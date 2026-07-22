LG feiert mit Prime Video Heimkino-Premiere von „Masters of the Universe“ und führt neuen Bildmodus ein

LG Electronics (LG) kooperiert mit Prime Video zum Streaming-Release des Live-Action-Epos „Masters of the Universe“. Im Rahmen der Partnerschaft führt LG den neuen „Creator Original Picture Mode“ auf seinen 2026er OLED evo TVs ein und integriert ein interaktives Sprachfeature in die Magic Remote-Fernbedienung.

Bildqualität nach Vorgabe der Studios

Der neue „Creator Original Picture Mode“ ist exklusiv auf den 2026er LG OLED evo-Serien W6, G6 und C6 mit webOS 26 verfügbar. Er ermöglicht es Content-Anbietern wie Amazon, Bildqualitätsparameter – darunter Schattendetails, Farbbalance und Rauschunterdrückung – via API direkt zu steuern. Ziel ist es, die Inhalte automatisch so wiederzugeben, wie von den Studios in ihrem Mastering vorgesehen. Das Feature geht damit einen Schritt weiter als der bekannte Filmmaker Mode. Der Rollout des neuen Bildmodus per Firmware-Update startet voraussichtlich Ende dieses Monats.

Die genannten OLED TVs integrieren LGs α11 Gen3 4K AI-Prozessor mit 12-Bit-Bildverarbeitung und garantieren mit Milliarden Farbtönen und ausgefeiltem Tone-Mapping absolute Wiedergabepräzision. Dank selbstleuchtender Pixel für perfektes Schwarz und knackigen Kontrast, Dolby Vision für das beste HDR-Bild und Dolby Atmos für immersiven Surround-Sound sorgen die LG OLED evo TVs für das ultimative Heimkinoerlebnis.

Sprachkommando: „Ich habe die Macht“

Als spielerisches Extra hat LG ein spezielles Sprachkommando integriert: Wer in den nächsten Tagen das ikonische „Ich habe die Macht“ oder alternativ „Ich habe die Kraft“ in das Mikrofon seiner LG Magic Remote spricht, gelangt direkt zu „Masters of the Universe“ sowie zugehörigem Bonusmaterial auf Prime Video. Das Feature wird für alle LG Smart TVs der Modelljahre 2020 bis 2026 (webOS 5.0 bis webOS 26) ausgerollt. Bei neueren Modellen werden die Ergebnisse der Spezialsuche übersichtlich im AI Concierge präsentiert, bei älteren Versionen erscheinen sie in den klassischen Sprachsuche-Ergebnissen. Voraussetzung für die Nutzung ist eine vorhandene Magic Remote.

„Mit dem Creator Original Picture Mode und dem interaktiven Magic-Remote-Feature geben wir Fans neue Möglichkeiten, in die Welt von Masters of the Universe einzutauchen“, sagt Chris Jo, Leiter des webOS Platform Business Center bei LG.