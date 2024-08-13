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Uydu Alıcılı HD LED Smart TV 70 İnç 177cm 4K Aktif HDR 70UM7100PLA

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

Uydu Alıcılı HD LED Smart TV 70 İnç 177cm 4K Aktif HDR 70UM7100PLA

70UM7100PLA

Uydu Alıcılı HD LED Smart TV 70 İnç 177cm 4K Aktif HDR 70UM7100PLA

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Tüm Özellikler

ANA ÖZELLİKLER

  • Ekran boyutu (inç/cm)

    70"/177cm

  • Ekran Tipi

    Direct LED

  • Çözünürlük

    3840 x 2160

  • LG Smart TV

    Var

  • Dahili HD Uydu Alıcısı

    Var

GÖRÜNTÜ

  • Görüntü İşlemcisi

    Dört Çekirdekli İşlemci

  • Picture Mastering Index

    PMI 1600

  • 4K Aktif HDR

    Var

  • Desteklenen HDR Formatları

    HDR 10 Pro, HLG

  • Resim Modu

    9 mod
    (Canlı, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, HDR Efekt, isf Uzman (Aydınlık Oda), isf Uzman (Karanlık Oda)

  • Gerçek Renk Doğruluğu

    Var

  • Gelişmiş Renk İyileştirme

    Var

  • Çözünürlük Yükseltici

    Var (4K)

  • Gürültü Azaltma

    Var

  • 2K HFR

    Var

  • HEVC

    Var (4K/60p, 10 bit)

  • VP9

    Var (4K/60p, 10 bit)

  • Otomatik Düşük Gecikme Modu

    Var

SES

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 Hoparlör Sistemi

  • Ses Çıkışı

    10W + 10W

  • Surround Ses Özelliği

    Ultra Surround

  • Tek Dokunuşla Ses Ayarlama

    Var

  • Net Ses III

    Var

  • Bluetooh Üzerinden Müzik Çalma

    Var

  • LG Sound Sync

    Var

  • DTS Decoder

    Var

  • Audio Codec

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, DTS, DTS-HD, DTS Express, WMA, apt-X

AI TV(YAPAY ZEKA)

  • LG ThinQ AI

    Var (LG Sihirli Kumanda gerektirir.)

  • Akıllı Ses Tanıma

    Var
    *Türkçe, İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Arapça ve Korece dilleri desteklenmektedir.

  • Apple AirPlay 2 ve Apple HomePod Desteği

    Var

  • LG TV Plus Mobil Uygulama Desteği

    Var

YAYIN

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

  • Türksat Kanal Güncelleme Sistemi (TKGS) Desteği

    Var

  • D-Smart D-Fix Modül Uyumluluğu

    Var

SMART TV

  • İşletim Sistemi

    webOS

  • Başlatma Menüsü

    Var

  • 360 VR

    Var

  • Sihirli Link

    Var

  • Mobil Bağlantı

    Var

  • Kanallarım

    Var

  • Hızlı Erişim

    Var

  • Kanal Tavsiyesi

    Var

  • Evrensel Kontrol

    Uyumlu (LG Sihirli Kumanda ile çalışır.)

  • LG Uygulama Mağazası

    Var

  • Web Tarayıcısı

    Var

  • Sakıncalı Siteler İçin Otomatik Erişim Engeli

    Var

  • Müzik Çalar

    Var

EK ÖZELLİKLER

  • İşlemci

    Dört Çekirdekli İşlemci

  • DTV Recording (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.)

    Var

  • Time Shift (Harici bir HDD veya USB ile çalışır.)

    Var

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

  • E-Kılavuz

    Var

  • Enerji Tasarrufu Modu

    Var

BAĞLANTI/ARAYÜZ

  • Screen Share

    Var

  • Bluetooth

    Var (V5.0)

  • WiFi

    Var (802.11ac)

  • RF Girişi

    Var (2 adet)

  • ARC (Audio Return Channel)

    Var (HDMI 2)

  • Komponent Girişi (Composite Share)

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı (Optical)

    Var

  • HDMI Girişi

    Var (3 adet - HDMI 2.0)

  • LAN

    Var

  • CI Yuvası

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Yok

  • USB Girişi

    Var (2 adet)

AKSESUARLAR

  • Standart Kumanda

    Var

  • Sihirli Kumanda

    Uyumlu (Ayrı olarak satılır.)

  • Pil (Kumanda için)

    Var

  • VESA Duvar Askı Desteği

    Var (Duvar Askı Aparatı değildir. Duvar Askı Aparatı ayrı olarak satılmaktadır.)

  • Güç Kablosu

    Var

  • Kullanıcı Klavuzu

    Var

GÜÇ

  • Voltaj, Hz

    100~240Vac 50-60Hz

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)

    0.5W↓

  • Enerji Sınıfı

    A

  • Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W)

    177

  • Yıllık Güç Tüketimi (kWh)

    245

  • Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)

    0

  • Kurşun İçeriği (Presence of Lead)

    Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm):

    1578 x 913 x 91.1

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm):

    1578 x 984 x 299

  • Kutu Boyutları (GxYxD) (mm):

    1705 x 1075 x 228

  • TV Ağırlığı (Ayaksız) (kg):

    30,7

  • TV Ağırlığı (Ayaklı) (kg):

    31,4

  • Kutu Ağırlığı (kg):

    39,7

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

Müşteri Yorumları