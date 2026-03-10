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Monitor gaming LG UltraGear™ 27 pulgadas 4K UHD a 180 Hz, modelo 27G810A, con Dual‑Mode, cobertura DCI‑P3 95% (Típ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG y HDMI 2.1.

Monitor gaming LG UltraGear™ 27 pulgadas 4K UHD a 180 Hz, modelo 27G810A, con Dual‑Mode, cobertura DCI‑P3 95% (Típ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG y HDMI 2.1.

27G810A-B
Vista Frontal
Vista lateral con inclinación de -15°
Vista lateral con inclinación de +15°
vista lateral
vista trasera con luces encendidas
vista trasera con luces apagadas
vista trasera en perspectiva
Vista frontal del monitor con el soporte en posición baja
Vista lateral del monitor inclinado a +15 grados
vista lateral del monitor inclinado
vista superior
'vista superior del monitor girado +30 grados
'vista superior del monitor girado -30 grados
vista en primer plano del emblema trasero
vista en primer plano de los puertos
Vista Frontal
Vista lateral con inclinación de -15°
Vista lateral con inclinación de +15°
vista lateral
vista trasera con luces encendidas
vista trasera con luces apagadas
vista trasera en perspectiva
Vista frontal del monitor con el soporte en posición baja
Vista lateral del monitor inclinado a +15 grados
vista lateral del monitor inclinado
vista superior
'vista superior del monitor girado +30 grados
'vista superior del monitor girado -30 grados
vista en primer plano del emblema trasero
vista en primer plano de los puertos

Características principales:

  • 27-inch 4K UHD (3840x2160) IPS display
  • VESA DisplayHDR™ 400
  • 180Hz refresh rate
  • Tiempo de respuesta 1ms (GtG)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA Certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium
Más
Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ 27G810a .

Imagen frontal del monitor gaming UltraGear™ 27G810a .

Monitor gaming IPS 4K de 27 pulgadas y 180 Hz con Dual‑Mode

Vista frontal del monitor gaming LG UltraGear™ 27G810A sobre su base hexagonal, situado en un corredor futurista iluminado con luces de neón; la pantalla muestra remolinos vívidos en tonos púrpura y rojo, con el logotipo de UltraGear en el centro.

Vista frontal del monitor gaming LG UltraGear™ 27G810A sobre su base hexagonal, situado en un corredor futurista iluminado con luces de neón; la pantalla muestra remolinos vívidos en tonos púrpura y rojo, con el logotipo de UltraGear en el centro.

*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

Collage de cinco recuadros de características que destacan el LG UltraGear™ 27G810A: arriba a la izquierda se muestra un campo de batalla de fantasía con el texto ‘27″ 4K UHD 3840 × 2160’; arriba a la derecha aparecen guerreros sci‑fi acorazados junto al texto ‘DCI‑P3 95% (Típ.) & VESA DisplayHDR™ 400’; abajo a la izquierda se combinan escenas de carreras y fantasía bajo el texto ‘Dual‑Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz’; en el centro inferior se observa una nave espacial sobre la Tierra junto al texto ‘1 ms (GtG)’; y abajo a la derecha se presenta un primer plano de un cable HDMI 2.1.

Collage de cinco recuadros de características que destacan el LG UltraGear™ 27G810A: arriba a la izquierda se muestra un campo de batalla de fantasía con el texto ‘27″ 4K UHD 3840 × 2160’; arriba a la derecha aparecen guerreros sci‑fi acorazados junto al texto ‘DCI‑P3 95% (Típ.) & VESA DisplayHDR™ 400’; abajo a la izquierda se combinan escenas de carreras y fantasía bajo el texto ‘Dual‑Mode 4K UHD 180 Hz – FHD 360 Hz’; en el centro inferior se observa una nave espacial sobre la Tierra junto al texto ‘1 ms (GtG)’; y abajo a la derecha se presenta un primer plano de un cable HDMI 2.1.

La palabra 'DISPLAY' en letras grandes con un degradado, centradas sobre un fondo oscuro, con un cuadro delgado delineado que se extiende desde la izquierda.

La palabra 'DISPLAY' en letras grandes con un degradado, centradas sobre un fondo oscuro, con un cuadro delgado delineado que se extiende desde la izquierda.

Hero banner del LG UltraGear™ 27G810A: un guerrero de fantasía a caballo se aproxima a unas ruinas iluminadas por el sol, enmarcadas por un bosque oscuro. El titular dice ‘Domina con el tamaño ideal’, seguido de un texto sobre la claridad en 4K y las velocidades de Dual‑Mode. En la esquina, una superposición muestra las especificaciones clave: ‘27″ | 4K UHD | 180 Hz’.

Hero banner del LG UltraGear™ 27G810A: un guerrero de fantasía a caballo se aproxima a unas ruinas iluminadas por el sol, enmarcadas por un bosque oscuro. El titular dice ‘Domina con el tamaño ideal’, seguido de un texto sobre la claridad en 4K y las velocidades de Dual‑Mode. En la esquina, una superposición muestra las especificaciones clave: ‘27″ | 4K UHD | 180 Hz’.

