We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Uydu Alıcılı HD LED TV 23,6 İnç 60cm HDMI USB Siyah 24TL510V-PZ
Tüm Özellikler
GENEL
-
Boyut (İnç/cm)
23,6"/60cm
-
Panel Tipi
Geniş İzleme Açısı
-
Renk Gamı (CIE1931)
72%
-
Renk Bit
8bit (6bit+FRC)
-
Renk Derinliği (Renk sayısı)
16,7 milyon
-
Piksel Sıklığı (mm)
0,38175 x 0,38175
-
En Boy Oranı
16:09
-
Çözünürlük
1366 x 768
-
Parlaklık (cd/m2)
250 (Tip.), 160 (Min.)
-
Kontrast Oranı (Orijinal)
1000:1 (tip.)
-
(DFC)
5M:1
-
(GTG)
5ms (Yüksek)
-
İzleme Açısı (CR≥10)
178/178 (CR≥10)
-
Yüzey İşleme
parlamaz
FIŞ GIRIŞI/ÇIKIŞI
-
HDMI
Var (1 Adet, HDMI1.3)
-
CI Yuvası
Var
-
USB (Ver.)
Var (USB2.0)
-
Fiş Konumu (Sinyal Girişi)
Arka/Yan
-
Dijital (Tuner Girişi)
Var (DVB-T2/C/S2)
-
Analog
PAL/SECAM
-
Fiş Konumu (Tuner Girişi)
Arka
HOPARLÖR
-
Tip
Dahili
-
Ses Çıkışı
5W x 2
GÜÇ
-
Tip
Adaptör ( 32W)
-
Giriş
100V~240V
-
Normal Açık (tip.)
28W
-
Güç Tasarrufu/Uyku Modu (Maks.)
1W
-
DC Kapalı (Maks.)
0,4W
-
Enerji Verimliliği Sınıfı (A++ ila E sınıfı)
A
FREKANS
-
HDMI (Yatay Frekans)
30kHz~83kHz
-
HDMI (Dikey Frekans)
56Hz~75Hz
ÇÖZÜNÜRLÜK
-
PC (HDMI)
1366 x 768
-
Video (HDMI)
480p, 576p 720p, 1080i, 1080p
KONTROL TUŞU
-
Tuş Sayısı (Güç Tuşu Dahil)
1 Tuş
-
LED Rengi (Açık mod)
Kapalı
-
LED Rengi (Güç tasarrufu modu)
Sarı
-
LED Rengi (Bekleme)
Kırmızı
-
[ Tuş Konumu ]
Alt (merkez)
OSD
-
Dil (Ülke)
36 Ülke (Arnavutluk, Cezayir, Avusturya, Belçika, Bosna, Bulgaristan, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Makedonya, Fas, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere)
-
Dil Sayısı
35 Dil (Boşnakça, Çekçe, Danca, Almanca, Estonca, İngilizce, İspanyolca, Yunanca, Fransızca, İrlandaca, Hırvatça, İtalyanca, Kazakça, Letonca, Litvanca, Macarca, Makedonca, Felemenkçe, Norveççe, Özbekçe, Lehçe, Portekizce, Rusça, Rumence, Arnavutça, Slovakça, Slovence, Sırpça, Fince, İsveççe, Türkçe, Ukraynaca, Bulgarca, Moğolca, Arapça)
ÖZGÜN ÖZELLIKLER
-
HDCP
Var
-
Uzaktan Kumanda
Var
-
Tuş Kilidi
Var
-
Tak ve Çalıştır
DDC2B
-
EPG
Var
-
Teletext
Var
-
Sesli Açıklama (Görme Engeli)
Var
-
Titreşim Önleme
Var
-
Göz Konforu Modu
Var
-
Oyun Modu
Var (DAS, Siyah Dengeleyici)
-
Sinema Modu
Var
-
Divx HD oynatıcı (USB Media Player)
Var (Video, Müzik, Resim)
-
USB AutoRun
Var
-
