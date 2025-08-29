Ante el crecimiento del mercado de climatización en Colombia, LG apuesta por la formación técnica con su Academia HVAC, que ya ha capacitado a más de 4.000 profesionales.



Bogotá, julio de 2025. El mercado de aire acondicionado en Colombia continúa creciendo de forma sostenida. De acuerdo con cifras de Statista, este sector generará cerca de 297 millones de dólares en 2025, con una proyección de crecimiento anual del 7,1 % hasta 2030. Esta tendencia refleja una creciente demanda por soluciones de climatización en entornos residenciales, comerciales e industriales, lo que a su vez exige contar con profesionales cada vez más capacitados.

Sin embargo, en Colombia, este tipo de actividad técnica ha sido históricamente poco profesionalizada. En este contexto, LG Electronics reafirma su compromiso con el desarrollo del talento local a través de su Academia de Aire Acondicionado, una de las pocas en su tipo en Sudamérica. Operando desde su sede actual en Bogotá desde 2018, esta academia ha capacitado a más de 4.000 personas en todo el país, y cada año forma a más de 500 profesionales del sector.

La Academia LG está dirigida a técnicos, ingenieros, arquitectos, consultores y socios estratégicos que desean fortalecer sus conocimientos sobre instalación, operación y mantenimiento de sistemas de climatización. Allí no solo se ofrecen contenidos especializados, sino también espacios de interacción con expertos, pensados para resolver dudas de manera práctica y aplicada.

La oferta formativa incluye cursos presenciales, videos, tutoriales y herramientas virtuales, que permiten una actualización constante desde cualquier lugar. Además, los participantes pueden acceder a acompañamiento técnico y conexión directa con profesionales de LG, lo que garantiza un proceso de aprendizaje más completo y adaptado a las necesidades del mercado actual.

Entre los temas que se abordan se encuentran el diseño adecuado de sistemas de climatización, buenas prácticas de instalación, mantenimiento preventivo y recomendaciones para lograr eficiencia energética. Todo bajo un enfoque práctico y claro, con el objetivo de asegurar instalaciones más seguras, duraderas y eficientes.

“En nuestro negocio no solo entregamos productos de alta tecnología; también es esencial asegurar que cada sistema sea instalado y operado con los más altos estándares. La Academia es una muestra tangible de ese compromiso con nuestros clientes y con la industria en general”, afirmó Dario López, ingeniero instructor de la Academia de Aire Acondicionado de LG Electronics Colombia.

Colombia es uno de los tres países de Sudamérica que cuenta con una infraestructura de formación técnica como esta, lo que reafirma el papel estratégico del país en la operación regional de LG y su apuesta por la innovación y el conocimiento.

A nivel internacional, las Academias HVAC de LG son centros clave para la formación técnica y el soporte empresarial, y desempeñan un papel fundamental en la estrategia global B2B de la compañía. Para finales de 2025, LG proyecta operar 70 academias en todo el mundo, con una capacidad conjunta para formar a más de 30.000 profesionales HVAC al año.

Esta red global de formación está diseñada para fomentar un crecimiento mutuo, apoyando al talento local para que alcance su máximo potencial y consolidando el liderazgo de LG en el mercado mundial de climatización.

La consolidación de esta academia no solo representa un valor agregado para los aliados de la marca, sino que también se traduce en una mejora en la calidad de las instalaciones, mayor confianza del cliente final y un impulso al desarrollo del mercado laboral técnico e industrial en el país.

