We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Klíčové poznatky
• Tepelná čerpadla jsou obecně energeticky účinnější než plynové kotle, což snižuje provozní náklady i dopad na životní prostředí.
• Plynové kotle zajišťují spolehlivé vytápění v chladnějším podnebí, ale postrádají dvojí funkci vytápění a chlazení, kterou nabízejí tepelná čerpadla.
• Při volbě mezi tepelnými čerpadly a plynovými kotli je vhodné zohlednit státní podporu a celkové náklady na pořízení a následný provoz, protože tepelná čerpadla mohou přinést dlouhodobé úspory.
Vybíráte mezi tepelným čerpadlem a plynovým kotlem? Váš účet za vytápění, komfort i podnebí hrají svou roli. Tento průvodce vás provede účinností, provozními náklady a klimatickými aspekty, a nabídne vám informace o tom, který systém může být pro váš domov ten nejvhodnější.[1]
[1] https://www.which.co.uk/reviews/ground-and-air-source-heat-pumps/article/heat-pumps-vs-boilers-aGFzZ6o6YtXw
Proč majitelé domů znovu přehodnocují topné systémy
V celé EU a Spojeném království mnoho majitelů domů přehodnocuje řešení vytápění jejich domů. Plynové kotle jsou stále běžnou součástí systémů vytápění v rezidenčních objektech, avšak rostoucí náklady na energii, vyvíjející se standardy účinnosti a dlouhodobá energetická strategie zvyšují zájem o tepelná čerpadla jako alternativu pro modernizaci vytápění.[1][2][3]
Současně majitelé domů zvažují více než jen počáteční náklady na instalaci. Otázky týkající se dlouhodobých provozních nákladů, kompatibility se stávajícími radiátory nebo potrubními rozvody, výkonu v chladném počasí a celkového komfortu domácnosti se stávají klíčovými při rozhodování o systému vytápění.[4][5]
Tepelná čerpadla také mění způsob, jakým se systémy vytápění posuzují. Zlepšení invertorových technologií, provozu při nízkých teplotách a výkonu v chladném podnebí rozšířila počet domácností, u nichž lze systémy tepelných čerpadel považovat za vhodnou náhradu tradičních plynových kotlů.[4][6]
Tento průvodce porovnává tepelná čerpadla a plynové kotle z hlediska účinnosti, provozních nákladů, výkonu vytápění v chladném podnebí, instalačních hledisek a dlouhodobých trendů elektrifikace, a zároveň také zkoumá, jak moderní technologie tepelných čerpadel LG řeší řadu omezení tradičně spojovaných se systémy tepelných čerpadel.[2][6]
[1]https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/housing/articles/census2021howhomesareheatedinyourarea/2023-01-05
[2] https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heat-pumps_en
[3] https://www.gov.uk/apply-boiler-upgrade-scheme
[4] https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heat-pumps_en
[5] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC130874/kjna31268enn.pdf
[6] https://www.edfenergy.com/energywise/air-source-heat-pumps-vs-gas-boilers
Tepelná čerpadla vs. plynové kotle: Hlavní rozdíly
Výběr správného topného systému začíná porozuměním tomu, jak každý z nich funguje. Tepelná čerpadla přenášejí teplo pomocí elektřiny, díky čemuž jsou vysoce účinná a všestranná pro vytápění i chlazení. Spotřebovávají méně energie než tradiční systémy a nabízejí výhody v oblasti energetické účinnosti.[1]
Plynové kotle naopak vytvářejí teplo spalováním zemního plynu nebo propanu a poskytují spolehlivé teplo zejména v chladnějším podnebí. Mezi klíčové faktory, které ovlivňují rozhodování, patří náklady na energii, dostupnost zdrojů a rostoucí ceny fosilních paliv.
[1] https://www.iea.org/reports/the-future-of-heat-pumps/how-a-heat-pump-works
Jak fungují tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla pomocí elektřiny přenášejí teplo z jednoho místa na druhé. Na rozdíl od tradičních topných systémů, které teplo vyrábějí, tepelná čerpadla přenášejí již existující teplo z venkovního vzduchu do vašeho domova. Využívají cyklus chladiva: chladivo pohlcuje teplo z venkovního vzduchu a uvnitř jej uvolňuje. V létě se tento proces obrací, aby se zajistilo chlazení, díky čemuž jsou tepelná čerpadla mimořádně všestranná.
