Filtro de pelusas para secadora
Ubicación de montaje
La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.
Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.
Cómo sustituir
Las instrucciones de sustitución de este artículo pueden ser un poco distintas de las que se indican a continuación.
Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.
PASO 1
Cierra la válvula de gas. Después, desconecta la corriente y desenchúfala.
PASO 2
Retira el filtro de pelusa de la secadora.
PASO 3
Inserta un nuevo filtro de pelusa.
Cómo limpiar
Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.
PASO 1
Para la limpieza diaria, quita la pelusa del filtro con los dedos o aspira el filtro de pelusa.
PASO 2
Si el filtro de pelusa se ha ensuciado mucho o se ha atascado con suavizante, lávalo con agua tibia jabonosa y deja que se seque bien antes de volver a instalarlo.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Peso neto (g)
162
Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)
290 x 315 x 20
GENERAL
Número de pieza
5231EL1003B
Categoría
Filtro
