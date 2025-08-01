VIGENCIA DE LA ACTIVIDAD: Aplica para los consumidores que realicen compras de las referencias seleccionadas marca LG a través de LG.com/co desde las 00:00 horas de la República de Colombia (UTC) del 01 de agosto del 2025 hasta las 23:59 horas el día 31 de agosto del 2025 (En adelante el “Periodo de la Actividad”) o hasta agotar existencias y/o por decisión unilateral de LGE de terminar la actividad, lo que primero ocurra.

UNIDADES DISPONIBLES: Existencias limitadas a 90 unidades globales (no por referencia individual) disponibles exclusivamente en LG.com/co para las referencias seleccionadas.

DETALLE DE LA PROMOCIÓN: Durante el Periodo de la Actividad, los consumidores podrán acceder a descuentos de hasta el 20% en referencias seleccionadas de televisores OLED. El porcentaje de descuento varía según la referencia del producto.

FINANCIACIÓN: El beneficio de pago en 3, 6 o 12 cuotas sin intereses aplica exclusivamente para compras de diferentes categorías, iguales o superiores a COP $4.000.000, realizadas dentro del periodo de la actividad, y siempre que el pago se realice con tarjetas de crédito emitidas por:

Davivienda

Un Compañía de Financiamiento

Scotiabank Colpatria

Banco de Bogotá

AV Villas

RappiCard

Banco Popular

BBVA

Itaú

Banco de Occidente

Nu Compañía de Financiamiento

Tuya Compañía de Financiamiento

Estas transacciones deben ser procesadas a través de la plataforma Mercado Pago según el banco seleccionado.

Más información en: https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones

CATEGORÍAS Y REFERENCIAS QUE APLICAN:

Categoría Referencia Tecnología % Dcto OLED SALE Agosto 01 al 31 Televisor OLED83C5PSA.AWC OLED 10% Televisor OLED77B5PSA.AWC OLED 15% Televisor OLED77C5ESA.AWC OLED 10% Televisor OLED77C5PSA.AWC OLED 10% Televisor OLED77C4PSA.AWC OLED 20% Televisor OLED77G4PSA.AWC OLED 20%

Televisor OLED65B5PSA.AWC OLED 15% Televisor OLED65C5ESA.AWC OLED 15% Televisor OLED55B5PSA.AWC OLED 10% Televisor OLED55C5ESA.AWC OLED 15% Televisor OLED55C5PSA.AWC OLED 10% Televisor OLED55G5PSA.AWC OLED 15% Televisor OLED42C5PSA.AWC OLED 10%

PUNTOS DE VENTA AUTORIZADOS: Tienda virtual oficial de LG: https://www.lg.com/co

CUBRIMIENTO: Aplica para entregas dentro del territorio colombiano, únicamente para compras realizadas a través del sitio web oficial.

De igual forma autorizo LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA para que me contacte por cualquiera de los medios de comunicación que emplea habitualmente para efectos comerciales y de cobranza, tales como: Mensajería instantánea (WhatsApp o similares), Mensajes de Texto, Correo electrónico y Telefónicamente. En caso de que desee eliminar algún medio de contacto, he sido informado de manera plena y suficiente que podré ejercer este derecho mediante el envío de dicha manifestación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/



GENERALES:

LGE no asumirá ningún costo, gasto ni beneficio adicional que no se encuentre expresamente previsto en estos términos y condiciones. Solo podrán participar personas naturales mayores de 18 años, ciudadanos y/o residentes legales en Colombia, cuya ciudad de residencia esté dentro de la cobertura de despacho de LG.com/co.

Las condiciones de entrega y transporte de los productos de la marca LG son las establecidas por LGE y pueden ser consultadas en https://lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y-condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/

LGE no asumirá ningún costo o gasto, beneficio adicional o responsabilidad que expresamente haya manifestado no asumir en los presentes términos;

LGE se reserva el derecho a terminar la presente actividad, modificar, aclarar, o adicionar los presentes términos y condiciones de la Actividad Promocional en cualquier De considerar necesario alguna modificación, aclaración o adición, se publicarán en la Página Web de LG Electronics Colombia https://www.lg.com/co o cualquier medio idóneo y se entenderá que con dicha nota los consumidores o usuarios son notificados. En todo caso, los interesados podrán comunicarse con la línea de atención al comprador de LG 01 8000 910 683. En el caso de existir alguna reclamación de garantía sobre las compras de la marca, éstas serán atendidas a través de los canales de atención de LG Electronics Colombia limitada, la garantía que aplica es la anunciada en el certificado de garantía que acompaña a cada producto o a el enunciado en lg.com/co

Las condiciones de entrega y transporte de los productos marca LGy/o premios son las establecidas por LG Electronics Colombia y pueden ser consultadas en https://www.lg.com/co/acerca-de-lg/terminos-y- condiciones/ - https://www.lg.com/co/sales-policy/ .

CONSULTAS: Para mayor información sobre esta promoción, comuníquese a través de los siguientes canales: WhatsApp: +57 315 9605208 Correo electrónico: cb@lgepartner.com





Para mayor información sobre esta promoción, comuníquese a través de los siguientes canales: REGISTRO BASE DE DATOS.

Autorizo de manera voluntaria, previa, expresa, informada e inequívoca a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, mediante el presente documento para que mis datos personales sean compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y en general tratados de forma manual o automatizada por parte de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA y/o por empresas matrices, filiales o vinculadas a estas.

Los datos personales sujetos a tratamiento podrán ser usados para las siguientes finalidades: (i) ejecutar plenamente las obligaciones de las partes incorporadas en el instrumento jurídico principal, (ii) permitirle a LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA el cobro de cualquier obligación pendiente de pago, (iii) transmitir o transferir, nacional o internacionalmente, los datos personales con el fin de ejecutar las obligaciones contenidas en este instrumento jurídico, (iv) comunicarse con el titular para fines comerciales y/o promocionales, (v) contrastar la información del titular con registros contenidos en otras bases de datos, incluyendo bases de datos de operadores de información, con el fin de mantener los datos del titular actualizados y vigentes, (vi) llevar a cabo análisis estadísticos de gestión y/o inteligencia de negocios, y (vii) las demás finalidades legítimas detalladas en la Política de Tratamiento de la Información de LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA.

Como Titular de los datos personales podré ejercer los derechos contenidos en el artículo 8 de la Ley 1581 de 2012 y en especial, pero sin limitarse a (i) conocer, actualizar, rectificar mis datos personales, (ii) solicitar prueba de la autorización; (iii) ser informado, previa solicitud, del uso que se le ha dado a mis datos personales; (iv) presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la ley; (v) revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato salvo que tenga un deber legal o contractual de permanecer en la Base de Datos. Podré ejercer estos derechos enviando una comunicación al correo electrónico datospersonales.cb@lgepartner.com

Para efectos de esta autorización el responsable del Tratamiento es la sociedad LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA, identificada con NIT 830.065.063-4, domiciliada en la ciudad de Bogotá.

Lo invitamos a consultar nuestra Política de Tratamiento de la Información disponible en nuestros portales https://www.lg.com/co/