Dvojí funkčnost tepelných čerpadel patří mezi jejich největší výhody. V zimě odebírají teplo z venkovního vzduchu – i když je chladno – a vhánějí jej dovnitř. V létě fungují jako centrální klimatizační systém, odebírají teplo z vašeho domova a odvádějí jej ven. Tím, že zajišťují jak vytápění, tak chlazení, mohou nabídnout řešení šetřící prostor a pro mnoho majitelů domů mohou být nákladově efektivní v závislosti na podnebí, cenách energií a požadavcích na instalaci.[1][2][4]
Tepelná čerpadla mohou spotřebovat méně energie než plynové kotle, které spalují palivo za účelem výroby tepla. To může nejen pomoci snížit provozní náklady, ale může to také pomoci omezit dopad na životní prostředí, díky čemuž jsou tepelná čerpadla atraktivní volbou pro ty, kteří chtějí snížit svou uhlíkovou stopu.[1][2][3][4]
Jak fungují plynové kotle
Na rozdíl od tepelných čerpadel vyrábějí plynové kotle teplo prostřednictvím přímého spalování paliva. Plynové kotle vyrábějí teplo spalováním zemního plynu nebo propanu a ohřívají tak vodu. Tato ohřátá voda je následně rozváděna centrálním topným systémem domácnosti, přičemž typicky zásobuje radiátory, soklová topná tělesa nebo teplovodní podlahové topné systémy.[1][4]
Plynové kotle se liší také od plynových průmyslových pecí, které ohřívají vzduch a rozvádějí jej pomocí vzduchotechnického potrubí. Kotle ohřívají vodu pro teplovodní topné systémy, zatímco pece zajišťují teplý vzduch prostřednictvím nucených systémů větrání s ohřevem vzduchu.[1]
Ačkoli mohou plynové kotle poskytovat spolehlivé vytápění, jsou závislé na fosilních palivech a nenabízejí možnost chlazení. Domy využívající plynové kotle obvykle vyžadují pro letní komfort samostatný systém chlazení.[4]
[1] https://www.energy.gov/energysaver/furnaces-and-boilers
[2] https://energysavingtrust.org.uk/advice/in-depth-guide-to-heat-pumps/
[3] https://www.gov.uk/government/news/heat-pumps-explained-experts-answer-your-questions
[4] https://energysavingtrust.org.uk/advice/boilers/
Srovnání účinnosti a výkonu
Energetická účinnost je klíčovým hlediskem při porovnávání topných systémů. Tepelná čerpadla mohou za vhodných podmínek dodat minimálně třikrát[1] více tepelné energie, než kolik elektrické energie spotřebují, zatímco moderní plynové kotle obvykle pracují s účinností kolem 90 %.[1][2] Asociace Energy Saving Trust také uvádí, že tepelná čerpadla teplo přenášejí, nikoli vyrábějí, což je důvod, proč mohou být mnohem účinnější než tradiční topné systémy.
Moderní kondenzační plynové kotle mohou dosahovat vysoké úrovně účinnosti, avšak tepelná čerpadla mohou za vhodných provozních podmínek tyto úrovně překonat, protože teplo přenášejí, namísto aby je přímo vyráběla spalováním.[1][3][4]
Hodnocení energetické účinnosti
Hodnocení energetické účinnosti přímo ovlivňují náklady na vytápění a chlazení a pomáhají majitelům domů porozumět výkonu systému.
Porovnáním těchto ukazatelů mohou majitelé domů lépe porozumět potenciálním úsporám a přínosům účinnosti každého systému, což jim pomáhá zvolit správné řešení vytápění pro jejich domov.
