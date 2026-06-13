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Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS

Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS

27TQ625S-PS
Vista frontal de Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS
Vista frontal de Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS
LG Pantalla LED Full HD TV 27'' IPS, 27TQ625S-PS

Características principales:

  • Pantalla IPS Full HD (1920 x 1080)
  • Amplio ángulo de visión
  • Diseño prácticamente sin bordes en 3 lados
  • Smart TV con WebOS
  • Soporte de conexión Wi-Fi
  • 2 x altavoces estéreo de 5 W / montaje en pared
Más
Pantalla LG LED TV que admite imágenes claras en ángulos amplios
Ángulo de visión amplia

Imagen clara en ángulos amplios

LG TV Monitor ofrece colores precisos en amplios ángulos de visión verticales y horizontales. Puede experimentar la misma proyección de imagen de pie o sentado.

Connect to a Wi-Fi network using webOS to access video content with the built-in streaming service apps
Smart TV con WebOS

La forma inteligente de acceder al contenido

webOS TV monitor ayuda a explorar una variedad de programas de TV y películas con una simple conexión a su red Wi-Fi. Además, puede disfrutar de contenido de video personalizado basado en el historial de visualización con aplicaciones de servicio de transmisión integradas.
AirPlay Compartir pantalla Bluetooth
AirPlay Compartir pantalla Bluetooth

Conexión inalámbrica inteligente

Puede compartir fácilmente su contenido desde su dispositivo inteligente a su monitor mediante AirPlay (para dispositivos Apple) o Screen Share (para dispositivos Android). Además, puede disfrutar de un sonido rico mediante el emparejamiento de Bluetooth.
Pantalla Full HD IPS que brinda una experiencia visual impresionante
Pantalla Full HD IPS

Experimente una experiencia visual impresionante

La pantalla IPS Full HD (1920 X 1080) de 27" le permite disfrutar de una excelente calidad de imagen al brindar precisión de color, contraste visual y nitidez.
  • OFF
Pantalla LG LED TV

Disfruta del televisor y el monitor juntos

El monitor TV de LG tiene un doble propósito que combina el televisor con el monitor de la computadora y presenta una nueva manera de combinar la tecnología con el estilo de vida.

Disfruta del televisor y el monitor juntos

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Modo Cine

Haz tu cine en casa

Cuando desee ver una película en su propio espacio, la visibilidad total del Modo Cine le permite capturar todos los momentos importantes, incluso en escenas oscuras.

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*Se requiere conexión a Internet y suscripción a los servicios de transmisión.
*Los servicios admitidos pueden diferir según el país.
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*AirPlay: duplicación y transmisión disponibles desde dispositivos iOS, iPadOS y macOS.
*Compartir pantalla: compatible con Android o Windows 8.1 y superior.
*Usando dispositivos Android, su dispositivo debe estar conectado a la misma red Wi-Fi que su monitor de TV.
2 Altavoces estéreo de 5 W

Experiencia inmersiva

Disfrute de sus películas o juegos con sonido estéreo realista. Con el altavoz estéreo incorporado , no hay necesidad de altavoces adicionales alrededor de su monitor.

una experiencia inmersiva con 2 altavoces estéreo de 5 W

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Montable a la pared

Elegante y práctico

Podrás instalar el monitor en la pared en donde más te convenga, aprovechando el efecto de ahorro de espacio.

ser elegante y conveniente con la función de montaje en pared

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Todas las especificaciones

CONECTIVIDAD

  • Ranura CI

  • HDMI

    Sí (x2)

  • Salida óptica

  • USB 2.0

    Sí (x1)

RED

  • Bluetooth

  • LAN

  • Wifi

SONIDO

  • AVL (volumen automático)

  • Igualada

  • Altavoz

  • Potencia de salida del altavoz

    5w

  • Ambiente virtual

    Sonido de IA

ENERGÍA

  • Entrada de CA

    100~240Vac, 50/60Hz

  • Salida CC

    40W (19V 2.1A)

  • Consumo de energía (CC apagado)

    0.4

  • Consumo de energía (típ.)

    32W

  • Tipo

    Alimentación externa (adaptador)

SINTONIZADOR

  • Análogico

    PAL/SECAM B/G, D/K, I

  • Digital

    DVB-T/T2, DVB-C

  • Otros

    DVB-S/S2

FUNCIONES

  • Sonido bluetooth

  • El ahorro de energía

  • Modo de juego

  • Cuidado de ojos de movimiento

  • Compartir pantalla (duplicación Wi-Fi)

  • Reproductor multimedia USB

DIMENSIONES Y PESO&LT;BR&GT;

  • Dimensión en envío (an x al x prof)

    692 x 160 x 439

  • Dimensión con soporte (an x al x prof)

    612 x 394.8 x 150

  • Dimensión sin soporte (an x al x prof)

    612 x 368.5 x 73.9

  • Peso en envío

    5.2 kg

  • Peso con soporte

    3.55 kg

  • Peso sin soporte

    3.5 kg

MONITOR

  • Tamaño (pulgadas)

    27

  • Tamaño (cm)

    68.6

  • Relacion de Aspecto

    16:9

  • Tipo de retroiluminación

    Directa

  • Brillo (típ.)

    250nits

  • Bit de color

    8 bits

  • Profundidad de color (número de colores)

    16,7 millones

  • Gama de colores (típ.)

    NTSC 72% (CIE1931)

  • Relación de contraste (típ.)

    1000:01:00

  • Relación de contraste con DFC

    Mega

  • Tipo de panel

    Amplio ángulo de visión

  • Resolucion

    1920 x 1080

  • Tiempo de respuesta

    14ms

MECÁNICO

  • Base desmontable

  • Color (contraportada)

    Negro

  • Color (gabinete delantero)

    Negro

  • Color (base del soporte)

    gris hierro

  • Montaje en pared

    75 x 75

ACCESORIOS INCLUIDOS

  • Adaptador

  • Batería (control remoto)

  • Control remoto

TELEVISIÓN INTELIGENTE

  • versión webOS

    web OS 22

  • Inicio rápido

  • Aplicaciones y juegos

  • Películas (VoD)

  • programa de televisión (ponerse al día)

  • Canales

  • Recomendar

  • Lenguaje natural

  • Dictado a texto

  • controles universales

  • Aplicación remota de TV LG

    LG ThinQ

  • Auriculares inalámbricos bluetooth

  • marcación de Google

  • Miracast

  • WiDi

  • Navegador web

  • Hbb TV (v2.0)

  • TV móvil encendida

  • Enlace simple (HDMI-CEC)

CARACTERÍSTICAS DE TELEVISIÓN

  • Descripción de audio (discapacidad visual)

  • Guía de audio

  • Reloj automático/manual

  • Apagado automático/reposo automático

  • EPG

  • Hora de encendido/apagado

  • Modo de imagen

    Vívido Estándar Eco (APS) Cine Deportes Optimizador de juegos MODO CINEASTA Experto (espacio brillante, durante el día) Experto (Espacio oscuro, noche)

  • Plug & Play

    DDC2B

  • Control remoto

  • Tiempo de dormir

CAJA

  • Tipo de impresión de caja

    Eco-Friendly

  • Material de empaque

    EPS

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