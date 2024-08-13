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60" (151cm) 4 K ULTRA HD TV | webOS 3.0 | PMI 1700| COLOR PRIME PRO

Teknik Özellikler

İncelemeler

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60" (151cm) 4 K ULTRA HD TV | webOS 3.0 | PMI 1700| COLOR PRIME PRO

60UH650V

60" (151cm) 4 K ULTRA HD TV | webOS 3.0 | PMI 1700| COLOR PRIME PRO

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Tüm Özellikler

ANA ÖZELLİKLER

  • Ekran Boyutu ( İnç )

    60

  • Çözünürlük

    3840x2160

  • Ekran Tipi

    Edge LED

  • Picture Mastering Index (PMI)

    1700

  • LG Smart TV

    Var

  • Dahili HD Uydu Alıcısı

    Var

GÖRÜNTÜ

  • UHD Mastering Engine

    Var

  • HDR Pro

    Var

  • 4K Yükseltici

    Var

  • Tru Black

    Var

  • Color Prime Pro

    Var

  • 3D Color Mapping

    Var

  • Dinamik Renk Geliştirici

    Var

  • Resim Modu

    9 mod (Canlı, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, Resim, isf Uzman1, isf Uzman2)

  • Ekran Oran Düzeltme

    6 mod ( 16:9, Sadece Tara, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)

  • HEVC Codec

    Var (4K 60p / 4K 30p / 2K 60p)

SES

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 Hoparlör Sistemi

  • Ses Çıkışı

    10W+10W

  • Surround Ses Özelliği

    ULTRA Surround

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    6 mod (Standart, Haberler, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)

  • Smart Sound Modu

    Var

  • Optik Ses Senkronizayonu

    Var

  • Kablosuz Ses Senkranizasyonu

    Var

BAĞLANTI

  • LG Smart TV

    Var

  • webOS 3.0

    Var

  • Başlatma Menüsü

    Var

  • LG Smart World

    Var

  • Web Tarayıcısı

    Var

  • Multi-View

    Var

  • Magic Zoom

    Var

  • LG TV Plus Mobile App

    Var

  • Magic Mobile Connection

    Var

  • Network File Browser (DLNA)

    Var

  • Miracast

    Var

  • WiDi

    Var

  • Wi-Fi (Dahili/Uyumlu)

    Var (Dahili)

  • WiFi Direct

    Var

  • Simplink

    Var

YAYIN

  • Dijital

    DVB-T/T2/C/S/S2

EK ÖZELLİKLER

  • DVR Türü (Dijital/Analog)

    Dijital

  • DVR (Dahili/Uyumlu)

    Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)

  • Time Shift (Dahili/Uyumlu)

    Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)

  • USB Versiyonu (Hız)

    v2.0

  • Video Codec

    VC-1, Xvid, H.264/AVC, Motion Jpeg, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, HEVC, VP8, VP9, RV30, RV40

  • Ses Codec

    WMA, MPEG-1 Layer I, II, MPEG-1 Layer III (MP3), Dolby Digital, Dolby Digital Plus, PCM, LPCM, DVD-LPCM, ADPCM, DTS, AAC, HE-AAC AAC LC, AMR-NB, AMR-WB

  • İşlemci

    Quadcore

  • E-Kılavuz

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • Giriş Etiketleme

    Var

STANDART ÖZELLİKLER

  • Otomatik Arama / Programlama

    Var

  • Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)

    Var

  • Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)

    Var

  • Favori Kanal Ayarlanması

    Var

  • Otomatik/Manuel Saat

    Var

  • Açma/Kapama Zamanlayıcısı

    Var

  • Uyku Modu

    Var

  • Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma

    Var

ARAYÜZ

  • CI Yuvası

    Var (1 adet)

  • HDMI™ Girişi

    Var (3 adet)

  • USB 2,0

    Var (2 adet)

  • RF Girişi

    Var

  • Composite Girişi (CVBS + Ses)

    Var

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses

    Var

  • Full Skart

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı (Optical)

    Var

  • LAN

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

  • RS-232C (Kontrol / SVC)

    Var

AKSESUARLAR

  • Standart Kumanda

    Var

  • Sihirli Kumanda

    Uyumlu (Ayrı olarak satılır)

GÜÇ

  • Voltaj, Hz

    100~240Vac 50-60Hz

  • Enerji Sınıfı (ErP Class)

    A+

  • Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W)

    69

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)

    0,3

  • Yıllık Güç Tüketimi (kWh)

    101

  • Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)

    0.0

  • Kurşun İçeriği (Presence of Lead)

    Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm)

    1350 x 782 x 62.0

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm)

    1350 x 837 x 265

  • Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)

    1492 x 880 x 175

  • TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):

    22,5

  • TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):

    23,3

  • Kutu Ağırlığı (kg):

    29,1

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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