1. VIGENCIA LG BLACK FRIDAY: Por compras presenciales de modelos seleccionados marca LG de las *Referencias establecidas, y realizadas entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 23 de Noviembre 2023 y las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del día 30 de Noviembre 2023 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), o hasta agotar existencias, únicamente en las tiendas físicas y conforme a los horarios de atención al público de: Gelmar, Hicel, Innovar, Alkosto, K-Tronix, Éxito, Falabella, Homecenter, Jumbo, Olimpica; ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Bogotá (Periferia Cercana), Bucaramanga, Cali, Medellín (Periferia Cercana), Pereira. (En adelante **Puntos De Venta Autorizados). El premio debe ser reclamado el mismo día de la compra.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES: Por compra de las siguientes *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizados, recibe un (1) horno microondas LG modelo MH1596CIR, conforme a lo establecido en los presentes términos y condiciones:

Producto participante *Referencias establecidas Refrigeradores Marca LG LM85SXD LM57SXT LS66SGP LM78SXT Lavadoras Marca LG WD20VV2S6R WD22BV2S6BR

3. **PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La Actividad Promocional y dentro del Periodo de la Actividad se desarrollará en los siguientes ** Puntos De Venta Autorizados, dentro de la República de Colombia:

CADENA ALMACEN CIUDAD JUMBO Jumbo Buenavista Barranquilla ALKOSTO Alkosto Barranquilla Barranquilla ALKOSTO K-Tronix Barranquilla Barranquilla EXITO Exito Barranquilla Barranquilla EXITO Exito Buena Vista (Cv) Blla Barranquilla EXITO Exito Barranqui.Metropolitano Barranquilla OLIMPICA Sao 053 Portal Del Prado Barranquilla OLIMPICA Sao 093 Cr 46 Barranquilla OLIMPICA Sao 094 Villa Carolina Barranquilla OLIMPICA Sao 047 Macarena Barranquilla OLIMPICA Sao 067 Parque Alegra Barranquilla FALABELLA Buenavista Barranquilla HOMECENTER Homecenter Barranquilla Norte Barranquilla HOMECENTER Homecenter Barranquilla Centro Barranquilla HOMECENTER Homecenter Barranquilla Calle 30 Barranquilla JUMBO Jumbo Calle 170 Bogota JUMBO Jumbo Calle 80 Bogota JUMBO Jumbo Carrera 30 Bogota JUMBO Jumbo Hayuelos Bogota JUMBO Jumbo Santa Ana Bogota JUMBO Jumbo Santa Fe Bogota JUMBO Jumbo Suba Bogota JUMBO Jumbo 20 De Julio Bogota JUMBO Jumbo Autosur Bogota JUMBO Metro Bosa Bogota JUMBO Metro Tintalito Bogota ALKOSTO Alkosto 170 Bogota ALKOSTO Alkosto Avenida 68 Bogota ALKOSTO Alkosto Carrera 30 Bogota ALKOSTO Alkosto El Edén Bogota ALKOSTO Alkosto Venecia Bogota ALKOSTO K-Tronix Calle 94 Bogota ALKOSTO K-Tronix Cra 15 Bogota ALKOSTO K-Tronix Salitre Bogota ALKOSTO K-Tronix Centro Mayor Bogota ALKOSTO K-Tronix Titán Bogota ALKOSTO Ktronix Plaza De Las Américas Bogota ALKOSTO K-Tronix Suba Bogota ALKOSTO K-Tronix 20 De Julio Bogota EXITO Exito Calle 80 Bogota EXITO Exito La Colina Bogota EXITO Exito Villa Mayor Bogota EXITO Exito Wow - Exito Country Bogota EXITO Exito Americas Bogota EXITO Exito Norte Bogota EXITO Exito Suba Bogota OLIMPICA Sao 432 Portal De La 80 Bogota OLIMPICA Sao 405 Plaza De Las Americas Bogota FALABELLA Colina Bogota FALABELLA Santa Fe Bogota FALABELLA Titan Bogota FALABELLA Unicentr Bogota FALABELLA C.Mayor Bogota FALABELLA Hayuelos Bogota HOMECENTER Homecenter Cedritos Bogota Bogota HOMECENTER Homecenter Bogota Norte Bogota INNOVAR Innovar Bogota Bogota GELMAR Gelmar Bogota Bogota HICEL Hicel Bogota Bogota JUMBO Jumbo Cabecera Bucaramanga JUMBO Jumbo Mega Mall Bucaramanga ALKOSTO K-Tronix Bucaramanga Bucaramanga ALKOSTO Alkomprar Electro Bucaramanga Bucaramanga EXITO Exito Bucaramanga Bucaramanga EXITO Exito Oriental Bucaramanga Cv Bucaramanga HOMECENTER Homecenter Bucaramanga La Rosita Bucaramanga JUMBO Jumbo Chipichape Cali JUMBO Jumbo Valle De Lili Cali ALKOSTO Alkomprar Cali #6 Cali ALKOSTO Alkosto Cali Cali ALKOSTO Alkosto Cali Norte Cali ALKOSTO K-Tronix Cali Chipichape Cali ALKOSTO Alkomprar Unico Cali EXITO Exito La Flora Cali EXITO Exito Unicali Cali EXITO Exito San Fernando Cali FALABELLA Jar Plz Cali FALABELLA Wtc Cali Cali HOMECENTER Homecenter Cali Sur Cali JUMBO Jumbo Chia Chia ALKOSTO K-Tronix Fontanar Chía Chia FALABELLA Fontanar Chia EXITO Exito Envigado Envigado ALKOSTO Alkosto Floridablanca Floridablanca FALABELLA Caracoli Floridablanca JUMBO Jumbo De La 65 Medellin JUMBO Jumbo Las Vegas Medellin JUMBO Jumbo Santafe Medellin ALKOSTO Alkomprar Bello #2 Medellin ALKOSTO Alkomprar Florida Medellin ALKOSTO Alkomprar Mayorca Medellin ALKOSTO Alkomprar Molinos Medellin ALKOSTO K-Tronix Arkadia Medellin ALKOSTO K-Tronix El Tesoro Medellin ALKOSTO K-Tronix Poblado Medellín Medellin EXITO Exito Colombia Medellin EXITO Exito Laureles Medellin EXITO Exito Poblado Medellin EXITO Exito San Antonio Medellin FALABELLA Santafe Medellin HOMECENTER Homecenter Medellin Industriales Medellin JUMBO Jumbo Unicentro Pereira ALKOSTO Alkosto Pereira Pereira EXITO Exito Pereira Pereira JUMBO Jumbo Soacha Soacha ALKOSTO K-Tronix Soacha Cc Antares Soacha

4. INCENTIVOS DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: Corresponderán a un total de ciento cincuenta (150) hornos microondas LG modelo MH1596CIR. Las especificaciones técnicas del incentivo la podrán encontrar en https://www.lg.com/co/coccion/microondas/mh1596cir/

5. CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las siguientes ciudades dentro de la República de Colombia: Barranquilla, Bogotá (Periferia Cercana), Bucaramanga, Cali, Medellín (Periferia Cercana), Pereira.

6. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DE LOS “INCENTIVOS” POR COMPRA DE LAS REFERENCIAS ESTABLECIDAS

Las personas que adquieran de manera presencial, no aplica para compras online, dentro del “Periodo de la Actividad” y en los **Puntos De Venta Autorizados las *Referencias Establecidas, podrán tener un (1) horno microondas LG modelo MH1596CIR conforme a los siguientes términos y condiciones:

Entregar directamente al promotor autorizado de LG la factura ORIGINAL de compra de las *Referencias Establecidas, emitida por los **Puntos De Venta Autorizados. El comprador debe realizar el diligenciamiento y firma de formato Habeas Data. Este documento debe ser entregado junto con la factura original al promotor autorizado de LG dentro del almacén o punto de venta autorizado; se entiende como factura original, la tirilla que expide la máquina registradora del almacén autorizado a participar en esta actividad. Solo participarán personas naturales, ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia; Recuerde que solamente se hará la entrega del incentivo al comprador registrado en la factura original de compra, siempre y cuando esto se encuentre identificado en la factura; el incentivo solo se podrá reclamar en el mismo almacén o punto donde se haya realizado la compra del o de los productos participantes. Recuerde que tendrá como fecha máxima para reclamar el incentivo en los **Puntos De Venta Autorizados el día 07 de diciembre . Si vencido el plazo aquí establecido no reclama el incentivo conforme a los requisitos aquí establecidos o no cumple con las restricciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que ha desistido de reclamar el respectivo incentivo, sin derecho a reclamaciones o compensaciones en dinero o de ningún tipo en contra de LG Electronics Colombia Limitada Nit.830.065.063-4 o de los **Puntos De Venta Autorizados.

7. Recuerde que para mayor facilidad puede consultar los presentes términos y condiciones en la siguiente dirección electrónica: https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/

8. Cantidades disponibles de incentivos: Por compra de las *Referencias establecidas, se activarán una cantidad determinada para entrega del incentivo horno microondas LG modelo MH1596CIR, por tal razón la actividad promocional aplicará hasta la fecha de finalización aquí establecida, o por decisión unilateral de LGE o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra:

PRODUCTO Ciudad Cantidad Total Refrigeradores LG Bogota 30 75 Unidades Medellin 17 Cali 14 Pereira 4 Barranquilla 4 Bucaramanga 6 Lavadoras LG Bogota 35 75 Unidades Medellin 14 Cali 10 Bucaramanga 6 Barranquilla 6 Pereira 4

9. GENERALES:

La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido. La actividad promocional solo tendrá cobertura en los **Puntos De Venta Autorizados; para las ventas presenciales. El consumidor o comprador deberá consultar los precios y descuentos establecidos por cada **Punto De Venta Autorizado dentro del “Periodo de la Actividad”; los precios y descuentos son establecidos por cada Almacén, LG no tiene ninguna responsabilidad sobre los precios al consumidor. El **Punto De Venta Autorizado podría llegar a conceder un porcentaje mayor de descuento sobre las *Referencias establecidas en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva de cada **Punto De Venta Autorizado; La compra de las *Referencias establecidas e incentivos estarán sujetos a la disponibilidad de cantidades establecidas en los presentes términos y condiciones; Los precios de venta al público anunciados sobre las *Referencias establecidas que hace parte de esta actividad promocional son establecidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado; Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren de manera presencial en los **Puntos De Venta Autorizados de las *Referencias establecidas dentro del “Periodo de la Actividad” electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LGE ; Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizados y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”; Las *Referencias establecidas no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto; LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Punto De Venta Autorizado para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual; LGE no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos; LGE se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683. LG Electronics Colombia Limitada se reserva la facultad de modificar la entrega del incentivo por uno de naturaleza similar o diferente. Las condiciones, medios de pago, valores, trasporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas y premios son definidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado, motivo por el cual LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Punto De Venta Autorizado. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, trasporte y cobertura de entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual. Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas y premios podrían conllevar a costos adicionales ante los **Puntos De Venta Autorizados. La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos. LGE no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos; En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Puntos De Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co. Para efectos de garantía del incentivo horno microondas LG modelo MH1596CIR entregado deberá presentarse, según lo establecido en “Información de la garantía” publicados en https://www.lg.com/co/soporte/informacion-de-la-garantia/ El incentivo hornos microondas LG modelo MH1596CIR será enviado por medio de transportadora Servientrega al domicilio indicado por el comprador en formato habeas data. LGECB asumirá el costo del envío hasta el segundo despacho (en caso que el primero presente novedad en la entrega), de presentarse un tercer despacho, el costo será asumido por el comprador. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LGE a: contacto@lg.com.; fabian.gallego@lge.com.

10. REGISTRO BASE DE DATOS. Con el fin de identificar fácilmente a los compradores de la Actividad Promocional, los compradores deberán diligenciar un formato que estará disponible en la página web https://www.lg.com/co, motivo por el que los participantes y compradores al participar manifiestan estar de acuerdo con la política de manejo de datos personales y autorizan expresamente a LGE a usar sus datos para alimentar la base de datos que permitirá identificar fácilmente la entrega de incentivos a los que hayan lugar, así como también identificar a los consumidores cuando se comunican con la línea de atención al comprador 018000 910683 de LGE, y de conformidad a los términos de la Ley de Habeas Data y la ley 1581 de 2012 de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de LG Electronics Colombia Ltda., disponible en www.lge.com para la programación y envío del incentivo a su domicilio.