Sezónní výkon v extrémním chladu
Vysoce účinná tepelná čerpadla mohou zajistit efektivní vytápění v mírných zimních podmínkách, zatímco tepelné čerpadlo typu vzduch-vzduch pro chladné podnebí je specificky navrženo tak, aby si udrželo výkon i při nízkých venkovních teplotách. Podle asociace Northeast Energy Efficiency Partnership (NEEP) specifikace tepelných čerpadel pro chladné podnebí a vykazování výkonu při nízkých teplotách pomáhají zvyšovat transparentnost ohledně výkonu tepelných čerpadel v chladném podnebí.[6]
Plynové kotle jsou naopak navrženy pro ohřev vody pro radiátorové a hydronické topné systémy, což jim umožňuje poskytovat vysoký topný výkon během chladného počasí.[3]
Přestože mohou být plynové kotle stále upřednostňovány v regionech s dlouhotrvajícími extrémními mrazy, nedávné pokroky v technologii tepelných čerpadel pro chladné podnebí výrazně zlepšily výkon a spolehlivost při nízkých teplotách.[2] Moderní tepelná čerpadla pro chladné podnebí, jako LG Therma V Monobloc jsou schopna udržet efektivní provoz i při teplotách pod bodem mrazu* a současně nabízejí výhody v podobě energetické účinnosti, snížení emisí uhlíku a celoroční funkce vytápění a chlazení.
*Výsledky se mohou lišit v závislosti na použitém modelu a prostředí.
Model LG Therma V Monobloc je navržen tak, aby byl kompatibilní s hybridními systémy vytápění, které kombinují tepelné čerpadlo s plynovým kotlem neboplanovou průmyslovou pecí. V chladnějších oblastech může systém za standardních podmínek upřednostnit provoz tepelného čerpadla, přičemž kotel je k dispozici k zajištění doplňkového vytápění v období špičkové poptávky nebo při velmi nízkých venkovních teplotách. Díky provozu napříč více zdroji tepla na základě provozních podmínek mohou hybridní konfigurace podporovat konzistentní úroveň komfortu a přispívat k celkovému výkonu systému.[4]
Technologie kompresorů LG pro výkon v chladném podnebí
Tepelná čerpadla vzduch–voda společnosti LG pro chladné podnebí jsou konstruována s využitím pokročilých kompresorových technologií, jako jsou vstřikování par a HiPOR (High Pressure Oil Return), aby si zachovala spolehlivý topný výkon i v náročných zimních podmínkách.
Vstřikování par umožňuje dvoustupňovou kompresi, pomáhá zvyšovat účinnost komprese při nízkých venkovních teplotách a systému umožňuje dodávat stabilní výkon, když je poptávka nejvyšší.
Funkce HiPOR dále zvyšuje účinnost tím, že vrací olej přímo do kompresoru pod vysokým tlakem, namísto aby cirkuloval v celém okruhu chladiva. To pomáhá snižovat vnitřní energetické ztráty kompresoru a podporuje efektivnější provoz.
Společně tyto technologie umožňují tepelným čerpadlům LG pro chladné podnebí poskytovat vysoký, spolehlivý topný výkon v podmínkách pod bodem mrazu a současně zvyšovat sezónní účinnost a podporovat dlouhodobou elektrifikaci v chladnějších regionech.
Technologie LG Therma V pro chladné podnebí
Provozní náklady
Provozní náklady tepelného čerpadla se mohou lišit v závislosti na cenách elektřiny, účinnosti systému, stavu budovy, dimenzování radiátorů, regulaci a typu topného systému, který je nahrazován.[1][7] Asociace Energy Saving Trust uvádí, že tepelná čerpadla jsou obecně levnější na provoz než většina typů paliv, avšak jejich provoz může být o něco dražší než u novějších kotlů spalujících plyn nebo lehký topný olej, protože elektřina je na jednotku dražší než plyn nebo olej.[1]
Náklady na zemní plyn a elektřinu se liší podle regionu a tržních podmínek, což může ovlivnit relativní provozní náklady plynových kotlů a tepelných čerpadel. V některých případech mohou nižší ceny zemního plynu zajistit, že plynové vytápění bude konkurenceschopné vůči systémům tepelných čerpadel.[1][7]
Přechod na tepelná čerpadla může v některých případech snížit účty za energie, v závislosti na cenách elektřiny, účinnosti systému a stavu budovy.[1][7]
[1] https://energysavingtrust.org.uk/advice/in-depth-guide-to-heat-pumps/
[2] https://www.gov.uk/government/news/heat-pumps-explained-experts-answer-your-questions
[3] https://energysavingtrust.org.uk/advice/boilers/
[4] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC130874/kjna31268enn.pdf
[5] https://www.theheatinghub.co.uk/boiler-efficiency-guide-and-energy-saving-tips
[6] https://neep.org/blog/cold-climate-heat-pump-specifications-and-performance-reporting-forging-new-frontiers
[7] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC130874/kjna31268enn.pdf
Požadavky na instalaci a aspekty dodatečné modernizace
Požadavky na instalaci se mohou výrazně lišit mezi tepelnými čerpadly a plynovými kotli. Standardní výměna plynového kotle může být poměrně přímočará, pokud je stávající potrubní rozvod, radiátory a uspořádání odvodu spalin již vhodné. Instalace tepelného čerpadla často vyžaduje podrobnější posouzení domácnosti, protože výkon závisí na dimenzování systému, izolaci, výkonu radiátorů, zásobníku teplé vody a umístění venkovní jednotky.[1][2]
Požadavky na instalaci[3]
Požadavky na instalaci se mezi tepelnými čerpadly a plynovými kotli výrazně liší, což ovlivňuje nároky na prostor a složitost zprovoznění. Zatímco volný prostor pro údržbu se odvíjí případ od případu podle konkrétní instalace, při posuzování instalace vstupují do hry i další faktory.
