Histórias com LG I Novembro

Redescubra LG: através de quem realmente testou

Redescubra a LG nesta Black Friday pelas histórias de quem usa de verdade

A Black Friday é o momento perfeito para finalmente colocar no carrinho aquele presente que você vem desejando há tempos.
Mas e se, neste ano, você aproveitasse as ofertas para investir em tecnologias que tornam o dia a dia mais fácil?

Na edição deste mês da Histórias com LG, reunimos avaliações autênticas que mostram como os produtos LG se encaixam na rotina, tornando-a mais simples, inteligente e prazerosa.

*As imagens foram criadas com o uso de IA para fins ilustrativos e narrativos.
*As avaliações apresentadas neste conteúdo são baseadas em comentários verificados de clientes publicados em LG.com/uk, LG.com/de e LG.com/es. Algumas foram resumidas ou levemente editadas, sem alteração de sentido. As opiniões expressam experiências individuais, e o desempenho dos produtos pode variar conforme o uso, o ambiente e o modelo.

 

 

 

 

 

Ofertas Exclusivas de Novembro

16/11/2025 ~22/11/2025

Leia as avaliações dos consumidores e ganhe 10% de desconto com cupons. Não perca esta oferta especial!

10%

de desconto

Código do cupom

Agora não é um Período de benefício.

LG OLED TV

Dias Claros, Noites Escuras
– veja cada detalhe com clareza

"

★★★★★

Assistir a uma série depois do trabalho é o meu ritual, e a imagem dessa TV é tão profunda e vibrante que muda a forma como eu me conecto com a história.

"

"

★★★★★

Nossa sala recebe muita luz natural, mas o ajuste automático de brilho mantém a imagem nítida mesmo durante o dia.

"

"

★★★★★

Antes eu perdia os rostos dos atores nas cenas escuras, mas com a tecnologia OLED eu consigo ver cada expressão com clareza.

"

fundo transparente

“Cada cena parece completamente diferente e tão real. Eu nem preciso me preocupar com brilho ou equilíbrio de cores.”

Quando você finalmente tem um tempo para relaxar e assistir à sua série favorita, transforme sua casa em um verdadeiro cinema particular.
O processador de IA da TV OLED LG ajusta brilho e cores cena a cena, aprimorando os momentos escuros para revelar cada detalhe e suavizando as transições mais rápidas. Ele até melhora vídeos antigos ou de baixa resolução, deixando tudo com aparência nítida e renovada.

Dica LG!
Ative o Modo Imagem com IA e aproveite os ajustes automáticos de brilho e cor — de dia ou à noite.

 

 

 

Monitor Gamer LG UltraGear

Jogue Mais. Reaja Mais Rápido

"

★★★★★

Agora eu entendo o que é imersão de verdade — e ainda assim é super confortável para os olhos.

"

"

★★★★★

A tela grande e vibrante faz o jogo parecer um filme.

"

"

★★★★★

As transições são suaves e rápidas — minhas reações estão muito mais afiadas!

"

fondo transparente

“A velocidade define o vencedor — e esse monitor me dá a vantagem!”

No mundo dos games, uma fração de segundo faz toda a diferença.
O Monitor LG UltraGear foi criado para garantir a vitória, com taxa de atualização de 240Hz, tempo de resposta ultrarrápido de 0,03ms e a incomparável nitidez da tecnologia OLED.
O design curvo envolve seu campo de visão, mergulhando você totalmente na ação — do primeiro movimento até a conquista final.
Projetado para foco total, decisões rápidas e desempenho máximo, esse monitor permite que você mostre todo o seu talento.

Dica LG!
Use o Dual Mode para alternar entre as configurações de jogo e trabalho com apenas um clique.

 

Ar-Condicionado LG

Aproveite o ar fresco o dia todo — sem culpa

"

★★★★★

"

"

★★★★★

Consigo acompanhar o consumo pelo aplicativo, o que me ajuda a controlar as contas com muito mais facilidade.

"

"

★★★★★

É tão silencioso que nunca incomoda, nem à noite quando as crianças estão dormindo.

"

fondo transparente

“Antes eu ficava com receio de deixar o ar-condicionado ligado. Agora posso usá-lo o dia todo sem me preocupar.”

Esqueça a ideia de ligar e desligar o ar para economizar energia.
Os Ar-Condicionados LG têm a tecnologia Dual Inverter, que ajusta automaticamente o funcionamento para gerar economia e manter a conta de luz sempre baixa. São tão silenciosos que você pode deixá-los ligados durante os estudos ou o cochilo sem nenhum incômodo. Aproveite o conforto da sua casa o ano todo.

Dica LG!
Mesmo ajustes automáticos de 1 a 2 graus com o Dual Inverter já podem reduzir bastante o consumo de energia e o valor da sua conta.

Nesta Black Friday, diante de tantas opções, confie em avaliações reais para descobrir o verdadeiro valor e a conveniência dos produtos LG.

Redescubra com a LG o que torna a vida mais fácil, mais inteligente e muito mais prazerosa.

Uma oferta exclusiva para deixar o seu dia a dia ainda mais especial

