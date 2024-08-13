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60" (152cm) CINEMA 3D SMART TV | webOS | MCI 1000 | SİHİRLİ KUMANDA | POP-UP KAMERA | MHL | MIRACAST | DLNA

Teknik Özellikler

İncelemeler

Destek

60" (152cm) CINEMA 3D SMART TV | webOS | MCI 1000 | SİHİRLİ KUMANDA | POP-UP KAMERA | MHL | MIRACAST | DLNA

60LB870V

60" (152cm) CINEMA 3D SMART TV | webOS | MCI 1000 | SİHİRLİ KUMANDA | POP-UP KAMERA | MHL | MIRACAST | DLNA

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Tüm Özellikler

ANA ÖZELLİKLER

  • Ekran Boyutu ( İnç )

    60

  • Çözünürlük

    1920x1080

  • Ekran Tipi

    Edge LED

  • Dinamik MCI (Motion Clarity Index)

    1000

  • Micro Pixel Control (Local Dimming)

    Var

  • LG Cinema 3D

    Var

  • LG Smart TV

    Var

  • WebOS

    Var

  • LG Cinema Screen

    Var

  • Dahili HD Uydu Alıcısı

    Var

GÖRÜNTÜ

  • Triple XD Engine

    Var

  • Resolution Upscaler

    Var

  • Tru Black Control

    Var

  • Dinamik Tarama

    Var

  • Tru Color Generator

    Var

  • Dynamic Clear White

    Var

  • Dinamik Renk Geliştirici

    Var

  • Resim Modu

    8 mod (Vivid, Standart, Eco, Sinema, Spor, Oyun, isf Uzman1, isf Uzman2)

  • Resim Sihirbazı lll

    Var

  • Ekran Oran Düzeltme

    8 mod (16:9, Just scan, Original, Full Wide, 4:3, 14:9, Cinema Zoom 1, Zoom)

  • Real Cinema 24p

    Var

  • H.264 Codec

    Var (2K/30p)

SES

  • Mono/Stereo/Dual (MTS/SAP)

    Var

  • Dolby Digital Decoder

    Var

  • DTS Decoder

    Var

  • Hoparlör Sistemi

    2.2 Hoparlör Sistemi

  • Subwoofer

    Var

  • Ses Çıkışı

    Sağ/Sol: 15W+15W - Woofer: 10W+10W

  • Surround Ses Özelliği

    Virtual Surround Plus

  • 3D Sound Zooming

    Var

  • Net Ses II

    Var

  • Ses Modu

    6 mod (Standart, Haberler, Müzik, Sinema, Spor, Oyun)

  • Smart Sound Modu

    Var

  • Ses Ayarlayıcı

    3 mod (Normal, Duvara Asılı, Ayaklık Üzerinde)

  • Optik Ses Senkronizayonu

    Var

  • Kablosuz Ses Senkranizasyonu

    Var

3D ÖZELLİKLERİ

  • 3D Türü (SG/FPR)

    LG Cinema 3D (FPR Teknolojisi)

  • Otomatik Format Algılayıcı

    Var

  • 3D'den 2D'ye Dönüştürme

    Var

  • 2D'den 3D'ye Dönüştürme

    Var

  • 2D'den 3D'ye Çevirme Modu

    5 mod (Standart, Manuel, Sinema, Spor, Extreme)

  • 3D Derinlik Kontrolü

    Var

  • 3D Görüş Açısı Kontrolü

    Var

  • 3D Resim Düzeltme

    Var

  • 3D Resim Modu

    Var

  • Dual Play

    Var (Dual Play gözlükler ayrı olarak satılmaktadır.)

