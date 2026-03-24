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LG Washing Mahcine Front Load Drain Hose (L : 2.7m)
LG Washing Mahcine Front Load Drain Hose (L : 2.7m)
Características principales:
- Secure Connection : Firmly fasten the drain hose to prevent leaks or flooding.
- Proper Positioning : Keep the hose free from bends or kinks for smooth drainage.
- Height & Distance : Position the hose end 0.7–2.4 m above and within 1.5 m of the washer.
- Air Gap : Maintain an open air gap to prevent siphoning and ensure stable performance.
Ubicación de montaje
* La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.
* Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.
Cómo instalar
Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.
[Opción 1]: Tubo vertical
PASO 1
Engancha el extremo de la manguera en el soporte en codo.
- Conecta el soporte en codo a 10 cm (4 pulgadas) del extremo de la manguera de desagüe. Si la manguera de desagüe sobrepasa en más de 10 cm (4 pulgadas) el extremo del soporte en codo, el moho o los microorganismos podrían propagarse al interior de la lavadora.
PASO 2
Introduce el extremo de la manguera de desagüe en el tubo vertical.
Utiliza un cincho para fijar la manguera de desagüe en su sitio.
[Opción 2]: Tina para lavado
PASO 1
Engancha el extremo de la manguera en el soporte en codo.
- Conecta el soporte en codo a 10 cm (4 pulgadas) del extremo de la manguera de desagüe. Si la manguera de desagüe sobrepasa en más de 10 cm (4 pulgadas) el extremo del soporte en codo, el moho o los microorganismos podrían propagarse al interior de la lavadora.
PASO 2
Cuelga el extremo de la manguera de desagüe por el borde de la tina de lavado.
Utiliza un cincho para fijar la manguera de desagüe en su sitio.
* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.
* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.
* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.
RESUMEN
DIMENSIONES
Todas las especificaciones
DIMENSIONES Y PESO
Longitud (cm)
270
Peso neto (g)
215
GENERAL
Número de pieza
5214FR3188G
Categoría
Manguera de Desagüe
Qué opina la gente
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