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LG Washing Mahcine Front Load Drain Hose (L : 2.7m)

LG Washing Mahcine Front Load Drain Hose (L : 2.7m)

5214FR3188G
Vista frontal de LG Washing Mahcine Front Load Drain Hose (L : 2.7m) 5214FR3188G
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LG Washing Mahcine Front Load Drain Hose (L : 2.7m), 5214FR3188G
Vista frontal de LG Washing Mahcine Front Load Drain Hose (L : 2.7m) 5214FR3188G
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LG Washing Mahcine Front Load Drain Hose (L : 2.7m), 5214FR3188G

Características principales:

  • Secure Connection : Firmly fasten the drain hose to prevent leaks or flooding.
  • Proper Positioning : Keep the hose free from bends or kinks for smooth drainage.
  • Height & Distance : Position the hose end 0.7–2.4 m above and within 1.5 m of the washer.
  • Air Gap : Maintain an open air gap to prevent siphoning and ensure stable performance.
Más

Ubicación de montaje

Ubicación de montaje de la manguera de desagüe de la lavadora de carga frontal

* La ubicación real de instalación de este artículo puede variar en función del modelo del producto.

* Para obtener información más detallada, consulta el manual del producto para tu modelo.

Cómo instalar

Para obtener información más detallada, consulta el manual de producto de tu modelo.

[Opción 1]: Tubo vertical

[Opción 2]: Tina para lavado

* Las imágenes y características de los productos pueden contener expresiones publicitarias y ser distintas a las del producto real. El aspecto del producto, las especificaciones, etc. pueden cambiar sin previo aviso para mejorar el producto.

* Todas las imágenes de los productos son recortes de fotografías y pueden ser distintas a las del producto real. El color del producto puede variar en función de la resolución del monitor, los ajustes de brillo y las especificaciones de la computadora.

* El rendimiento del producto puede variar según el entorno de uso, y la disponibilidad puede variar según la tienda.

RESUMEN

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DIMENSIONES

5214FR3188G

Todas las especificaciones

DIMENSIONES Y PESO

  • Longitud (cm)

    270

  • Peso neto (g)

    215

GENERAL

  • Número de pieza

    5214FR3188G

  • Categoría

    Manguera de Desagüe

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