Dominaa con el diseño ideal

Nuestro monitor gaming de 27 pulgadas con resolución 4K ofrece claridad UHD nativa desde el primer momento. Cuando necesites más velocidad, activa el Dual‑Mode: disfruta 4K a 180 Hz para un balance perfecto entre detalle y fluidez, o cambia a Full HD a 360 Hz para obtener el máximo rendimiento en cada frame, todo respaldado por un tiempo de respuesta de 1 ms GtG que mantiene cada movimiento increíblemente nítido.

*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real

Sumérgete en colores reales, conquista el juego

Nuestro monitor gaming admite un amplio espectro de color, con una cobertura DCI‑P3 del 95%, ofreciendo colores de alta fidelidad junto con VESA DisplayHDR™ 400 para una experiencia de juego más realista

Guerreros futuristas acorazados luchando con armas de energía en una ciudad iluminada con luces de neón.

*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

La palabra 'VELOCIDAD' en letras grandes con un degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con un cuadro delgado contorneado que se extiende desde la izquierda.

La palabra 'VELOCIDAD' en letras grandes con un degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con un cuadro delgado contorneado que se extiende desde la izquierda.

Dual‑Mode con opciones seleccionables
cambia entre 360 Hz y 180 Hz.

Con VESA Certified Dual-Mode, cambia sin problemas entre 4K UHD a 180Hz para juegos con gráficos intensos y FHD a 360Hz para acción rápida. Disfruta del Dual-Mode con opciones seleccionables y elige fácilmente tu tamaño de pantalla favorito entre dos frecuencias de actualización (180Hz, 360Hz) a través de la pantalla en pantalla. Además, puedes alternar fácilmente entre una tecla de acceso rápido física o un atajo de teclado mediante LG Switch, optimizando el juego en todos los géneros.

Caballero y coche de carreras mostrando 4K UHD a 180Hz y FHD a 360Hz.

Caballero y coche de carreras mostrando 4K UHD a 180Hz y FHD a 360Hz.

*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.

*El rendimiento del ‘Dual‑Mode’ puede variar según el tipo de juego, las especificaciones de la tarjeta gráfica y la configuración del sistema.

Velocidad abrumadora, sumérgete en el juego.

El tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que reduce el efecto fantasma inverso y proporciona un tiempo de respuesta rápido, te permite disfrutar de un rendimiento de juego completamente nuevo.

*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.

*Seleccione 'Modo Rápido' para realizar 'Tiempo de Respuesta de 1 ms'. (Ajuste de Juego → Tiempo de Respuesta → Modo Rápido).

La palabra 'TECNOLOGÍA' en letras grandes con un degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con un cuadro delgado delineado que se extiende desde la izquierda.

La palabra 'TECNOLOGÍA' en letras grandes con un degradado, centrada sobre un fondo oscuro, con un cuadro delgado delineado que se extiende desde la izquierda.

Certificado con una tecnología ampliamente adoptada

Impulsado por AMD FreeSync™ Premium, compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes ultrafluidas sin desgarros y con baja latencia, ofreciendo una precisión y fluidez incomparables en los juegos.

Comparación de imagen de juego fluido: la imagen de la izquierda tiene desgarro, y la de la derecha está libre de desgarros.

Logos de NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, y AMD FreeSync Premium.

Logos de NVIDIA G-SYNC, VESA AdaptiveSync, y AMD FreeSync Premium.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.

*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.

*Pueden ocurrir errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.

Mostrando la función Dynamic Action Sync en acción a través del monitor UltraGear.

Dynamic Action Sync

Al reducir elretraso de entradaq con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rapidamente.

Mostrando la función Black Stabilizer en acción a través del monitor UltraGear.

Estabilizador de Negros

El Estabilizador Negro ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a moverse rápidamente durante explosiones de flash.

Mostrando la función de punto de mira en acción a través del monitor UltraGear.

Punto de mira

El punto de mira está fijo en el centro para mejorar la precisión al disparar.

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

El cable de auriculares de 4 polos está conectado al monitor.

Salida para audifonos de 4 polos

Plugin para efectos de sonido envolventes

Disfruta tus juegos mientras usas el chat de voz conectando fácilmente unos audífonos de 4 polos. Además, vive una experiencia aún más inmersiva con el sonido 3D virtual de DTS Headphone:X.

*Auriculares vendidos por separado.

Compacto y elegante 

Experimente nuestra iluminación hexagonal y un diseño prácticamente sin bordes con una base totalmente ajustable con giro, inclinación y altura. Un soporte en forma de L libre de desorden y un ajuste de giro de amplio rango están diseñados para minimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar el espacio inútil de manera eficiente.

Icono de giro ajustable

Giro

 -30° ~ 30°

Icono de inclinación ajustable

Inclinación

'-5° ~ 21°

Icono de altura ajustable

Altura

130mm

Icono de ajuste puvotiable bidireccional

Pivotiable

'bi direccional

Vista frontal y trasera del monitor para juegos UltraGear™ 27G640A, mostrando una escena de carreras futurista en la pantalla.

Vista frontal y trasera del monitor para juegos UltraGear™ 27G640A, mostrando una escena de carreras futurista en la pantalla.

icono HDMI

HDMI™ 2.1 x2

icono DisplayPort

DisplayPort1.4 x1 

with DSC

*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.

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