

Con su participación en uno de los proyectos más grandes de Indonesia, la compañía de soluciones de vida inteligente refuerza su liderazgo en soluciones de enfriamiento para centros de datos.

Seúl, agosto de 2025 — LG Electronics (LG) fue seleccionada como proveedor de sistemas de enfriamiento para un centro de datos de inteligencia artificial (IA) de gran escala que actualmente se construye en Yakarta, Indonesia. Una vez finalizado, este complejo se convertirá en uno de los más grandes de su tipo en el país. La elección de LG refleja la capacidad comprobada de la compañía para ofrecer sistemas de gestión térmica diseñados para las demandas particulares de la infraestructura de IA.

Como parte del proyecto, LG suministrará un paquete completo de tecnologías de enfriamiento avanzadas, que incluye chillers y sistemas de climatización para salas de cómputo, tales como controladores de aire (CRAH), unidades de manejo de aire (AHU), aire acondicionado para cuartos de servidores (CRAC) y módulos de ventilación tipo pared (FWU). También se implementará un sistema de gestión de edificios (BMS, por sus siglas en inglés) personalizado, para garantizar integración y control sin interrupciones. Con este paquete integral, adaptado a las necesidades del cliente, LG asegurará un manejo térmico eficiente y confiable en toda la instalación de última generación.

Este proyecto representa la aplicación de la estrategia “One LG Solution”, que reúne las capacidades de varias filiales del Grupo LG –incluida LG Electronics– para llevar a cabo proyectos de infraestructura a gran escala. El centro de datos de Yakarta es desarrollado por LG Sinarmas Technology Solutions, una empresa conjunta entre LG CNS y el Grupo Sinar Mas. Estratégicamente ubicado en el distrito financiero de Yakarta, el centro iniciará operaciones en la segunda mitad de 2026.

Una pieza clave del paquete de LG es el chiller centrífugo libre de aceite y enfriado por agua, ampliamente utilizado en múltiples industrias y que se está convirtiendo en un componente esencial de la infraestructura de los centros de datos. Gracias a su estructura sin lubricante y a la tecnología de cojinetes magnéticos LeviTech™, exclusiva de LG, este chiller ofrece una eficiencia energética sobresaliente y al mismo tiempo reduce vibraciones y ruido. Además, está equipado con un sistema de protección contra sobrecargas basado en aprendizaje automático (machine learning), que permite una rápida recuperación y operación estable ante cortes inesperados de energía. Diseñado con criterios de sostenibilidad, utiliza el refrigerante R1233zd[1], que posee un bajo Potencial de Calentamiento Global (GWP).

Ser elegido para este proyecto de alto perfil consolida a LG como líder global en sistemas HVAC para centros de datos y marca un hito importante en su expansión B2B. La compañía se ha propuesto incrementar las ventas anuales de su negocio de chillers a USD 720 millones y más que triplicar sus pedidos de soluciones de enfriamiento para centros de datos en los próximos dos años.

“Este proyecto en Yakarta demuestra la capacidad de LG para liderar iniciativas de infraestructura esenciales para centros de datos de IA”, afirmó James Lee, presidente de la División de Soluciones Ecológicas de LG. “Aprovechando nuestras tecnologías avanzadas y la colaboración con LG CNS y LG Energy Solution, seguiremos ampliando nuestra presencia en el negocio global de HVAC”.

# # #

Acerca de la División de Soluciones Ecológicas de LG Electronics

La división de Soluciones Ecológicas de LG (ES por sus siglas en inglés) ofrece soluciones avanzadas de aire acondicionado, incluyendo enfriadores, para diversos sectores y climas. Comprometida con un rendimiento excepcional en sistemas de climatización, ES Company tiene como objetivo mejorar el confort y el bienestar en interiores con productos innovadores para el cuidado del aire. Aprovechando su profunda experiencia en el sector, ofrece soluciones digitalizadas de climatización diseñadas para mejorar la calidad de vida. Como socio de confianza, la empresa integra tecnología de vanguardia en las operaciones diarias y ofrece asistencia continua. Para obtener más información, visite www.lg.com/global/business/hvac.

[1]El potencial de calentamiento global (GWP) del refrigerante R1233zd es 1.

trimestre. Este crecimiento fue impulsado por la fuerte demanda de aires acondicionados residenciales en Corea y la expansión sostenida en los segmentos HVAC comercial e industrial. El aumento en el volumen de ventas fortaleció el apalancamiento operativo, mejorando así la rentabilidad.

Para el segundo semestre del año, la división se enfocará en captar la demanda de reposición con productos de alta eficiencia energética y en ampliar su portafolio para apoyar un crecimiento sostenido. Además, explorará nuevas oportunidades en sectores emergentes como centros de datos basados en IA, fortaleciendo sus capacidades en HVAC comercial y enfriadores industriales —incluidos sistemas para generación de energía—, y escalando su negocio de soluciones de enfriamiento líquido.

# # #

Acerca de LG Electronics

LG Electronics es una compañía global innovadora en tecnología y electrónica de consumo, con presencia en prácticamente todos los países y una fuerza laboral internacional de más de 75.000 personas. Sus cuatro divisiones —Soluciones de Electrodomésticos para el Hogar, Soluciones de Entretenimiento Multimedia, Soluciones Vehiculares y Soluciones Ecológicas— generaron ingresos globales por más de $62,68 mil millones de dólares (88 trillones de KRW) en 2024. LG es líder en la fabricación de productos de consumo y soluciones comerciales, incluyendo televisores, electrodomésticos, soluciones de aire, monitores y componentes automotrices. Sus marcas premium LG SIGNATURE y LG ThinQ son reconocidas a nivel mundial. Para más información, visita www.LGnewsroom.com.