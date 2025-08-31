We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Smart Monitor Swing Stand-Platte
STA33P
()
Hauptmerkmale
- Entwickelt für LG Smart Monitor
- Kompatibel mit LG Smart Monitors und Swing Stand
Halte deine Essentials griffbereit
Mit der optionalen Swing Stand-Platte kannst du deine Fernbedienung, Lautsprecher, dein Smartphone und andere wichtige Dinge ordentlich aufbewahren und so deinen Raum sauber und übersichtlich halten.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Monitor, Swing-Ständer, Fernbedienung, XBOOM-Lautsprecher (Bluetooth-Lautsprecher), Laptop, Tablet, Mobiltelefon, Speicherkarte und Spielekonsole sind nicht im Paket enthalten und werden separat verkauft.
*Die Fernbedienung ist im Lieferumfang des separat erhältlichen LG Smart Monitor enthalten.
Für dein Audio-Setup
Ein perfekter Ort für deinen Lautsprecher
Lasse deinen Lautsprecher nicht auf dem Boden oder im Weg stehen.
Die Swing Stand-Platte bietet einen sauberen und sicheren Platz für deinen Bluetooth-Lautsprecher.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Dieser Monitor, Swing-Ständer und XBOOM-Lautsprecher (Bluetooth-Lautsprecher) sind nicht im Paket enthalten und werden separat verkauft.
Passe dein Audio-Setup an
Stelle größere Geräte wie deinen Lautsprecher auf den Stand und halte wichtige Dinge wie dein Tablet und deine Fernbedienung auf der Swing Stand-Platte in Reichweite.
Genieße überall eine saubere, flexible Einrichtung.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Der Monitor, der Swing-Ständer, das Tablet und die Fernbedienung sind nicht im Lieferumfang enthalten und werden separat verkauft.
*Die Fernbedienung ist im Lieferumfang des separat erhältlichen LG Smart Monitor enthalten.
Platz für deine Fernbedienung
Deine Fernbedienung, immer in Reichweite
Die Swing Stand-Platte verhindert, dass deine Fernbedienung verlegt wird
indem du ihr einen sichtbaren und sicheren Ort direkt unter deinem Monitor gibst.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Monitor, Swing-Ständer, Mobiltelefon und Fernbedienung sind nicht im Paket enthalten und werden separat verkauft.
*Die Fernbedienung ist im Lieferumfang des separat erhältlichen LG Smart Monitor enthalten.
Für dein Gaming-Setup
Halte dein Gaming-Setup bereit
Bewahre deine Gaming-Essentials an einem Ort auf. Die Swing Stand-Platte hilft, Kabelsalat zu reduzieren und hält dein Setup sauber, selbst bei intensiven Spielen.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Monitor, Swing-Ständer, Speicherkarte und Spielekonsole sind nicht im Lieferumfang enthalten und werden separat verkauft.
Für deine Büroeinrichtung
Steigere die Produktivität in deinem Büro
Egal, ob du dich entspannst oder arbeitest, die Swing Stand-Platte hält deinen Laptop, dein Telefon und deine Fernbedienung an einem Ort.
Es hilft, einen aufgeräumten Raum zu erhalten und den Fokus zu verbessern.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Monitor, Swing-Ständer und Laptop sind nicht im Paket enthalten und sind separat erhältlich.
*Bilder wurden zum besseren Verständnis der Eigenschaften simuliert. Bei der tatsächlichen Verwendung kann es zu Abweichungen kommen.
*Dieser Standfuß wurde entwickelt, um Kopfgewichte zwischen 4 kg und 6,5 kg zu tragen. Die Garantie deckt keine Schäden ab, die durch das Überschreiten dieses Grenzwerts verursacht werden.
*Abhängig vom verwendeten Monitor steht die Bildschirmdrehfunktion möglicherweise nicht zur Verfügung.
*Monitor und Swing-Ständer sind nicht im Lieferumfang enthalten und sind separat erhältlich.
Aktualisiere dein Swing-Setup mit xboom
Entdecke LG xboom-Modelle, die perfekt zum Swing Stand und -Platte passen – entwickelt, um dein Setup mit immersivem Klang zu verbessern, egal ob du arbeitest, zusiehst oder etwas Freizeit genießt.
LG xboom Grab
Unverkennbarer xboom-Klang tuned by will.i.am
Dynamischer Klang in einem schicken Gehäuse mit praktischem Trageriemen. Mit nach Militärstandard zertifizierter Robustheit und Schutzart IP67 ist dieser Lautsprecher für nahezu alle Bedingungen im Freien geeignet.
LG xboom Bounce
Unverkennbarer xboom-Klang tuned by will.i.am
Lass die Hymne der Party erklingen und heize den Laden auf: mit 120 W an kraftvollen, charakteristischen Klängen und donnernden Bässen. Eine KI-Leuchte synchron zur Musik und Karaoke- und DJ-Mix-Sets geben dem Vibe den besonderen Spaß.
*Images have been simulated to enhance feature understanding, and may differ from actual use experience.
*Speaker shown is not included and is sold separately.
