LG Smart Monitor Swing Stand-Platte

LG Smart Monitor Swing Stand-Platte

LG Smart Monitor Swing Stand-Platte

STA33P
Draufsicht der Swing-Ständerplatte
Top-down-Sicht der Swing-Ständerplatte
Vorderansicht der Swing-Ständerplatte
Seitenansicht der Swing-Ständerplatte
-15-Grad-Seitenansicht
+15-Grad-Seitenansicht
+30-Grad Ansicht von oben.
-30-Grad Niedriger Winkel Seitenansicht
Swing-Ständerplatte am Swing-Ständer montiert
Rechte Seitenansicht des Swings mit montierter Swing-Ständerplatte
Rückansicht des Swings mit montierter Swing-Ständerplatte
Hauptmerkmale

  • Entwickelt für LG Smart Monitor
  • Kompatibel mit LG Smart Monitors und Swing Stand
LG Smart Monitor Swing Ständerplatte Logo.

LG Smart Monitor Swing Ständerplatte Logo.

Halte deine Essentials griffbereit

Mit der optionalen Swing Stand-Platte kannst du deine Fernbedienung, Lautsprecher, dein Smartphone und andere wichtige Dinge ordentlich aufbewahren und so deinen Raum sauber und übersichtlich halten.

Collage aus LG Smart Monitor Swing mit Swing-Ständer und Swing-Ständerplatte in verschiedenen Szenen wie Gaming, Musikproduktion, Yoga, Meetings und Content Viewing, mit Essentials wie Fernbedienungen, Lautsprechern und Laptops auf der Platte.

Collage aus LG Smart Monitor Swing mit Swing-Ständer und Swing-Ständerplatte in verschiedenen Szenen wie Gaming, Musikproduktion, Yoga, Meetings und Content Viewing, mit Essentials wie Fernbedienungen, Lautsprechern und Laptops auf der Platte.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Monitor, Swing-Ständer, Fernbedienung, XBOOM-Lautsprecher (Bluetooth-Lautsprecher), Laptop, Tablet, Mobiltelefon, Speicherkarte und Spielekonsole sind nicht im Paket enthalten und werden separat verkauft.
*Die Fernbedienung ist im Lieferumfang des separat erhältlichen LG Smart Monitor enthalten.

*Die Fernbedienung ist im Lieferumfang des separat erhältlichen LG Smart Monitor enthalten.

Audio-SetupPlatz für die FernbedienungEinrichtung des BürosGaming-Einrichtung

Für dein Audio-Setup

Ein perfekter Ort für deinen Lautsprecher

Lasse deinen Lautsprecher nicht auf dem Boden oder im Weg stehen.
Die Swing Stand-Platte bietet einen sauberen und sicheren Platz für deinen Bluetooth-Lautsprecher.

Verschiedene Lifestyle-Szenen mit LG Smart Monitor Swing mit Swing-Ständer und Swing-Ständerplatte, darunter eine Mutter und Tochter, die mit XBOOM Grab Animationen anschauen, eine Frau, die mit XBOOM Bounce Yoga macht, und ein Paar, das einen Film mit XBOOM Bounce für immersiven Klang genießt.

Verschiedene Lifestyle-Szenen mit LG Smart Monitor Swing mit Swing-Ständer und Swing-Ständerplatte, darunter eine Mutter und Tochter, die mit XBOOM Grab Animationen anschauen, eine Frau, die mit XBOOM Bounce Yoga macht, und ein Paar, das einen Film mit XBOOM Bounce für immersiven Klang genießt.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Dieser Monitor, Swing-Ständer und XBOOM-Lautsprecher (Bluetooth-Lautsprecher) sind nicht im Paket enthalten und werden separat verkauft.

Passe dein Audio-Setup an

Stelle größere Geräte wie deinen Lautsprecher auf den Stand und halte wichtige Dinge wie dein Tablet und deine Fernbedienung auf der Swing Stand-Platte in Reichweite.

Genieße überall eine saubere, flexible Einrichtung.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Der Monitor, der Swing-Ständer, das Tablet und die Fernbedienung sind nicht im Lieferumfang enthalten und werden separat verkauft.

*Die Fernbedienung ist im Lieferumfang des separat erhältlichen LG Smart Monitor enthalten.

Platz für deine Fernbedienung

Deine Fernbedienung, immer in Reichweite

Die Swing Stand-Platte verhindert, dass deine Fernbedienung verlegt wird

indem du ihr einen sichtbaren und sicheren Ort direkt unter deinem Monitor gibst.

Heimszenen mit LG Smart Monitor Swing mit Swing-Ständer und Swing-Ständerplatte, einschließlich einer Nahaufnahme einer Fernbedienung auf der Platte, und einer Frau, die Musik streamt, indem sie ihr Smartphone auf den Monitor spiegelt, während sie sich mit einem Buch entspannt.

Heimszenen mit LG Smart Monitor Swing mit Swing-Ständer und Swing-Ständerplatte, einschließlich einer Nahaufnahme einer Fernbedienung auf der Platte, und einer Frau, die Musik streamt, indem sie ihr Smartphone auf den Monitor spiegelt, während sie sich mit einem Buch entspannt.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Monitor, Swing-Ständer, Mobiltelefon und Fernbedienung sind nicht im Paket enthalten und werden separat verkauft.

