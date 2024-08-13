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Her modelin karşılaştırmasını inceleyin

Table Caption
Özellikler G3 C3 B3
Renkli bir soyut resmi gösteren LG OLED G3.
LG OLED evo
Renkli bir soyut resmi gösteren LG OLED C3.
LG OLED evo
Renkli bir soyut resmi gösteren LG OLED B3.
LG OLED
Ekran Maksimum Parlaklık Arttırıcı Özellikli OLED evo 4K Parlaklık Arttırıcı (83” / 77” / 65”) OLED 4K
Yenileme Hızı 120 Hz 120 Hz 120 Hz
Boyut 83” / 77” / 65” / 55” 83” / 77” / 65” / 55” / 48” / 42” 77” / 65” / 55”
Tasarım Tek Duvar Tasarımı Ultra İnce Tasarım -
Renk %100 Renk Doğruluğu %100 Renk Doğruluğu %100 Renk Doğruluğu
Kontrast Sonsuz Kontrast Sonsuz Kontrast Sonsuz Kontrast
HDR HDR10 Pro HDR10 Pro HDR10 Pro
İşlemci 6. Nesil a9 AI 4K İşlemci 6. Nesil a9 AI 4K İşlemci 6. Nesil α7 AI 4K İşlemci
Dolby Vision Dolby Vision Dolby Vision Dolby Vision
Dolby Sound Dolby Atmos Dolby Atmos Dolby Atmos
Dinamik Ton Dinamik Ton Eşleme Pro Dinamik Ton Eşleme Pro -
Hoparlör 4.2 kanal / 60 W 2.2 Kanal / 40 W 2.0 Kanal / 20 W (42”) 2.0 kanal / 20 W
Ses Sanal 9.1.2 Up-mix / AI Clear Sound Sanal 9.1.2 Up-mix / AI Clear Sound Sanal 5.1.2 Up-Mix
Sesli Kontrol Eller Serbest Ses Tanıma Eller Serbest Ses Tanıma -
Daima Hazır Daima Hazır Daima Hazır -
Oyun NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR
HDMI Bant Genişliği HDMI 2.1 HDMI 2.1 HDMI 2.0, HDMI 2.1
HDMI özellikleri ALLM / eARC ALLM / eARC ALLM / eARC
Bağlantı WiFi 6 / HDMI 2.1 – 4 adet WiFi 5 / HDMI 2.1 – 4 adet WiFi 5 / HDMI 2.0 – 2 adet, HDMI 2.1 – 2 adet
Akıllı Özellikler Google Asistan / Alexa / Apple AirPlay ve HomeKit Google Asistan / Alexa / Apple AirPlay ve HomeKit Google Asistan / Alexa / Apple AirPlay ve HomeKit
Platform webOS 23 webOS 23 webOS 23