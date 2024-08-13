Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG QNED81 75 inç 4K Smart TV
75QNED816QA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

LG QNED81 75 inç 4K Smart TV

75QNED816QA PD.pdf
Enerji Sınıfı : EU
Ürün Bilgi Formu
75QNED816QA

LG QNED81 75 inç 4K Smart TV

(5)
front view with infill image
Yazdır

Ana Özellikler

  • Ekran Türü

    4K QNED

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    Nano Color Pro

  • Görüntü İşlemcisi

    5. Nesil α7 AI 4K işlemci

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1675 x 964 x 44,5

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    36,6

Tüm Özellikler

GÖRÜNTÜ (EKRAN)

  • Ekran Türü

    4K QNED

  • Ekran Çözünürlüğü

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • Arkaplan Işık Türü

    Edge

  • Yenileme Hızı

    120Hz Native

  • Geniş Renk Gamı

    Nano Color Pro

GÖRÜNTÜ (İŞLEMCİ)

  • Görüntü İşlemcisi

    5. Nesil α7 AI 4K işlemci

  • AI Görüntü

    Gelişmiş AI Görüntü

  • AI Çözünürlük Yükseltme

    AI 4K Çözünürlük Yükseltme

  • Dinamik Ton Eşleme

    Evet

  • AI Tür Seçimi

    Evet (SDR/HDR)

  • AI Parlaklık Kontrolü

    Evet

  • 　HDR (Yüksek Dinamik Aralık)

    HDR10 / HLG

  • FILMMAKER MODE™

    Evet

  • HFR (Yüksek Kare Hızı)

    4K 120 fps (HDMI)

  • Yerel Karartma Teknolojisi

    Yerel Karartma

  • Motion

    Motion Pro

  • Görüntü Modu

    9 mod (Canlı, Standart, Eko, Sinema, Spor, Oyun, Filmmaker, (ISF)Uzman (Aydınlık Oda), (ISF) Uzman (Karanlık Oda))

OYUN

  • FreeSync Uyumluluğu

    Evet

  • HGIG Mode

    Evet

  • Oyun Ayar Menüsü

    Evet (Oyun Sayfası)

  • ALLM (Otomatik Düşük Gecikme Modu)

    Evet

  • VRR (Değişken Yenileme Hızı)

    Evet

SMART TV

  • Apple Homekit Uyumluluğu

    Evet

  • Apple Airplay2 Uyumluluğu

    Evet

  • Sanat Galerisi

    Evet

  • İşletim Sistemi

    webOS 22

  • Spor Bildirimleri

    Evet

  • Aile Ayarları

    Evet

  • ThinQ

    Evet

  • Anasayfa

    Evet

  • USB Kamera Uyumlu

    Evet

SES

  • AI Ses

    Gelişmiş AI Ses (Sanal 5.1.2 Up-mix)

  • Gelişmiş Net Ses

    Evet

  • WiSA Hazır

    Evet (2.1 Kanala Kadar)

  • LG Ses Senkronizasyonu

    Evet

  • Ses Modu Paylaşımı

    Evet

  • Eşzamanlı Ses Çıkışı

    Evet

  • Bluetooth Surround Uyumlu

    Evet (2 Yönlü Oynatma)

ERİŞİLEBİLİRLİK

  • Yüksek Kontrast

    Evet

  • Gri Ölçek

    Evet

  • Renkleri Ters Çevir

    Evet

BOYUTLAR VE AĞIRLIKLAR

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1675 x 964 x 44,5

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1675 x 1043 x 405

  • Kutu Boyutları (GxYxD)

    1820 x 1205 x 253

  • Ayak Boyutları (GxD) (mm):

    895 x 405

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    36,6

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    40,0

  • 　Kutu Ağırlığı

    50,2

  • VESA Uyumluluğu

    400 x 400

BAĞLANTI

  • HDMI Ses Dönüş Kanalı

    eARC (HDMI 3)

  • Bluetooth Desteği

    Evet (v 5.0)

  • Ethernet Girişi

    1 adet

  • Simplink (HDMI CEC)

    Evet

  • SPDIF (Optik Dijital Ses Çıkışı)

    1 adet

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları