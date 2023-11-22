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ACTIVIDAD PROMOCIONAL

Aviso11/22/2023
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ENTREGA INCENTIVO POR COMPRA LAVADORA Y REFRIGERACION REFERENCIAS ESTABLECIDAS

1. VIGENCIA LG BLACK FRIDAY: Por compras presenciales de modelos seleccionados marca LG de las *Referencias establecidas, y realizadas entre las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del día 23 de Noviembre 2023 y las 23:59 horas de la República de Colombia (UTC) del día 30 de Noviembre 2023 (En adelante el “Periodo de la Actividad”), o hasta agotar existencias, únicamente en las tiendas físicas y conforme a los horarios de atención al público de: Gelmar, Hicel, Innovar, Alkosto, K-Tronix, Éxito, Falabella, Homecenter, Jumbo, Olimpica; ubicadas en las ciudades de Barranquilla, Bogotá (Periferia Cercana), Bucaramanga, Cali, Medellín (Periferia Cercana), Pereira. (En adelante **Puntos De Venta Autorizados). El premio debe ser reclamado el mismo día de la compra.

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL Y PRODUCTOS PARTICIPANTES: Por compra de las siguientes *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizados, recibe un (1) horno microondas LG modelo MH1596CIR, conforme a lo establecido en los presentes términos y condiciones:

 

Producto participante

*Referencias establecidas

Refrigeradores

Marca LG

LM85SXD

 

LM57SXT

 

LS66SGP

 

LM78SXT

Lavadoras

Marca LG

WD20VV2S6R

 

WD22BV2S6BR

3. **PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: La Actividad Promocional y dentro del Periodo de la Actividad se desarrollará en los siguientes ** Puntos De Venta Autorizados, dentro de la República de Colombia:

 

CADENA

ALMACEN

CIUDAD

JUMBO

Jumbo Buenavista

Barranquilla

ALKOSTO

Alkosto Barranquilla

Barranquilla

ALKOSTO

K-Tronix Barranquilla

Barranquilla

EXITO

Exito Barranquilla

Barranquilla

EXITO

Exito Buena Vista (Cv) Blla

Barranquilla

EXITO

Exito Barranqui.Metropolitano

Barranquilla

OLIMPICA

Sao 053 Portal Del Prado

Barranquilla

OLIMPICA

Sao 093 Cr 46

Barranquilla

OLIMPICA

Sao 094 Villa Carolina

Barranquilla

OLIMPICA

Sao 047 Macarena

Barranquilla

OLIMPICA

Sao 067 Parque Alegra

Barranquilla

FALABELLA

Buenavista

Barranquilla

HOMECENTER

Homecenter Barranquilla Norte

Barranquilla

HOMECENTER

Homecenter Barranquilla Centro

Barranquilla

HOMECENTER

Homecenter Barranquilla Calle 30

Barranquilla

JUMBO

Jumbo Calle 170

Bogota

JUMBO

Jumbo Calle 80

Bogota

JUMBO

Jumbo Carrera 30

Bogota

JUMBO

Jumbo Hayuelos

Bogota

JUMBO

Jumbo Santa Ana

Bogota

JUMBO

Jumbo Santa Fe

Bogota

JUMBO

Jumbo Suba

Bogota

JUMBO

Jumbo 20 De Julio

Bogota

JUMBO

Jumbo Autosur

Bogota

JUMBO

Metro Bosa

Bogota

JUMBO

Metro Tintalito

Bogota

ALKOSTO

Alkosto 170

Bogota

ALKOSTO

Alkosto Avenida 68

Bogota

ALKOSTO

Alkosto Carrera 30

Bogota

ALKOSTO

Alkosto El Edén

Bogota

ALKOSTO

Alkosto Venecia

Bogota

ALKOSTO

K-Tronix Calle 94

Bogota

ALKOSTO

K-Tronix Cra 15

Bogota

ALKOSTO

K-Tronix Salitre

Bogota

ALKOSTO

K-Tronix Centro Mayor

Bogota

ALKOSTO

K-Tronix Titán

Bogota

ALKOSTO

Ktronix Plaza De Las Américas

Bogota

ALKOSTO

K-Tronix Suba

Bogota

ALKOSTO

K-Tronix 20 De Julio

Bogota

EXITO

Exito Calle 80

Bogota

EXITO

Exito La Colina

Bogota

EXITO

Exito Villa Mayor

Bogota

EXITO

Exito Wow - Exito Country

Bogota

EXITO

Exito Americas

Bogota

EXITO

Exito Norte

Bogota

EXITO

Exito Suba

Bogota

OLIMPICA

Sao 432 Portal De La 80

Bogota

OLIMPICA

Sao 405 Plaza De Las Americas

Bogota

FALABELLA

Colina

Bogota

FALABELLA

Santa Fe

Bogota

FALABELLA

Titan

Bogota

FALABELLA

Unicentr

Bogota

FALABELLA

C.Mayor

Bogota

FALABELLA

Hayuelos

Bogota

HOMECENTER

Homecenter Cedritos Bogota

Bogota

HOMECENTER

Homecenter Bogota Norte

Bogota

INNOVAR

Innovar Bogota

Bogota

GELMAR

Gelmar Bogota

Bogota

HICEL

Hicel Bogota

Bogota

JUMBO

Jumbo Cabecera

Bucaramanga

JUMBO

Jumbo Mega Mall

Bucaramanga

ALKOSTO

K-Tronix Bucaramanga

Bucaramanga

ALKOSTO

Alkomprar Electro Bucaramanga

Bucaramanga

EXITO

Exito Bucaramanga

Bucaramanga

EXITO

Exito Oriental Bucaramanga Cv

Bucaramanga

HOMECENTER

Homecenter Bucaramanga La Rosita

Bucaramanga

JUMBO

Jumbo Chipichape

Cali

JUMBO

Jumbo Valle De Lili

Cali

ALKOSTO

Alkomprar Cali #6

Cali

ALKOSTO

Alkosto Cali

Cali

ALKOSTO

Alkosto Cali Norte

Cali

ALKOSTO

K-Tronix Cali Chipichape

Cali

ALKOSTO

Alkomprar Unico

Cali

EXITO

Exito La Flora

Cali

EXITO

Exito Unicali

Cali

EXITO

Exito San Fernando

Cali

FALABELLA

Jar Plz

Cali

FALABELLA

Wtc Cali

Cali

HOMECENTER

Homecenter Cali Sur

Cali

JUMBO

Jumbo Chia

Chia

ALKOSTO

K-Tronix Fontanar Chía

Chia

FALABELLA

Fontanar

Chia

EXITO

Exito Envigado

Envigado

ALKOSTO

Alkosto Floridablanca

Floridablanca

FALABELLA

Caracoli

Floridablanca

JUMBO

Jumbo De La 65

Medellin

JUMBO

Jumbo Las Vegas

Medellin

JUMBO

Jumbo Santafe

Medellin

ALKOSTO

Alkomprar Bello #2

Medellin

ALKOSTO

Alkomprar Florida

Medellin

ALKOSTO

Alkomprar Mayorca

Medellin

ALKOSTO

Alkomprar Molinos

Medellin

ALKOSTO

K-Tronix Arkadia

Medellin

ALKOSTO

K-Tronix El Tesoro

Medellin

ALKOSTO

K-Tronix Poblado Medellín

Medellin

EXITO

Exito Colombia

Medellin

EXITO

Exito Laureles

Medellin

EXITO

Exito Poblado

Medellin

EXITO

Exito San Antonio

Medellin

FALABELLA

Santafe

Medellin

HOMECENTER

Homecenter Medellin Industriales

Medellin

JUMBO

Jumbo Unicentro

Pereira

ALKOSTO

Alkosto Pereira

Pereira

EXITO

Exito Pereira

Pereira

JUMBO

Jumbo Soacha

Soacha

ALKOSTO

K-Tronix Soacha Cc Antares

Soacha

 

4. INCENTIVOS DE LA ACTIVIDAD PROMOCIONAL: Corresponderán a un total de ciento cincuenta (150) hornos microondas LG modelo MH1596CIR. Las especificaciones técnicas del incentivo la podrán encontrar en https://www.lg.com/co/coccion/microondas/mh1596cir/

 

5. CUBRIMIENTO: La cobertura de la Actividad aplicará para las siguientes ciudades dentro de la República de Colombia: Barranquilla, Bogotá (Periferia Cercana), Bucaramanga, Cali, Medellín (Periferia Cercana), Pereira.

 

6. TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ENTREGA DE LOS “INCENTIVOS” POR COMPRA DE LAS REFERENCIAS ESTABLECIDAS

Las personas que adquieran de manera presencial, no aplica para compras online, dentro del “Periodo de la Actividad” y en los **Puntos De Venta Autorizados las *Referencias Establecidas, podrán tener un (1) horno microondas LG modelo MH1596CIR conforme a los siguientes términos y condiciones:

 

    1. Entregar directamente al promotor autorizado de LG la factura ORIGINAL de compra de las *Referencias Establecidas, emitida por los **Puntos De Venta Autorizados. El comprador debe realizar el diligenciamiento y firma de formato Habeas Data. Este documento debe ser entregado junto con la factura original al promotor autorizado de LG dentro del almacén o punto de venta autorizado; se entiende como factura original, la tirilla que expide la máquina registradora del almacén autorizado a participar en esta actividad.
    2. Solo participarán personas naturales, ser ciudadano mayor de 18 años y residente legal dentro de la República de Colombia;
    3. Recuerde que solamente se hará la entrega del incentivo al comprador registrado en la factura original de compra, siempre y cuando esto se encuentre identificado en la factura; el incentivo solo se podrá reclamar en el mismo almacén o punto donde se haya realizado la compra del o de los productos participantes.
    4. Recuerde que tendrá como fecha máxima para reclamar el incentivo en los **Puntos De Venta Autorizados el día 07 de diciembre. Si vencido el plazo aquí establecido no reclama el incentivo conforme a los requisitos aquí establecidos o no cumple con las restricciones establecidas en los presentes términos y condiciones, se entenderá que ha desistido de reclamar el respectivo incentivo, sin derecho a reclamaciones o compensaciones en dinero o de ningún tipo en contra de LG Electronics Colombia Limitada Nit.830.065.063-4 o de los **Puntos De Venta Autorizados.

7. Recuerde que para mayor facilidad puede consultar los presentes términos y condiciones en la siguiente dirección electrónica: https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/

8. Cantidades disponibles de incentivos: Por compra de las *Referencias establecidas, se activarán una cantidad determinada para entrega del incentivo horno microondas LG modelo MH1596CIR, por tal razón la actividad promocional aplicará hasta la fecha de finalización aquí establecida, o por decisión unilateral de LGE o hasta agotar existencias, lo que primero ocurra:

 

PRODUCTO

Ciudad

Cantidad

Total

Refrigeradores LG

 

 

 

 

 

Bogota

30

75 Unidades

Medellin

17

 

Cali

14

 

Pereira

4

 

Barranquilla

4

 

Bucaramanga

6

 

Lavadoras LG

 

 

 

 

 

Bogota

35

75 Unidades

Medellin

14

 

Cali

10

 

Bucaramanga

6

 

Barranquilla

6

 

Pereira

4

 

9. GENERALES:

 

    1. La actividad promocional estará vigente dentro del “Periodo de la Actividad” establecido.
    2. La actividad promocional solo tendrá cobertura en los **Puntos De Venta Autorizados; para las ventas presenciales.
    3. El consumidor o comprador deberá consultar los precios y descuentos establecidos por cada **Punto De Venta Autorizado dentro del “Periodo de la Actividad”; los precios y descuentos son establecidos por cada Almacén, LG no tiene ninguna responsabilidad sobre los precios al consumidor.
    4. El **Punto De Venta Autorizado podría llegar a conceder un porcentaje mayor de descuento sobre las *Referencias establecidas en caso en que este cuente con alianzas comerciales con algún medio de pago (propio o de un tercero). Dicho porcentaje será de responsabilidad exclusiva de cada **Punto De Venta Autorizado;
    5. La compra de las *Referencias establecidas e incentivos estarán sujetos a la disponibilidad de cantidades establecidas en los presentes términos y condiciones;
    6. Los precios de venta al público anunciados sobre las *Referencias establecidas que hace parte de esta actividad promocional son establecidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado;
    7. Participan los compradores y/o consumidores de la actividad promocional que compren de manera presencial en los **Puntos De Venta Autorizados de las *Referencias establecidas dentro del “Periodo de la Actividad” electrodomésticos que hayan sido importados al territorio de la República de Colombia por LGE ;
    8. Al momento de adquirir las *Referencias establecidas en los **Puntos De Venta Autorizados y dentro “Periodo de la Actividad” los compradores y/o consumidores aceptan los presentes términos y condiciones de la “Actividad Promocional”;
    9. Las *Referencias establecidas no son canjeables por dinero en efectivo, ni por abonos a cuentas bancarias, ni abonos a tarjetas de crédito o débito, ni por cualquier otro producto;
    10. LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Punto De Venta Autorizado para la adquisición de las *Referencias establecidas. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, transporte y entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual;
    11. LGE no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;
    12. LGE se reserva el derecho a terminar de manera anticipada sin que se pueda reclamar perjuicio o indemnización alguna, a modificar, aclarar, o adicionar el presente términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier momento. De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LGE https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al cliente de LG 01 8000 910 683.
    13. LG Electronics Colombia Limitada se reserva la facultad de modificar la entrega del incentivo por uno de naturaleza similar o diferente.
    14. Las condiciones, medios de pago, valores, trasporte y cobertura de entrega de las *Referencias seleccionadas y premios son definidos directamente por cada **Punto De Venta Autorizado, motivo por el cual LGE no se hace responsable de los términos y condiciones acordados entre el consumidor y cada **Punto De Venta Autorizado. Los usuarios y/o consumidores se hacen responsables de verificar los términos y condiciones de medios de pago, trasporte y cobertura de entrega de cada **Punto De Venta Autorizado al momento de efectuar la compra de las *Referencias seleccionadas de manera presencial o de manera virtual.
    15. Las condiciones de entrega y transporte de las *Referencias seleccionadas y premios podrían conllevar a costos adicionales ante los **Puntos De Venta Autorizados. La Actividad Promocional no es acumulable con otras promociones y/o descuentos.
    16. LGE no asumirá ningún costo o gasto o incentivo adicional que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;
    17. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las *Referencias seleccionadas, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de los **Puntos De Venta Autorizados o a través de la línea de atención de LG Electronics Colombia limitada establecida en el certificado de garantía o en el website: https://www.lg.com/co.
    18. Para efectos de garantía del incentivo horno microondas LG modelo MH1596CIR entregado deberá presentarse, según lo establecido en “Información de la garantía” publicados en https://www.lg.com/co/soporte/informacion-de-la-garantia/
    19. El incentivo hornos microondas LG modelo MH1596CIR será enviado por medio de transportadora Servientrega al domicilio indicado por el comprador en formato habeas data. LGECB asumirá el costo del envío hasta el segundo despacho (en caso que el primero presente novedad en la entrega), de presentarse un tercer despacho, el costo será asumido por el comprador.
    20. CONSULTAS: Ante cualquier consulta relacionada con esta Actividad Promocional, comuníquese con LGE a: contacto@lg.com.; fabian.gallego@lge.com.

10. REGISTRO BASE DE DATOS. Con el fin de identificar fácilmente a los compradores de la Actividad Promocional, los compradores deberán diligenciar un formato que estará disponible en la página web https://www.lg.com/co, motivo por el que los participantes y compradores al participar manifiestan estar de acuerdo con la política de manejo de datos personales y autorizan expresamente a LGE a usar sus datos para alimentar la base de datos que permitirá identificar fácilmente la entrega de incentivos a los que hayan lugar, así como también identificar a los consumidores cuando se comunican con la línea de atención al comprador 018000 910683 de LGE, y de conformidad a los términos de la Ley de Habeas Data y la ley 1581 de 2012 de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de LG Electronics Colombia Ltda., disponible en www.lge.com para la programación y envío del incentivo a su domicilio.

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