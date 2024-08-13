Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG P940 PRADA phone

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG P940 PRADA phone

P940 PRADA phone by LG 3.0

LG P940 PRADA phone

Yazdır

Tüm Özellikler

TEMEL NITELIKLER

  • Renk

    Siyah

  • Telefon Tipi

    IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk

  • Ekran

    480 x 800 pixels, 4.3" (~217 ppi pixel yoğunluğu)

  • Multitouch

    Var

  • Batarya

    Standart batarya, Li-Ion 1540 mAh

  • Bekleme Süresi, Maks (sa)

    330 (2G) / 330 (3G)

  • Konuşma Süresi (sa)

    4 saat 20 dakika (2G) / 5saat (3G)

GENEL ÖZELLIKLER

  • 2G Network

    GSM 850 / 900 / 1800 / 1900

  • 3G Network

    HSDPA 900 / 1900 / 2100

  • Telefon Boyutu

    127.5 x 69 x 8.5 mm

  • Ağırlık

    138 g

  • İşletim Sistemi

    Android OS, v2.3 (Gingerbread)

  • CPU chipset tipi

    TI OMAP 4430

  • CPU

    Dual-Core 1 GHz Cortex-A9

  • GPU

    PowerVR SGX540

  • Mesajlaşma

    SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM

  • WEB Arayüzü

    HTML5, Adobe Flash

  • Radyo

    Stereo FM radyo

  • GPS

    Var, A-GPS desteği

  • Java

    Var, via Java MIDP emulator

  • Diğer

    Aktif gürültü giderici, TV çıkışı (via MHL A/V link), SNS entegrasyonu, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, DivX/MP4/H.264/H.263 player, MP3/WAV/eAAC player, Doküman görüntüleme, Organizer

SES

  • Alarm Sesleri

    Titreşim, MP3, WAV zil sesleri

  • Hoparlör

    Var

  • 3.5mm jack

    Var

MEMORY

  • Sd Card Girişi

    microSD, 32GB'a kadar

  • Dahili Hafıza

    8 GB dahili hafıza, 1 GB RAM, 512 MB ROM

VERI

  • GPRS

    Var

  • EDGE

    Var

  • Hız

    HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps

  • WLAN

    Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot

  • Bluetooth

    Var, v3.0 with A2DP, EDR

  • NFC

    Var

  • USB

    Var, microUSB (MHL) v2.0

KAMERA

  • Ön Kamera

    1.3 MP

  • Arka Kamera

    8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash

  • Video

    1080p@30fps

Müşteri Yorumları