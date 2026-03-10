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Servicio de mantenimiento preventivo para combo de lavadora y Twin Wash LG

Servicio de mantenimiento preventivo para combo de lavadora y Twin Wash LG

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Características principales:

  • Optimización del rendimiento: Revisión y ajuste del sistema electromecánico para un funcionamiento eficiente.
  • Mayor higiene y frescura: Eliminación de residuos acumulados para ropa con mejor olor y sin impurezas.
  • Mantén tu secadora LG en condiciones óptimas con un mantenimiento profesional que brinda mayor durabilidad y prendas impecables.
  • Prevención de averías: Diagnóstico y mantenimiento regular para evitar fallos y prolongar la vida útil del producto.
Más

Una vez confirmada la compra nuestros asesores se pondrán en contacto para coordinar el servicio adquirido.

Requisitos:

'Se realizará Inspección estética y funcional del producto con el fin de revisar las condiciones físicas y funcionales de cómo se recibe antes de iniciar el procedimiento de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO.

Lo que se incluye en el servicio: 

'Se realiza desensamble general del producto, limpieza del gabinete, lavado de tambor y tinas, lavado del spider, lavado de manguera tina bomba y limpieza general del producto tanto interno como externo.

No incluye:

'a) Obra civil, plomería, modificación del punto hidráulico, accesorios y materiales adicionales, ni desmonte de puertas.

b) Reparación de producto

c) Cambio de partes y/o piezas

d) Transporte del producto al LGC o CSA.

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