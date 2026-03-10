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Mantenimiento preventivo para Lavasecadora 2 en 1 LG

Mantenimiento preventivo para Lavasecadora 2 en 1 LG

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Mantenimiento Lavasecadora 2 en 1 LG
Mantenimiento Lavasecadora 2 en 1 LG

Características principales:

  • Mantén tu lavasecadora 2 en 1 LG en condiciones óptimas con un mantenimiento profesional que brind lavados eficientes, mayor durabilidad y prendas impecables.
  • Mayor higiene y frescura: Eliminación de residuos acumulados para ropa con mejor olor y sin impurezas.
  • Prevención de averías: Diagnóstico y mantenimiento regular para evitar fallos y prolongar la vida útil del producto.
  • Se realiza desensamble general del producto, limpieza del gabinete, lavado de tambor y tinas y limpieza general del producto tanto interno como externo.
Más

Una vez confirmada la compra nuestros ejecutivos se pondrán en contacto para coordinar la instalación adquirida

Requisitos:

'Se realizará Inspección estética y funcional del producto con el fin de revisar las condiciones físicas y funcionales de cómo se recibe antes de iniciar el procedimiento de MANTENIMIENTO PREVENTIVO CON COSTO.

Lo que se incluye en el servicio:

'Se realiza desensamblaje general del producto, Limpieza de gasket puerta, Filtro de bomba de drenaje, Filtros entrada de agua, Cajetín de detergentes, sistema de secado, Limpieza tanto interna como externa del producto.

No incluye:

'a) Obra civil, plomería, modificación del punto hidráulico, accesorios y materiales adicionales, ni desmonte de puertas.

b) Reparación de producto

c) Cambio de partes y/o piezas

d) Transporte del producto al LGC o CSA.

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Todos los modelos LG OLED 2022 cuentan con un empaque respetuoso con el medio ambiente.
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