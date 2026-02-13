About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

Controlador remoto de aire acondicionado LG

Controlador remoto de aire acondicionado LG

AKB76038102
FRENTE
DIAGONAL DIREITA
DIAGONAL ESQUERDA
detail view
FRENTE
DIAGONAL DIREITA
DIAGONAL ESQUERDA
detail view

Características principales:

  • Controlador remoto original de aires acondicionados LG

* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.

* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

Imprimir

DIMENSIONES

AKB76038102

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

  • Peso neto (g)

    Control remoto 89, Soporte para control remoto 16

  • Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)

    Control remoto 50 x 153 x 25, Soporte para control remoto 60 x 60 x 32

GENERAL

  • Número de pieza

    AKB76038102

  • Categoría

    Control Remote

  • Componentes

    Control remoto, soporte para control remoto

Qué opina la gente

Principales ofertas

Busca localmente

Experimenta este producto a tu alrededor.