Akıllı Enerji Tasarrufu
Var
-
Hareketli Göz Ayarı
Var
-
USB Oyunu (İndirme)
Var
-
Entegre Oyun
Var
-
Resim Modu
Canlı/Standart/Eko/Sinema/Spor/Oyun/Uzman1/Uzman2
-
Üçlü XD işlemcisi
Var
-
ARC-PC
16:9, 4:3
-
ARC-Video
16:9 - DTV, ATV, HDMI Orijinal - DTV, ATV, HDMI Tam Geniş - DTV, ATV 4:3 - DTV, ATV, HDMI Sadece Tarama – DTV, HDMI (720p↑) Her Yöne Yakınlaştırma - DTV, ATV, HDMI Dikey Yakınlaştırma - DTV, ATV, HDMI
-
Sanal surround
Var
-
AVL (Otomatik Ses)
Var
-
Ekolayzer
Var
-
Otomatik/Manuel Saat
Var
-
Zaman Açma/Kapatma
Var
-
Zaman Ayarlı Kapatma
Var
-
Otomatik Kapatma/Otomatik Zaman Ayarı
Var
-
Otel Modu
Var
-
USB Klonlama
Var
RENK
-
Ön
Metalik gri (doku)
-
Ayak
Siyah
-
Taban
Siyah
AYAK
-
Ayrılabilir Taban
Çıkarılabilir
BOYUTLAR(G*D*Y, MM)
-
Set (Ayaklı)
563,1 x 148,6 x 393,8
-
Set (Ayaksız)
563,1 x 58 x 340,9
-
Kutu
700 x 142 x 402
-
Duvara Monte boyutu (mm)
75 x 75
AĞIRLIK(KG)
-
Set (Ayaklı)
3.6
-
Set (Ayaksız)
3.25
-
Kutu
4.8
DOLDURMA
-
Palet (20ft/40ft/40ft HC)
616EA/1288EA/1472EA
AMBALAJ
-
Ambalaj Malzemesi
EPS
-
İstifleme Tipi
Yüz Üstü
-
Ayak Ambalaj Tipi
Çıkarılabilir Altlık
-
Kutu Yazdırma Tipi
Flexo 1 renk
-
Tutma Yeri
Yok (Elle tutulur)
STANDART
-
Erp
Var (A Sınıfı)
-
CE
Var
AKSESUAR
-
Güç Kablosu
Var
-
Uzaktan Kumanda
Var
UYUMLULUK BİLGİLERİ
Müşteri Yorumları
-
Kılavuz ve Yazılım
Ürününüzün kullanım kılavuzlarını ve en yeni yazılımlarını indirin.
-
Sorun Giderme
Ürününüz için faydalı nasıl yapılır videoları bulun.
-
Garanti
Ürün garanti bilgilerinizi buradan kontrol edin.
-
Yedek Parça ve Aksesuar
Ürününüz için aksesuarları keşfedin.
-
Ürün Kaydı
Ürününüzün kaydını oluşturmak daha hızlı destek almanıza yardımcı olur.
-
İlgili Aramalar
LG ürününüzle ilgili kılavuz, sorun giderme ve garanti bilgilerini bulun.
-
Sipariş desteği
Siparişinizi takip edin ve siparişle ilgili SSS’lere göz atın.
-
Onarım talebi
Çevrimiçi olarak kolayca onarım hizmeti talep edin.
Bizimle İletişime Geçin
-
Canlı Sohbet
Alışveriş yardımı, indirimler ve teklifler için gerçek zamanlı olarak LG Ürün Uzmanları ile sohbet edin.
-
En popüler mesajlaşma uygulamasını kullanarak LG Hizmet Desteği ile sohbet edin.
-
Bize e-posta gönderin
LG Hizmet Desteğine e-posta gönderin.
-
Bizi Arayın
Müşteri desteği temsilcilerimizle doğrudan konuşun.