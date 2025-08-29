

Diseñadas para el mercado europeo, las nuevas soluciones de LG ofrecen mayor comodidad, desempeño y diseño.



Seúl, agosto de 2025 — LG Electronics (LG) presentó en IFA 2025 cuatro nuevas aspiradoras diseñadas especialmente para el mercado europeo. El portafolio incluye un robot aspirador con trapeador a vapor, una estación empotrada para robot aspirador, una aspiradora tipo escoba y otra aspiradora tipo escoba para seco y húmedo. Con mayor comodidad, potencia y un diseño cuidado, estas innovaciones introducen soluciones pensadas para facilitar la vida diaria de los usuarios en Europa.

Limpieza profunda con el máximo confort

La nueva generación del robot aspirador LG supera a su antecesor con funciones avanzadas y un diseño que se integra al hogar con apariencia de mueble. Su función de trapeado a vapor elimina eficazmente grasa y líquidos, mientras que su estación de carga vertical —con estética de mobiliario— esteriliza automáticamente el trapeador con agua y vapor caliente, manteniendo el trapeador limpio y libre de olores tras cada uso. Con más del doble de potencia de succión que el modelo anterior, garantiza una limpieza más profunda en pisos duros y alfombrados.

Equipado con un chip de inteligencia artificial, este robot reconoce factores ambientales —desde polvo y suciedad hasta muebles y objetos del hogar— para una navegación y limpieza más precisas. Su sistema de detección de alfombras activa automáticamente el regreso a la estación para desprender el trapeador, evitando manchas y optimizando el desempeño. Además de funcional, la estación de carga se integra con cualquier estilo de interior, y el equipo incorpora la plataforma de seguridad LG Shield para proteger los datos de los usuarios.

Integración oculta y experiencia manos libres

Pensada para los hogares europeos, la nueva estación empotrada para robot aspirador de LG se adapta al espacio bajo el lavaplatos, logrando una instalación ordenada y eficiente en espacio. Su puerta automática, casi invisible cuando está cerrada, permite que el robot entre y salga sin intervención del usuario, manteniendo una estética minimalista en la cocina.

La estación cuenta con un sistema de circulación de aire que reduce el ruido durante la autodescarga de polvo, creando un ambiente más silencioso. Además, ofrece una experiencia totalmente automatizada con suministro y drenaje de agua automáticos. Un sensor de turbidez monitorea en tiempo real la limpieza del trapeador y activa el lavado cuando detecta suciedad, asegurando eficiencia y ahorro energético.

Desempeño duradero

A diferencia de las aspiradoras inalámbricas convencionales que pierden potencia al obstruirse con polvo fino o pelo de mascotas, la nueva aspiradora escoba de LG mantiene una succión constante y potente gracias a su tecnología Micro Cyclone y a un nuevo sistema de limpieza de filtros.

Consciente de la salud de los usuarios, incorpora un sistema automático que reduce la exposición a partículas durante el vaciado del depósito. Su base de carga y almacenamiento es compacta y vertical, lo que permite ubicarla fácilmente en cualquier rincón del hogar.

Limpieza y cuidado sin esfuerzo

La nueva aspiradora escoba para seco y húmedo responde a la creciente demanda en Europa de soluciones más ligeras y fáciles de usar. Su diseño ergonómico reduce la fatiga y la tensión en la muñeca. La función AI Roller Control facilita el movimiento al empujar y jalar sobre diferentes superficies, mejorando la experiencia de uso.

Gracias a la inteligencia artificial, la aspiradora aprende de los patrones de limpieza del usuario para optimizar la eficiencia. Su rodillo ofrece gran potencia de succión capaz de recoger tanto líquidos —como agua o jugos— como partículas sólidas más grandes, incluyendo cereal o comida para mascotas. La luz LED incorporada facilita la detección de residuos en espacios con poca iluminación. Para mayor higiene, la mopa se lava con agua caliente, se esteriliza con vapor y se seca con aire, manteniéndose fresca y lista para el siguiente uso.

“Las nuevas aspiradoras de LG están diseñadas para los hogares y estilos de vida europeos, ofreciendo desempeño confiable, mayor comodidad, higiene y tranquilidad”, afirmó Lyu Jae-cheol, presidente de la División de Soluciones de Electrodomésticos para el Hogar. “Nuestro compromiso es seguir introduciendo innovaciones que respondan a las diversas necesidades de los consumidores y aporten practicidad y estilo a la vida diaria”.

