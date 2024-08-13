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LG FULL HD TV 49'' LH570V

Teknik Özellikler

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LG FULL HD TV 49'' LH570V

49LH570V

LG FULL HD TV 49'' LH570V

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Tüm Özellikler

ANA ÖZELLİKLER

  • Ekran Boyutu ( İnç )

    49

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Ekran Tipi

    Direct LED

  • Picture Mastering Index (PMI)

    450

  • LG Smart TV

    Var

  • Dahili HD Uydu Alıcısı

    Var

  • 3D

    Yok

GÖRÜNTÜ

  • Picture Engine

    Triple XD Engine

  • Dinamik Renk Geliştirici

    Var

  • Resim Modu

    8 mod (Canlı, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, Uzman1, Uzman2)

  • Ekran Oran Düzeltme

    6 mod ( 16:9, Sadece Tara, Orijinal, 4:3, Dikey Zoom, Her Yöne Zoom)

  • HEVC Codec

    Var (2K/60p)

SES

  • DTS Decoder

    Var (DTS-HD)

  • Hoparlör Sistemi

    2.0 Hoparlör Sistemi

  • Ses Çıkışı

    5W + 5W

  • Woofer

    Yok

  • Surround Ses Özelliği

    Virtual Surround Plus

  • Ses Modu

    6 mod (Standart, Net Ses III, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)

  • Net Ses III

    Var

  • Optik Ses Senkronizayonu

    Var

YAYIN

  • Dijital

    DVB-T2/C/S2

SMART TV

  • İşletim Sistemi

    LG Smart

  • LG Smart World

    Var

SMART SHARE

  • Miracast

    Var

  • WiDi

    Var

  • DLNA (Network File Browser)

    Var

BAĞLANTI/ARAYÜZ

  • RF Girişi

    Var (2 adet)

  • HDMI Girişi

    Var (2 adet)

  • CI Yuvası

    Var

  • Scart (Full)

    Yok

  • USB 2.0

    Var (1 adet) (2.0 1 adet)

  • WiFi (WiFi Direct)

    Var (Dahili)

  • Komponent Girişi (Composite Share)

    Var

  • RGB Girişi

    Yok

  • RS-232C (Kontrol / SVC)

    Var

  • LAN

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı (Optical)

    Var

EK ÖZELLİKLER

  • Quick Start

    Var

  • Simplink (HDMI CEC)

    Var

  • İşlemci

    Dual

  • E-Kılavuz

    Var

  • Enerji Tasarrufu Modu

    Var

STANDART ÖZELLİKLER

  • Otomatik Arama / Programlama

    Var

  • Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)

    Var

  • Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)

    Var

  • Favori Kanal Ayarlanması

    Var

  • Otomatik/Manuel Saat

    Var

  • Açma/Kapama Zamanlayıcısı

    Var

  • Uyku Modu

    Var

  • Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma

    Var

AKSESUARLAR

  • Standart Kumanda

    Var

  • Pil (Standart Kumanda için)

    Var

  • 3D Gözlük

    Yok

  • VESA Duvar Askı Desteği

    Var (Duvar Askı Aparatı değildir. Duvar Askı Aparatı ayrı olarak satılmaktadır.)

  • Güç Kablosu

    Var

  • Kullanıcı Klavuzu

    Var

GÜÇ

  • Voltaj, Hz

    100~240Vac 50-60Hz

  • Enerji Sınıfı (ErP Class)

    A++

  • Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W)

    36

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)

    0.5W↓

  • Yıllık Güç Tüketimi (kWh)

    53

  • Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)

    0.0

  • Kurşun İçeriği (Presence of Lead)

    Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm)

    1108 x 657 x 81.5

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm)

    1108 x 707 x 218

  • Kutu Boyutları (GxYxD)(mm)

    1197 x 775 x 162

  • TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):

    11

  • TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):

    11,3

  • Kutu Ağırlığı (kg):

    14,8

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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