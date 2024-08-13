VIP programına yükseltin

Türkiye “LG Electronics Ticaret A.Ş’nin (bundan böyle ““LG Electronics““ olarak anılacaktır) LG Online Mağazası (bundan böyle ““LG Online Mağaza ““ olarak anılacaktır), https:/lg.com/tr/ sitesinden (bundan böyle ““Site““ olarak anılacaktır) alışveriş yapanların LG Electronics’in takdirine göre promosyonlara, özel tekliflere veya ek özelliklere erişmesini sağlayan bir program/web sitesidir.

KOŞULLAR



LG Online Mağaza ’a kimin erişim sağlayacağı LG Electronics’in takdirindedir. Yalnızca aktif bir LG hesabı olan ve bu hüküm ve koşulları kabul eden kullanıcılar LG Mağaza web sitesini kullanabilir. Aşağıdaki https://www.lg.com/tr/destek/hesabim/giris adresinden kaydolarak bir hesap oluşturabilir ve ardından bu hüküm ve koşulları kabul edebilirsiniz. Hesabın her ne sebeple olursa olsun iptal edilmesi, LG Online Mağaza web sitesini kullanma hakkını otomatik olarak iptal eder. Herhangi bir indirim, özel teklif, promosyon veya benzerinin alınması tamamen LG Electronics’in takdirine bağlıdır ve bir kullanıcının yalnızca kaydolurken şartları kabul etmesi, kendi başına, bunlardan herhangi birini talep etme hakkı vermez.

LG Electronics, LG Online Mağaza ile ilgili kullanımı veya hesabı herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle ve önceden haber vermeksizin engelleme, askıya alma, değiştirme veya iptal etme hakkını saklı tutar. LG Online Mağaza , LG ürünlerinin satın alınmasıyla ilgili olarak normalde piyasada bulunandan daha uygun teklifler veya özellikler sunabileceğinden, kullanıcı, LG Online Mağaza’a erişim izni verilmesinin ayrıcalıklı bir muamele teşkil ettiğinin ve herkes için geçerli olmadığının farkındadır. Kullanıcı, bu nedenle ve LG Online Mağaza’un münhasırlığını ve etkinliğini korumak için, LG Online Mağaza’un varlığı da dahil olmak üzere, özellikle fiyatlar, teklifler ve satış koşullarına atıfta bulunarak, gizliliği korumayı ve üçüncü taraflara herhangi bir bilgi ifşa etmemeyi taahhüt eder. Burada belirtilmeyen durumlar için lütfen LG Online Mağaza web sitesinde gösterilen hüküm ve koşullara bakın. Son olarak, ürünü veya hizmetleri ihraç etmek, yeniden satmak, devretmek veya yürürlükteki yasaları ihlal edecek şekilde kullanmak için satın almadığınızı kabul edersiniz. Kullanıcı, kabul et seçeneğine tıklayarak bu koşulları tamamen ve koşulsuz olarak kabul etmiş olur. Genel Gizlilik ve Çerez Politikamıza ek olarak, hesabınız bir VIP hesabına yükseltildiğinde şirket adınızı ve e-posta adresinizi işleriz. Bu bilgileri yalnızca Online Mağazasındaki VIP özel fiyatları belirlemek için kullanılır. Bu web sitesinde alım ve satıma izin verilmez. (Madde 1.3 - Genel Hüküm ve Koşullar). Alım ve satım işlemlerinin tespit edildiği anda, müşteriye bildirimde bulunmaksızın, siparişleri iptal etme, hesapları dondurma gibi önlemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere alım ve satım eylemlerini önleme hakkımız saklıdır.

Bu web sitesinde alım ve satıma izin verilmez. (Madde 1.3 - Genel Hüküm ve Koşullar). Alım ve satım işlemlerinin tespit edildiği anda, müşteriye bildirimde bulunmaksızın, siparişleri iptal etme, hesapları dondurma gibi önlemler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere alım ve satım eylemlerini önleme hakkımız saklıdır.



Son güncelleme: 10 Temmuz 2023