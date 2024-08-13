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Işıkla pişirme özelliği ile artık yemekleriniz daha lezzetli
Işıkla pişirme özelliği ile artık yemekleriniz daha lezzetli
Tüm Özellikler
TEMEL NITELIKLER
-
Renk
Gümüş rengi
-
Kontrol Tipi
Kadran ve düğme
-
Gösterge Ekranı Tipi
VFD\LED
-
İç Tasarım
Yuvarlak
-
İç Kaplama Malzemesi
Paslanmaz çelik
ÖZELLIKLER
-
Izgara
Var
-
Mikrodalga
Var
-
Fırın
Var
-
Halojen
Var
-
Çocuk kilidi
Var
-
Sıcak Tutma
Yok
-
Akıllı Rehber
Var
-
Buhar Şefi
Var
-
Hız Seviyesi
4x
-
Quartz Pişirici
Var
ENERJI TÜKETIMI
-
Mikrodalga (W)
1650
-
Izgara (W)
2100
-
Fırın (W)
1900
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