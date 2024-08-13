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32 litre, Mikrodalga: 900W, Izgara: 1250W, Fırın 1250W, Lightwave™/Kömürlü Işık Fırını, Otomatik Pişirme Programları, Otomatik Çözme, Active Convection™

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

32 litre, Mikrodalga: 900W, Izgara: 1250W, Fırın 1250W, Lightwave™/Kömürlü Işık Fırını, Otomatik Pişirme Programları, Otomatik Çözme, Active Convection™

MJ3281BP

32 litre, Mikrodalga: 900W, Izgara: 1250W, Fırın 1250W, Lightwave™/Kömürlü Işık Fırını, Otomatik Pişirme Programları, Otomatik Çözme, Active Convection™

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Tüm Özellikler

TEMEL NITELIKLER

  • Renk

    Siyah

  • Kontrol Tipi

    Kadran ve düğme

  • Gösterge Ekranı Tipi

    2xVDF

  • İç Tasarım

    Dikdörtgen

  • İç Kaplama Malzemesi

    Paslanmaz çelik

ÖZELLIKLER

  • Lightwave™ / Kömürlü Işık Fırını

    Var

  • Izgara

    Var

  • Mikrodalga

    Var

  • Geniş Döner Tabla (Ø mm)

    340

  • Çocuk kilidi

    Var

  • Otomatik Çözme

    Var

  • Otomatik Pişirme Programları

    Var

  • Döner Tabla

    Var

  • Active Convection

    Var

  • Sebze / Meyve Kurutma Programı

    Var

  • Yoğurt Yapma Programı

    Var

ENERJI TÜKETIMI

  • Mikrodalga (W)

    900

  • Izgara (W)

    1250

  • Fırın (W)

    1250

BOYUT

  • Kapasite

    32 L.

  • GxYxD

    530 x 322 x 533 mm.

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