Tyto faktory zdůrazňují význam profesionální instalace, aby bylo zajištěno, že systém bude fungovat efektivně a bezpečně.[1]
Počáteční náklady na instalaci
Porozumění nákladům na instalaci a dostupným dotacím pomáhá majitelům domů činit informovaná finanční rozhodnutí.
• Základní rozdíl v nákladech: Tepelná čerpadla obvykle stojí více na instalaci než základní plynové kotle, a to díky své dvojí funkci vytápění a chlazení.[1]
• Státní podpora: Tepelná čerpadla vzduch-voda i země-voda mohou splňovat podmínky pro granty v rámci programu Nová zelená úsporám nebo Oprav dům po babičce, které u oprávněných majitelů domů snižují počáteční náklady na instalaci.[5]
• Vládní pobídky: Finanční pobídky mohou snížit počáteční náklady a zlepšit celkovou ekonomiku instalace tepelného čerpadla.[6]
• Náklady na úpravy: Náklady na instalaci se mohou zvýšit v důsledku nezbytných úprav elektrických systémů, radiátorů nebo potrubních rozvodů.[1]
• Profesionální instalace: Zajištění správné instalace kvalifikovaným odborníkem je zásadní pro maximalizaci účinnosti a životnosti systému.[1]
Tyto náklady a pobídky pomáhají majitelům domů činit informovaná finanční rozhodnutí při výběru topného systému.
[1] https://energysavingtrust.org.uk/heat-pump-installation-a-step-by-step-guide/
[2] https://www.rics.org/consumer-guides/domestic-air-source-heat-pumps
[3] https://energysavingtrust.org.uk/heat-pump-installation-a-step-by-step-guide/
[4] https://www.mainheating.co.uk/-/media/websites/mainheating/files/discontinued/5115810-06_main_combi_30_he_installation_and_servicing_guide.pdf
[5] https://www.gov.uk/apply-boiler-upgrade-scheme/what-you-can-get
[6] https://www.ofgem.gov.uk/environmental-and-social-schemes/boiler-upgrade-scheme-bus/property-owners
Vhodnost pro podnebí a regionální preference
Účinnost systémů vytápění se výrazně liší v závislosti na lokalitě, ačkoli moderní tepelná čerpadla jsou nyní vhodná pro širší škálu klimatických podmínek než starší modely.
Tepelná čerpadla dokážou udržovat stabilní vnitřní teplotu a přizpůsobovat se měnícím se povětrnostním podmínkám. Vnitřní teplotu regulují přesněji tím, že upravují svůj výkon tak, aby odpovídal potřebě vytápění nebo chlazení. Díky tomu mohou být tepelná čerpadla vynikající volbou pro oblasti s mírnějšími zimami a středně výraznými teplotními výkyvy.[1][2][3]
Teplá podnebí
Tepelná čerpadla jsou obzvláště preferována v teplejších regionech díky svým dvojím schopnostem vytápění a chlazení. Poskytují jak vytápění v zimě, tak chlazení v létě, díky čemuž jsou univerzální napříč ročními obdobími. Spolu s touto dvojí funkčností činí energetická účinnost tepelných čerpadel z těchto systémů ideální volbu pro regiony s teplým podnebím, kde extrémní mrazy představují menší problém.[1][2][3]
Někteří majitelé domů zjišťují, že pro své tepelné čerpadlo nemusí potřebovat záložní kotel, což zjednodušuje celkové uspořádání HVAC systémů a snižuje náklady.
