıtın ve yayınlayın.
*Aynı ağ (Wi-Fi) bağlantısı gereklidir.
*OTT hizmetleri ayrı bir abonelik ve satın alma gerekebilir.
*LG StanbyME 2, LG webOS ile çalışan bir ekrandır. Tablete benzer taşınabilirlik sunan, ancak TV tabanlı bir işletim sistemi kullanan bir üründür.
Uzaktan Ses Tanıma
StanbyME 2, sesinizi uzaktan bile algılayabilir. “Merhaba LG” dediğinizde, isteklerinizi uzaktan dinlemeye başlar.
*Bu özellik, ürünün doğrudan ses tanıma işlevi etkinleştirildikten ve kişisel bilgilerin paylaşımına onay verildikten sonra kullanılabilir.
*Ses tanıma performansı çevresel koşullara göre değişebilir. Etkin tanıma mesafesi, arka plan gürültüsü ve kullanım koşulları gibi faktörlere bağlı olarak değişebilir.
*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.
Mıknatıslı klipsli uzaktan kumanda
Taşınabilir dokunmatik ekranınızı pratik bir uzaktan kumandayla kontrol edin. Mıknatısları, ekranınızın yan tarafına tutunarak erişimi ve saklamayı kolaylaştırır.
*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.
5 yıldır ödüllü webOS Yenileme Programı için güncellemeler
Cihazınızın işletim sistemini güncel tutun. Tüm güncellemeleri alarak StanbyME 2’nizin en yeni özellikleri ve yazılımın avantajlarından tam olarak yararlanın.
*webOS Yenileme Programı, 2025 LG StanbyME 2 için geçerlidir.
*webOS Yenileme Programı, beş yıl boyunca toplam dört güncellemeyi destekler. Eşik, önceden yüklenmiş webOS sürümüdür. Güncelleme takvimi ay sonundan yıl başlangıcına kadar değişiklik gösterir.
*Güncellemeler ve takvim; bazı özellikler, uygulamalar ve hizmetler için model ve bölgeye göre değişiklik gösterir.
*Kurum içi teknik özellikler karşılaştırmasına göre, aynı yılın giriş seviyesi Smart TV Alfa 7 AI İşlemcisi Gen8 ile karşılaştırıldığında.
AI Parlaklık Kontrol, ekran parlaklığını ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlar.
Her zaman mümkün olan en iyi parlaklık ayarını alın. AI, bulunduğunuz ortamın ışığına tepki vererek ekranınızı otomatik olarak yapılandırır ve ayarlar.
*Işık sensörsüz TV’ler hariç tüm LG webOS 25 TV’lerde AI Parlaklık Kontrol özelliği bulunur.
AI Ses Pro, titizlikle ayarlanmış sinematik ses kalitesi sunar.
*AI Net Ses, Ses Modu menüsünden etkinleştirilmelidir.
*Ses, dinleme ortamına göre değişiklik gösterebilir.
*Folyo kılıfı Türkiye'de satışa sunulmamaktadır.
*Pakete dahil aksesuarlar bölgeye göre farklılık gösterebilir. Akıllı Kamera ve hoparlör ayrı satılır. Satın almadan önce ürün paketindeki dahil ürünleri kontrol edin.
*Bu ürün bilgi sayfasında bulunan yukarıdaki görseller sadece temsilidir. Daha doğru bir temsil için galeri görsellerine göz atın.
*Yukarıdaki tüm görseller temsilidir.
*Servis kullanılabilirliği bölgeye ve ülkeye göre değişiklik gösterir.
*Kişiselleştirilmiş hizmetler üçüncü taraf uygulamanın politikalarına göre değişiklik gösterebilir.
Tüm Özellikler
BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR
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TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):
623 x 364 x 28,5
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TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):
623 x 1265 x 398
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Kutu Boyutları (GxYxD)
1265 x 210 x 580
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Ayak Boyutları (GxD) (mm):
398 x 398
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TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):
4,3
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TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):
15,2
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