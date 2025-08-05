Skip to ContentSkip to Accessibility Help
Características principales:

    Conectividad por HDMI

    Puedes conectar todos tus dispostivos de entretenimiento como consolas de video y Blu-ray ,a través del puerto HDMI.

    USB QUICK VIEW

    Reproduce tus contenidos multimedia simplemente conectando tu memoria o disco duro externo al puerto USB del monitor sin necesidad de un computador. Es ideal para reproducir archivos mp3, visualizar tus fotos o archivos de video.

    PARLANTES DE 10W

    Con dos parlantes de 10W evita que tengas que conectar varios dispositivos de sonido externos, mejorando la experiencia de entretenimiento, mediante la creación de un efecto de vibración que se asemeja a la resonancia de un sonido rico e intenso.

    TV Y MONITOR TODO EN UNO

    LG Monitor TV ofrece entretenimiento multimedia, como transmisiones televisivas, DVD, Internet, juegos y fotos. Gracias a su calidad Full HD, permite un mayor placer visual.