Chladná podnebí
Plynové kotle ohřívají vodu pro radiátory, soklová topná tělesa nebo systémy sálavého podlahového vytápění, což z nich v chladnějších oblastech učinilo známou možnost vytápění, protože mnoho domů bylo původně navrženo pro vysokoteplotní teplovodní vytápění.[4][5]
Nicméně tepelná čerpadla do chladného podnebí jsou nyní vhodná pro širší škálu klimatických podmínek než starší modely, což z nich činí praktičtější možnost náhrady v mnoha domácnostech, než tomu bylo v minulosti.[1][5]
[1] https://www.energy.gov/energysaver/air-source-heat-pumps
[2] https://www.energy.gov/energysaver/heat-pump-systems
[3] https://www.energystar.gov/products/air_source_heat_pumps
[4] https://www.energy.gov/energysaver/furnaces-and-boilers
[5] https://assets.publishing.service.gov.uk/media/620e3bbb8fa8f54911e22180/Energy_Report_2019-20.pdf
Dopad na životní prostředí a udržitelnost
Tepelná čerpadla nabízejí významné přínosy pro životní prostředí, zejména pokud jde o emise skleníkových plynů. V kombinaci s obnovitelnými zdroji energie mohou tepelná čerpadla pomoci snížit emise skleníkových plynů ve srovnání s konvenčními plynovými topnými systémy. K dispozici jsou pobídky a slevy, které pomáhají kompenzovat náklady na instalaci tepelných čerpadel, díky čemuž představují atraktivní možnost pro majitele domů, kteří se zaměřují na ochranu životního prostředí.[1][2][3]
Uhlíková stopa
V regionech, kde má elektrická síť nižší uhlíkovou intenzitu, mohou mít tepelná čerpadla nižší uhlíkovou stopu než plynové kotle, protože nejsou závislá na spalování fosilních paliv v místě instalace. S tím, jak se výroba elektřiny stále více přesouvá k nízkouhlíkovým zdrojům energie, mohou tepelná čerpadla snížit přímé emise CO2 související s vytápěním ve srovnání s konvenčními systémy plynových kotlů.[1]
V regionech s relativně nízkouhlíkovými elektrickými sítěmi může přechod na tepelná čerpadla snížit uhlíkové emise z vytápění až o 75 % ve srovnání s plynovými kotli.* S tím, jak se výroba elektřiny stává stále více závislou na obnovitelných zdrojích, budou výhody tepelných čerpadel z hlediska uhlíkové stopy ještě výraznější. To staví tepelná čerpadla do pozice stále důležitější technologie v dlouhodobých strategiích elektrifikace rezidenčního bydlení.
*Ukazatel účinnosti slouží k obecnému pochopení a vychází z koeficientu sezónního výkonu (SCOP) produktu THERMA V R32 Monobloc při nízkých teplotách a průměrných klimatických podmínkách, který je vyšší než 4. Skutečná účinnost se může lišit v závislosti na teplotě vody a venkovní teplotě.
