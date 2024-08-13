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Her modelin karşılaştırmasını inceleyin
|Özellikler
|G3
|C3
|B3
|
LG OLED evo
|
LG OLED evo
|
LG OLED
|Ekran
|Maksimum Parlaklık Arttırıcı Özellikli OLED evo 4K
|Parlaklık Arttırıcı (83” / 77” / 65”)
|OLED 4K
|Yenileme Hızı
|120 Hz
|120 Hz
|120 Hz
|Boyut
|83” / 77” / 65” / 55”
|83” / 77” / 65” / 55” / 48” / 42”
|77” / 65” / 55”
|Tasarım
|Tek Duvar Tasarımı
|Ultra İnce Tasarım
|-
|Renk
|%100 Renk Doğruluğu
|%100 Renk Doğruluğu
|%100 Renk Doğruluğu
|Kontrast
|Sonsuz Kontrast
|Sonsuz Kontrast
|Sonsuz Kontrast
|HDR
|HDR10 Pro
|HDR10 Pro
|HDR10 Pro
|İşlemci
|6. Nesil a9 AI 4K İşlemci
|6. Nesil a9 AI 4K İşlemci
|6. Nesil α7 AI 4K İşlemci
|Dolby Vision
|Dolby Vision
|Dolby Vision
|Dolby Vision
|Dolby Sound
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos
|Dolby Atmos
|Dinamik Ton
|Dinamik Ton Eşleme Pro
|Dinamik Ton Eşleme Pro
|-
|Hoparlör
|4.2 kanal / 60 W
|2.2 Kanal / 40 W 2.0 Kanal / 20 W (42”)
|2.0 kanal / 20 W
|Ses
|Sanal 9.1.2 Up-mix / AI Clear Sound
|Sanal 9.1.2 Up-mix / AI Clear Sound
|Sanal 5.1.2 Up-Mix
|Sesli Kontrol
|Eller Serbest Ses Tanıma
|Eller Serbest Ses Tanıma
|-
|Daima Hazır
|Daima Hazır
|Daima Hazır
|-
|Oyun
|NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR
|NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR
|NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync / GEFORCE Now / VRR
|HDMI Bant Genişliği
|HDMI 2.1
|HDMI 2.1
|HDMI 2.0, HDMI 2.1
|HDMI özellikleri
|ALLM / eARC
|ALLM / eARC
|ALLM / eARC
|Bağlantı
|WiFi 6 / HDMI 2.1 – 4 adet
|WiFi 5 / HDMI 2.1 – 4 adet
|WiFi 5 / HDMI 2.0 – 2 adet, HDMI 2.1 – 2 adet
|Akıllı Özellikler
|Google Asistan / Alexa / Apple AirPlay ve HomeKit
|Google Asistan / Alexa / Apple AirPlay ve HomeKit
|Google Asistan / Alexa / Apple AirPlay ve HomeKit
|Platform
|webOS 23
|webOS 23
|webOS 23