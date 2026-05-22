We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG Sound Suite | M7 Bodenständer
LG Sound Suite | M7 Bodenständer
FS-M71
()
Hauptmerkmale
- Premium Design
- Präzise Höheneinstellung
- Praktisches Kabelmanagement
Cleanes Design, präziser Klang
Dieser Bodenständer positioniert die Lautsprecher M5 und M7 auf der idealen Hörhöhe und unterstützt auf diese Weise klaren, präzisen Klang. Farb- und Finish-abgestimmte Materialien fügen sich nahtlos in deinen Wohnraum ein, während das integrierte Kabelmanagement die Stromkabel ordentlich verdeckt.
Sauberes Kabelmanagement, hochwertige Verarbeitung
3 Bilder, die zeigen, wie das Kabel der Sound Suite M7&M5 ordentlich mit dem Bodenständer mit abgestimmter Farbe und Oberfläche verwaltet ist
*Ein längeres Stromkabel kann bei Verwendung des Bodenständers erforderlich sein. Ein separat erhältliches 3,5-m-Stromkabel ist für eine längere Platzierung erhältlich.
Genau auf Ohrenhöhe: Präziser Klang
Indem der Lautsprecher in der richtigen Hörhöhe platziert wird, unterstützt der Bodenständer klaren, präzisen Klang und ein intensiveres Hörerlebnis.
Ein Wohnzimmer mit gebogenen Schallwellen einer LG Sound Suite Soundbar mit Dolby Atmos FlexConnect unterstütztem Surround-Sound-System für den Fernseher
Entdecke die Lautsprecher, für die der Bodenständer gedacht ist
Entdecke die LG Sound Suite M7- und M5-Lautsprecher, auf welche der Bodenständer in puncto Design und Funktion optimal abgestimmt ist. Diese Elemente arbeiten für gleichmäßige Hörleistung zusammen - mit einem optionalen 3,5-m-Stromkabel für zusätzliche Flexibilität.
M7
Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges.
M5
Kompakt und dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.
Alle Spezifikationen
Bewertungen
Hier finden Sie weiterführende Informationen wie Bewertungen von unserem datenschutzkonform eingebundenen Drittanbieter Bazaarvoice überprüft werden
Empfehlungen für dich
Handbücher und Software
Lade Benutzerhandbücher und Software für deine Produkte herunter.
Fehler-behebung
Finde hilfreiche Anleitungsvideos für dein Produkt.
Garantie
Prüfe hier die Informationen zu deiner Produktgarantie.
Teile und Zubehör
Entdecke Zubehör für dein Produkt.
Produkt Registrieren
Wenn du dein Produkt registrierst, können wir dich schneller unterstützen
Produkt-support
Finde hilfreiche Informationen zu deinem LG Produkt. Anleitungen, Garantie und Tipps zur Fehlerbehebung
Reparatur-status
Verfolge den Status deiner Reparatur oder finde FAQs
Reparatur-anfrage
Reparaturanfrage online stellen.
Kontaktiere uns
Chatte mit uns
Erhalte Antworten von unserem virtuellen Assitenten oder einem unserer Mitarbeiter
Kontaktiere unseren Kundenservice über WhatsApp
Sende uns eine Nachricht. Ein LG-Mitarbeiter wird dir so bald wie möglich antworten
Anrufen
Direkt mit einem unserer Supportmitarbeiter sprechen
Händler finden
Empfohlenes Produkt