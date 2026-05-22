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LG Sound Suite | M7 Bodenständer

LG Sound Suite | M7 Bodenständer

FS-M71
Vorderseite von LG Sound Suite | M7 Bodenständer FS-M71
LG Sound Suite | M7 Bodenständer , FS-M71
LG Sound Suite | M7 Bodenständer , FS-M71
Vorderseite von LG Sound Suite | M7 Bodenständer FS-M71
LG Sound Suite | M7 Bodenständer , FS-M71
LG Sound Suite | M7 Bodenständer , FS-M71

Hauptmerkmale

  • Premium Design
  • Präzise Höheneinstellung
  • Praktisches Kabelmanagement
LG Sound Suite M7 & M5 auf dem exklusiven Bodenständer.

LG Sound Suite M7 & M5 auf dem exklusiven Bodenständer.

Cleanes Design, präziser Klang

Dieser Bodenständer positioniert die Lautsprecher M5 und M7 auf der idealen Hörhöhe und unterstützt auf diese Weise klaren, präzisen Klang. Farb- und Finish-abgestimmte Materialien fügen sich nahtlos in deinen Wohnraum ein, während das integrierte Kabelmanagement die Stromkabel ordentlich verdeckt.

Sauberes Kabelmanagement, hochwertige Verarbeitung

3 Bilder, die zeigen, wie das Kabel der Sound Suite M7&M5 ordentlich mit dem Bodenständer mit abgestimmter Farbe und Oberfläche verwaltet ist

*Ein längeres Stromkabel kann bei Verwendung des Bodenständers erforderlich sein. Ein separat erhältliches 3,5-m-Stromkabel ist für eine längere Platzierung erhältlich.

Genau auf Ohrenhöhe: Präziser Klang

Indem der Lautsprecher in der richtigen Hörhöhe platziert wird, unterstützt der Bodenständer klaren, präzisen Klang und ein intensiveres Hörerlebnis.

Ein Wohnzimmer mit gebogenen Schallwellen einer LG Sound Suite Soundbar mit Dolby Atmos FlexConnect unterstütztem Surround-Sound-System für den Fernseher

Entdecke die Lautsprecher, für die der Bodenständer gedacht ist

Entdecke die LG Sound Suite M7- und M5-Lautsprecher, auf welche der Bodenständer in puncto Design und Funktion optimal abgestimmt ist. Diese Elemente arbeiten für gleichmäßige Hörleistung zusammen - mit einem optionalen 3,5-m-Stromkabel für zusätzliche Flexibilität.

M7

Der M7 ist für immersive Klarheit konzipiert und ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und drei volle Sound Ranges.

Mehr erfahren

M5

Kompakt und dynamisch, ist der M5 ein DAFC-unterstützter Lautsprecher mit AI Sound Pro und AI Calibration. Verfügt über einen Woofer und zwei Hochtöner.

Mehr erfahren

3,5m Stromkabel

Erweitere dein Sound Suite Setup mit einem dedizierten 3,5-m-Stromkabel, das dir mehr Flexibilität bei der Lautsprecherplatzierung auf dem Bodenständer bietet.

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