BAĞLANTI

  • LG Smart TV

    Var

  • WebOS

    Var

  • Başlatma Menüsü

    Var

  • LG Store

    Var

  • Premium İçerik

    Var

  • 3D İçerikler

    Var

  • Web Tarayıcısı

    Var

  • Uygulamalar ve Oyunlar

    Var

  • Kamera (Dahili/Uyumlu)

    Var (8M Dahili)

  • Parmakla Kontrol

    Var

  • Sesle Arama

    Var

  • LG TV Remote Uygulaması

    Var

  • Network File Browser (DLNA)

    Var

  • Smart Mobile Link (MHL 2.0)

    Var

  • Miracast

    Var

  • WiDi

    Var

  • Wi-Fi (Dahili/Uyumlu)

    Var (Dahili)

  • WiFi Direct

    Var

  • Simplink

    Var

YAYIN

  • Dijital

    DVB-T/T2/C/S/S2

EK ÖZELLİKLER

  • DVR Türü (Dijital/Analog)

    Dijital

  • DVR (Dahili/Uyumlu)

    Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)

  • Time Shift (Dahili/Uyumlu)

    Var (Uyumlu) (Harici Hard Disk ile çalışır)

  • USB Versiyonu (Hız)

    v2.0

  • DivX (SD/HD/Plus HD)

    DivX HD

  • Resim

    JPEG, JPS, MPO

  • Ses Codec

    AC3(Dolby Digital), EAC3(DDP), AAC, AAC HE, MPEG-1 Layer I&II, MP3, PCM, DTS

  • Akıllı Sensör

    Var

  • Akıllı Enerji Tasarrufu

    Var

  • Giriş Etiketleme

    Var

STANDART ÖZELLİKLER

  • Otomatik Arama / Programlama

    Var

  • Program (Kanal) Ayarı (Ekleme / Çıkarma)

    Var

  • Program (Kanal) Etiketleme (İsim Değiştirme)

    Var

  • Favori Kanal Ayarlanması

    Var

  • Otomatik/Manuel Saat

    Var

  • Açma/Kapama Zamanlayıcısı

    Var

  • Uyku Modu

    Var

  • Otomatik Kapama / Otomatik Uykuya Alma

    Var

ARAYÜZ

  • CI Yuvası

    Var (1 adet)

  • HDMI 1.4 Girişi

    Var (4 adet)

  • USB 2,0

    Var (3 adet)

  • RF Girişi

    Var

  • Composite Girişi (CVBS + Ses)

    Var

  • Komponent Girişi (Y,Pb,Pr) + Ses

    Var

  • Full Skart

    Var

  • Dijital Ses Çıkışı (Optical)

    Var

  • PC Ses Girişi

    Var

  • LAN

    Var

  • Kulaklık Çıkışı

    Var

  • RS-232C (Kontrol / SVC)

    Var

AKSESUARLAR

  • Sihirli Kumanda (Dahili/Uyumlu)

    Var (Dahili)

  • LG Cinema 3D Gözlükleri

    Var (2 Adet)

GÜÇ

  • Voltaj, Hz

    100 ~ 240V 50/60Hz

  • Enerji Sınıfı

    A++

  • Açık Modda Ortalama Güç Tüketimi (IEC 62087 Ed.2 uyarınca) (W)

    63

  • Bekleme Modu (Stand-by) Güç Tüketimi (W)

    0,3

  • Yıllık Güç Tüketimi (kWh)

    92

  • Parlaklık Oranı (Luminance) (%)

    65

  • Civa İçeriği (Mercury Content) (mg)

    0.0

  • Kurşun İçeriği (Presence of Lead)

    Var - Bu TV, RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) şartlarına paralel olarak, yalnızca başka teknolojik alternatif olmayan bazı parça ve bileşimlerinde kurşun kullanmaktadır.

BOYUTLAR & AĞIRLIK

  • TV Boyutları (Ayaksız) (GxYxD) (mm)

    1335x770x35.7

  • TV Boyutları (Ayaklı) (GxYxD) (mm)

    1335x830x261

  • TV Ağırlığı (Ayaksız)(kg):

    26.2

  • TV Ağırlığı (Ayaklı)(kg):

    27.1

UYUMLULUK BİLGİLERİ

UYUMLULUĞA İLİŞKİN DAHA FAZLA BİLGİ

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