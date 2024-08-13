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LG P940 PRADA phone
Tüm Özellikler
TEMEL NITELIKLER
-
Renk
Siyah
-
Telefon Tipi
IPS LCD kapasitif dokunmatik ekran, 16M renk
-
Ekran
480 x 800 pixels, 4.3" (~217 ppi pixel yoğunluğu)
-
Multitouch
Var
-
Batarya
Standart batarya, Li-Ion 1540 mAh
-
Bekleme Süresi, Maks (sa)
330 (2G) / 330 (3G)
-
Konuşma Süresi (sa)
4 saat 20 dakika (2G) / 5saat (3G)
GENEL ÖZELLIKLER
-
2G Network
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
-
3G Network
HSDPA 900 / 1900 / 2100
-
Telefon Boyutu
127.5 x 69 x 8.5 mm
-
Ağırlık
138 g
-
İşletim Sistemi
Android OS, v2.3 (Gingerbread)
-
CPU chipset tipi
TI OMAP 4430
-
CPU
Dual-Core 1 GHz Cortex-A9
-
GPU
PowerVR SGX540
-
Mesajlaşma
SMS (threaded view), MMS, Email, Push Email, IM
-
WEB Arayüzü
HTML5, Adobe Flash
-
Radyo
Stereo FM radyo
-
GPS
Var, A-GPS desteği
-
Java
Var, via Java MIDP emulator
-
Diğer
Aktif gürültü giderici, TV çıkışı (via MHL A/V link), SNS entegrasyonu, Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Google Talk, DivX/MP4/H.264/H.263 player, MP3/WAV/eAAC player, Doküman görüntüleme, Organizer
SES
-
Alarm Sesleri
Titreşim, MP3, WAV zil sesleri
-
Hoparlör
Var
-
3.5mm jack
Var
MEMORY
-
Sd Card Girişi
microSD, 32GB'a kadar
-
Dahili Hafıza
8 GB dahili hafıza, 1 GB RAM, 512 MB ROM
VERI
-
GPRS
Var
-
EDGE
Var
-
Hız
HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps
-
WLAN
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot
-
Bluetooth
Var, v3.0 with A2DP, EDR
-
NFC
Var
-
USB
Var, microUSB (MHL) v2.0
KAMERA
-
Ön Kamera
1.3 MP
-
Arka Kamera
8 MP, 3264x2448 pixels, autofocus, LED flash
-
Video
1080p@30fps
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