Integrace obnovitelné energie
Tepelná čerpadla lze kombinovat s obnovitelnými zdroji elektřiny, včetně solární energie, a na rozdíl od plynových kotlů nejsou závislá na spalování paliva v místě instalace. S tím, jak elektrické sítě začleňují více obnovitelné výroby, mohou se tepelná čerpadla postupem času stát nízkouhlíkovou volbou, díky čemuž představují silnější dlouhodobé řešení pro domácnosti směřující k elektrifikaci a současně snižují emise související s vytápěním ve srovnání se systémy plynových kotlů založenými na spalování paliva.[1][2]
Pobídky a zásady elektrifikace
Vládní pobídky rovněž v některých zemích zpřístupňují tepelná čerpadla širšímu okruhu zájemců. V Anglii a Walesu program Boiler Upgrade Scheme [4] poskytuje granty na výměnu topných systémů na fosilní paliva za tepelná čerpadla nebo kotle na biomasu.[3]
Napříč Evropou se tepelná čerpadla rovněž prosazují jako klíčová technologie pro snižování využívání fosilních paliv v budovách a pro podporu dlouhodobých cílů energetické transformace prostřednictvím programů, jako jsou MaPrimeRénov ve Francii a Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) v Německu.[4][5][6]
[1] https://rmi.org/now-is-the-time-to-go-all-in-on-heat-pumps/
[2] https://www.nrdc.org/bio/alex-hillbrand/climate-math-home-heating-electrification-0
[3] https://www.gov.uk/apply-boiler-upgrade-scheme
[4] https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/heat-pumps_en
[5] https://www.ehpa.org/wp-content/uploads/2025/11/Subsidies-for-residential-heat-pumps-in-Europe-1.pdf
[6] https://www.energiewechsel.de/KAENEF/Redaktion/DE/Dossier/beg.html
Přehled
Souhrnně lze říci, že tepelná čerpadla se stávají praktičtější alternativou k tradičním plynovým kotlovým systémům v širším spektru domácností a klimatických podmínek. Zlepšení účinnosti a výkonu v chladném podnebí rozšířila okruh míst, kde mohou tepelná čerpadla účinně fungovat, a současně nabízejí výhody v oblasti spotřeby energie a celoročních možností vytápění a chlazení.
Plynové kotle jsou však stále běžné v mnoha domácnostech, zejména v nemovitostech navržených pro vysokoteplotní radiátorové systémy. Nepřetržitý pokrok v technologii tepelných čerpadel však zvyšuje význam elektrických topných systémů v dlouhodobých strategiích vytápění domácností.
Konečné rozhodnutí o nejlepším řešení vytápění závisí na faktorech, jako jsou podnebí, kvalita izolace, požadavky na instalaci a dlouhodobé náklady na energii.
Často kladené otázky
Otázka: Jak fungují tepelná čerpadla ve srovnání s plynovými kotli?
Odpověď: Tepelná čerpadla přenášejí teplo prostřednictvím elektrického chladivového okruhu pro vytápění a u některých systémů také chlazení. Plynové kotle vyrábějí teplo spalováním paliva k ohřevu vody, která je následně rozváděna prostřednictvím radiátorů, soklových topných těles nebo systémů sálavého podlahového vytápění.*
*Reference
• https://www.energy.gov/energysaver/air-source-heat-pumps
• https://www.energy.gov/energysaver/furnaces-and-boilers
Otázka: Jsou tepelná čerpadla energeticky účinnější než plynové kotle?
Odpověď: Ano. Tepelná čerpadla vzduch–voda mohou za vhodných podmínek dodat dvě až čtyřikrát více tepelné energie, než kolik spotřebují elektřiny, zatímco i vysoce účinné kotle jsou stále omezeny účinností přeměny paliva na teplo.*
*Reference
• https://www.energy.gov/energysaver/air-source-heat-pumps
• https://www.energy.gov/energysaver/furnaces-and-boilers
Otázka: Jaké jsou požadavky na instalaci tepelných čerpadel?
Odpověď: Tepelná čerpadla obvykle vyžadují venkovní jednotku, vnitřní zařízení, vhodné dimenzování systému a posouzení zateplení domácnosti, radiátorů, zásobníku teplé vody a elektrické kapacity.*
*Reference
• https://greenheattoolkit.energysavingtrust.org.uk/t/heat-pump-installers-toolkit/installation-considerations/
Otázka: Jak tepelná čerpadla fungují v chladném podnebí?
Odpověď: Moderní tepelná čerpadla vzduch–vzduch jsou navržena tak, aby pracovala i v chladnějším podnebí, a nedávné technologické pokroky zlepšily výkon v regionech s dlouhými obdobími teplot pod bodem mrazu.*
*Reference
• https://www.energy.gov/energysaver/air-source-heat-pumps
Podívejte se na celý příběh
Více o systému HVAC společnosti LG
* Produkty a řešení se mohou lišit v závislosti na zemi a provozních podmínkách.
Kontaktujte nás
Máte-li zájem o další informace, kontaktujte nás a my se s vámi brzy spojíme.