*Die Fernbedienung ist im Lieferumfang des separat erhältlichen LG Smart Monitor enthalten.

Für dein Gaming-Setup

Halte dein Gaming-Setup bereit

Bewahre deine Gaming-Essentials an einem Ort auf. Die Swing Stand-Platte hilft, Kabelsalat zu reduzieren und hält dein Setup sauber, selbst bei intensiven Spielen.

Zwei Gaming-Einrichtungen mit LG Smart Monitor Swing mit Swing-Ständer und Swing-Ständerplatte, bei denen eine Spielekonsole auf der Platte platziert wird, während die Nutzer bequem in ihrem Wohnzimmer Rennen und Space-Shooter-Games genießen.

Zwei Gaming-Einrichtungen mit LG Smart Monitor Swing mit Swing-Ständer und Swing-Ständerplatte, bei denen eine Spielekonsole auf der Platte platziert wird, während die Nutzer bequem in ihrem Wohnzimmer Rennen und Space-Shooter-Games genießen.

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Monitor, Swing-Ständer, Speicherkarte und Spielekonsole sind nicht im Lieferumfang enthalten und werden separat verkauft.

Für deine Büroeinrichtung

Steigere die Produktivität in deinem Büro

Egal, ob du dich entspannst oder arbeitest, die Swing Stand-Platte hält deinen Laptop, dein Telefon und deine Fernbedienung an einem Ort.

Es hilft, einen aufgeräumten Raum zu erhalten und den Fokus zu verbessern.

Team in einem Konferenzraum mit LG Smart Monitor Swing mit Swing-Ständer und Swing-Ständerplatte, wo ein LG gram Laptop auf der Platte platziert wird, um ein ordentliches und produktives Videomeeting zu ermöglichen

Team in einem Konferenzraum mit LG Smart Monitor Swing mit Swing-Ständer und Swing-Ständerplatte, wo ein LG gram Laptop auf der Platte platziert wird, um ein ordentliches und produktives Videomeeting zu ermöglichen

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Monitor, Swing-Ständer und Laptop sind nicht im Paket enthalten und sind separat erhältlich.

Ein Bild eines Displays, das einen Smart Monitor, Swing-Ständer und eine Swing-Ständerplatte kombiniert.

Ein intelligenteres Erlebnis,
das durch den Swing Stand noch verbessert wird

Verwende den abnehmbaren Stand für den Smart Monitor. Mit dem flexiblen Standfuß, der sich neigen, drehen, in der Höhe verstellen und im Pivotformat einstellen lässt, kannst du dein Seherlebnis individuell gestalten. Der stabile Fuß, die glatte Oberfläche und die Rollen sorgen für Stabilität und Mobilität.

Ein intelligenteres Erlebnis,<br> das durch den Swing Stand noch verbessert wird Mehr erfahren

*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.

*Dieser Standfuß wurde entwickelt, um Kopfgewichte zwischen 4 kg und 6,5 kg zu tragen. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch das Überschreiten dieses Grenzwerts verursacht werden.

*Abhängig vom verwendeten Monitor steht die Bildschirmdrehfunktion möglicherweise nicht zur Verfügung.

*Monitor und Swing-Ständer sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat erhältlich.

Aktualisiere dein Swing-Setup mit xboom

Entdecke LG xboom-Modelle, die perfekt zum Swing Stand und -Platte passen – entwickelt, um dein Setup mit immersivem Klang zu verbessern, egal ob du arbeitest, zusiehst oder etwas Freizeit genießt.

LG xboom Grab

Unverkennbarer xboom-Klang tuned by will.i.am

Dynamischer Klang in einem schicken Gehäuse mit praktischem Trageriemen. Mit nach Militärstandard zertifizierter Robustheit und Schutzart IP67 ist dieser Lautsprecher für nahezu alle Bedingungen im Freien geeignet. 

Mehr erfahren

LG xboom Bounce

Unverkennbarer xboom-Klang tuned by will.i.am

Lass die Hymne der Party erklingen und heize den Laden auf: mit 120 W an kraftvollen, charakteristischen Klängen und donnernden Bässen.  Eine KI-Leuchte synchron zur Musik und Karaoke- und DJ-Mix-Sets geben dem Vibe den besonderen Spaß.

Mehr erfahren

LG xboom Stage 301

Unverkennbarer xboom-Klang tuned by will.i.am

Mit seinen dröhnenden Bässen und kristallklaren Höhen kannst du überall deinem Rhythmus folgen – ob du in deinem Wohnzimmer tanzen, die Sonne am Strand genießen oder die Stimmung in deiner Camping-Oase vorgeben möchtest.

Mehr erfahren

*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.

*Speaker shown is not included and is sold separately.

Alle Spezifikationen

Compliance-Informationen

WEITERE INFORMATION ZUR COMPLIANCE
The safety information for accessories is included with the safety information for the product and is not provided separately.
Die Sicherheitshinweise für Zubehörteile sind in den Sicherheitshinweisen des Produkts enthalten und werden nicht separat bereitgestellt.

