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Monitor gaming LG UltraGear™ 27 pulgadas 4K UHD a 180 Hz, modelo 27G810A, con Dual‑Mode, cobertura DCI‑P3 95% (Típ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG y HDMI 2.1.
Monitor gaming LG UltraGear™ 27 pulgadas 4K UHD a 180 Hz, modelo 27G810A, con Dual‑Mode, cobertura DCI‑P3 95% (Típ.), VESA DisplayHDR™ 400, 1 ms GtG y HDMI 2.1.
*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real
Sumérgete en colores reales, conquista el juego
Nuestro monitor gaming admite un amplio espectro de color, con una cobertura DCI‑P3 del 95%, ofreciendo colores de alta fidelidad junto con VESA DisplayHDR™ 400 para una experiencia de juego más realista
Guerreros futuristas acorazados luchando con armas de energía en una ciudad iluminada con luces de neón.
*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
Dual‑Mode con opciones seleccionables
cambia entre 360 Hz y 180 Hz.
Con VESA Certified Dual-Mode, cambia sin problemas entre 4K UHD a 180Hz para juegos con gráficos intensos y FHD a 360Hz para acción rápida. Disfruta del Dual-Mode con opciones seleccionables y elige fácilmente tu tamaño de pantalla favorito entre dos frecuencias de actualización (180Hz, 360Hz) a través de la pantalla en pantalla. Además, puedes alternar fácilmente entre una tecla de acceso rápido física o un atajo de teclado mediante LG Switch, optimizando el juego en todos los géneros.
*Las imágenes han sido simuladas para facilitar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*El rendimiento del ‘Dual‑Mode’ puede variar según el tipo de juego, las especificaciones de la tarjeta gráfica y la configuración del sistema.
Velocidad abrumadora, sumérgete en el juego.
El tiempo de respuesta ultrarrápido de 1 ms (GtG), que reduce el efecto fantasma inverso y proporciona un tiempo de respuesta rápido, te permite disfrutar de un rendimiento de juego completamente nuevo.
*Las imágenes se simulan para mejorar la comprensión de las funciones. Pueden diferir del uso real.
*Seleccione 'Modo Rápido' para realizar 'Tiempo de Respuesta de 1 ms'. (Ajuste de Juego → Tiempo de Respuesta → Modo Rápido).
Certificado con una tecnología ampliamente adoptada
Impulsado por AMD FreeSync™ Premium, compatibilidad con G-SYNC® validada por NVIDIA y certificación VESA AdaptiveSync™, este monitor garantiza imágenes ultrafluidas sin desgarros y con baja latencia, ofreciendo una precisión y fluidez incomparables en los juegos.
Comparación de imagen de juego fluido: la imagen de la izquierda tiene desgarro, y la de la derecha está libre de desgarros.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las funciones y pueden diferir de la experiencia de uso real.
*El rendimiento de la función se compara con los modelos que no aplican la tecnología de sincronización.
*Pueden ocurrir errores o retrasos dependiendo de la conexión de red.
Dynamic Action Sync
Al reducir elretraso de entradaq con Dynamic Action Sync, los jugadores pueden captar momentos críticos en tiempo real y responder rapidamente.
Estabilizador de Negros
El Estabilizador Negro ayuda a los jugadores a detectar francotiradores que acechan en los rincones más oscuros y a moverse rápidamente durante explosiones de flash.
Punto de mira
El punto de mira está fijo en el centro para mejorar la precisión al disparar.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
*Auriculares vendidos por separado.
Compacto y elegante
Experimente nuestra iluminación hexagonal y un diseño prácticamente sin bordes con una base totalmente ajustable con giro, inclinación y altura. Un soporte en forma de L libre de desorden y un ajuste de giro de amplio rango están diseñados para minimizar el uso del espacio en el escritorio y eliminar el espacio inútil de manera eficiente.
*Las imágenes han sido simuladas para mejorar la comprensión de las características y pueden diferir de la experiencia real de uso.
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