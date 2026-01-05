We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Filtro de pelusas para lavadora de carga superior (rectangular)
Características principales:
- Filtro original para lavadoras LG
- Limpia el filtro de pelusas después de al menos 2 o 3 ciclos de lavado.
- No dejes caer el filtro al piso.
- Ten cuidado de que tus uñas no se enganchen en el filtro al manipularlo.
- Si los orificios de la malla del filtro de pelusa están tapados, es posible que los objetos extraños que haya en la ropa no se filtren correctamente.
- No dejes objetos de hierro, como pinzas para la ropa o pasadores para el pelo, en el filtro de pelusas, ya que pueden oxidarse.
Ubicación de montaje
La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.
Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.
Cómo sustituir
Las instrucciones de sustitución de este artículo pueden ser un poco distintas de las que se indican a continuación.
Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.
PASO 1
Presiona la parte superior del filtro limpio hacia abajo y jálalo hacia adelante para retirar todo el filtro.
PASO 2
Inserta primero la parte inferior del nuevo filtro y, a continuación, empuja la parte superior hasta que encaje en su lugar.
Cómo limpiar
Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.
PASO 1
Empuja hacia abajo la lengüeta de liberación que está en la parte superior de la tapa del filtro y jala hacia delante.
PASO 2
Abre la tapa y quita la pelusa.
PASO 3
Lava el filtro con un cepillo de cerdas suaves.
PASO 4
Cierra la tapa e introduce la parte inferior del filtro en el tambor de lavado.
Presiona la parte superior del filtro hasta que oigas un sonido de clic.
* Las imágenes y características del producto pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.
* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Peso neto (g)
132
Dimensiones del producto (ancho x alto x profundidad, mms)
98 x 260 x 25
GENERAL
Número de pieza
ADQ75798001
Categoría
Filtro
